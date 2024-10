Westliche Medien fordern die Öffentlichkeit auf: Glaubt unseren Lügen, nicht euren eigenen Augen

Brian Berletic

In einem kürzlich im London Telegraph erschienenen Artikel mit dem Titel „Britische Reiseblogger ‚beschönigen‘ Chinas Uiguren-Problem zur Freude Pekings“ werden die Leser darüber informiert, dass „mehr als eine Million Uiguren in Umerziehungslagern“ in Xinjiang festgehalten und westliche Touristen, die die Region besuchen und keine Beweise für diese oder andere Behauptungen sehen, die seit Jahren von westlichen Medien verbreitet werden, einfach der chinesischen Regierung für Klicks und Geld zuarbeiten.

Der Artikel behauptet, dass die chinesische Regierung ihnen „die Hand gereicht“ habe, indem sie Visa für einen leichteren Zugang nach China, einschließlich der westlichen Region Xinjiang, ausgestellt habe, und versucht, Pekings Bemühungen, der unbegründeten westlichen Propaganda mit Transparenz zu begegnen, als ominös erscheinen zu lassen.

Um zu widerlegen, was Touristen mit eigenen Augen gesehen und in ihren Reise-Vlogs geteilt haben, zitiert der Telegraph Daria Impiombato, „eine Cyber-Analystin“ am Australian Strategic Policy Institute (ASPI), die behauptet, dass „Vlogger mit großen Plattformen eine Verantwortung haben, sich selbst zu informieren und skeptisch zu sein“.

Mit „sich informieren“ meint die ASPI-Analystin ziemlich sicher die Linie der US-Regierung, die das ASPI selbst mitbestimmt, denn im Gegensatz zu den Touristen, die der Telegraph in seinem Artikel verunglimpft, aber schließlich zugibt, „gibt es keinen Hinweis darauf, dass einer der Vlogger im Auftrag der chinesischen Regierung handelt oder von ihr Geld erhält“.

China hat auf einen sehr realen und ausgesprochen weitverbreiteten Terrorismus reagiert…

Jahrelang haben die US-Regierung, die westlichen Mainstream-Medien und ein großes Netzwerk von Organisationen, die von der US-Regierung finanziert werden – darunter auch ASPI – versucht, den Mythos eines „uigurischen Völkermords“ in Chinas westlicher Autonomer Region Xinjiang aufrechtzuerhalten. Dem vorausgegangen waren Jahre des von der US-Regierung geförderten Separatismus und Terrorismus, die die Region erschütterten und sich sowohl in China als auch im übrigen Asien ausbreiteten, bevor sie den halben Globus umspannten und die Schlachtfelder in Syrien erreichten.

Im Jahr 2014 berichtete die BBC über den bösartigen Terrorismus in China:

Im Juni 2012 sollen sechs Uiguren versucht haben, ein Flugzeug von Hotan nach Urumqi zu entführen, bevor sie von Passagieren und Besatzung überwältigt werden konnten.

Im April 2013 kam es zu blutigen Ausschreitungen, und im Juni des gleichen Jahres starben 27 Menschen im Bezirk Shanshan, nachdem die Polizei das Feuer auf einen mit Messern bewaffneten Mob eröffnet hatte, der nach Angaben der staatlichen Medien örtliche Regierungsgebäude angegriffen hatte.

Im Mai 2014 wurden mindestens 31 Menschen getötet und mehr als 90 verletzt, als zwei Autos in einen Markt in Urumqi rasten und Sprengstoff in die Menge geworfen wurde. China sprach von einem „gewalttätigen terroristischen Vorfall“.

Im April folgte ein Bomben- und Messerangriff auf den Südbahnhof von Urumqi, bei dem drei Menschen getötet und 79 verletzt wurden.

Im Juli berichteten die Behörden von einem Anschlag auf Regierungsbüros in Yarkant, bei dem 96 Menschen getötet wurden. Wenige Tage später wurde der Imam der größten Moschee Chinas, Jume Tahir, erstochen.

Im September starben etwa 50 Menschen bei Explosionen vor Polizeistationen, einem Markt und einem Geschäft im Bezirk Luntai. Die Einzelheiten beider Vorfälle sind unklar, und Aktivisten haben einige Darstellungen der Vorfälle in den staatlichen Medien angefochten.

Auch außerhalb Xinjiangs kam es zu Gewalttaten. Separatisten aus Xinjiang wurden für eine Messerstecherei im März in Kunming in der Provinz Yunnan verantwortlich gemacht, bei der 29 Menschen getötet wurden, sowie für einen Vorfall im Oktober 2013, als ein Auto auf dem Tiananmen-Platz in Peking in eine Menschenmenge fuhr und in Flammen aufging.

