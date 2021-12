Werden die Pocken das nächste „Laborleck“ sein?

mercola.com

Es wurde zwar versucht, die Risiken der Forschung an tödlichen Krankheitserregern zu bewerten, aber wir wissen immer noch sehr wenig. Wir wissen nicht, wie häufig sich Laborunfälle ereignen, wie oft Laborunfälle zu einer Exposition führen oder welche Faktoren für Zwischenfälle und Expositionen verantwortlich sind.

Wir wissen auch nicht, welche Maßnahmen am wirksamsten sind, um Unfälle zu vermeiden, und wir haben keine Antworten auf grundlegende Fragen, wie z. B. die Flüssigkeitsdynamik bei einem Leck.

Menschliches Versagen ist 100-mal wahrscheinlicher für die unbeabsichtigte Freisetzung eines gefährlichen Krankheitserregers als jede Art von mechanischem Versagen

In den letzten Wochen gab es mehrere Nachrichtenberichte, die auf die Möglichkeit eines Bioterroranschlags mit Pocken hinwiesen. Am 4. November 2021 warnte Bill Gates auf einer Tagung des Policy Exchange über künftige Pandemien vor der Möglichkeit eines Pocken-Terroranschlags.

3. November 2021: Der Beratende Ausschuss für Immunisierungspraktiken der CDC prüft zwei Präsentationen über einen neueren abgeschwächten Pocken-Lebendimpfstoff namens JYNNEOS. Pocken wurden auch bei Pandemieübungen wie der Operation Dark Winter im Jahr 2001 eingesetzt.

Man sollte sich vor dem nächsten ‚Laborleck‘ fürchten. So lautet eine Schlagzeile der New York Times vom 23. November 2021. Und sie könnte durchaus richtig liegen. In den letzten Wochen kursierten in den Nachrichten Andeutungen, die auf einen möglichen Pockenausbruch hindeuten, während weitere Beweise dafür aufgetaucht sind, dass COVID-19 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor ist. Wie die New York Times berichtet:

Die National Emerging Infectious Diseases Laboratories … in Bostons South End … verfügen über eine der größten Ansammlungen von Labors der Biosicherheitsstufe 4 und der Biosicherheitsstufe 3 weltweit. In diesen Einrichtungen wird an den bedrohlichsten Krankheitserregern der Welt geforscht. Ebola, Lassa, Marburg-Viren: Alle sind von den National Institutes of Health für Arbeiten der Stufe 4 vorgesehen, was bedeutet, dass sie sowohl übertragbar als auch hochgradig pathogen sind und es nur wenige (oder gar keine) Behandlungsmöglichkeiten für diejenigen gibt, die sich mit ihnen infiziert haben …

Im Jahr 2015 beauftragten die NIH das Beratungsunternehmen Gryphon Scientific mit einer Risikobewertung bestimmter Arten von Forschung in US-Labors. Das Ergebnis, das im April 2016 veröffentlicht wurde, war ein tausendseitiger Bericht, der unter anderem zu dem Schluss kam, dass Experimente zur Verbesserung der Übertragbarkeit von Coronaviren in einem Labor die Wahrscheinlichkeit einer Pandemie „aufgrund eines Laborunfalls“ „erheblich“ erhöhen könnten.

Fragen zur Sicherheit im Überfluss

Während der Gryphon-Bericht zu dem Schluss kommt, dass das Risiko, dass ein Erreger mit Pandemiepotenzial (PPP) eine weltweite Pandemie auslöst, gering ist, erklärte der Hauptautor des Berichts, Rocco Casagrande, ein ehemaliger Waffeninspektor der Vereinten Nationen, gegenüber der New York Times, dass die Liste der Ungewissheiten sehr lang ist. Tatsächlich wissen wir nicht viel über alles. Zum Beispiel wissen wir nicht:

Wie häufig sich Laborunfälle ereignen

wie oft Laborunfälle zu einer Exposition führen

welche Faktoren für Zwischenfälle und Expositionen verantwortlich sind

welche Maßnahmen zur Eindämmung von Unfällen am wirksamsten sein könnten (z. B. zusätzliche Schulungen, zusätzliche Sicherheitseinrichtungen oder technische Kontrollen)

Antworten auf grundlegende Fragen wie z. B. die Flüssigkeitsdynamik bei einer Verschüttung (z. B. was passiert, wenn eine Flasche herunterfällt und zerbricht? Wie werden Krankheitserreger bei verschiedenen Arten von Unfällen verteilt?)

