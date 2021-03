Todesfälle steigen: Südkoreanische Regierung untersucht jetzt 7 Todesfälle die nach der Covid-19-Impfung von AstraZeneca in Zusammenhang stehen könnten

Südkorea beendete die erste Woche der Einführung der lang erwarteten Covid-19-Impfungen im Land mit Tausenden von unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff von AstraZeneca, von denen sieben zu Todesfällen führten.

Die Zahl derer, die nach der Impfung starben, stieg in den vergangenen zwei Tagen um vier, wie die südkoreanische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), die die Vorfälle untersucht, am Samstag mitteilte. Die Impfstoffe wurden in der ersten Woche der Einführung an mehr als 296.000 Menschen verabreicht, was etwa 0,6 Prozent der Bevölkerung des Landes entspricht.

Südkorea hat mehr als 2.800 unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Impfstoffe gemeldet, aber nur 24 dieser Fälle wurden als schwerwiegend eingestuft, einschließlich der sieben, die zum Tod führten. Alle 24 schweren Fälle betrafen Personen, die den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatten, der als erster Impfstoff in Südkorea zugelassen war.

Die überwiegende Mehrheit der bisher verabreichten Dosen ist der AstraZeneca-Impfstoff. Seoul hat auch einen Vertrag über die Lieferung von Millionen von Dosen des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer-BioNTech abgeschlossen, aber die großen Lieferungen sollen nicht vor dem nächsten Monat beginnen. Ungefähr 5.000 Impfungen von Pfizer-BioNTech wurden bisher in Südkorea verabreicht, wobei es bei keiner zu schweren Nebenwirkungen gekommen sein soll.

Südkorea hat generell eine der höchsten Impfraten der Welt und verfügt über einige der effektivsten Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung. Aber das Land hat nur langsam mit der Verabreichung von Impfstoffen begonnen, weil die Behörden angeblich glaubten, dass ihre Covid-19-Erfolge ihnen den Luxus gäben, sich auf Sicherheit statt Geschwindigkeit zu konzentrieren.

Südkorea hat mehr als 92.000 Covid-19-Fälle unter seiner 52-Millionen-Bevölkerung gemeldet, und nur 1.632 Todesfälle bis zum Samstag. Im Vergleich dazu gab es in Großbritannien, mit einer Bevölkerung von etwa 67 Millionen, mehr als 4,2 Millionen Fälle und 124.000 Todesfälle.

Aber Südkorea erlitt im letzten Herbst einen Impfstoff-Schreck, als mindestens 83 Menschen kurz nach der Einnahme von saisonalen Grippeimpfungen starben. Die KDCA sagte, sie habe keine Beweise dafür gefunden, dass einer dieser Todesfälle durch die Impfungen verursacht wurde. Im Gegensatz zu den schweren allergischen Reaktionen, die angeblich mit dem Covid-19-Impfstoff in Verbindung gebracht wurden, gab es keine Berichte über anaphylaktische Schocks, die auf die Grippeimpfungen zurückzuführen waren.

Die meisten der Menschen, die nach der Einnahme der saisonalen Grippeimpfung starben, waren älter und hatten eine Grunderkrankung. Zumindest die ersten paar Todesfälle nach der Covid-19-Impfung betrafen Menschen, die älter waren, eine Grunderkrankung hatten oder beides.

„Wir reden hier wirklich über Menschen, die von sehr schweren Grunderkrankungen betroffen sind …“, sagte Dr. David Kwak vom Soonchunhyang Universitätskrankenhaus am Donnerstag in einem Interview mit Arirang News. „Wir müssen die Schwere der Grunderkrankungen berücksichtigen, die sie vor der Impfung hatten.“