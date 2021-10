Werden Impfstoff-bedingte Todesfälle in diesem Winter stark ansteigen?

Ich bin besorgt über die Möglichkeit, dass die neuen Impfstoffe, die eine Immunität gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein erzeugen sollen, das Potenzial haben, mikrovaskuläre Schädigungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren zu verursachen, und zwar in einer Weise, die in den Sicherheitsstudien offenbar nicht bewertet wurde. Dr. J. Patrick Whelan Wir haben es mit dem Bösen zu tun. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben.“ Robert W. Malone, MD, Twitter

Frage – Warum muss jeder geimpft werden?

Antwort – Um Leben zu retten. Impfstoffe verleihen Immunität, die bei der Bekämpfung von Krankheiten hilft.

Frage- Die Impfstoffe verhindern also eine Infektion?

Antwort- Nicht ganz, aber die Impfstoffe verleihen eine vorübergehende Immunität, die in der Regel etwa 6 Monate anhält.

Frage- Was dann?

Antwort- Nun, dann empfehlen die Gesundheitsexperten, dass die in Frage kommenden Personen – insbesondere ältere und immungeschwächte Menschen – eine Auffrischungsimpfung“ erhalten.

Frage- Also eine weitere Injektion?

Antwort- Ja.

Frage- Wurde die Auffrischungsimpfung an die neue „Delta“-Variante angepasst, die sich in den USA und in der ganzen Welt verbreitet hat?

Antwort: Nein, das ist nicht der Fall. Es handelt sich um denselben Impfstoff wie zuvor.

Frage – Dann ist die Immunität nur von kurzer Dauer?

Antwort: Ja, obwohl wir uns nicht ganz sicher sein können. Es wurden noch keine klinischen Studien mit den Auffrischungsimpfstoffen durchgeführt.

Frage: Was? Wir machen also einen Blindflug?

Antwort: Ja. Wie ich schon sagte, gab es keine zusätzlichen klinischen Studien für die Booster, also weiß niemand etwas Genaues.

Frage- Aber ich habe gehört, dass das Virus umso anpassungsfähiger wird, je mehr Menschen wir impfen, wodurch der Impfstoff an Wirksamkeit verliert?

Antwort-, das ist richtig. Massenimpfungen mit einem „undichten“ Impfstoff – der die Infektion nicht vollständig neutralisiert – üben einen „Selektionsdruck“ auf das Virus aus, der die Entstehung von Varianten fördert. Immunologen wissen dies seit langem, manche nennen es sogar „Virologie 101“. Der kanadische Vaccinologe Dr. Byram Bridle erklärte dies kürzlich in einem Interview. Hier ist, was er sagte:

Wir brauchen nicht weiter zu schauen als … die Entstehung von Antibiotikaresistenzen … Das Prinzip ist folgendes: Wenn man eine biologische Einheit hat, die anfällig für Mutationen ist – und das SARS-CoV-2 ist wie alle Coronaviren anfällig für Mutationen – und man wendet einen eng fokussierten selektiven Druck an, der nicht tödlich ist, und man tut dies über einen langen Zeitraum – das ist das Rezept für die Entstehung neuer Varianten. Das ist genau das, was wir tun. Unsere Impfstoffe konzentrieren sich auf ein einziges (Spike-)Protein des Virus, sodass das Virus nur ein einziges Protein verändern muss, und die Impfstoffe bieten nicht annähernd eine sterilisierende Immunität. („The Lies behind the pandemic of the unvaxxed“, vervetimes.com)

Frage: Die Impfstoffe sind also die treibende Kraft hinter den Varianten?

Antwort: Ja.

Frage: Werden wir also bald eine impfstoffresistente Variante sehen?

Antwort- Ja, das werden wir.

Frage- Aber wissen die Impfstoffhersteller das nicht?

Antwort: Sie meinen, ob sie den grundlegenden Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und Impfstoffen nicht verstehen? Doch, das tun sie.

Frage- Warum tun sie es dann?

Antwort- Gute Frage, aber die Antwort erfordert eine Menge Nachforschungen und ein gewisses Maß an Vermutungen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Urheber dieser Massenimpfkampagne uns absichtlich in eine noch größere Krise treiben.