All diese Unzulänglichkeiten bedeuten, dass wir nicht einmal wissen, in was wir investieren sollten, um die Forschung über PSM sicherer zu machen. Außerdem deutet dies darauf hin, dass die Schlussfolgerung des Berichts eher eine Vermutung als eine endgültige Risikobewertung ist. Es wird davon ausgegangen, dass das Pandemierisiko gering ist, aber vielleicht ist es das nicht, da eine Reihe von Annahmen getroffen werden, die in der Realität zutreffen können oder auch nicht.

Geheimniskrämerei ist Teil des Problems

Ein Grund für diesen Mangel an Einsicht ist, dass viele Biosicherheitslabors nicht verpflichtet sind, transparent zu machen, was innerhalb ihrer Mauern geschieht. Casagrande vergleicht sie mit einer „großen Blackbox“. Wie die NYT feststellt:

… der besorgniserregendste Aspekt bei Hochsicherheits-Biolaboren ist, dass sie als Ganzes betrachtet nur so sicher sind wie das schlechteste Labor unter ihnen: Ein Bruch oder eine Panne in einem Labor könnte uns alle gefährden.

Es liegt also auf der Hand, dass eine Möglichkeit, das Risiko einer weiteren vom Menschen verursachten Pandemie zu verringern, darin besteht, vollständige Transparenz zu fordern. (Die wirksamste Strategie wäre natürlich, die PSM-Forschung weltweit ganz zu verbieten, aber wenn das nicht möglich ist, wären Transparenz und unabhängige Überprüfung zumindest ein Schritt in die richtige Richtung).

Bemerkenswerterweise haben wir nicht einmal eine vollständige Liste aller Labore der Biosicherheitsstufe 4 (BSL4). Schätzungen zufolge sind weltweit 59 Labore in Betrieb, aber „es gibt keine offizielle internationale Datenbank, in der die Labore erfasst sind, und keine Verpflichtung der Regierungen, ihre Existenz zu bestätigen – weder öffentlich noch gegenüber der Weltgesundheitsorganisation“, schreibt die NYT.

Drei Arten von Risiken

Wie die NYT erklärt, lassen sich die mit diesen BSLs verbundenen Risiken in drei Hauptkategorien einteilen:

Biosicherheit – Sicherstellen, dass die Mitarbeiter durch Schulungen und Einschließungstechnologien nicht mit gefährlichen Krankheitserregern in Kontakt kommen

Biosicherheit – Sicherstellen, dass gefährliche Krankheitserreger nicht gestohlen oder für schändliche Zwecke missbraucht werden

Cyberbiosecurity – Sicherstellung, dass Daten, wie z. B. virale Genomdaten, nicht aus der Ferne manipuliert werden

Ein Versagen in einem oder mehreren dieser Bereiche kann verheerende Folgen haben, und solche Versäumnisse können entweder absichtlich oder versehentlich auftreten. Hinzu kommt die unberechenbarste Gefahr von allen, nämlich menschliches Versagen.

Auch wenn alle technischen Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind, kann das menschliche Element einige oder alle dieser Vorkehrungen zunichte machen. Und laut Casagrande ist menschliches Versagen 100 Mal wahrscheinlicher als jede Art von mechanischem Versagen, um einen Unfall zu verursachen.

Pocken – die nächste Bedrohung?

