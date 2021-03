Zuname der Impfstoffverletzungen – aber die Trends bleiben konstant – 31 % der Todesfälle traten innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf

Die heute von der CDC veröffentlichten Daten bestätigen mehrere anhaltende Trends, u. a. dass 47 % der Todesfälle bei Personen auftraten, die angaben, innerhalb von 48 Stunden nach einer COVID-Impfung krank geworden zu sein, und dass 20 % der Impfverletzungen kardial bedingt waren.

Laut den heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten steigt die Zahl der an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldeten Verletzungen und Todesfälle nach COVID-Impfungen weiter an.

Zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. Februar wurden insgesamt 25.212 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet, darunter 1.265 Todesfälle und 4.424 schwere Verletzungen.

In den USA wurden bis zum 26. Februar 70,45 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht.

VAERS ist der primäre Mechanismus für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. Die bei VAERS eingereichten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor bestätigt werden kann, dass das gemeldete unerwünschte Ereignis durch den Impfstoff verursacht wurde.

Nach den neuesten Daten waren 1.136 von 1.265 gemeldeten Todesfällen in den USA zu verzeichnen. 31 % der Todesfälle traten innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, und 47 % der Todesfälle traten bei Personen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden. Zwanzig Prozent der Todesfälle standen im Zusammenhang mit einer Herzerkrankung.

Dreiundfünfzig Prozent der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77,8 Jahren, der jüngste bestätigte Todesfall war ein 23-Jähriger.

Bis zum 26. Februar hatten 180 schwangere Frauen unerwünschte Reaktionen auf COVID-Impfstoffe gemeldet, darunter 56 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten. Keiner der COVID-Impfstoffe, die für die Notfallzulassung (EUA) zugelassen sind, wurde auf Sicherheit oder Wirksamkeit bei schwangeren Frauen getestet. Dennoch drängen Gesundheitsbehörden schwangere Frauen dazu, sich impfen zu lassen, und viele tun dies mit Begeisterung. Wie The Defender berichtet:

„Auch ohne ausreichende Daten von Pfizer oder Moderna, die über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft informieren, scheinen werdende Ärzte, Krankenschwestern und andere begierig auf die Impfungen zu sein, vielleicht beeinflusst durch das American College of Obstetricians and Gynecologists, das feststellt, dass weder ein Gespräch mit einem Arzt noch ein Schwangerschaftstest eine notwendige Voraussetzung sind.“

Die Weltgesundheitsorganisation hat am 27. Januar einen Leitfaden herausgegeben, der schwangeren Frauen davon abrät, den COVID-Impfstoff von Moderna zu verabreichen – nur um diesen Leitfaden zwei Tage später zu widerrufen, wie die New York Times berichtete. Pfizer gab letzten Monat bekannt, dass es mit COVID-Impfstoffstudien für schwangere Frauen beginnt, aber sie erwarten nicht, dass die Studien bis Januar 2023 abgeschlossen werden.

Die VAERS-Daten dieser Woche enthielten auch 1.414 Berichte über Anaphylaxie, wobei 60 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer-Bio-N-Tech und 40 % auf Moderna zurückgeführt wurden, sowie 298 Berichte über Bell’s Palsy.

Bis zum 26. Februar waren nur die Impfstoffe von Pfizer und Moderna für den Notfalleinsatz in den USA zugelassen, aber die U.S. Food and Drug Administration hat diese Woche den Impfstoff COVID von Johnson & Johnson für den Notfalleinsatz zugelassen. Der Einmalimpfstoff wird seit dieser Woche ausgeliefert.

Am 3. März berichtete die New York Times, dass einige Menschen nach ihrer ersten Dosis des COVID-Impfstoffs einen „wütend aussehenden Hautzustand“ erleben – mit Armen, die rot, wund, juckend und geschwollen sind. Die Ärzte sagten, sie wollten die Informationen weitergeben, um „den unnötigen Einsatz von Antibiotika zu verhindern und die Sorgen der Patienten zu lindern und ihnen zu versichern, dass sie ihre zweite Impfung sicher bekommen können.“

Dr. Hooman Noorchashm, ein erfahrener Chirurg und Verfechter der Patientensicherheit, schrieb einen zweiten Brief an die FDA, in dem er die Behörde aufforderte, ein Vorscreening auf SARS-CoV-2-Virusproteine zu verlangen, um Verletzungen und Todesfälle durch den COVID-Impfstoff zu reduzieren. Noorchasm argumentierte, dass zumindest ein Bruchteil der Millionen von bereits infizierten Amerikanern – vor allem die älteren, gebrechlichen und diejenigen mit schweren kardiovaskulären Komorbiditäten – in Gefahr sind, durch eine gefährliche übertriebene Immunantwort, die durch den COVID-Impfstoff ausgelöst wird, geschädigt zu werden, berichtete The Defender am 3. März.

