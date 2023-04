Werden diese „Lebensmittel“ wegen giftiger Chemikalien verboten?

Wenn dieser Gesetzentwurf in Kraft tritt, wird er der erste sein, der giftige Chemikalien in verarbeiteten Lebensmitteln verbietet. Obwohl die EU viele dieser Giftstoffe verbietet, scheinen die USA sie zu akzeptieren.

Der kalifornische Gesetzgeber will fünf giftige Chemikalien verbieten, die bei der Herstellung vieler verarbeiteter Lebensmittel verwendet werden, darunter Titandioxid, Kaliumbromat, bromiertes Pflanzenöl, roter Farbstoff Nr. 3 und Propylparaben

Zusammengenommen haben diese Chemikalien eine östrogene Wirkung, verringern die Spermienzahl, sind bei Tieren und Menschen als krebserregend bekannt, stören das Mikrobiom des Darms, schädigen das zentrale Nervensystem, führen zu Gedächtnisverlust und Muskelkoordination und werden mit Hyperaktivität bei Kindern in Verbindung gebracht

Im Falle der Verabschiedung des Gesetzes würde die Herstellung, der Verkauf und der Vertrieb von Produkten, die diese Chemikalien enthalten, verboten werden, wie z. B. Skittles, Sour Patch Kids, Jellybeans, Pez-Bonbons, Campbell’s Soup und zuckerfreier Trident-Kaugummi, um nur einige zu nennen

Lebensmittel, die die meisten Menschen übersehen, sind Würzmittel, die alles andere als harmlos sind und eine kumulative biologische Wirkung haben können. Die Herstellung von Mayonnaise, saurer Sahne, Salatdressing und Ketchup zu Hause dauert nur ein paar Minuten, hilft, überschüssigen Zucker in der Ernährung zu reduzieren und verzichtet auf künstliche Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Geschmacksverstärker

Der kalifornische Gesetzgeber will den Zusatz von fünf giftigen Lebensmittelzusatzstoffen in in Kalifornien verkauften Lebensmitteln verbieten, die von der FDA zugelassen sind, aber mit Krebs sowie Organ- und DNA-Schäden in Verbindung gebracht werden. Nach Angaben der FDA „werden Lebensmittel- und Farbzusatzstoffe heute strenger untersucht, reguliert und überwacht als je zuvor in der Geschichte.

Mit anderen Worten: Die FDA lässt Lebensmittelzusatzstoffe für den US-Konsum zu, die in anderen Ländern verboten sind, obwohl die Zusatzstoffe strenger untersucht und reguliert werden „als jemals zuvor in der Geschichte“. Zwei Gruppen von Lebensmittelzutaten sind von der Regulierung ausgenommen. Die erste Gruppe sind Stoffe, die vor 1958 zugelassen wurden, und die zweite Gruppe sind solche, die aufgrund ihrer Verwendung vor 1958 oder aufgrund veröffentlichter Daten allgemein als sicher anerkannt sind (GRAS). Die FDA erklärt außerdem, dass ihre Vorschriften:

„… erfordern den Nachweis, dass jeder Stoff in der beabsichtigten Verwendungsmenge sicher ist, bevor er Lebensmitteln zugesetzt werden darf. Darüber hinaus unterliegen alle Zusatzstoffe einer ständigen Sicherheitsüberprüfung, da sich das wissenschaftliche Verständnis und die Testmethoden ständig verbessern. Die Verbraucher sollten sich in Bezug auf die Lebensmittel, die sie essen, sicher fühlen.“

Doch trotz dieser Aussagen gibt es Beweise dafür, dass die fünf Lebensmittelzusatzstoffe, die der kalifornische Gesetzgeber verbieten möchte und die derzeit von der FDA für die Verwendung in Lebensmitteln zugelassen sind, für die Verbraucher gefährlich sind und Ihre Gesundheit gefährden können.