Wie die Times berichtet, gibt es weltweit nur zwei BSL4-Labors, in denen lebende Variola-Viren aufbewahrt werden, die die Pocken verursachen, eine hochinfektiöse und tödliche Infektion, die 1980 für vollständig ausgerottet erklärt wurde. Das eine ist das BSL4-Labor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, das andere ist das BSL4-Labor des Vector Institute in Koltsovo, Russland.

Das ursprüngliche Pockenvirus hatte eine Sterblichkeitsrate von etwa 30 %, und die USA stellten 1972 die routinemäßige Impfung gegen dieses Virus ein. Der letzte bekannte Ausbruch in den USA ereignete sich im Jahr 1947.

Einer der letzten bekannten Todesfälle durch Pocken ereignete sich im Jahr 1978. Eine britische medizinische Fotografin infizierte sich an einer medizinischen Hochschule in Birmingham, wo sie arbeitete. Die Universität verfügte über ein WHO-nahes Pockenforschungslabor, das einer Untersuchung zufolge nicht den grundlegenden Richtlinien der Beratungsgruppe für gefährliche Krankheitserreger entsprach.

Die WHO hatte die Schließung des Labors angeordnet, aber vier Monate vor der geplanten Schließung wurde die Fotografin Janet Parker infiziert. Es wird angenommen, dass sie mit dem Virus in Kontakt kam, „als sie von einem stillgelegten Büro neben ihrer Dunkelkammer aus telefonierte“. Dieses Büro war über einen Versorgungsschacht mit Bedsons Tierpockenraum verbunden, wobei der Zugang zu dem Schacht auf jeder Etage durch Inspektionspaneele gewährleistet war, berichtet The Desert Review.

Bill Gates hat auf einer Tagung von Policy Exchange über künftige Pandemien am 4. November 2021 präventiv vor Pockenterroranschlägen gewarnt. Laut Gates ist die Bedrohung durch Bioterrorismus wahrscheinlich viel größer als die eines natürlichen Ausbruchs.

Aber es gibt nichts, was die Schaffung einer synthetischen oder modifizierten Version des Virus verhindern könnte, die noch schlimmer sein könnte. Wie der Independent berichtet, warnte Bill Gates am 4. November 2021 auf einer Tagung des Policy Exchange über künftige Pandemien präventiv vor Pockenterroranschlägen. Laut Gates ist die Bedrohung durch Bioterrorismus wahrscheinlich viel größer als die eines natürlichen Ausbruchs.

Wie nicht anders zu erwarten, drängt er die Regierungen dazu, Milliarden von Dollar für die Vorbereitung auf ein solches Ereignis auszugeben, und ein Großteil dieser Investitionen würde natürlich an Unternehmen und Organisationen gehen, von denen er direkt profitiert.

CDC mit Pockenimpfstoff vorbereitet

Interessanterweise prüfte das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC am Tag vor Gates‘ Äußerungen zwei Präsentationen mit einem neueren abgeschwächten Pocken-Lebendimpfstoff namens JYNNEOS (auch bekannt als Imvamune oder Imvanex). Wie von Precision Vaccinations berichtet:

Der von Bavarian Nordic hergestellte Impfstoff JYNNEOS wurde erstmals 2019 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und ist für die Prävention von Pocken- und Affenpockenerkrankungen bei Erwachsenen ab 18 Jahren indiziert, die ein hohes Risiko für eine Pocken- oder Affenpockeninfektion aufweisen. JYNNEOS ist der einzige von der FDA zugelassene nicht replizierende Pockenimpfstoff und der einzige von der FDA zugelassene Affenpockenimpfstoff für den nicht-militärischen Gebrauch. Brett Petersen, M.D., MPH, stellte die neuen vorgeschlagenen klinischen Leitlinien für die Verwendung von JYNNEOS im Vergleich zu einem älteren Pockenimpfstoff, ACAM2000, vor, der derzeit vom ACIP empfohlen wird.

