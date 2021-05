Werden wir auf eine Massenentvölkerung vorbereitet?

mercola.com

Michael Yeadon, Ph.D., ein Life-Science-Forscher und ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler der Allergie- und Atemwegsforschung bei Pfizer, befürchtet, dass die Kombination von Impfpässen und Auffrischungsimpfstoffen gegen SARS-CoV-2-Varianten Teil einer Agenda zur Massenentvölkerung sein könnte

Die asymptomatische Ausbreitung ist ein Trugschluss, der ausgenutzt wird, um Angst zu verbreiten und Compliance zu erzeugen. Nur Menschen, die erkennbare Symptome einer Atemwegsinfektion haben, stellen ein Gesundheitsrisiko für andere dar, denn um eine effiziente Infektionsquelle zu sein, braucht man eine hohe Viruslast. Wenn Sie eine hohe Viruslast haben, wird Ihr Immunsystem zurückschlagen, was immer Symptome hervorruft

Der Mythos der asymptomatischen Ausbreitung wurde verwendet, um Lockdowns zu rechtfertigen, die wiederum ein Werkzeug waren, um Sie daran zu gewöhnen, Ihre Freiheiten aufzugeben und die absichtliche Dezimierung der globalen Wirtschaft und der alten Lebensweise mitzumachen, wodurch der Great Reset gerechtfertigt wurde

Beim Great Reset geht es darum, globalen Reichtum und Eigentumsrechte an die technokratische Elite zu übertragen und ihnen die Macht zu geben, die Nationen der Welt zu kontrollieren

Digitale Impfpässe werden die Grundlage einer beispiellosen Überwachungs- und Kontrollplattform bilden, in die Ihr gesamtes Leben eingebunden sein wird, von Gesundheitsdaten über biometrische IDs bis hin zu einem volldigitalen, zentralisierten Bankensystem und einem sozialen Kreditsystem, die alle abgeschaltet werden können, um Sie zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen

Wie vermarktet und implementiert man ein Finanzsystem, das niemand wollen würde, wenn er seine vollen Auswirkungen verstehen würde – eine Veränderung, die so gewaltig ist, dass sie nicht nur das Ende der Währung, wie wir sie kennen, bedeuten würde, sondern eine totale Revision der Souveränität und der individuellen Rechte?

In dem Interview, das Teil des abendfüllenden Dokumentarfilms „Planet Lockdown“ ist, teilt Dr. Michael Yeadon, ein biowissenschaftlicher Forscher und ehemaliger Vizepräsident und leitender Wissenschaftler der Allergie- und Atemwegsforschung bei Pfizer, seine Ansichten über die COVID-19-Pandemie, die schnell entwickelten COVID-19-„Impfstoffe“, das Problem der mutierten Virusvarianten und die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen sowie darüber, wie diese fabrizierte Krise dazu benutzt wird, uns unsere bürgerlichen Freiheiten zu nehmen.

Setzen Sie die Puzzleteile zusammen?

Yeadon hat einen Abschluss in Biochemie und Toxikologie und einen forschungsbasierten Doktortitel in Pharmakologie der Atemwege. Er hat 32 Jahre seiner Karriere damit verbracht, für große pharmazeutische Unternehmen zu arbeiten, und 10 Jahre in der Biotechnologiebranche.

„Ich bin für alle Arten neuer medizinischer Behandlungen, egal ob es sich um Biologika oder Impfstoffe, kleine Moleküle, Cremes, Sprays, Salben oder was auch immer handelt, aber ich bin leidenschaftlich gegen unsichere Medikamente oder Medikamente, die in einem unangemessenen Kontext verwendet werden“, sagt Yeadon.