Kalifornien übernimmt die Führung bei der Beseitigung von fünf Lebensmittelgiften

Im Februar 2023. Der kalifornische Abgeordnete Jesse Gabriel, D-Woodland Hills, schlug den Gesetzentwurf AB418 vor, der den Verkauf, die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln, die den roten Farbstoff Nr. 3, Kaliumbromat, Propylparaben, bromiertes Pflanzenöl und Titandioxid enthalten, im Bundesstaat verbieten würde. In einer Pressemitteilung des Büros des Abgeordneten fragte Susan Little, Senior Advocate für Regierungsangelegenheiten bei der Environmental Working Group (EWG):

„Warum sind diese giftigen Chemikalien in unseren Lebensmitteln? Wir wissen, dass sie schädlich sind und dass Kinder wahrscheinlich mehr von diesen Chemikalien essen als Erwachsene. Es macht keinen Sinn, dass dieselben Produkte, die die Lebensmittelhersteller in Kalifornien verkaufen, auch in der EU verkauft werden, allerdings ohne diese giftigen Chemikalien. Wir danken Assemblymember Gabriel für seine Bemühungen, diese giftigen Zusatzstoffe aus der kalifornischen Lebensmittelversorgung zu entfernen.“

Zu den Lebensmitteln, die diese giftigen Chemikalien enthalten, gehören Skittles, Sour Patch Kids, Jellybeans, Pez-Bonbons, Campbell’s Soup und zuckerfreier Trident-Kaugummi. Zu den weiteren Verbrauchsgütern, die auf dem Prüfstand stehen, gehören Old El Paso-Sauce, Hot Tamales-Süßigkeiten, Sun Drop-Soda und einige Brotsorten.

Wenn der Gesetzesentwurf verabschiedet und in Kraft tritt, wird er Unternehmen auch daran hindern, Produkte mit diesen Chemikalien im Bundesstaat herzustellen, selbst wenn sie nicht in Kalifornien verkauft werden. Obwohl der Gesetzentwurf auf den Schutz Kaliforniens abzielt, hofft Gabriel, dass er auch landesweite Auswirkungen haben könnte.

Er erklärte gegenüber einem Reporter der Daily Mail dass er hofft, dass die Unternehmen ihre Rezepturen ändern werden, da es unwahrscheinlich ist, dass sie ihre Produkte zurückziehen und den großen kalifornischen Markt aufgeben werden. Allerdings stellt Mars Inc. bereits eine andere Version von Skittles her, die in der EU verkauft wird, verkauft aber weiterhin die giftigere Form in den USA.

Wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt, wäre Kalifornien der erste Staat, der die Verwendung gefährlicher Chemikalien in verarbeiteten Lebensmitteln verbietet. In einer Pressemitteilung kommentierte Gabriel, der Vorsitzender des Ausschusses für Datenschutz und Verbraucherschutz der Versammlung ist, den Entwurf auf seiner Webseite:

„Die Kalifornier sollten sich keine Sorgen machen müssen, dass die Lebensmittel, die sie in ihrem Lebensmittelgeschäft um die Ecke kaufen, mit gefährlichen Zusatzstoffen oder giftigen Chemikalien belastet sein könnten. Dieser Gesetzesentwurf wird einen besorgniserregenden Mangel an staatlicher Aufsicht korrigieren und dazu beitragen, unsere Kinder, die öffentliche Gesundheit und die Sicherheit unserer Lebensmittelversorgung zu schützen.“

Europa verbietet Giftstoffe und die USA nehmen sie an

In einer Zeit, in der die FDA behauptet, Lebensmittelzusatzstoffe seien stärker reguliert als je zuvor in der Geschichte, gab Mars Inc. 2016 an, dass man sich verpflichtet habe, „schädliche und potenziell giftige Nanopartikel aus Titandioxid aus seinen Lebensmittelprodukten, einschließlich vieler beliebter Süßigkeiten, zu entfernen.“ Doch mehr als sechs Jahre später hat das Unternehmen nichts unternommen, um diese schädlichen Chemikalien zu entfernen, und die FDA hat nichts zum Schutz der Öffentlichkeit unternommen.

Auf der Skittles-Website wird Titandioxid weiterhin als eine der Zutaten in den Süßigkeiten aufgeführt. Im Jahr 2022 reichte Kalifornien eine Klage gegen Mars Inc. ein und behauptete, das Unternehmen habe seine Kunden getäuscht und die Gesundheit gefährdet, indem es weiterhin Titandioxid verwendet habe. Einem Bericht von Insider zufolge verkaufte das Unternehmen im Jahr 2017 Skittles im Wert von schätzungsweise 185 Millionen US-Dollar und war damit das beliebteste Kaubonbon ohne Schokolade.

Die FDA listet Titandioxid unter Titel 21 weiterhin als sicher auf, doch wie der Behörde sicherlich bekannt ist, haben veröffentlichte Studien Sicherheitsfragen aufgeworfen. Obwohl die Lebensmittelunternehmen damit begonnen haben, Titandioxid in Produkten, die in die EU geliefert werden, aus dem Verkehr zu ziehen, wird es weiterhin Lebensmitteln zugesetzt, die in den USA, Großbritannien und Kanada verkauft werden.

Als die New York Times die FDA um einen Kommentar dazu bat, warum die EU Titandioxid verboten hat, die USA aber nicht, lautete der offizielle Kommentar, dass die verfügbaren Studien „keine Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Verwendung von Titandioxid als Farbzusatzstoff aufzeigen“.

Ein Forscher, der an einer Studie über Titandioxid aus dem Jahr 2014 beteiligt war, erklärte gegenüber der Times, dass es Anlass zur Sorge gebe, da viele der Süßigkeiten mit den höchsten Toxingehalten von Kindern in einer höheren relativen Dosis verzehrt werden. Scott Faber, Senior Vice President bei der EWG, fügte hinzu, dass es schwierig ist, das Toxin zu vermeiden, da die Unternehmen nicht verpflichtet sind, es auf ihrer Zutatenliste zu veröffentlichen, und es einfach als „zugesetzte Farbe“ aufgeführt werden könnte. Faber führte weiter aus:

„Titandioxid ist wirklich das Aushängeschild für viele Chemikalien, die in einigen Fällen vor mehr als 50 Jahren von der F.D.A. auf ihre Sicherheit hin überprüft wurden und seitdem nicht mehr überprüft worden sind. Titandioxid ist also Teil einer größeren Geschichte über das Versagen der Behörden.“

Tatiana Santos, Chemikalienmanagerin beim Europäischen Umweltbüro, sprach mit einem Reporter von The Guardian und charakterisierte den Mangel an Verbraucherschutz durch die FDA in einer Erklärung „Die USA warten oft ab, bis der Schaden eingetreten ist, und die EU versucht, ihn bis zu einem gewissen Grad zu verhindern. Es hat oft den Anschein, dass die USA den Markt dem Schutz vorziehen.“

Die Gefahren der fünf aufgelisteten Lebensmittelzusatzstoffe

Jeder der fünf Lebensmittelzusatzstoffe, die in der kalifornischen Gesetzesvorlage AB418 aufgelistet sind, kann gesundheitliche Bedenken auslösen, daher sollten Sie auf den Etiketten der Lebensmittel darauf achten. Wenn Sie mit Vollkornprodukten kochen und backen, können Sie giftige chemische Zusatzstoffe vermeiden, die laut FDA nicht gesundheitsschädlich sind, aber nachweislich Schäden verursachen.