Viele Personen, bei denen eine Impfung mit ACAM2000 kontraindiziert ist (z. B. atopische Dermatitis, immunschwächende Erkrankungen, Stillen oder Schwangerschaft), können mit JYNNEOS geimpft werden … Derzeit wird der Pockenimpfstoff in den USA nicht für die Allgemeinheit empfohlen, da die Pocken ausgerottet sind … Die US-Gesundheitsbehörden sind jedoch darauf vorbereitet, im Falle eines Pockenausbruchs einen Impfstoff einzusetzen, so die CDC.

Pockenimpfstoff-Fläschchen in Merck-Labor gefunden

Der Fokus auf den Pockenimpfstoff kommt verdächtig zur rechten Zeit, denn am 15. November 2021 wurden in einem Merck-Labor in Pennsylvania fünf Fläschchen mit der Aufschrift „Pocken“ gefunden. Außerdem gab es 10 Fläschchen mit der Aufschrift „Vaccinia“, einem Virus, das zur Familie der Pockenviren gehört.

Die Fläschchen wurden von einem Laborangestellten beim Ausräumen einer Gefriertruhe entdeckt. Die Merck-Einrichtung betreibt Impfstoffforschung, aber wie bereits erwähnt, dürfen nur zwei Einrichtungen auf der Welt das tödliche Pockenvirus lagern. Merck ist keine von ihnen.

Innerhalb weniger Tage wurde weithin berichtet, dass die fünf Fläschchen „falsch etikettiert“ waren und in Wirklichkeit nicht das Pockenvirus (Variola) enthielten. Sie enthielten alle das Vaccinia-Virus, das in Pockenimpfstoffen verwendet wird. Berichten zufolge waren alle Fläschchen unversehrt, und der Arbeiter trug einen Mundschutz und Handschuhe. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Arbeiter nicht exponiert war und keine Viren freigesetzt wurden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fläschchen mit potenziell tödlichen Krankheitserregern an Orten gefunden werden, an denen sie nicht sein sollten. Im Jahr 2014 wurden 60 Jahre alte Glasfläschchen mit gefriergetrockneten Pocken in einem alten Lagerraum der NIH-Einrichtung in Bethesda, Maryland, gefunden.

Im Jahr 2019 erschütterte eine Explosion das Labor in Koltsovo, Russland, bei der ein Labormitarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nachrichtenberichten zufolge waren die PSM-Lagerbestände nicht betroffen. Dies zeigt jedoch, dass man alle Eventualitäten in Betracht ziehen muss. Es kann alles passieren. Es gibt eine Million Möglichkeiten, wie etwas schief gehen kann.

Operation Dunkler Winter

Dann gibt es natürlich noch die Operation Dark Winter, eine Pandemieübung mit einem absichtlichen Pocken-Terrorangriff auf die USA. Diese Tabletop-Übung fand 2001 statt und wurde wie das Event 201 (bei dem es um einen Ausbruch des Coronavirus ging) von Johns Hopkins veranstaltet und von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert.

In einer Rede im November 2020 über die Notwendigkeit laufender Pandemie-Maßnahmen warnte der damalige designierte Präsident Biden übrigens, dass uns ein „sehr dunkler Winter“ bevorstehen würde – eine Aussage, die viele als ebenso merkwürdig wie bedrohlich empfanden.

Anzeichen und Symptome von Pocken

Wie bereits erwähnt, haben Pocken eine Sterblichkeitsrate von etwa 30 % und sind hoch ansteckend. Im 20. Jahrhundert sind weltweit schätzungsweise 300 Millionen Menschen dem Pockenvirus zum Opfer gefallen. Die Inkubationszeit beträgt zwischen sieben und 14 Tagen. Zu den ersten Symptomen gehören hohes Fieber, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Erbrechen. Darauf folgt ein Ausschlag am ganzen Körper. Der Ausschlag tritt häufig zuerst im Mund, im Rachen und auf der Zunge auf und breitet sich dann auf das Gesicht, die Arme, den Rumpf und die Beine aus.