Frage – Okay, was werden wir also tun, wenn wir auf eine impfstoffresistente Variante stoßen?

Antwort: Das kann ich nicht beantworten, aber nach den Erfahrungen der Vergangenheit wird eine weitere experimentelle Injektion entwickelt werden, die die Bevölkerung dann zwangsweise einnehmen muss.

Frage: Wie steht es mit der Sicherheit? Können wir sicher sein, dass diese neuen Hybridpräparate sicher sind?

Antwort: Die Sicherheit hatte nie höchste Priorität, ebenso wenig wie die Immunität. Das Ziel war nie „Herdenimmunität“, sondern „Herdenimpfung“. Einer der einflussreichsten Sprecher der aktuellen Kampagne brachte es auf den Punkt, als er sagte: „Wir müssen alle sieben Milliarden Menschen“ auf der Erde impfen. Die Gesundheitsbehörden sind von diesem ursprünglichen Ziel nie abgewichen.

Frage – Aber wenn das Ziel darin besteht, alle Menschen auf der Erde zu impfen, dann müssen die Impfstoffe doch sicher sein, oder?

Antwort: Nein, die Impfstoffe stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben der Menschen dar. Sie sind gefährlich.

Frage- Sind Sie sicher, dass Sie nicht übertreiben, schließlich wurden bereits fast 2 Milliarden Menschen geimpft und nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen ist entweder schwer erkrankt oder gestorben? Vielleicht übertreiben Sie die Gefahr?

Antwort: Die Impfstoffe sind ein Angriff auf die kritische Infrastruktur des Körpers, das Gefäßsystem, und insbesondere auf den dünnen Zellteppich, der die Wände der Blutgefäße auskleidet. Die Impfstoffe lösen Blutungen, Blutgerinnsel und Autoimmunkrankheiten aus. Meiner Meinung nach sind sie ein ziemlich einfacher Weg, den lebenswichtigen Systemen und Organen, die man zum Überleben braucht, schweren Schaden zuzufügen. Deshalb bezeichnet Dr. Vladimir Zelenko sie als „Gifttod-Spritzen“, was eine zutreffende Einschätzung zu sein scheint. Sie haben jedoch recht, wenn Sie sagen, dass „nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen unmittelbar nach der Injektion ernsthaft erkrankt oder stirbt“. Das liegt aber nur daran, dass der Impfstoff eher wie eine Zeitbombe als wie ein Gift wirkt. Langfristig dürften die Auswirkungen jedoch ebenso verheerend sein. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem Papier der Ärzte für die Ethik des Covid: :

Angesichts der neu charakterisierten Antikörperreaktion auf SARS-CoV-2 ist davon auszugehen, dass, wenn sich die Antikörper nach der Verabreichung des Impfstoffs an die Spike-produzierenden Endothelzellen an den Gefäßwänden anlagern, aktivierte Komplementproteine an die Endothelzellen andocken und ihre Zellmembranen perforieren. Das darauf folgende Absterben der Endothelzellen legt das Gewebe unterhalb des Epithels frei, was zwei wichtige Ereignisse auslöst. Zum einen wird die Blutgerinnung ausgelöst, zum anderen kommt es zu einer Undichtigkeit der Gefäßwände. Dieser Pathogenitätsmechanismus wurde in Biopsien von SARS-CoV-2-infizierten Patienten dokumentiert. In diesen Studien wurde ein „katastrophales mikrovaskuläres Verletzungssyndrom, das durch die Aktivierung von Komplement vermittelt wird“ beschrieben … als Teil der SARS-CoV-2-Spike-Protein-Immunantwort. Genau diese Immunreaktion soll durch die COVID-19-Impfstoffe ausgelöst werden. Solche Impfstoff-Immun-Interaktionen stehen im Einklang mit unerwünschten Ereignissen, bei denen es zu sichtbaren Kapillarrissen unter der Haut kam, die nach einer COVID-19-Impfung dokumentiert und gemeldet wurden.“ („The Dangers of Covid-19 Booster Shots and Vaccines“, The Doctors for Covid Ethics)

Ich wiederhole: ein „katastrophales mikrovaskuläres Verletzungssyndrom, das durch die Aktivierung von Komplement vermittelt wird“.

Frage: Was bedeutet das im Klartext?

Antwort: Es bedeutet, dass der Impfstoff eine Situation schafft, in der Ihr Körper Ihr eigenes Kreislaufsystem bösartig angreift und Blutgerinnsel undichte Blutgefäße erzeugt. Glauben Sie, dass Sie mit einem geschädigten Gefäßsystem leben können? Glauben Sie, dass Sie ein langes und glückliches Leben mit einem Immunsystem haben werden, das darauf programmiert ist, gesunde Zellen anzugreifen und abzutöten, die nun das krankmachende „Spike-Protein“ produzieren? Wenn ja, für wie lange? Wie lange glauben Sie, dass Sie diese Art von innerer Kriegsführung überleben können? 2 Jahre? 5 Jahre? 10 Jahre?

Frage: Ihre Analyse klingt sehr konspirativ. Wenn die Impfstoffe das tun, was Sie behaupten, dann müssen die Leute, die diese (Massenimpfungs-)Kampagne vorantreiben, das doch wissen, oder? Sie müssen ein gewisses Grundverständnis für die Gefahren haben, die von diesen Injektionen ausgehen.

Antwort: Natürlich wissen sie das. Wie könnten sie es nicht wissen? Glauben Sie, dass die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt willkürlich die Weltwirtschaft lahmlegen, alle Menschen in ihren Häusern einsperren, lebensrettende Medikamente unterdrücken und jeden zensieren würden, der die offizielle Darstellung in Frage stellt, wenn sie nicht genau wüssten, was der Impfstoff anrichten kann?

Sie wissen es. Es wird nicht einfach „gewürfelt“. Sie haben einen Plan und setzen diesen Plan um. So viel ist klar.

Was die Behauptung einer „Verschwörung“ angeht, so sprechen die Fakten für sich selbst. Wurden in den letzten zehn Jahren zahlreiche Übungen durchgeführt, an denen die wichtigsten Geheimdienste, die Pharmaindustrie, aktivistische Eliten, das Verteidigungsministerium, die Medien und die WHO beteiligt waren?

Ja, die gab es.

Und haben diese Übungen im Grunde dieselben Ergebnisse und Szenarien vorausgesagt, die wir heute sehen, insbesondere die Umgehung repräsentativer Regierungen, die Stärkung der Befugnisse von Politikern, die mit Konflikten konfrontiert sind, die Durchsetzung von Impfvorschriften und die Auferlegung einer beispiellosen Pandemie-Strategie, die in jedem Land, in dem sie auferlegt wurde, auffallend ähnlich war?

Ja, wieder einmal.

Und wird den Ungeimpften bereits mit Repressalien gedroht, wenn sie sich dem Impfen widersetzen? Sind die Regierungen bereits dabei, Impfpässe, digitale Währungen, Sozialkreditsysteme, Haftanstalten und verstärkte Überwachung einzuführen?

Ja, das tun sie.

Kommt Ihnen das alles willkürlich vor oder entspricht es eher der eigentlichen Definition von „Verschwörung“, die da lautet „ein böser, ungesetzlicher, verräterischer oder heimlicher Plan, der im Geheimen von zwei oder mehr Personen ausgearbeitet wird“?

Die Tatsache, dass sich die Medien über „Verschwörungstheoretiker“ lustig machen, ändert nichts an der Tatsache, dass es in der Tat Verschwörungen gibt. Die letzten zwei Jahre haben diese Tatsache nur noch unterstrichen. Praktisch nichts wurde dem Zufall überlassen. Unsere Zukunft und die Zukunft der Menschheit werden von mächtigen Kräften gelenkt, die wir noch nicht einmal erfolgreich identifiziert haben. Es ist unheimlich. (Siehe: RFK jr. auf Event 201)

Und da wir gerade beim Thema „Verschwörungen“ sind, hier noch etwas zum Nachdenken. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Impfstoff lange vor dem Ausbruch des Virus entwickelt wurde.

Frage: Warum ist das wichtig?

Antwort: Es ist sogar ziemlich wichtig, denn es zeigt, dass die „Lösung“ dem Problem vorausging, das „Huhn vor dem Ei“. Mit anderen Worten: Die US-Biowaffenforschung zielte wahrscheinlich darauf ab, eine Substanz zu entwickeln, die nach und nach unzählige Menschen unterminieren (und schließlich töten) würde, die eliminiert werden müssten, um die Kohlenstoffemissionen zu verringern, die Erschöpfung knapper Ressourcen zu lindern und die Zerstörung der natürlichen Umwelt umzukehren. Glauben Sie, dass das Pentagon und die CIA über solche Notfallprogramme verfügen? Glauben Sie, die globalistischen Eliten würden eine solche Politik unterstützen?

In der Tat, das würden sie, und sie würden es schamlos im Namen der „Rettung der Menschheit“ oder ähnlichem Unsinn umsetzen. Denken Sie daran, dass die Weltbevölkerung um die Jahrhundertwende (1900) gerade einmal 1,6 Milliarden betrug. Bis zum Jahr 2021 wird die Zahl auf 7,9 Milliarden ansteigen. Und den Prognosen der Vereinten Nationen zufolge wird diese Zahl bis zum Jahr 2100 auf etwa 11 Milliarden ansteigen.

Glauben Sie, dass die globalen Eliten die Hände in den Schoß legen und nichts tun werden, während die „gefühlten“ Gefahren durch schwindende fossile Brennstoffe und steigende Temperaturen weiter zunehmen? Glauben Sie vielleicht, dass nach jahrelangen leidenschaftlichen Appellen, „etwas gegen das Klima zu tun“, 2019 endlich ein Konsens erreicht wurde, der den Weg für ein aggressives „Bevölkerungsmanagement“ ebnet?

Natürlich sind dies „zivilisierte“ Menschen, die niemals zu so etwas Vulgärem wie Gaskammern oder Erschießungskommandos greifen würden. Oh nein, sie würden nach einer heimlichen Methode suchen, um die Herde auszudünnen, ohne dass die Herde jemals wirklich weiß, was vor sich geht. Sie bräuchten ein Mittel, das ihnen helfen würde, ihr Ziel zu erreichen, während sie sich gleichzeitig auf eine plausible Bestreitbarkeit berufen könnten. (Stichwort: Fauci und die geheimen Biowaffenprogramme.) Und wenn die Wahrheit jemals ans Licht käme, dann würden sie die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass sie nur im besten Interesse der Menschheit handelten, indem sie versuchten, das unaufhaltsame Voranschreiten auf eine katastrophale Klimakrise zu verhindern. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das sollte es auch. Ob sich die Welt erwärmt oder nicht, ist umstritten, aber was nicht umstritten ist, ist, wie nahtlos sich der Klimawahn in die autoritäre politische Agenda der Globalisten einfügt. Daran ist nichts Zufälliges.

In jedem Fall waren die Funktionsgewinne in Wuhan wahrscheinlich nur der letzte Schliff eines Plans, der schon Jahre zuvor in Denkfabriken und auf Globalistenkonferenzen ausgeheckt wurde, wo die Reichen und Mächtigen zusammenkommen, um zu entscheiden, wie sie die Welt am besten nach ihren eigenen engen Vorgaben gestalten können. Ich vermute, dass das System zur Verabreichung von Spike-Proteinen (auch bekannt als der Covid-19-Impfstoff) bereits Jahre zuvor entwickelt worden war und nur noch grünes Licht brauchte, um auf die Welt losgelassen zu werden.

Frage: Wir scheinen wieder vom Thema abgekommen zu sein. Können wir noch einmal kurz auf die Booster zurückkommen? Sie sagen, dass es keine zusätzlichen klinischen Versuche gab. Bedeutet das, dass die Booster nicht offiziell von der FDA zugelassen wurden?

Antwort: Sie wurden nicht formell von der FDA genehmigt. Sie wurden im Rahmen der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) durchgewunken, genau wie die Impfstoffe. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Risiken dieselben sind. Das sind sie nicht. Die Booster sind wesentlich gefährlicher als die Impfstoffe, wie dieser Auszug von Doctors for Covid Ethics aufzeigt:

Wir erklären hier, dass Auffrischungsimpfungen einzigartig gefährlich sind, und zwar in einer Weise, die in der Geschichte der Impfstoffe beispiellos ist. Das liegt daran, dass die wiederholte Verstärkung der Immunreaktion die Intensität des Angriffs auf sich selbst wiederholt erhöht…. Wiederholte Injektionen von genbasierten „Impfstoffen“ (d. h. „Booster“) werden diesen grundlegenden Vorgang zwangsläufig verstärken und reproduzieren, und zwar überall dort, wo das neu exprimierte Spike-Protein auf der Gefäßauskleidung erscheint…. Komplement-vermittelte Gefäßverletzungen, die an mehreren Stellen im Körper auftreten, haben potenziell verheerende Auswirkungen nicht nur auf die Gesundheit der geimpften Person, sondern auch auf Schwangerschaft und Fruchtbarkeit….

Spike-Proteinmoleküle, von denen bekannt ist, dass sie kurz nach der Impfung in den Blutkreislauf freigesetzt werden, binden an Blutplättchen und markieren sie als Ziel für die Bindung von Antikörpern. Bei einem anschließenden Angriff … muss mit einer Zerstörung der Blutplättchen gerechnet werden, … was wird passieren, wenn die „Impfstoffe“ aus den beschädigten Blutgefäßen austreten und die Organe des Körpers erreichen? Werden die Genaufnahme und die Spike-Produktion dann jeden einzelnen Zelltyp für die Zerstörung durch Killer-Lymphozyten markieren? Stehen wir kurz vor der Geburt einer völlig neuen Welt der Autoimmunkrankheiten?“(Ärzte für Covid-Ethik)

Welcher Teil des obigen Zitats lässt vermuten, dass die Booster gut für Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sind?

Nichts davon, richtig? Und so wie wir nach dem Start von Massenimpfkampagnen auf der ganzen Welt einen steilen Anstieg von Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen gesehen haben, sehen wir jetzt, wie sich dasselbe Phänomen in Israel mit den Auffrischungsimpfungen entfaltet. (Sehen Sie sich dieses erstaunliche 2-Minuten-Video des Statistikers Joel Smalley über Todesfälle nach Impfungen an)

Und denken Sie daran, dass weder die Auffrischungsimpfstoffe noch die Impfstoffe im Armmuskel (Deltoid) verbleiben, wie es die Pharmakonzerne versprechen. Sie gelangen etwa 30 Minuten nach der Injektion in den Blutkreislauf und verteilen sich über den Blutkreislauf im Körper. Da der Impfstoff jedoch ein Bauplan für die Herstellung des Spike-Proteins und nicht das Protein selbst ist, kann er das Immunsystem umgehen und in die Zellen eindringen, bevor er entdeckt wird. Das macht das injizierte Spike-Protein gefährlicher als das Spike-Virus in Covid-19. Das Virus muss durch die Nase oder den Rachen eindringen, bevor es sich ausbrüten und in das Gefäßsystem eindringen kann, aber der Impfstoff-Spike findet einen direkteren Weg über die Injektion. Hier ist wieder Dr. Byram Bridle:

Wir wissen seit langem, dass das Spike-Protein pathogen ist…. Es ist ein Toxin. Es kann in unserem Körper Schäden verursachen, wenn es im Blutkreislauf ist. Jetzt haben wir den eindeutigen Beweis, dass der Impfstoff selbst und das Protein in den Blutkreislauf gelangen. Sobald dies geschieht, kann sich das Spike-Protein mit Rezeptoren auf Blutplättchen und mit Zellen, die unsere Blutgefäße auskleiden, verbinden. Aus diesem Grund kann es paradoxerweise sowohl Blutgerinnung als auch Blutungen verursachen. Und natürlich ist das Herz als Teil des kardiovaskulären Systems involviert… Deshalb haben wir Herzprobleme. Das Protein kann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und neurologische Schäden verursachen….

Kurz gesagt, … wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben es bis jetzt nicht erkannt. Uns war nicht klar, dass wir den Menschen durch die Impfung versehentlich ein Toxin einimpfen… ..das Spike-Protein allein ist fast vollständig für die Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich, wenn es in den Blutkreislauf gelangt. Wenn man das gereinigte Spike-Protein in das Blut von Versuchstieren injiziert, kommt es tatsächlich zu allen möglichen Schäden am Herz-Kreislauf-System, und es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Schäden im Gehirn verursachen. (Impfstoffwissenschaftler: ‚Wir haben einen großen Fehler gemacht'“, Conservative Woman)

Seit Bridle diese Behauptungen in einer Radio-Talkshow aufgestellt hat, wurde er heftig schikaniert, lächerlich gemacht und von der Universität, an der er beschäftigt war, verbannt. Dennoch hat er trotz der hohen Kosten, die ihm und seinem Ruf entstanden sind, kein einziges Wort von seiner Aussage zurückgenommen.

Der Fehler, den Bridle beging, bestand darin, dass er glaubte, seine Forschung würde von seinen Kollegen und Gleichgesinnten bejubelt werden. Er war naiv zu glauben, die Befürworter der Massenimpfung würden ihren Fehler erkennen und sich bemühen, ihn zu korrigieren. Er ahnte nicht, dass der Impfstoff genau so funktioniert, wie er es tut: Er dringt in die Wirtszellen ein und erzeugt einen zytotoxischen Erreger, der eine starke Immunreaktion gegen sich selbst auslöst, die zu einer weiteren Dezimierung des Gefäßsystems führt.

Die Behandlung von Bridle spricht Bände über die Leute, die die Pandemie managen, über das Ausmaß ihrer Macht und ihre durch und durch bösartigen Ziele. (Bitte sehen Sie sich dieses Video von Dr. Nathan Thompson an: „Mir fiel die Kinnlade runter, als ich das Immunsystem von jemandem nach der zweiten Impfung testete“, das zeigt, wie Impfungen zu Autoimmunität und „Durchbruchsinfektionen“ führen können)

Frage: Ich glaube, wir sind wieder vom Thema abgekommen. Sie haben viel über das Spike-Protein und seine Wirkung auf die Blutgefäße gesprochen, aber vieles davon klingt theoretisch. Haben Sie konkrete Beweise dafür, dass die Impfstoffe ernsthafte Gewebeschäden verursachen?

Antwort: Ja. Zwei deutsche Pathologie-Professoren, Arne Burkhardt und Walter Lang, haben die Ergebnisse von Autopsien vorgelegt, die sie an zehn Menschen durchgeführt haben, die nach einer Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff gestorben sind. Hier ist ein kurzer Auszug aus einem Artikel über ihre Ergebnisse:

Der Reutlinger Pathologe und Professor Walter Lang haben in den vergangenen Monaten Gewebematerial der Verstorbenen mikroskopisch untersucht. … In fünf der zehn genannten Fälle stufen die beiden Mediziner den Zusammenhang zwischen Tod und Impfung als sehr wahrscheinlich, in zwei Fällen als wahrscheinlich ein. Ein Fall ist noch nicht ausgewertet worden. Die beiden anderen Fälle wurden als unklar/möglich oder „eher zufällig“ eingestuft. Hinsichtlich der Todesursachen wies Burkhardt darauf hin, dass eine lymphozytäre Myokarditis, die häufigste Diagnose…. Die Ärzte vermuten als weitere Nebenwirkungen der Corona-Impfung mit möglichen Todesfolgen Autoimmunphänomene, Verminderung der Immunkapazität, Beschleunigung des Krebswachstums, Gefäßschäden „Endothelitis“, Vaskulitis, Perivaskulitis und Erythrozyten-„Verklumpung“ ….

Burkhardt und seine Kollegen haben sich in den letzten Monaten mit dieser Frage beschäftigt. Er sagte, er könne sich beim Anblick der Ergebnisse nur eines vorstellen – „einen Aufstand der Lymphozyten“, möglicherweise in allen Geweben und Organen. Lymphozyten wurden in einer Vielzahl von Geweben wie der Leber, den Nieren, der Milz bis hin zur Gebärmutter und Tumoren gefunden, die das Gewebe dort massiv angriffen…. Burkhardt schloss daraus, dass Politiker sagen: „Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Konsequenzen tragen, aber jeder, der sich impfen lässt, muss auch die Konsequenzen tragen.“ Diese sind noch weitgehend unbekannt. „Bislang sind nur erste, aber besorgniserregende Befunde dokumentiert, die hinsichtlich ihrer Pathogenese weiter untersucht werden“, so Burkhardt.

Die Befunde bestätigen die Aussage von Prof. Dr. Peter Schirmacher, dass bei mehr als 40 obduzierten Leichen, die innerhalb von zwei Wochen nach der Covid-19-Impfung starben, etwa ein Drittel an der Impfung starb.“ („Lymphozytenaufstand‘: Pathologen untersuchen Todesfälle nach Corona-Impfung“, Free West Media)

Okay, lassen Sie uns zusammenfassen. Was haben die Ärzte herausgefunden?

1- Sie stellten fest, dass bei einem großen Prozentsatz der Autopsien „der Zusammenhang zwischen dem Tod und der Impfung (sehr) wahrscheinlich war.“

2 – Sie stellten fest, dass „lymphozytäre Myokarditis die häufigste Diagnose (war).“ (Lymphozytäre Myokarditis ist eine seltene Erkrankung, bei der eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) durch eine Ansammlung weißer Blutkörperchen (Lymphozyten) verursacht wird. Zu den Symptomen gehören Schmerzen in der Brust, Herzklopfen, Müdigkeit und Kurzatmigkeit (Dyspnoe), insbesondere bei Anstrengung oder im Liegen. Mit anderen Worten: Der Spike-Protein-Impfstoff führt gleichzeitig zu einer schweren Entzündung und einer Unterdrückung des Immunsystems. Das ist der doppelte Hammer.)

3- Sie fanden Beweise für einen „Lymphozytenaufstand“, möglicherweise in allen Geweben und Organen. Lymphozyten fanden sich in einer Vielzahl von Geweben wie der Leber, den Nieren, der Milz bis hin zur Gebärmutter und den Tumoren, die das dortige Gewebe massiv angriffen.“ (Anmerkung: Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen des Immunsystems, die in Aktion treten, um Eindringlinge oder mit Krankheitserregern infizierte Zellen zu bekämpfen. Ein „Lymphozytenaufstand“ deutet darauf hin, dass das Immunsystem bei dem Versuch, die Auswirkungen von Milliarden von Spike-Proteinen in den Zellen des Blutkreislaufs zu bekämpfen, verrückt geworden ist. Wenn die Lymphozyten erschöpft sind, wird der Körper anfälliger für andere Infektionen, was erklären könnte, warum sich jetzt im Spätsommer viele Menschen mit Atemwegsviren infizieren).

4- Es wurde festgestellt, dass der Covid-19-Impfstoff mit zahlreichen ernsthaften Gesundheitsrisiken verbunden ist.

Die Autopsien liefern solide Beweise dafür, dass die Impfstoffe tatsächlich erhebliche Gewebeschäden verursachen.

Abschließende Frage: Wie wird sich die Sache Ihrer Meinung nach entwickeln?

Antwort: Ich rechne damit, dass bereits in diesem Winter/Frühjahr Anzeichen für eine Beeinträchtigung zu erkennen sein werden, auch wenn die Daten unter der Rubrik „Gesamtmortalität“ und nicht unter den Covid-19-Todesfällen erfasst werden. Wir sollten auch einen starken Anstieg bei Herzstillständen, Herzmuskelentzündungen und Schlaganfällen sehen, die ihre 5-Jahres-Trendlinie dramatisch durchbrechen sollten. Da der Impfstoff zu einer allgemeinen Verschlechterung des Gesundheitszustands führt, sollten sich die Anzeichen für eine Schädigung in einer Vielzahl von Krankheiten bemerkbar machen, von neurodegenerativen Erkrankungen bis zur Bellschen Lähmung.

Dies ist keine Vorhersage, sondern eher eine Bestätigung dessen, was wir bereits beobachten. Schauen Sie sich diesen aktuellen Tweet der britischen Pathologin Dr. Claire Craig an, und Sie werden sehen, was ich meine:

Dr. Clare Craig@ClareCraigPath

Überzählige Todesfälle für die Woche bis zum 10. September 2021:

24% mehr Todesfälle durch Herzinsuffizienz als im Ausgangswert

19% ischämische Herzkrankheiten

16% zerebrovaskuläre Erkrankungen (Schlaganfälle)

18% andere Kreislaufkrankheiten

Warum ist das so? Warum der plötzliche Anstieg von Herzinfarkten, Herzkrankheiten, Gefäßerkrankungen und Schlaganfällen? Was haben wir im Jahr 2021 anders gemacht als in den Jahren zuvor?

Wir haben den größten Teil der Bevölkerung geimpft, das ist es, was wir anders gemacht haben. Und jetzt werden wir sehen, wie sich das auf die vielen impfbedingten Krankheiten wie Herzstillstand, Myokarditis, Lungenembolie, Thrombose, akute Nierenschäden, Leberschäden, Bell’s Palsy, Transverse Myelitis, Anaphylaxie, Multisystemisches Entzündungssyndrom, Spontanabort und akutes Atemnotsyndrom auswirkt. Alle diese Fälle werden im „Vaccine Adverse Events Reporting System“ (VAERS) erfasst, ebenso wie sie wahrscheinlich bei künftigen Krankenhausaufenthalten auftreten werden. Es bedarf also eines ziemlich aggressiven Taschenspielertricks seitens der Regierung, um die Daten zu fälschen oder die Angelegenheit unter den Teppich zu kehren.

Und wie wird sich diese Flut unerwarteter Erkrankungen auf das öffentliche Gesundheitssystem auswirken, das bis zur Belastungsgrenze belastet werden könnte? Kann eine Katastrophe vermieden werden? Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem kürzlich erschienenen Artikel im britischen Telegraph an:

Während die Aufmerksamkeit weiterhin auf Covid-19 gerichtet ist, zeichnet sich in Großbritannien still und leise eine zweite Gesundheitskrise ab. Seit Anfang Juli hat es Tausende von Todesfällen gegeben, die nicht durch das Coronavirus verursacht wurden. Nach Ansicht von Gesundheitsexperten ist dies für den Sommer höchst ungewöhnlich. Obwohl in den Wintermonaten, wenn kaltes Wetter und saisonale Infektionen den NHS unter Druck setzen, mit übermäßigen Todesfällen zu rechnen ist, herrscht im Sommer normalerweise Flaute. Dieses Jahr ist ein beunruhigender Ausreißer.

Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) gab es seit dem 2. Juli 9.619 überzählige Todesfälle in England und Wales, von denen 48 Prozent (4.635) nicht durch Covid-19 verursacht wurden. Wenn also all diese zusätzlichen Menschen nicht am Coronavirus sterben, woran sind sie dann gestorben?

Die Daten von Public Health England (PHE) zeigen, dass in diesem Zeitraum 2 103 zusätzliche Todesfälle durch ischämische Herzkrankheiten, 1 552 durch Herzinsuffizienz sowie 760 zusätzliche Todesfälle durch zerebrovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall und Aneurysma und 3 915 durch andere Kreislauferkrankungen registriert wurden. Auch bei den akuten und chronischen Atemwegsinfektionen wurden seit Anfang Juli 3.416 mehr Todesfälle auf den Totenscheinen vermerkt als erwartet, während es 1.234 zusätzliche Todesfälle durch Harnwegserkrankungen, 324 durch Zirrhose und Lebererkrankungen und 1.905 durch Diabetes gab….

Es fühlt sich eher so an, als ob der Winter schon da wäre, als dass er noch kommen würde. Dieses Jahr ist es schlimmer, als ich mich in den letzten 20 Jahren erinnern kann. („Tausende von Menschen sterben mehr als sonst … aber nicht an Covid“, Telegraph)

Natürlich werden die Medien den Anstieg der Erkrankungen auf die Pandemie oder „verzögerte Behandlungen“ zurückführen, aber die Menschen können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Was der „Telegraph“ als „Nicht-Covid“-Notfall bezeichnet, ist genauso wahrscheinlich eine Verletzung, die mit dem Impfstoff zusammenhängt, wie eine andere. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist einfach: Blutgerinnsel, Blutungen und Autoimmunität sind keine Bagatellen; sie sind ein Hinweis darauf, dass die lebenswichtige Infrastruktur des Körpers beeinträchtigt und vielleicht sogar schwer geschädigt wurde. Dies wird sich in der Gesamtmortalität und in den Daten zur öffentlichen Gesundheit im weiteren Sinne niederschlagen. Ein beträchtlicher Teil dieser Erkrankungen wird in direktem Zusammenhang mit der Injektion eines potenziell tödlichen Krankheitserregers in den Blutkreislauf von Millionen von Menschen stehen, die absichtlich über die Sicherheit des Produkts getäuscht wurden. Jetzt werden wir die ersten Ergebnisse dieses Experiments sehen. Gott stehe uns bei.