Titandioxid – Nanopartikel aus Titandioxid werden in vielen Lebensmitteln als künstlicher Kuchenzusatz, Antiklumpmittel und Weißmacher verwendet. Man findet es in Kaugummi, Salatdressings, Backwaren und Kaffeeweißer. Wenn der Staub eingeatmet wird, wird Titandioxid von der International Agency for Research on Cancer als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft – und doch ist es ein Bestandteil des Brustkrebsmedikaments Tamoxifen. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 zeigte, dass Titandioxid-Nanopartikel nach nur einer Woche Exposition in einem Tiermodell in einer für den menschlichen Verzehr relevanten Menge im Gewebe gefunden werden konnten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Daten auf ein Risiko für die Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen und Darmkrebs hinweisen, wenn sie über die Nahrung aufgenommen werden. Ein EFSA-Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und Aromastoffe17 aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass Titandioxid aufgrund der vorliegenden Beweise und zahlreicher Unsicherheiten sowie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Genotoxizität „bei der Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr als sicher angesehen werden kann“. In einem Papier aus dem Jahr 2022 stellten Wissenschaftler die Theorie auf dass nach Beendigung der Titandioxid-Exposition weiterhin toxische Wirkungen festgestellt werden könnten. Bei der Verwendung von Dickdarmzellen stellten sie fest, dass die Exposition zu Veränderungen führte, die auch nach 48 Stunden nicht rückgängig gemacht werden konnten. Eine Literaturübersicht aus dem Jahr 2021 untersuchte, wie Titandioxid die Darmmikrobiota beeinflusst. Es wurden 18 Tierstudien ausgewertet, und es wurde eingeräumt, dass eine Extrapolation von Tieren auf den Menschen zwar schwierig ist, dass aber Titandioxid bei der Nanotoxizität des Darms eine Schlüsselrolle spielt.

– Nanopartikel aus Titandioxid werden in vielen Lebensmitteln als künstlicher Kuchenzusatz, Antiklumpmittel und Weißmacher verwendet. Man findet es in Kaugummi, Salatdressings, Backwaren und Kaffeeweißer. Wenn der Staub eingeatmet wird, wird Titandioxid von der International Agency for Research on Cancer als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft – und doch ist es ein Bestandteil des Brustkrebsmedikaments Tamoxifen. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 zeigte, dass Titandioxid-Nanopartikel nach nur einer Woche Exposition in einem Tiermodell in einer für den menschlichen Verzehr relevanten Menge im Gewebe gefunden werden konnten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Daten auf ein Risiko für die Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen und Darmkrebs hinweisen, wenn sie über die Nahrung aufgenommen werden. Ein EFSA-Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und Aromastoffe17 aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss, dass Titandioxid aufgrund der vorliegenden Beweise und zahlreicher Unsicherheiten sowie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Genotoxizität „bei der Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr als sicher angesehen werden kann“. In einem Papier aus dem Jahr 2022 stellten Wissenschaftler die Theorie auf dass nach Beendigung der Titandioxid-Exposition weiterhin toxische Wirkungen festgestellt werden könnten. Bei der Verwendung von Dickdarmzellen stellten sie fest, dass die Exposition zu Veränderungen führte, die auch nach 48 Stunden nicht rückgängig gemacht werden konnten. Eine Literaturübersicht aus dem Jahr 2021 untersuchte, wie Titandioxid die Darmmikrobiota beeinflusst. Es wurden 18 Tierstudien ausgewertet, und es wurde eingeräumt, dass eine Extrapolation von Tieren auf den Menschen zwar schwierig ist, dass aber Titandioxid bei der Nanotoxizität des Darms eine Schlüsselrolle spielt. Bromiertes Pflanzenöl (BVO) – Während die EU BVO verboten hat, erlaubt die FDA den Herstellern, es als Emulgator in Limonaden mit Zitrusgeschmack zu verwenden, um zu verhindern, dass der Geschmack nach oben dringt. BVO enthält Brom, das nach Angaben der Daily Mail darauf hinweist, dass es bei langfristiger Exposition das zentrale Nervensystem schädigen kann und mit Gedächtnisverlust, chronischen Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen in Verbindung gebracht wurde. Mountain Dew hat BVO im Jahr 2020 aus seinem Sortiment gestrichen, aber Sun Drop und andere Billig- und Handelsmarken von Mountain Dew verwenden es weiterhin. Indien, Japan und die EU haben seine Verwendung als Zusatzstoff verboten, da es Bedenken gibt, dass sich das Brom im Fettgewebe anreichern könnte. Die EWG warnt, dass der Konsum großer Mengen BVO-haltiger Limonaden das Risiko von Haut- und Schleimhautreizungen, Müdigkeit, Verlust der Muskelkoordination und des Gedächtnisses sowie von Kopfschmerzen erhöht. Die Risiken sind seit den frühen 1980er Jahren bekannt, und schon früher zeigten Studien, dass Tiere, die bromhaltige Nahrung zu sich nahmen, Veränderungen an Herz und Leber entwickelten. Dennoch hat die FDA es seit 1958 als GRAS eingestuft.

– Während die EU BVO verboten hat, erlaubt die FDA den Herstellern, es als Emulgator in Limonaden mit Zitrusgeschmack zu verwenden, um zu verhindern, dass der Geschmack nach oben dringt. BVO enthält Brom, das nach Angaben der Daily Mail darauf hinweist, dass es bei langfristiger Exposition das zentrale Nervensystem schädigen kann und mit Gedächtnisverlust, chronischen Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen in Verbindung gebracht wurde. Mountain Dew hat BVO im Jahr 2020 aus seinem Sortiment gestrichen, aber Sun Drop und andere Billig- und Handelsmarken von Mountain Dew verwenden es weiterhin. Indien, Japan und die EU haben seine Verwendung als Zusatzstoff verboten, da es Bedenken gibt, dass sich das Brom im Fettgewebe anreichern könnte. Die EWG warnt, dass der Konsum großer Mengen BVO-haltiger Limonaden das Risiko von Haut- und Schleimhautreizungen, Müdigkeit, Verlust der Muskelkoordination und des Gedächtnisses sowie von Kopfschmerzen erhöht. Die Risiken sind seit den frühen 1980er Jahren bekannt, und schon früher zeigten Studien, dass Tiere, die bromhaltige Nahrung zu sich nahmen, Veränderungen an Herz und Leber entwickelten. Dennoch hat die FDA es seit 1958 als GRAS eingestuft. Kaliumbromat – Nach Angaben des Beratungsgremiums, ist Kaliumbromat ein weiterer Zusatzstoff, der in Europa verboten ist, weil er Krebs verursachen kann, in den USA aber weiterhin Mehl und Backwaren zugesetzt werden darf. Ein Antrag auf Verbot von Kaliumbromat wurde von der FDA abgelehnt, obwohl die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) es als mögliches Karzinogen für den Menschen einstuft. Nach Angaben der EWG ist die EU der Ansicht, dass es Krebs verursachen kann, das California Office of Environmental Health Hazard Assessment ist der Ansicht, dass es bekanntermaßen Krebs verursacht, und die IARC hält es für möglicherweise krebserregend für den Menschen. Im Jahr 2015 and das Online-Tool der EWG 86 Backwaren und andere Lebensmittelprodukte, in denen Hersteller Kaliumbromat als Zutat verwenden. Im Jahr 2023 ist diese Zahl auf 180 angestiegen.

– Nach Angaben des Beratungsgremiums, ist Kaliumbromat ein weiterer Zusatzstoff, der in Europa verboten ist, weil er Krebs verursachen kann, in den USA aber weiterhin Mehl und Backwaren zugesetzt werden darf. Ein Antrag auf Verbot von Kaliumbromat wurde von der FDA abgelehnt, obwohl die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) es als mögliches Karzinogen für den Menschen einstuft. Nach Angaben der EWG ist die EU der Ansicht, dass es Krebs verursachen kann, das California Office of Environmental Health Hazard Assessment ist der Ansicht, dass es bekanntermaßen Krebs verursacht, und die IARC hält es für möglicherweise krebserregend für den Menschen. Im Jahr 2015 and das Online-Tool der EWG 86 Backwaren und andere Lebensmittelprodukte, in denen Hersteller Kaliumbromat als Zutat verwenden. Im Jahr 2023 ist diese Zahl auf 180 angestiegen. Roter Farbstoff Nr. 3 – Wie die Daily Mail feststellt, wird dieser Lebensmittelfarbstoff in vielen Bonbons verwendet. Seit den frühen 1980er Jahren haben Forscher jedoch nachgewiesen, dass er mit Krebs, Labortieren und Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht wird. Am 30. Januar 1990 berichtete die New York Times berichtet, dass die FDA den roten Farbstoff Nr. 3 in Kosmetika verboten hat, die giftige Chemikalie aber weiterhin in Lebensmitteln und Medikamenten zugelassen ist. Verbraucherschutzgruppen fordern die FDA weiterhin auf, den roten Farbstoff Nr. 3 aufgrund seiner Verbindung zu Krebs in Tierversuchen und Hyperaktivität bei Kindern zu entfernen.