In der Phase des Ausschlags ist der Patient am ansteckendsten. Der Ausschlag geht dann in eitrige Pusteln über, die etwa 10 Tage lang verschorfen und abfallen. Diejenigen, die die Infektion überleben, können bleibende Narben zurückbehalten. Es wurde auch von Erblindung berichtet.

2009 berichteten Wissenschaftler des CDC, dass sie endlich den Mechanismus identifiziert haben, der die Pocken so tödlich macht. Das Virus greift das Interferon-Bindungsprotein an, ein Molekül, das der Körper produziert und das die Virusvermehrung blockiert, und legt so das Immunsystem lahm. Wie in Science Daily berichtet:

Die Forscher … zeigten, dass mit Variola infizierte Zellen … ein Protein produzierten, das eine Vielzahl menschlicher Interferone blockiert, d. h. Moleküle, die von unserem Immunsystem produziert werden, um die Virusvermehrung zu stoppen.

Es ist bekannt, dass sich das Virus durch direkten Kontakt und gemeinsam benutzte Gegenstände wie Laken, Handtücher und Kleidung sowie durch Partikel in der Atemluft verbreitet. Auch nach der Impfung mit dem Lebendimpfstoff ACAM2000 bleibt man infektiös, bis die Läsion an der Injektionsstelle verschorft und abgefallen ist und eine nur zehn Zentimeter große Narbe zurückbleibt. Es ist darauf zu achten, dass die Injektionsstelle vor anderen Körperteilen und anderen Personen geschützt wird.

Biokriegsführung und globale Tyrannei

Seit dem ersten Quartal 2020 haben wir bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was The Great Reset für die öffentliche Gesundheit bedeuten wird. Er beruht im Grunde auf der Prämisse, dass wir in einem Biosicherheitsstaat leben, in dem nicht gewählte „Interessenvertreter“ entscheiden, was das Beste für uns ist – selbst wenn es uns umbringt.

Es ist unbestreitbar, dass die COVID-Gegenmaßnahmen weitaus mehr Zerstörung angerichtet haben, als das Virus tatsächlich angerichtet hat, und diese Gegenmaßnahmen zerstören weiterhin Leben und töten unnötigerweise Menschen, alles unter dem Banner, uns vor Krankheiten „sicher“ zu machen.

Krankenhäuser in den USA wurden angewiesen, die tödlichsten COVID-Behandlungen einzusetzen, die man sich vorstellen kann, und Ärzten, die sich den Anweisungen widersetzen und tatsächlich das tun, was das Beste für ihre Patienten ist, wird ihre ärztliche Zulassung entzogen. Allein die Äußerung über wirksame COVID-Behandlungen führt dazu, dass die Ärzte ins Visier genommen werden.

In allen Ländern wird den Menschen gesagt, dass COVID-Impfungen der einzige Weg in die Zukunft sind, und Impfpässe – einst als paranoide Verschwörungstheorie verspottet – werden eingeführt. Wer hat diese Entscheidungen getroffen? Niemand gibt zu, woher diese Entscheidungen wirklich kommen, aber wir können sicher sein, dass sie von einer zentralen Stelle kommen, die von Leuten geleitet wird, die niemand jemals an die Macht gewählt hat.

Auf der ganzen Welt wird ein verdrehtes Gedankenspiel gespielt, bei dem uns die Staats- und Regierungschefs jetzt erzählen, dass Impfpässe unsere „Eintrittskarte in die Freiheit“ sind, wobei sie die Tatsache völlig ignorieren, dass unsere Freiheit nicht von unseren medizinischen Entscheidungen abhängt und auch nicht abhängen kann.

Es ist klar, dass die Gegenmaßnahmen, die wir derzeit für COVID-19 sehen, nicht mit COVID-19 enden werden. Wird ein Pockenausbruch der nächste sein? Die totalitäre Machtübernahme verläuft offensichtlich nicht so reibungslos, wie sie es sich erhofft hatten, sodass es nicht unvernünftig ist zu vermuten, dass sie noch etwas anderes ins Spiel bringen wollen – und sei es nur, um das Angstniveau auf die nächste Stufe zu heben.