Am 1. März berichtete The Defender außerdem, dass 25% der Bewohner eines deutschen Pflegeheims nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech starben. Reiner Fuellmich und Viviane Fischer, Anwälte und Gründungsmitglieder des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses, interviewten eine Pflegekraft in einem Berliner Pflegeheim, die beschrieb, was während und nach der Einführung des COVID-Impfstoffs von Pfizer geschah. Nach Angaben der FDA ist es als Teil der EUA eines Impfstoffs verpflichtend, dass pharmazeutische Unternehmen und Impfanbieter „alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, Fälle von Multisystem-Inflammationssyndrom und Fälle von COVID-19, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen, an VAERS melden.“

In Großbritannien, wo nur die Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca vertrieben werden, gehen Verletzungen im Zusammenhang mit beiden Impfstoffen in das dortige staatliche Meldesystem ein.

Wie The Defender diese Woche berichtete, wurden zwischen dem 9. Dezember 2020 (als der erste COVID-Impfstoff in Großbritannien verabreicht wurde) und dem 14. Februar 2021 402 Todesfälle nach COVID-Impfungen an YellowCard gemeldet, das System der britischen Regierung zur Meldung von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit COVID-bezogenen Medikamenten, Impfstoffen, Geräten und fehlerhaften oder gefälschten Produkten. Mehr Meldungen wurden mit dem in den USA noch nicht zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca in Verbindung gebracht als mit dem Produkt von Pfizer. In einem Brief, der an das BMJ geschrieben, aber nicht veröffentlicht wurde, schrieb John Stone:

„Es ist auch bemerkenswert, wie ungünstig die Daten von Oxford-AstraZeneca im Vergleich zu den Daten von Pfizer sind. Die MHRA-Daten zeigen 26.823 Berichte im Zusammenhang mit Pfizer-Impfstoffen, einschließlich 77.207 Reaktionen, und 31.427 Berichte im Zusammenhang mit Oxford-AstraZeneca, einschließlich 114.625 Reaktionen.

“ Somit liegen die Pfizer-Berichte bei ~3,2 pro 1.000, während die Oxford-AstraZeneca-Berichte bei ~4,6 pro 1.000 liegen: das bedeutet 43% mehr Berichte im Zusammenhang mit dem Oxford-AstraZeneca-Impfstoff im Vergleich zu Pfizer.

„Allerdings haben die Pfizer-Berichte einen Durchschnitt von 2,9 Reaktionen pro Bericht im Vergleich zu 3,6 für die Oxford-AstraZeneca (wieder Oxford 24 % höher) – so dass die Rate der gemeldeten Reaktionen ist eigentlich 77 % höher insgesamt für die Oxford-AstraZeneca-Impfstoff.“

Laut „Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System“, einem Forschungsprojekt zur Verbesserung der Qualität der Erkennung von unerwünschten Impfstoffereignissen durch Ärzte und deren Meldung an das nationale Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), werden weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse überhaupt gemeldet.

„Niedrige Melderaten verhindern oder verlangsamen die Identifizierung von „problematischen“ Medikamenten und Impfstoffen, die die öffentliche Gesundheit gefährden“, so die Forscher.

Am 3. März berichtete KUTV, dass es einen Mangel an Informationen darüber gibt, wie und wo man Impfstoff-Nebenwirkungen melden kann. „Landesweit gab es sehr wenige Berichte über mögliche Nebenwirkungen und wo man sie melden sollte. Hier in Utah, die Führung der Menschen zu den richtigen Ressourcen nach der Impfung wurde nicht eine Priorität,“ Die Nachrichten outlet sagte.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, zu jedem Impfstoff, um einen Bericht nach diesen drei Schritten Datei.