– Wie die Daily Mail feststellt, wird dieser Lebensmittelfarbstoff in vielen Bonbons verwendet. Seit den frühen 1980er Jahren haben Forscher jedoch nachgewiesen, dass er mit Krebs, Labortieren und Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht wird. Am 30. Januar 1990 berichtete die New York Times berichtet, dass die FDA den roten Farbstoff Nr. 3 in Kosmetika verboten hat, die giftige Chemikalie aber weiterhin in Lebensmitteln und Medikamenten zugelassen ist. Verbraucherschutzgruppen fordern die FDA weiterhin auf, den roten Farbstoff Nr. 3 aufgrund seiner Verbindung zu Krebs in Tierversuchen und Hyperaktivität bei Kindern zu entfernen. Propylparaben – Propylparaben gehört zu einer Gruppe von Chemikalien, die häufig als künstliche Konservierungsmittel verwendet werden, die Parabene. Die Daily Mail weist darauf hin, dass Propylparaben häufig in Backwaren verwendet wird, dass der Zusatzstoff jedoch in Tierversuchen mit Unfruchtbarkeit, einer verringerten Spermienzahl bei Männern und als Östrogenstörer bei Frauen in Verbindung gebracht wurde. Propylparaben fällt unter die GRAS-Klassifizierung der FDA. Im Jahr 2019 berichtete die EWG berichtet, dass Humanstudien aus Harvard eine verminderte Fruchtbarkeit mit höheren Propylparaben-Werten im Urin in Verbindung bringen. Ein Papier aus dem Jahr 2021 untersuchte die Verwendung von Propylparaben, das für seine breite Verwendung in Körperpflegeprodukten, Arzneimitteln und Lebensmitteln bekannt ist. Die Forscher untersuchten die verfügbaren Beweise aus Tier- und Humanstudien, wobei sie sich mit der zirkulären Logik auseinandersetzten, mit der die Befürworter behaupten, dass die Chemikalie sicher sein muss, weil sie seit mehreren Jahrzehnten verwendet wird. Nach der Auswertung der Daten kamen sie zu dem Schluss, „… dass die sichere Verwendung von PP [Propylparaben] in Lebensmitteln, Kosmetika und Konsumgütern nicht hinreichend belegt ist.“

Vergessen Sie nicht die Gewürze

Eine Lebensmittelkategorie, die von den meisten Amerikanern bei der Bewertung ihrer Ernährung häufig übersehen wird, sind Würzmittel. Da sie in kleinen Mengen verzehrt werden, kann man sie als harmlos abtun. Aber sie sind alles andere als harmlos, sondern können eine kumulative biologische Wirkung haben die eher bei niedrigen als bei hohen Dosen nachweisbar ist, insbesondere bei hormonell wirksamen Chemikalien. Beispiele für ungesunde, kommerziell zubereitete Würzmittel sind:

Mayonnaise – Für die meisten kommerziell hergestellten Mayonnaisen wird hauptsächlich gentechnisch verändertes Sojaöl verwendet, das zu den schädlichsten Ölen gehört, die man essen kann. Egal, ob es teilweise hydriert, biologisch oder aus neueren Sorten hergestellt ist, es verursacht Chaos auf zellulärer Ebene. Mayonnaise hingegen lässt sich mit Bio-Eiern und gesunden Ölen leicht in einem Mixer herstellen. Sie ist zwar nicht so lange haltbar, aber sie schmeckt viel besser und lässt sich mit nur wenigen Grundzutaten herstellen. Ein gutes Rezept finden Sie auf der Website The Hungry Mouse.

