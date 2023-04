Ein neuer Goldstandard – ist das möglich?

Jeffrey A. Tucker

Der Goldpreis testet wieder einmal seine Allzeithochs, da sowohl Privatpersonen als auch Institutionen vor dem Chaos unserer Zeit in die Sicherheit flüchten. Was John Maynard Keynes als „barbarisches Relikt“ verteufelte, kommt immer wieder zurück. Je schlimmer die Regierungspolitik wird und je mehr sich die Federal Reserve als gestört und dysfunktional erweist, desto mehr Menschen wenden sich der altbewährten monetären Wahrheit zu.

In gewissem Sinne kann der Goldpreis oft als Barometer für das Vertrauen in die Zentralverwalter dienen. Je höher er steigt, desto weniger Vertrauen in das System ist wirklich vorhanden. Seit einem Jahrhundert wollen die Eliten, dass Gold aus dem Geldsystem verschwindet. Aber das geschieht nicht.

Wie ein Uhrwerk gibt es sogar ein neues Interesse am alten Goldstandard. Laut Yahoo finance:

„Repräsentant Alex Mooney (R-WV) hat zusammen mit den Repräsentanten Andy Biggs (R-AZ) und Paul Gosar (R-AZ) Andy Biggs (R-AZ) und Paul Gosar (R-AZ) – H.R. 2435, das Gesetz zur Wiederherstellung des Goldstandards (Gold Standard Restoration Act), eingebracht, um die Umstellung der volatilen Federal Reserve Note auf ein festes Gewicht von Goldbarren zu erleichtern. Nach der Verabschiedung von H.R. 2435 haben das US-Finanzministerium und die US-Notenbank 24 Monate Zeit, um alle Goldbestände und -transaktionen offenzulegen; nach Ablauf dieser Frist würde die Federal Reserve Note offiziell an ein festes Goldgewicht zu ihrem damaligen Marktpreis gebunden werden.

Das Timing ist brillanter, als es scheint. Der Dollar als internationale Reservewährung – die er seit 1944 ist – ist seit Kurzem in Gefahr. China, Russland, Indien, Saudi-Arabien und Brasilien sowie weitere Länder haben sich bereit erklärt, auf die Unabhängigkeit vom Dollar hinzuarbeiten. Der Grund dafür ist, dass die Regierung Biden die Verwendung des Dollars als Reservewährung so stark politisiert hat, dass sie sogar so weit ging, Vermögenswerte im Besitz von Russen zu konfiszieren. Die US-Politik setzt den Dollar als Waffe ein, und es sollte nicht überraschen, dass viele Länder das nicht mögen.

Hinzu kommt die sehr reale Bedrohung durch eine digitale Zentralbankwährung (CBDC), an der die Regierung Biden großes Interesse gezeigt hat. Dies würde eine massive Invasion der Regierung und ihrer Geldoligarchen in unser Privatleben und ein neues Maß an Bevölkerungskontrolle ermöglichen, das die Bill of Rights zu einem toten Buchstaben machen würde.

Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, auf einen neuen Goldstandard zu drängen, dann jetzt, obwohl dies schon vor 43 Jahren hätte geschehen sollen, als die Reagan-Regierung die Gelegenheit dazu hatte. Dies hätte der Schlüssel zum Erhalt der gerade erst wiederhergestellten amerikanischen Freiheiten sein können, anstatt zuzulassen, dass die Zentralbank über die Trümmer des Landes wacht.

Der Präsidentschaftswahlkampf von 1980 war ein Wendepunkt für die Vereinigten Staaten, weg von der wirtschaftlichen Malaise eines stark regulierten Industriesektors mit einem rasch an Wert verlierenden Dollar und hin zu Deregulierung und soliderem Geld. Rückblickend betrachtet, bereitete die dramatische politische Wende der Reagan-Präsidentschaft den Boden für jahrzehntelangen Wohlstand. Sie schuf eine so starke Kapitalbasis, dass es schien, als könne nichts sie zerstören.

Ein unerfüllter Teil des Parteiprogramms der Republikaner von 1980 – vorangetrieben von David Stockman und George Gilder – war die Befürwortung eines Goldstandards, d. h. die Neudefinition des Dollars in Form von Gold anstelle des schwimmenden Papiernichts, das er seit den katastrophalen Reformen von Richard Nixon war, die ein Jahrzehnt der Inflation auslösten.

Dieser Teil des Programms von 1980 wurde vernachlässigt. Als Ergebnis der Nixon-Reform und des Versäumnisses, dieses Desaster rückgängig zu machen, ist der Dollar vom 13. August 1971 heute etwa 13 Cent wert.

(Daten: Federal Reserve Economic Data [FRED], St. Louis Fed; Grafik: Jeffrey A. Tucker)

Das ist eine Tragödie. Mit dem Goldstandard und dem nur acht Jahre entfernten Ende des Kalten Krieges befanden sich die Vereinigten Staaten in einer perfekten Position, um sich wieder als die friedliche Handelsrepublik zu etablieren, als die sie gegründet wurde, und nicht als das verschanzte globale Imperium, zu dem sie nach 1990 wurde.