„Einige der Dinge, die ich sagen werde, sind nicht günstig für die aktuelle Ernte von genbasierten Impfstoffen, und zwar [weil] sie unsachgemäß eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass sie ein ausreichendes Sicherheitsprofil haben, um als eine Art Breitenspektrum-Prophylaktikum für die öffentliche Gesundheit eingesetzt zu werden …

Ein paar Dinge haben es mir, glaube ich, ermöglicht, zu erkennen, was in der Welt im Moment vor sich geht. Erstens: Ich liebe Biologie, seit ich klein war. Ich habe immer weiter gelernt und die Biologie breit gefächert angewendet, ob es nun Pharmakologie, Biochemie, Molekularbiologie [oder] Toxikologie ist. Ich habe eine sehr breite Basis in allen Dingen, die mit Biowissenschaften zu tun haben, in Bezug auf Gesundheit und Krankheit.

[Zweitens] sagte einer meiner früheren Vorgesetzten, dass ich über eine bemerkenswerte Fähigkeit verfüge, die sich von den gewöhnlichen Dingen abhebt, die man als Vizepräsident oder CEO tun muss. Er sagte, ich sei in der Lage, Muster in spärlichen Daten früher zu erkennen als meine Kollegen. Wenn es also für die meisten Leute nicht genug Daten gab, um zu beurteilen, was vor sich ging, war ich oft in der Lage, es zu sehen.

Ich konnte sehen, wie sich ein Muster bildete, wenn es nicht genügend Informationen gab … Bei dieser Gelegenheit konnte ich ziemlich schnell herausfinden, dass das, was uns über diesen Virus erzählt wurde und was wir tun mussten, um sicher zu bleiben, einfach nicht stimmte.“

Es wurde ein massiver Betrug begangen

Yeadon beginnt damit, dass er die „enormen Änderungen“ hervorhebt, die in Großbritannien bei der Zuordnung von Todesursachen vorgenommen wurden. Wenn man innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test auf SARS-CoV-2 stirbt, wird man als COVID-19-Todesfall gezählt, unabhängig von anderen zugrunde liegenden Erkrankungen. Dasselbe wurde in den USA gemacht, wie Yeadon anmerkt:

„Wir hatten noch nie etwas so Absurdes wie die Regel, die jetzt angewendet wird. Es geht nicht nur darum, dass man fachlich nicht übereinstimmt. Es ist einfach völliger Blödsinn.“

Auch die Schließung von Geschäften und der Zwang zur Selbstisolierung gesunder Menschen macht keinen Sinn. Yeadon weist darauf hin, dass nur kranke Menschen, die erkennbare Symptome einer Atemwegsinfektion haben, ein Gesundheitsrisiko für andere darstellen:

„Um eine gute, effiziente Infektionsquelle zu sein, muss man eine Menge Viren haben. Und wenn Sie eine Menge Viren haben, die Sie angreifen, wehren Sie sich. Dieser Prozess erzeugt Symptome, zwangsläufig, nicht nur gelegentlich. Es muss immer passieren …

Und diese Leute sind keine Menschen, die in der Gemeinschaft herumlaufen, denn wenn man voller Viren und symptomatisch ist, ist man auch krank, und kranke Menschen neigen dazu, zu Hause oder im Bett zu bleiben.“

Die asymptomatische Ausbreitung, die keine solide Grundlage hat, wurde benutzt, um Abriegelungen zu rechtfertigen, die ebenfalls nie eine Grundlage in den Fakten oder der Wissenschaft hatten. Lockdowns wurden aus ganz anderen Gründen eingeführt, nämlich um Sie daran zu gewöhnen, Ihre Freiheiten und Ihre normale Lebensweise aufzugeben, und um Sie psychologisch von einer äußeren Quelle abhängig zu machen, die Ihnen sagt, wann es OK ist, was zu tun.

Es ist ein Gehorsamstraining und ein Werkzeug, um die Weltbevölkerung dazu zu bringen, bei der absichtlichen Dezimierung der globalen Wirtschaft und der alten Lebensweise mitzumachen und damit den Großen Reset zu rechtfertigen, bei dem es darum geht, globalen Reichtum und Eigentumsrechte an die technokratische Elite zu übertragen und ihnen die Macht zu geben, die Nationen der Welt zu kontrollieren.

„Im Grunde ist alles, was Ihre Regierung Ihnen über diesen Virus erzählt hat, alles, was Sie tun müssen, um sicher zu sein, eine Lüge“, sagt Yeadon. „Jeder Teil davon … Keines der Schlüsselthemen, über die Sie sprechen hören – von der asymptomatischen Übertragung bis hin zu Auffrischungsimpfungen [d.h. Auffrischungsimpfungen] – kein einziges dieser Dinge wird von der Wissenschaft unterstützt.

Jedes Stück ist geschickt gewählt, neben etwas, das wahrscheinlich wahr ist, aber selbst eine Lüge ist, und die Menschen dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Normalerweise verwende ich solche Sätze nicht, aber ich denke, wir stehen vor den Toren der Hölle … Es geht nur um Kontrolle …

Der Grund, warum ich das kommentiere, ist, weil ich glaube, dass es nicht nur um mein Leben geht. Viel wichtiger ist, [es ist das Leben] meiner Kinder und Enkelkinder, die gestohlen werden … durch einen systematischen Prozess der Angst und Kontrolle, der, wie ich glaube, in einigen sehr schrecklichen Zeiten gipfeln wird, und ich möchte Sie unbedingt aufwecken …

Wir sind wahrscheinlich daran gewöhnt, dass Politiker gelegentlich Notlügen erzählen, und wir lassen sie irgendwie gewähren, aber wenn sie Sie über etwas Technisches anlügen, etwas, das Sie überprüfen können, und sie tun es [mit] vielen, vielen Elementen des gesamten Ereignisses, dann bitte, Sie müssen mir glauben, [sie sagen] nicht die Wahrheit.

Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen, bedeutet das, dass es etwas anderes gibt. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass da etwas sehr, sehr schlimmes passiert. Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie bald jede Chance verlieren, etwas dagegen zu tun.“

Die Wissenschaft wurde auf den Kopf gestellt

Yeadon stellt zu Recht fest, dass alles, was wir über Virologie und Infektionskrankheiten wussten, während dieser Pandemie auf den Kopf gestellt wurde. Keine der Standardreaktionen, die bekannt sind, um Menschen vor Infektionskrankheiten zu schützen, wurde befolgt. Normalerweise stellt man die Kranken unter Quarantäne, um die Infektion einzudämmen.

Das Abriegeln ganzer Gesellschaften ist noch nie gemacht worden und hat keine Grundlage in der Wissenschaft oder der Geschichte der Epidemiekontrolle. Ebenso gibt es keinen Präzedenzfall dafür, Menschen ohne Symptome massenhaft zu testen. Es wird einfach nicht gemacht, und das aus gutem Grund. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen, denn wie Yeadon bereits erklärte, wissen wir, wie sich Viren verbreiten. Dies ist nicht unser erstes Rodeo. Wir haben schon früher mit infektiösen Epidemien zu tun gehabt.

Wir wissen, wie Viren im Körper funktionieren. Bei einer aktiven Infektion entwickelt der Körper Symptome, um sich zu verteidigen. Ohne Symptome ist die Viruslast zu gering, um eine Bedrohung für Sie oder andere darzustellen. Der Mythos der asymptomatischen Ausbreitung ist eine Angst-Taktik.

Die T-Zell-Immunität ist viel wichtiger als Antikörper

Yeadon geht darauf ein, wie wir über die Immunität und die Art und Weise, wie Ihr Körper Viren abwehrt, in die Irre geführt wurden. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass das, was Sie immun gegen SARS-CoV-2 macht, SARS-CoV-2-spezifische Antikörper sind.

Die gesamte Impfkampagne ist auf der Prämisse aufgebaut, dass durch die Injektion eines synthetischen Stücks viraler RNA in Ihre Zellen Ihr Körper beginnt, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, woraufhin Ihr Körper spezifische Antikörper produziert, die dieses Protein erkennen. Dies wird auch als humorale Immunität bezeichnet.

Obwohl Antikörper wichtig sind, besonders bei bakteriellen Infektionen, sind Antikörper nicht der einzige Teil Ihrer Immunität. Noch wichtiger ist, dass die Immunität gegen Viren – im Gegensatz zu Bakterien – tatsächlich nicht von Antikörpern abhängt. Yeadon erklärt:

„Viren sind wirklich winzig, und ihre Aufgabe ist es, so schnell wie möglich in Ihre Zellen zu gelangen. Sie binden also an einen Rezeptor auf der Oberfläche und injizieren sich selbst in Ihre Zelle. Sie sind also im Inneren. Antikörper sind große Moleküle und befinden sich normalerweise außerhalb Ihrer Zellen.

Denken Sie also einen Moment darüber nach. Antikörper und Viren befinden sich in getrennten Kompartimenten. Das Virus befindet sich innerhalb der Zelle, die Antikörper außerhalb der Zelle. Ich will damit nicht sagen, dass Antikörper keine Rolle spielen, aber sie sind wirklich nicht sehr wichtig. Das ist bewiesen worden. Es gibt einige Menschen, bei denen ein natürliches Experiment stattgefunden hat.

Sie haben einen Defekt und bilden tatsächlich keine Antikörper, aber sie sind in der Lage, COVID-19, das Virus SARS-CoV-2, recht gut abzuwehren. Die Art und Weise, wie sie das tun, ist, dass sie T-Zellen-Immunität haben, zelluläre Immunität. [T-Zellen] sind Zellen, die darauf trainiert sind, virusinfizierte Zellen zu erkennen und diese Zellen abzutöten. So verteidigt man sich gegen ein Virus.

Also, all diese Erwähnungen von Antikörperspiegeln, das ist einfach nur Quatsch. Er ist kein gutes Maß dafür, ob Sie immun sind oder nicht. Sie zeigen zwar an, dass Sie infiziert wurden, aber ihre Persistenz ist nicht wichtig dafür, ob Sie immun sind …

Wir wissen das schon seit Jahrzehnten. Wir wissen schon seit Jahrzehnten über T-Zellen Bescheid. Sie standen eindeutig in meinen Lehrbüchern für das Grundstudium. Und wir wissen über ihre Bedeutung bei der Abwehr von Atemwegsviren wahrscheinlich seit den 1970er Jahren, sicherlich seit den 1980er Jahren. Glauben Sie also nichts, wenn man Ihnen suggeriert, dass ihre Rolle unsicher ist. Wir wissen schon seit sehr langer Zeit, dass sie absolut zentral sind.“

Antikörper sind nicht die Antwort auf Varianten

Die zentrale Rolle der T-Zell-Immunität, oder zellulären Immunität, wird besonders relevant, wenn es um die Bedrohung durch Varianten, mutierte Formen von SARS-CoV-2, geht. Wie bereits erwähnt, ist Ihr Immunsystem ein facettenreiches System, das es Ihrem Körper ermöglicht, sich gegen alle Arten von Bedrohungen zu wehren. Parasiten, Pilze, Bakterien und Viren sind die Hauptbedrohungskategorien.

Jede von ihnen dringt auf völlig unterschiedliche Weise in Sie ein und bedroht Sie, und Ihr Immunsystem hat Wege, mit allen von ihnen umzugehen, indem es eine Vielzahl von Mechanismen einsetzt.

„Sie haben vier oder fünf verschiedene Arme des Immunsystems: die angeborene Immunität, die Schleimhaut, die Antikörper, die T-Zellen und die Komplementärsysteme“, sagt Yeadon.

„Es gibt all diese verschiedenen wunderbaren Systeme, die miteinander integriert sind, weil es Sie gegen alle Arten von verschiedenen Bedrohungen in der Umwelt verteidigen muss. Was ich Ihnen sagen will, ist, dass die Betonung von Antikörpern in Bezug auf Virusinfektionen der Atemwege falsch ist, und das können Sie ganz einfach feststellen, wenn Sie ein wenig suchen.“

Im Wesentlichen will Yeadon damit sagen, dass die Frage, ob Sie anfällig für Varianten sind, sehr wenig damit zu tun hat, ob Sie Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben oder nicht, denn Antikörper sind nicht Ihre primäre Verteidigung gegen Viren. Ihre T-Zellen sind diejenigen, die das schwere Heben tun.

Das bedeutet also, dass Auffrischungsimpfungen für verschiedene Varianten Ihnen nicht helfen werden. Sie werden das Problem nicht lösen, weil diese Impfungen Ihre T-Zellen-Immunität nicht stärken.

Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen sorgfältig überdenken

Von all den Lügen, die uns im letzten Jahr erzählt wurden, sind es die Lügen über Virusvarianten und Auffrischungsimpfungen, die Yeadon am meisten beunruhigen und erschrecken. Er glaubt, dass es für Ihr Überleben entscheidend sein kann, diesen Lügen nicht zu glauben:

„Es ist ganz normal, dass RNA-Viren wie SARS-CoV-2, wenn sie sich replizieren, Schreibfehler machen. Es hat ein sehr gutes Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektursystem, sodass es nicht zu viele Tippfehler macht, aber es macht einige, und diese werden ‚Varianten‘ genannt.

Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass, wenn Sie die Variante finden, die sich am meisten von der in Wuhan identifizierten Sequenz unterscheidet, diese Varianz … nur 0,3% von der ursprünglichen Sequenz abweicht.

Ich will es anders ausdrücken. Wenn Sie die Variante finden, die sich am meisten unterscheidet, ist sie zu 99,7 % identisch mit der Originalsequenz, und ich kann Ihnen versichern … diese Menge an Unterschied ist absolut NICHT in der Lage, sich Ihnen als ein anderes Virus darzustellen.“

Er erklärt, wie Wissenschaftler zu Beginn der Pandemie Blut von Patienten erhielten, die vor 17 oder 18 Jahren an dem SARS-Virus erkrankt waren. SARS-CoV-1, das für den damaligen SARS-Ausbruch verantwortlich war, ähnelt zu 80 Prozent dem SARS-CoV-2.

Sie wollten wissen, ob das Immunsystem dieser Patienten in der Lage sein würde, SARS-CoV-2 zu erkennen. Das taten sie. Sie hatten immer noch Gedächtnis-T-Zellen gegen SARS-CoV-1, und diese Zellen erkannten auch SARS-CoV-2, obwohl es nur zu 80% ähnlich war. Nun, wenn ein Unterschied von 20% nicht ausreichte, um das Immunsystem dieser Patienten zu umgehen, warum sollten Sie sich dann mit einer Variante beschäftigen, die sich höchstens zu 0,3% vom ursprünglichen SARS-CoV-2 unterscheidet?

„Wenn Ihre Regierungswissenschaftler Ihnen sagen, dass eine Variante, die sich um 0,3 % von SARS-CoV-2 unterscheidet, sich als neues Virus tarnen und eine Bedrohung für Ihre Gesundheit darstellen könnte, sollten Sie wissen, und ich sage Ihnen, dass sie lügen“, sagt Yeadon.

„Wenn sie lügen, und das tun sie, warum stellt die Pharmaindustrie dann Auffrischungsimpfstoffe her? Sie sollten an diesem Punkt entsetzt sein, so wie ich es bin, weil es absolut keine mögliche Rechtfertigung für ihre Herstellung gibt. Und die Arzneimittelbehörden der Welt haben gesagt: ‚Weil sie den Originalimpfstoffen ziemlich ähnlich sind … werden wir von ihnen keine klinischen Sicherheitsstudien verlangen.'“

Sehen wir hier eine Agenda der Massenentvölkerung in Aktion?

Yeadon betont, dass die Varianten einfach nicht unterschiedlich genug sind, um eine Bedrohung darzustellen, weshalb man weder jetzt noch in Zukunft eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen benötigt. Dennoch werden sie bereits hergestellt, und die Regulierungsbehörden geben ihnen einen Freifahrtschein, wenn es um Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien geht.

„Ich bin sehr erschrocken darüber. Es gibt keine mögliche gutartige Interpretation davon“, sagt Yeadon. „Ich glaube, dass sie dazu benutzt werden, Ihre Gesundheit zu schädigen und Sie möglicherweise zu töten. Ganz im Ernst. Ich kann keine andere vernünftige Interpretation sehen als einen ernsthaften Versuch der Massenentvölkerung.

Dies wird die Werkzeuge dafür liefern, und eine plausible Bestreitbarkeit. Sie werden eine weitere Geschichte über irgendeine biologische Bedrohung erfinden, und Sie werden Schlange stehen und Ihre Auffrischungsimpfungen bekommen, und ein paar Monate oder ein Jahr oder so später werden Sie an irgendeinem seltsamen unerklärlichen Syndrom sterben. Und sie werden nicht in der Lage sein, es mit den Impfstoffen in Verbindung zu bringen.

Das ist mein Glaube – dass sie Sie über Varianten anlügen, damit sie schädliche Zusatzimpfstoffe herstellen können, die Sie überhaupt nicht brauchen. Ich glaube, dass sie für bösartige Zwecke verwendet werden … Wir wissen, dass die Menschen, die [SARS-CoV-2] verletzt und tötet, nur ältere und/oder kranke Menschen sind, normalerweise beides, wir reden also über weniger als 0,1 % [der Bevölkerung] …

In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Virus schlimmstenfalls ein etwas größeres Risiko für alte und kranke Menschen darstellt als die Influenza und ein kleineres Risiko [als die Influenza] für fast alle anderen … war es nie notwendig, dass wir irgendetwas getan haben. Wir brauchten nichts zu tun. [Wir brauchten keine] Abriegelungen, Masken, Massentests, Impfstoffe.

Es gibt mehrere therapeutische Medikamente, die mindestens so wirksam sind wie die Impfstoffe. Sie sind bereits verfügbar und billig. Inhalative Kortikosteroide, die bei Asthma eingesetzt werden, reduzierten die Symptomatik um etwa 90%.

Ein patentfreies Medikament namens Ivermectin, eines der am häufigsten verwendeten Medikamente der Welt, ist ebenfalls in der Lage, die Symptome in jedem Stadium der Krankheit zu reduzieren, einschließlich der Letalität um etwa 90 %. Man braucht also keine Impfstoffe und man braucht überhaupt keine der eingeführten Maßnahmen.“

Zentrale Sicherheitsbedenken bei mRNA-‚Impfstoffen‘

Im Dezember 2020 reichte Yeadon eine Petition ein, in der er die Europäische Arzneimittelbehörde aufforderte, die klinischen Phase-3-Studien des mRNA-Impfstoffs von Pfizer zu stoppen, bis sie umstrukturiert wurden, um kritische Sicherheitsbedenken zu beseitigen. Natürlich wurden diese Studien nicht gestoppt. Die vier wichtigsten Sicherheitsbedenken, die Yeadon in seiner Petition anführte, waren:

Das Potenzial für die Bildung von nicht neutralisierenden Antikörpern, die eine übertriebene Immunreaktion auslösen können (bezeichnet als paradoxe Immunverstärkung oder antikörperabhängige Immunverstärkung), wenn die Person nach der Impfung dem echten „wilden“ Virus ausgesetzt wird.

Die antikörperabhängige Verstärkung wurde wiederholt in Coronavirus-Impfstoffversuchen an Tieren nachgewiesen. Während die Tiere den Impfstoff zunächst gut vertragen haben und eine robuste Immunantwort zeigten, wurden sie später schwer krank oder starben, als sie sich mit dem Wildvirus infizierten. Im Klartext: Der Impfstoff erhöhte ihre Anfälligkeit für das Virus und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass sie an der Infektion sterben.

Der mRNA-Impfstoff von Pfizer enthält Polyethylenglykol (PEG), und Studien haben gezeigt, dass 70 % der Menschen Antikörper gegen diese Substanz entwickeln. Dies legt nahe, dass PEG bei vielen, die den Impfstoff erhalten, tödliche allergische Reaktionen auslösen kann.

Bereits wenige Tage nach der Markteinführung des Impfstoffs gab es erste Berichte über lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktionen, was zu Warnungen führte, dass Menschen mit bekannten Allergien den Pfizer-Impfstoff nicht einnehmen sollten. Seitdem wurden auch von Empfängern des Moderna mRNA-Impfstoffs anaphylaktische Reaktionen gemeldet.

Der mRNA-Impfstoff veranlasst Ihren Körper, Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, und Spike-Proteine wiederum enthalten Syncytin-homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta essentiell sind. Wenn das Immunsystem einer Frau beginnt, gegen Syncytin-1 zu reagieren, dann besteht die Möglichkeit, dass sie unfruchtbar wird.

Dies ist ein Problem, das in keiner der Impfstoffstudien speziell untersucht wird. Eine Massenimpfung von Frauen im gebärfähigen Alter gegen COVID-19 könnte möglicherweise die verheerende Folge haben, dass eine Massenunfruchtbarkeit entsteht, wenn der Impfstoff eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslöst.

Die Studien sind von viel zu kurzer Dauer, um eine realistische Abschätzung der Nebenwirkungen zu ermöglichen. Je nachdem, wie diese Wirkungen ausfallen, könnten Millionen von Menschen einem inakzeptablen Risiko ausgesetzt werden, um einen sehr geringen Nutzen zu erzielen.

Die Freiheit der Gesundheit wird im Namen des „Notfalls“ untergraben

Noch grundlegender als die Sicherheitsbedenken ist die Tatsache, dass eine Impfkampagne dieses Ausmaßes, bei der eine völlig neue Technologie zum Einsatz kommt, einen höchst gefährlichen Präzedenzfall für die öffentliche Gesundheit darstellt. Indem sie unnötige Panik schüren, sind viele nun bereit, im Namen eines globalen Gesundheitsnotfalls auf alle möglichen Freiheiten zu verzichten.

Eine dieser zentralen Freiheiten ist das Recht, ein experimentelles medizinisches Verfahren abzulehnen. Diese Freiheit wurde im Nürnberger Kodex von 1947 anerkannt und im internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verankert, der besagt, dass „niemand ohne seine freie Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten unterworfen werden darf .

Trotzdem und trotz der Tatsache, dass klinische Impfstoffversuche noch zwei Jahre vom Abschluss entfernt sind, sprechen Regierungen auf der ganzen Welt davon, diese Impfungen verpflichtend zu machen oder Menschen zu erpressen, sie gegen ihren Willen zu nehmen, indem sie private Unternehmen dazu ermutigen, den Zugang nur für Geimpfte zu beschränken.

Wie von Yeadon und vielen anderen angemerkt, hat die Einführung von Impfpässen nichts mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu tun, sondern mit der Einführung eines Überwachungs-, Verfolgungs- und Kontrollmechanismus, der leicht auf alle anderen Lebensbereiche ausgeweitet werden kann und somit jede Ihrer Bewegungen kontrolliert.

„[Impfpässe] sind überhaupt nicht erforderlich“, sagt Yeadon. „Was sie aber bieten, ist die vollständige Kontrolle über Ihre Bewegungen an denjenigen, der die Datenbank kontrolliert, mit der Ihr Impfstatus verbunden ist. Ich hoffe, Sie begreifen das, denn das ist nicht optional.

Das ist es, was Ihr Leben in einer Weise übernehmen wird, von der George Orwell in ‚1984‘ nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Stellen Sie sich vor, Sie sind geimpft und haben über eine App einen Impfpass erhalten. Es wird die erste Datenbank der Welt sein, die Ihren Namen enthält, eine eindeutige digitale ID im gleichen Format wie absolut jeder andere Mensch auf dem Planeten in der gleichen Datenbank.

Es wird eine editierbare gesundheitsbezogene Flagge haben, die besagt, [ob] Sie geimpft worden sind. Wenn Sie nicht geimpft worden sind, berechnet der Algorithmus, der das regelt, was Sie tun können … Das ist es, was den Rest Ihres Lebens kontrollieren wird, bis Sie sterben.“

Impfpass ist ein Ticket zur Tyrannei, oder schlimmer

In der Tat habe ich mehrere Artikel darüber geschrieben, wie die Verfolgung des Impfstatus einen Überwachungsapparat einführen wird, der größer ist als alles, was wir je zuvor erlebt haben.

Der Präzedenzfall, der jetzt geschaffen wird, ist einer, der den Gesundheitsbehörden in Zukunft das „Recht“ geben wird, uns im Namen der öffentlichen Gesundheit eine beliebige Anzahl von experimentellen Medikamenten, Impfstoffen und Technologien aufzuzwingen. Wenn das Recht, ein experimentelles medizinisches Verfahren zu verweigern, jetzt nicht aufrechterhalten wird, wird die gesamte Bevölkerung der Erde für Experimente ohne Regress zur Verfügung stehen.

Ich bin absolut entsetzt, dass die Kombination von Impfpässen und Auffrischungsimpfstoffen zu einer Massenentvölkerung, einer vorsätzlichen Hinrichtung, möglicherweise von Milliarden von Menschen führen wird. ~ Michael Yeadon, Ph.D

Aber das ist noch nicht alles. Dieses anfängliche Impfstoffüberwachungssystem wird letztendlich mit anderen digitalen Systemen verknüpft werden, wie z. B. allen anderen medizinischen Aufzeichnungen, biometrischen Ausweisen und einem volldigitalen Banksystem.

Die Einführung eines Google-basierten sozialen Kreditsystems, ähnlich dem, das 2018 in China eingeführt wurde, ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Bei einem Social-Credit-System werden für bestimmte Verhaltensweisen Punkte vergeben oder abgezogen. Wenn Ihr Punktestand unter einen bestimmten Wert fällt, wird eine Strafe verhängt, z. B. in Form von Reisebeschränkungen oder der Unmöglichkeit, einen Kredit zu erhalten.

„Lassen Sie nicht zu, dass ihr System in Kraft tritt“, sagt Yeadon. „Es wird dazu benutzt werden, Sie zu zwingen. Ich glaube, wenn Sie zulassen, dass ein Impfpass in Kraft tritt, werden Sie eines Tages angepiepst und es wird Ihnen geraten, zum medizinischen Zentrum zu gehen, um Ihre Auffrischungsimpfung zu bekommen.

Wenn Sie sich nicht impfen lassen, wird die Gültigkeit Ihres Passes ablaufen, was bedeutet, dass Sie kein Geschäft betreten können. Möglicherweise können Sie Ihre Bankkarte nicht benutzen. Alles, was jemand tun muss, ist, eine Regel aufzustellen, die besagt, dass nach einem bestimmten Datum, bevor eine Bankkarte benutzt werden kann, ein Impfpass [validiert] werden muss …

Ich bin absolut entsetzt, dass die Kombination von Impfpässen und Auffrischungsimpfungen zu einer Massenentvölkerung, einer vorsätzlichen Hinrichtung, möglicherweise von Milliarden von Menschen führen wird.

Sie können es stoppen, wenn Sie gehört haben, was ich sage. Selbst wenn Sie die Idee von Impfpässen mögen, führen Sie das Ding ein, indem Sie schriftliche Aufzeichnungen oder so etwas verwenden … aber erlauben Sie nicht, dass es in einer interoperablen globalen Datenbank mit festem Format gespeichert wird, denn das wird das Ende der menschlichen Freiheiten sein. Und ich sehe einfach keine Möglichkeit, sich davon zu erholen.“