Die BBC stellte außerdem fest:

China hat die ETIM – die Islamische Bewegung Ostturkestan – oder von ihr inspirierte Personen häufig für gewalttätige Zwischenfälle in Xinjiang und außerhalb der Region verantwortlich gemacht.

Der ETIM wird nachgesagt, ein unabhängiges Ostturkestan in China errichten zu wollen. Das US-Außenministerium bezeichnete die ETIM 2006 als „die militanteste der uigurischen Separatistengruppen“.

„Ostturkestan“ (manchmal auch Ostturkestan geschrieben) bezieht sich auf eine vorgeschlagene unabhängige Region, die die Separatisten von China abtrennen wollen, um Xinjiang zu schaffen.

Die US-Regierung finanziert über die National Endowment for Democracy (NED) eine Reihe von Organisationen, die offiziell die Unabhängigkeit anstreben und Xinjiang als „Ostturkestan“ und als von der chinesischen Regierung „besetzt“ bezeichnen. Dazu gehören der World Uyghur Congress, das Uyghur Human Rights Project, die Campaign for Uyghurs und das Uyghur Transitional Justice Database Project.

Der World Uyghur Congress behauptet beispielsweise auf seiner Website, er sei eine „Oppositionsbewegung gegen die chinesische Besetzung Ostturkestans“, obwohl er offen Separatismus in China verfolgt und als Empfänger von US-NED-Geldern gelistet ist.

Als Reaktion auf den von den USA geförderten Separatismus und den brutalen Terrorismus, der zu seiner Durchsetzung eingesetzt wurde, hat China umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, Infrastrukturprojekte, Bildungs- und Ausbildungsinitiativen sowie Beschäftigungsprogramme eingeleitet, um den Extremismus und die Armut in der abgelegenen Region, die viele Menschen überhaupt erst für den Extremismus empfänglich gemacht hat, zu bekämpfen.

Die US-Regierung hat die Anschuldigungen des „Völkermords“ und der „Zwangsarbeit“ als Vorwand genutzt, um Sanktionen gegen China zu verhängen, insbesondere gegen Unternehmen, die Uiguren aus Xinjiang beschäftigen. Das Ziel ist dabei nicht nur, der chinesischen Wirtschaft insgesamt zu schaden, sondern auch die sozioökonomischen Bedingungen in Xinjiang wiederherzustellen, unter denen Extremismus, Terrorismus und Instabilität erneut Fuß fassen könnten.

Zwei verschiedene Herangehensweisen an den Terrorismus

Während westliche Medien vor zehn Jahren offen und eifrig über die zügellose Gewalt in Xinjiang berichteten, versuchen sie heute, jede Erwähnung von Terrorismus und der Notwendigkeit, ihn zu bekämpfen, als chinesische Propaganda abzutun. An einer Stelle des Telegraph-Artikels werden die Behauptungen britischer Touristen, die Xinjiang besucht hatten und zu dem Schluss gekommen waren, dass die Sicherheitsmaßnahmen der Sicherheit aller dienten, infrage gestellt, indem behauptet wird, dass sie „die Linie der Regierung unterstützen, dass die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in Xinjiang „keine Überreaktion“ auf die Bedrohung durch den Terrorismus religiöser Extremisten und ethnischer Separatisten seien.

Ein einziger Terroranschlag genügte den USA, um ihren „globalen Krieg gegen den Terrorismus“ zu beginnen, der die Invasion und Besetzung sowohl Afghanistans als auch des Irak einschloss, obwohl beide Länder keine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gespielt hatten. Allein eine halbe Million irakischer Kinder starben durch die US-Sanktionen, die der Invasion von 2003 vorausgingen, und eine weitere Million Iraker starben während des anschließenden Krieges und der Besatzung.

Und selbst als die USA China für seine weitaus konstruktivere Reaktion auf den Terrorismus innerhalb seiner eigenen Grenzen scholten, bombardierten die USA selbst genau die Terrorgruppen, die sich in Afghanistan versteckt hielten und die China auf der anderen Seite der Grenze zu reformieren und zum Arbeiten zu bringen versuchte.

Noch im Jahr 2018 berichtete NBC News: „U.S. targets Chinese Uighur militants as well as Taliban fighters in Afghanistan“:

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Wochenende eine Reihe von Bombenangriffen auf militante Taliban-Camps geflogen, die auch eine separatistische chinesische Terrorgruppe unterstützen.

Ein Bombenangriff am Sonntag auf ein Gebiet an der Grenze zu China und Tadschikistan stellte einen Rekord für die Anzahl der von einem B-52-Bomber abgefeuerten präzisionsgelenkten Raketen auf einmal auf, sagte Air Force Major General James Hecker gegenüber Reportern im Pentagon.

