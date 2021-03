Werden Sie den kriminellen Autoritären gehorchen?

1962 testete der Psychologe Stanley Milgram von der Yale University in einem mittlerweile berüchtigten Experiment, das im obigen Video gezeigt wird, die Grenzen des menschlichen Gehorsams gegenüber Autoritäten

1962 testete der Psychologe Stanley Milgram von der Yale University in einem mittlerweile berüchtigten Experiment, das im obigen Video gezeigt wird, die Grenzen des menschlichen Gehorsams gegenüber Autoritäten. Der Versuchsleiter wies die Versuchspersonen – die „Lehrer“ – an, einem Schüler Elektroschocks zu verpassen.

Der „Student“ war in Wirklichkeit ein Schauspieler, aber die Versuchspersonen waren sich dessen nicht bewusst und befolgten die Aufforderung, ihn zu schocken, sobald er eine falsche Antwort auf eine Frage gab. Selbst als der Student stöhnte, um ein Ende der Schocks bettelte und schließlich nicht mehr reagierte, gehorchten die Versuchspersonen der Autoritätsperson im Raum und verteilten schmerzhafte Elektroschocks.

Die Versuchspersonen fühlten sich zeitweise sichtlich unwohl bei der Aufgabe, machten aber trotzdem weiter, was zeigt, dass Menschen abscheuliche Handlungen ausführen können, wenn sie von Autoritäten dazu aufgefordert werden, weil sie sich in dieser Eigenschaft weniger verantwortlich für das Verhalten fühlen.

Angesichts des raschen Wandels gesellschaftlicher Normen und eines zunehmend autoritären Umfelds stellt sich die Frage, ob die Öffentlichkeit kriminellen Autoritäten weiterhin blind gehorchen wird, ungeachtet der Konsequenzen.

Ein Befehl ist ein Befehl

Das Milgram-Experiment wurde im Anschluss an den Prozess gegen den Nazi Adolf Eichmann durchgeführt, der die Nürnberger Verteidigung oder „befehl ist befehl“ verwendete. Das Milgram-Experiment zeigte deutlich, dass Menschen gegen ihr eigenes Urteilsvermögen handeln und einer anderen Person extremen Schaden zufügen würden, nur weil es ihnen befohlen wurde.

Die Versuchspersonen erfuhren zunächst selbst einen 45-Volt-Schock – damit sie wussten, wie er sich anfühlt – und verabreichten dann die Schocks in zunehmenden Abständen. Sie waren mit 15 bis 450 Volt gekennzeichnet – von leichtem Schock bis hin zu „Schock mit extremer Intensität“, „Gefahr: schwerer Schock“ und der stärksten Spannung „XXX“. Laut Gregorio Billikopf Encina von der University of California:

„Als Reaktion auf die vermeintlichen Stöße begann der ‚Lernende‘ (Schauspieler) bei 75 Volt zu grunzen, bei 120 Volt zu klagen, bei 150 Volt darum zu bitten, freigelassen zu werden, mit zunehmender Heftigkeit zu flehen und bei 285 Volt gequälte Schreie auszustoßen.

Schließlich sollte der Lernende in seiner Verzweiflung laut schreien und über Herzschmerzen klagen. Irgendwann weigerte sich der Akteur, weitere Fragen zu beantworten. Schließlich, bei 330 Volt, würde der Akteur völlig verstummen – das heißt, wenn einer der Teilnehmer des Lehrers so weit käme, ohne vorher zu rebellieren.“

Letztlich setzten 65 % der Probanden die Studie fort und verabreichten den maximalen Spannungspegel, obwohl sie wussten, dass dies falsch war. Encina bemerkte:

„Die Teilnehmer zeigten eine Reihe von negativen Emotionen bezüglich der Fortsetzung. Einige flehten den Lernenden an und baten den Schauspieler, Fragen sorgfältig zu beantworten. Andere fingen an, nervös zu lachen und verhielten sich auf unterschiedliche Weise seltsam. Einige Probanden wirkten kalt, hoffnungslos, düster oder arrogant. Einige dachten, sie hätten den Lerner getötet.

Nichtsdestotrotz gehorchten die Teilnehmer weiterhin und entluden den vollen Schock auf die Lernenden. Einem Mann, der das Experiment abbrechen wollte, wurde gesagt, dass das Experiment weitergehen müsse. Anstatt die Entscheidung des Experimentators anzufechten, machte er weiter und wiederholte zu sich selbst: „Es muss weitergehen, es muss weitergehen.“

Das Milgram-Experiment wurde später als unethisch kritisiert und in den USA wurden Studien, die Probanden ernsthaftes Leid zufügen, später verboten. Ähnliche Studien in Europa bestätigten jedoch die Ergebnisse und legten nahe, dass Menschen bereitwillig und blind autoritären Befehlen gehorchen, besonders wenn sie sich von ihren Handlungen abgekoppelt fühlen.

Wir dürfen vor Lockdowns nicht kapitulieren

Ein typisches Beispiel: Lockdowns. Die anfänglichen Lockdowns sollten die COVID-19-Kurve abflachen, aber selbst nachdem das geschehen war, wurden Lockdowns fortgesetzt, manchmal zwei- und dreimal. Mit jedem Lockdown wurde die Gesellschaft distanzierter, akzeptierte die Isolation mehr und wurde oft auch ängstlicher.

„Der erste Lockdown fühlte sich neuartig an; dieser – der dritte – fühlt sich lästig an“, schrieb Brendan O’Neill, Redakteur von Spiked. „Der erste ermutigte uns, uns von der Gesellschaft zu entfernen, aber dennoch als Mitglieder der Gesellschaft zu denken und zu handeln: Melde dich als NHS-Freiwilliger an, liefere Medikamente an alte Menschen aus, rufe einen Kumpel an und frage, ob es ihm gut geht. Dieser entmutigt alle Formen der sozialen Verbindung.

Was als ein Gefühl des Zusammenkommens mit der gemeinsamen Hoffnung begann, dass wir uns bald wieder auf Schultern klopfen können und die Hände schütteln würden, hat sich laut O’Neill in eine Kultur der Angst verwandelt, die uns dazu bringt, andere eher als Krankheitsüberträger denn als menschliche Wesen zu betrachten:

„Der Wechsel von Lippenbekenntnissen zur sozialen Solidarität hin zur Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst als krank zu betrachten, stellt einen Sieg für das degradierte Menschenbild dar, das uns von der Kultur der Angst geschenkt wurde.

Der frühe Wechsel der Regierung von der Ermutigung der Menschen, Verantwortung für die Einschränkung ihrer sozialen Interaktionen zu übernehmen, zur Anwendung älterer Methoden des Terrors, um die Einhaltung von Abriegelungsmaßnahmen sicherzustellen, bestätigt die Reduzierung der Menschen von Bürgern, mit denen man sich beschäftigen sollte, auf Probleme, die man verwalten muss, durch die Kultur der Angst.“

Sobald COVID-19 abklingt und das Gerede über die Pandemie keine Schlagzeilen mehr macht, wird die Bedrohung durch den „New Normal“ bestehen bleiben – und in vielerlei Hinsicht stellt sie eine noch größere Bedrohung dar als die physische Krankheit. Wie O’Neill schreibt:

„Diejenigen, die die Kultur der Angst unterschätzen, werden auf diese zukünftigen Kämpfe schlecht vorbereitet sein. Sie werden dazu neigen, vor dem Neuen Normalen zu kapitulieren. Der Rest von uns sollte standhaft bleiben, selbst im Angesicht von Verleumdungen und vorsätzlichen Falschdarstellungen, und weiterhin die realen und lähmenden Konsequenzen erkennen und konfrontieren, die Angst auf das tägliche Leben und die Zukunft der Menschheit hat.“

Was wir verlieren, ist exponentiell schwerer zurück zu bekommen

Es ist wichtig, dass Ihre verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten gegen ungesetzliche Übergriffe der Regierung geschützt werden. Doch viele sind bereitwillig aufgeben Freiheiten, die, einmal weg sind, kann man schwierig ja fast unmöglich zurückgewinnen. Impfpässe sind nur ein Beispiel dafür.

Mit dem Nachweis einer COVID-19-Impfung durch ein digitales Zertifikat oder eine App auf Ihrem Handy, so die Hoffnung, können Sie wieder ein Flugzeug besteigen und frei reisen, ein Konzert besuchen oder eine Mahlzeit in Ihrem Lieblingsrestaurant genießen, so wie Sie es gewohnt sind.

Nur, dass man seine „Papiere“ vorlegen muss, um sein Leben zu leben, ist eigentlich überhaupt keine Freiheit – es ist ein Verlust der persönlichen Freiheit, die man einmal hatte, eine, die direkt vor Ihren Augen verschwunden ist und eine, die die Bühne für eine verstärkte Überwachung und Erosion Ihrer Privatsphäre bereitet.

„Wenn Ihre bürgerlichen Freiheiten einmal verloren sind, sind sie nur schwer wieder zu erlangen“, so der Bozeman Daily Chronicle. „Während es die Pflicht der Regierung ist, die Gesundheit und das Wohlergehen der Gesellschaft zu schützen, muss dies gegen den potenziellen permanenten Verlust individueller Freiheiten abgewogen werden. Aber gerade jetzt stehen wir vor einem Kampf von Freiheit gegen Tyrannei.

„Kein verfassungsmäßiges Recht ist sicher, wenn es mit der Orthodoxie des Tages in Konflikt steht“, so der Bozeman Daily Chronicle weiter. „Für Regierungen ist es oft keine Frage der Politik, sondern eine Machtausübung, die Unterwerfung unter Einschränkungen anzuordnen, die grundlegende Freiheiten aushebeln.

Langfristige Einsperrungen sind Missbrauch von Kindern und Älteren

Es fehlt immer noch die öffentliche Anerkennung der Schäden von Einsperrungen, selbst wenn anekdotische Berichte von Kindern und Jugendlichen eintrudeln, die wegen des Stresses und der Isolation, die die Einsperrungen verursacht haben, Selbstmord begangen haben.

In einer Pressemitteilung der Penn State wurde die Tragödie hervorgehoben, wobei Dr. Taranjeet Jolly, Psychiater am Milton S. Hershey Medical Center der Penn State Health, feststellte: „‚Wir haben einen Anstieg von wirklich schlimmen Selbstmordversuchen gesehen‘ – und die Pandemie ist wahrscheinlich der Grund für diesen Anstieg“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kinder und Jugendliche mit bestehenden psychischen Problemen können besonders gefährdet sein, durch die soziale Isolation während der Pandemie „über die Kante“ geschoben zu werden, sagte Jolly und fügte hinzu, dass familiäre Dysfunktion und die Sorgen der Eltern – über Finanzen, Gesundheit und Nachrichten – die auf die Kinder herabrieseln, ebenfalls zu den Risiken beitragen.

Ältere Erwachsene haben ebenfalls zu kämpfen, einschließlich derer, die in einer Langzeitpflegeeinrichtung untergebracht sind. Ohne soziale Kontakte, Familienbesuche, Mahlzeiten mit Freunden und Aktivitäten haben viele den Lebenswillen verloren, und Angehörige berichten von einem beschleunigten Gesundheitsverfall.

„Ich glaube nicht, dass sie sich verschlechtert, ich weiß, dass sie es tut“, sagte Judith Gimbel gegenüber AARP über ihre 95-jährige Mutter, die in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in New Jersey lebt. „Sie stirbt dort einen langsamen Tod.

Für Menschen, deren Angehörige an Demenz leiden und in Pflegeeinrichtungen leben, kann der Einschluss besonders traumatisch sein, da ihre Angehörigen ihre Abwesenheit vielleicht nicht verstehen oder nicht wissen, warum sie in Quarantäne sind. Soziale Isolation ist auch eine bekannte Beeinträchtigung für Menschen mit Demenz.

„Das ganze Thema der Isolation ist im Moment riesig“, sagte Doug Pace, Direktor der Missionspartnerschaften für die Alzheimer’s Association, gegenüber National Geographic. „Einsamkeit, Hilflosigkeit und Langeweile, das wissen wir, ist etwas, das selbst in normalen Zeiten die Lebensqualität von Menschen mit Demenz wirklich beeinträchtigen kann.

Ein Bericht des Well Being Trust (WBT) und des Robert Graham Center for Policy Studies in Family Medicine and Primary Care schätzt, dass während der COVID-19-Pandemie bis zu 75.000 Menschen an Drogen- oder Alkoholmissbrauch und Selbstmord sterben könnten – sogenannte „Tode der Verzweiflung“.

Werden wichtige Lektionen aus der Geschichte vergessen?

Das Buch „Fünf Schornsteine“ ist ein Holocaust-Memoir, geschrieben von Olga Lengyel, die als Gefangene in Auschwitz gehalten wurde. Sie beschreibt den Alptraum von experimentellen Medikamenten und Impfstoffen, die an Häftlingen getestet wurden, und von weißem Pulver, das über das Essen gestreut wurde, um Hormone und Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen.

Die deutsche Firma Bayer wird ausdrücklich erwähnt, weil sie Fläschchen mit Medikamenten ohne Etikett für die Experimente verschickte, von denen einige Sterilisationen und Geschlechtsveränderungen beinhalteten. In Anbetracht ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist es schockierend, dass ein Unternehmen wie Bayer heute noch existiert und nicht nur das, sondern auch eine wichtige Kraft in der Lebensmittelindustrie ist, nachdem es 2018 Monsanto für 63 Milliarden Dollar übernommen hat.

Wie im Video anschaulich dargestellt, ist es wichtig, aufmerksam zu sein und aus den Fehlern und Lektionen der Geschichte zu lernen, damit wir nicht dazu verdammt sind, sie zu wiederholen.

COVID beschleunigt die Pläne uns alles wegzunehmen, sogar die Rechte

Top-Politiker und Big-Tech-Führungskräfte nutzen den gemeinsamen Refrain, dass die COVID-19-Pandemie eine Gelegenheit zum „Reset“ und „Build back better“ bietet. „Build back better“ ist eine Art Tagline für den Great Reset, und obwohl dies als neue Initiative ausgegeben wird, ist es einfach eine Umbenennung von Begriffen für Technokratie und die alte „Neue Weltordnung“.

Eine elitäre Oligarchie steht hinter diesem technokratischen Plan, die Gesellschaft durch Technologie zu regieren, die von Wissenschaftlern und Technikern programmiert und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz automatisiert wird, anstatt durch demokratisch gewählte Politiker und Regierungsführer.

Die aktuelle Pandemie wird als Rechtfertigung für die Bewegung benutzt, aber die Agenda hat nichts mit Ihrer Gesundheit zu tun und alles mit einem langfristigen Plan, die Welt durch technische Überwachung zu kontrollieren. Teil des Diktums der „neuen Normalität“ ist, dass Sie nichts besitzen und glücklich sein werden.

Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass Sie für die vorübergehende Nutzung von absolut allem bezahlen müssen. Nichts wird Ihnen tatsächlich gehören. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während der tatsächliche Besitz auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist.

Und, der Vermögenstransfer hat bereits begonnen. Die meisten großen Unternehmen kommen weitgehend unbeschadet aus den Schließungen heraus, und in den meisten Fällen mit radikal gestiegenen Gewinnen. Im Gegensatz dazu sind 48% der kleinen Unternehmen mit der Drohung konfrontiert, dauerhaft zu schließen.

In der Zwischenzeit, während Millionen von Menschen aufgrund der COVID-19-Pandemie mit Arbeitslosigkeit und finanzieller Unsicherheit kämpfen, sind die Reichsten noch reicher geworden. Das Institute for Policy Studies (IPS) hat in Zusammenarbeit mit Americans for Tax Fairness (ATF) einen Bericht veröffentlicht, der das hervorhebt, was sie Amerikas „Vorzustand“ nennen: extreme Vermögensungleichheit.

IPS aktualisiert regelmäßig die Vermögen der US-Arbeitslosen und Milliardäre während der Pandemie, was die große Kluft zwischen den Reichen und der Mehrheit der Amerikaner zeigt. Eine Reihe von auffälligen Ungleichheiten werden durch den Bericht aufgedeckt, wie zum Beispiel:

Das Vermögen von Jeff Bezos stieg vom 1. Januar 2020 bis zum 15. April 2020 um 25 Milliarden Dollar; allein sein Vermögenssprung ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von Honduras, das 2018 23,9 Milliarden Dollar betrug

Vom 1. Januar 2020 bis zum 10. April 2020 stieg das Vermögen von 34 der reichsten US-Milliardäre um Dutzende von Millionen Dollar; bei acht von ihnen stieg das Nettovermögen um mehr als 1 Milliarde Dollar

Das Vermögen der US-Milliardäre stieg von 1990 bis 2020 um 1.130%; das durchschnittliche Vermögen in den USA wuchs im gleichen Zeitraum um 5,37%.

Meisterhafte Manipulatoren

Der Transfer von Reichtum von durchschnittlichen Menschen zu den Reichsten durch einen geplanten wirtschaftlichen Zusammenbruch ist im Gange, aber aufgrund meisterhafter Manipulation sind sich die meisten nicht bewusst, dass dies geschieht. Die Täuschung der Öffentlichkeit wird jetzt massenhaft durchgeführt, angeführt und organisiert von der PR-Firma Publicis Groupe.

Publicis ist ein Partner des Weltwirtschaftsforums, das den Ruf nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer kompletten Umgestaltung unserer Lebensweise anführt. Als solcher scheint Publicis eine wichtige Rolle zu spielen, indem es die Unterdrückung von Informationen koordiniert, die dem technokratischen Narrativ zuwiderlaufen.

Die Rolle der freien Presse ist es, der Propaganda der Industrie entgegenzuwirken, aber diese Rolle wurde durch die Werbung effektiv untergraben, da Nachrichtenagenturen selten über etwas berichten, das ihren Werbekunden schaden könnte.

Publicis hat Verbindungen zur Pharmaindustrie, zum Bankensektor, zu NewsGuard/HealthGuard, zu Bildungseinrichtungen, zu Big-Tech-Firmen wie Google, Microsoft und Bing, zum US-Außen- und Verteidigungsministerium, zu globalen technokratischen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, zu nationalen und globalen NGOs und zu dominierenden Gesundheits-Websites wie WebMD und Medscape.

Diese Verbindungen zusammengenommen erklären, wie bestimmte Ansichten so effektiv ausgelöscht werden können, während andere Agendas vorangetrieben werden. Oft ist es einfach eine Frage der „sprachlichen Kriegsführung“.

Nehmen Sie die Russell-Konjugation, die sich auf ein linguistisches Konzept bezieht, das von Bertrand Russell 1948 definiert wurde. Es handelt sich um eine Form des Spin, bei der die sachliche Bedeutung von Wörtern oder eines Satzes gleich bleibt, aber die emotionale Konnotation verändert wird, je nachdem, welche Wörter verwendet werden.

Nehmen Sie zum Beispiel „eiserner Wille“ versus „starrköpfig“ oder „Spitzel“ versus „Whistleblower“. Durch das Verändern von Wörtern entsteht eine völlig andere Wahrnehmung derselben Sache. Das gleiche Konzept wird von der Great-Reset-Agenda mit Phrasen wie „den Kapitalismus neu erfinden und „wieder besser aufbauen“ verwendet.

Aber der eigentliche Zweck von „building back better“ ist es, das, was einmal „normal“ war, abzuschaffen und durch etwas anderes zu ersetzen, das einer kleinen Elite zugute kommt. Die wohlhabenden Technokraten werden jedoch ihren eigenen Reichtum während des Resets nicht umverteilen, sondern nur ihre Finanzimperien weiter vergrößern, während der Rest der Welt einwilligt, ihre Privatsphäre und den Besitz von allem, einschließlich ihrer Rechte, aufzugeben.

Wenn man an das Milgram-Experiment zurückdenkt, stellt sich die Frage: Wem werden Sie gehorchen, wenn Sie getestet werden – Ihrem eigenen moralischen Kompass, Ihrem gesunden Menschenverstand und Ihrer Vernunft oder einer kriminellen Autorität?

Die Wahl liegt bei Ihnen

Es ist wichtig zu verstehen, dass die überwiegende Mehrheit der Informationen, denen Sie in den Mainstream-Medien ausgesetzt sind, sorgfältig entworfene Propaganda ist, die aus fast zwei Jahrzehnten gestohlener persönlicher Daten, die von Ihnen gesammelt wurden, hergestellt wurde.

Diese Daten werden dann durch sehr anspruchsvolle und fortschrittliche Deep-Learning-Algorithmen laufen, die dann in der Lage sind, genau vorherzusagen, was Ihre Emotionen auslösen wird, um ihr gewünschtes Verhalten zu erreichen.

Wie ich in vielen früheren Artikeln sorgfältig identifiziert habe, wird dieser Plan zu einem fortschreitenden Verlust Ihrer Freiheit und Unabhängigkeit führen, der schließlich in Tyrannei und Sklaverei mündet. Seien Sie also stets wachsam und suchen Sie nach der Wahrheit, damit Sie die Realität gut genug verstehen können, um zwischen Fakten und einer fiktiven Erzählung zu unterscheiden, die Ihnen Befreiung verspricht, Sie aber letztendlich versklavt.