– Für die meisten kommerziell hergestellten Mayonnaisen wird hauptsächlich gentechnisch verändertes Sojaöl verwendet, das zu den schädlichsten Ölen gehört, die man essen kann. Egal, ob es teilweise hydriert, biologisch oder aus neueren Sorten hergestellt ist, es verursacht Chaos auf zellulärer Ebene. Mayonnaise hingegen lässt sich mit Bio-Eiern und gesunden Ölen leicht in einem Mixer herstellen. Sie ist zwar nicht so lange haltbar, aber sie schmeckt viel besser und lässt sich mit nur wenigen Grundzutaten herstellen. Ein gutes Rezept finden Sie auf der Website The Hungry Mouse. Saure Sahne – Kommerziell hergestellte saure Sahne hat nicht viel mit echter Nahrung zu tun. Nicht nur das, die verwendeten nicht biologischen Milchprodukte enthalten oft gentechnisch veränderte Rinderwachstumshormone (rBGH), auch bekannt als rekombinantes Rindersomatotropin (rBST). Es erhöht die Milchleistung von Kühen und wird mit Brustkrebs bei Frauen in Verbindung gebracht. Trotz jahrzehntelanger Beweise behauptet die FDA immer noch, es sei sicher. Wenn Sie Ihre eigene saure Sahne zu Hause kultivieren, hat das den zusätzlichen Vorteil, dass natürliche Probiotika enthalten sind, die bei der kommerziellen Verarbeitung abgetötet werden. Weitere Informationen über die Herstellung eigener Sauerrahmkulturen finden Sie bei Cultures for Health.

– Kommerziell hergestellte saure Sahne hat nicht viel mit echter Nahrung zu tun. Nicht nur das, die verwendeten nicht biologischen Milchprodukte enthalten oft gentechnisch veränderte Rinderwachstumshormone (rBGH), auch bekannt als rekombinantes Rindersomatotropin (rBST). Es erhöht die Milchleistung von Kühen und wird mit Brustkrebs bei Frauen in Verbindung gebracht. Trotz jahrzehntelanger Beweise behauptet die FDA immer noch, es sei sicher. Wenn Sie Ihre eigene saure Sahne zu Hause kultivieren, hat das den zusätzlichen Vorteil, dass natürliche Probiotika enthalten sind, die bei der kommerziellen Verarbeitung abgetötet werden. Weitere Informationen über die Herstellung eigener Sauerrahmkulturen finden Sie bei Cultures for Health. Salatdressings – Die allseits beliebten Ranch- und Blauschimmelkäse-Salatdressings enthalten oft Sojaöl, Mononatriumglutamat und Farbstoffe. Sie können sie zu Hause selbst herstellen, indem Sie selbst gemachten Joghurt als Basis verwenden und Ihre eigenen frischen Kräuter aus dem Garten hinzufügen. Wenn Sie die Herstellung von Mayonnaise und saurer Sahne gemeistert haben, sind Ihrer Fantasie bei der Auswahl von Dressings, Soßen und Dips keine Grenzen gesetzt.

– Die allseits beliebten Ranch- und Blauschimmelkäse-Salatdressings enthalten oft Sojaöl, Mononatriumglutamat und Farbstoffe. Sie können sie zu Hause selbst herstellen, indem Sie selbst gemachten Joghurt als Basis verwenden und Ihre eigenen frischen Kräuter aus dem Garten hinzufügen. Wenn Sie die Herstellung von Mayonnaise und saurer Sahne gemeistert haben, sind Ihrer Fantasie bei der Auswahl von Dressings, Soßen und Dips keine Grenzen gesetzt. Ketchup – Kommerziell hergestellter Ketchup ist wie eine intravenöse Infusion von Maissirup mit hohem Fructosegehalt. Außerdem kann die große Menge an Zucker aus gentechnisch verändertem Maissirup stammen. Die Zutaten für selbstgemachten Ketchup sind lediglich Tomaten, Essig, Zucker, Gewürze und Würzmittel. Sie können den Zucker reduzieren, indem Sie gesunde Süßungsmittel wie Honig verwenden.

Sie müssen nicht auf Würzmittel verzichten. Anstatt zu einer handelsüblichen Flasche zu greifen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sie aus echten, nährstoffreichen Lebensmitteln selbst herzustellen. So reduzieren Sie den Zuckerüberschuss in Ihrer Ernährung und verzichten auf Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Geschmacksverstärker.