Nachdem die scheinbar existenzielle Bedrohung durch den Sowjetkommunismus aus dem Weg geräumt war, hätten die Vereinigten Staaten den Weg George Washingtons einschlagen können, wie er in seiner Abschiedsrede sagte: „Die große Verhaltensregel für uns in Bezug auf fremde Nationen ist, dass wir bei der Ausweitung unserer Handelsbeziehungen so wenig politische Verbindungen wie möglich mit ihnen haben sollten. Soweit wir bereits Verpflichtungen eingegangen sind, sollten wir sie in vollem guten Glauben erfüllen. Hier sollten wir aufhören.“

Anstatt diesen Weg einzuschlagen, begaben sich die Vereinigten Staaten unter dem ersten George Bush sofort auf einen weiteren imperialen Kreuzzug für Demokratie und Nation-Building. Die Vereinigten Staaten, die sich nicht mehr durch das Kalkül des Kalten Krieges und die gegenseitige Zerstörungssicherheit einschränken ließen, gingen als Sieger aus diesem Kampf hervor und verspielten ihre Chance auf Frieden und Wohlstand mit Kriegen in Haiti, Panama und im Irak, wobei sie in fernen Ländern Hass schürten, der ein Jahrzehnt später in Form von schrecklichen Terroranschlägen auf unserem eigenen Boden zurückkehrte. Eine ganze Region der Welt liegt nun in Trümmern, und Europa ist durch Kriegsflüchtlinge destabilisiert.

Warum haben die Vereinigten Staaten diesen Kurs eingeschlagen, wenn es doch so offensichtlich anders hätte sein können? Die kurze Antwort ist, dass es könnte. Und der Grund dafür könnte sein, dass das Papiergeldregime der Federal Reserve die Rechnungen bezahlen würde. Papiergeld war seit der Antike die Magd des Krieges und des Imperiums, und das schlimmste Beispiel ist das 20. Jahrhundert selbst.

Es ist höchst zweifelhaft, dass es jemals einen „Weltkrieg“ gegeben hätte – damals groteskerweise „Großer Krieg“ genannt -, wenn sowohl Europa als auch die Vereinigten Staaten keine Zentralbanken eingeführt hätten. Die monetären Berechnungen hätten dies nicht möglich gemacht. Sie hätten die Diplomatie dem Krieg vorgezogen.

Der scharfsinnige Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Anderson hat dies in seiner Nachkriegsabhandlung zu diesem Thema nachgewiesen. Es stimmt zwar, dass die weltweit meisten Währungen damals durch Gold gedeckt waren, aber die entscheidende Dienstleistung der Zentralbanken bestand darin, als letzte Instanz Staatsschulden zu kaufen. Dies wurde damals zu einem ernsten moralischen Risiko, genau wie es heute der Fall ist.

Doch kehren wir zurück ins Jahr 1980. Statt eines Goldstandards bekamen wir eine bessere und klügere Geldverwaltung durch die Federal Reserve unter Paul Volcker, der die Papierüberschüsse aus dem System riss und den Dollar auf eine jahrzehntelange, relativ niedrige Inflation vorbereitete. Er tat jedoch nichts, um dem politischen Ermessensspielraum ein Ende zu setzen.

Anstatt den Goldstandard durchzusetzen, ernannte Reagan eine Kommission, die das Thema untersuchen sollte. Wir wissen, was das bedeutet! Natürlich war die Kommission mit Papiergeld-Fans besetzt, während die Goldstandard-Parteigänger in der Minderheit waren. Der Minderheitenbericht dieser Kommission bleibt ein echter Klassiker der monetären Analyse. Der Hauptautor war kein Geringerer als Ron Paul, der sich während seiner gesamten Karriere für gesundes Geld eingesetzt hat.

Das Plädoyer für einen Goldstandard ist verbunden mit dem Plädoyer für eine begrenzte Regierung, die sich an die Verfassung hält und die Rechte des Volkes schützt. Genau das ist das Problem, das die Leute mit dieser Idee haben. Er würde dem geldpolitischen Ermessen der Federal Reserve einen harten Riegel vorschieben. Es würde auch erfordern, dass die gesamte Bundesregierung ihren Haushalt ausgleicht, so wie es die Staaten heute machen müssen. Ohne eine Zentralbank mit der Macht, unendlich viel Geld zu drucken, würden sich viele der heutigen Debatten über die Innen- und Außenpolitik des Bundes in Luft auflösen.

Der große Fehler des Goldstandards liegt jedoch nicht in seiner Logik oder Tugend, sondern in seiner politischen und verwaltungstechnischen Wahrscheinlichkeit. Die Agenda hat immer vorausgesetzt, dass die Verwalter des bestehenden Systems auch zu der Ansicht gelangen, dass sie weniger Macht und weniger Ermessensspielraum haben sollten. Es hängt im Wesentlichen davon ab, dass die bestehenden Geldoligarchen einen Weg wählen, der für die Gesellschaft und nicht für sie selbst gut ist. Das scheint leider ziemlich unwahrscheinlich zu sein.

Ein Weg, der noch klüger wäre als ein zentralisierter Goldstandard, wäre die vollständige Entstaatlichung des Geldes selbst. Dies könnte durch die Aufhebung der Gesetze über gesetzliche Zahlungsmittel und eine umfassende Liberalisierung sowohl von Gold als Geld als auch von digitalem Geld, das wie Gold funktioniert, wie z. B. Bitcoin und seine vielen dezentralen Verwandten, geschehen. Wir haben die Technologie, um dies zu verwirklichen. Was fehlt, ist der politische Wille.

Wie im Jahr 1980 stehen wir an einem weiteren Wendepunkt. Da der Dollar als internationale Reservewährung vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg steht und der Inlandswert des Papiergeldes täglich an Zuverlässigkeit verliert, benötigen wir eine dramatische Reform. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir vor der Wahl zwischen einer weiteren Tyrannei, die durch den Albtraum einer Zentralbank ermöglicht wird, und einer geldpolitischen Deregulierung, die es den Märkten und den Menschen erlauben würde, ihr eigenes bevorzugtes Tauschmittel zu wählen.