Während die USA China beschuldigen, „mehr als eine Million Uiguren“ inhaftiert zu haben, folterten, vertrieben und töteten die USA in ihrer Antwort auf den Terrorismus Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Die von Amerikas globalem Krieg verwüsteten Gebiete versinken bis heute in Gewalt und Ruin, während Chinas Xinjiang-Region floriert.

Glauben Sie den US-Lügen, nicht Ihren eigenen Augen…

Associated Press hat in ihrem Artikel aus dem Jahr 2021, „Terror & Tourismus: Xinjiang lindert seinen Griff, aber die Angst bleibt“ zu, dass sie keine Beweise für Massenkonzentrationslager, Folter oder Massenmord oder sogar für einen „kulturellen Völkermord“ gefunden haben. Stattdessen fanden sie Ausbildungsprogramme, um den Einheimischen eine lebensfähige Beschäftigung zu geben, Stipendien für junge angehende Imame, die ins Ausland reisen können, um mehr über ihren Glauben zu lernen, und Moscheen, in denen AP Muslime beim Gebetsruf fotografiert hat.

Der Artikel beginnt mit einem Eingeständnis:

Der Stacheldraht, der einst öffentliche Gebäude in der nordwestchinesischen Region Xinjiang umgab, ist fast verschwunden.

Verschwunden sind auch die militärisch getarnten Schuluniformen und die gepanzerten Mannschaftswagen, die durch die Heimat der Uiguren rumpelten. Verschwunden sind auch viele der Überwachungskameras, die einst wie Vögel von Masten herabstarrten, und das unheimliche, ewige Heulen der Sirenen in der alten Seidenstraßenstadt Kashgar.

Wenn AP Xinjiang im Jahr 2021 besuchte und zugegebenermaßen keine Beweise für „Völkermord“ oder „Missstände“ in seiner immer noch stark voreingenommenen Berichterstattung fand, warum fällt es dem Telegraph dann schwer zu glauben, dass westliche Touristen, die durch Xinjiang reisen, feststellen, dass sich die Situation seitdem nur weiter verbessert hat?

Im Wesentlichen versuchen der Telegraph und die speziellen Interessen, denen seine Berichte dienen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, nicht ihren eigenen Augen und Erfahrungen zu trauen, sondern sich stattdessen auf die Berichte zu verlassen, die sie selbst präsentieren, oft mit wenig oder gar keinen Beweisen.

Unironisch beschwert sich der Telegraph abschließend darüber, dass China „das Narrativ in die Hand genommen hat und kontrolliert“. China hat dies erreicht, indem es Xinjiang für die Welt geöffnet hat, damit diese sich selbst ein Bild von der Wahrheit machen kann und die Menschen vergleichen können, was sie mit eigenen Augen sehen und was die westlichen Medien und die US-Regierung behaupten.

Die Öffentlichkeit kommt zu dem Schluss, dass dieselbe US-Regierung, die sich mit Lügen in die verschiedenen Kriege hineinmanövriert hat, die ihren „Globalen Krieg gegen den Terror“ ausmachten, auch über China lügt, ein Land, das die USA zugegebenermaßen zu untergraben, zu bedrohen und, wenn möglich, zu spalten und zu zerstören suchen, wie sie es mit Nationen wie Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen getan haben.Während der Telegraph versucht, die westliche Kontrolle über das „Narrativ“ wiederherzustellen, ist klar, dass dies aufgrund der schwindenden Glaubwürdigkeit im Westen und der zunehmenden Transparenz in China schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein wird.

Wie im Falle des andauernden Konflikts in der Ukraine hat die Unfähigkeit des Westens, der Weltöffentlichkeit seine Version der Realität zu verkaufen, zu einer Welle zunehmend verschärfter Zensur auf den vom Westen kontrollierten Social-Media-Plattformen geführt. Während die US-Regierung Plattformen wie Meta und YouTube anweist, Konten zu löschen, die die US-Propaganda über die Ukraine und Russland infrage stellen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diejenigen, die die US-Propaganda über China infrage stellen, ebenfalls zum Schweigen gebracht werden.

Das gilt nicht nur für geopolitische Kommentatoren, sondern auch für unpolitische Reise-Vlogger.

Die multipolare Welt ist mehr denn je gezwungen, Alternativen zu Plattformen wie YouTube und Meta (in Russland verboten) und sogar X zu entwickeln, auf denen die Weltöffentlichkeit Informationen austauschen, ihr Publikum vergrößern und ihre Arbeit unterstützen kann – und das alles außerhalb der Reichweite der wachsenden westlichen Zensur.

Verleumdungen wie die im Telegraph sind nur der erste Schuss vor den Bug eines sicherlich immer größeren und verzweifelteren Informationskriegs. Es ist wichtig, dass Regierungen und Einzelpersonen in der gesamten multipolaren Welt sich auf die vielen weiteren Schüsse vorbereiten, die noch folgen werden.

Brian Berletic ist ein in Bangkok lebender geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook„