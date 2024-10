Falls Sie es bisher nicht herausgefunden haben: „Terroristische Organisation“ ist eine vollkommen willkürliche Bezeichnung, die als Instrument westlicher Erzählkontrolle verwendet wird, um Krieg und Militarismus zu rechtfertigen.

Caitlin Johnstone

❖

Die Hisbollah tötet israelische Soldaten, die in ihr Land einmarschieren, während israelische Soldaten absichtlich Frauen und Kinder, medizinisches Personal und Journalisten umbringen;

Raten Sie mal, welche Seite der Westen als Terroristen bezeichnet.

❖

Falls Sie es bisher nicht begriffen haben: „Terroristische Organisation“ ist eine vollkommen willkürliche Bezeichnung, die als Instrument der westlichen Erzählkontrolle verwendet wird, um Krieg und Militarismus zu rechtfertigen. Im Grunde bedeutet es einfach „ungehorsame Bevölkerung, die mit Bomben beworfen werden muss“.

Der offene Brief an Präsident Biden von 99 US-amerikanischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die als Freiwillige in Gaza tätig waren, enthält ein Zitat von Dr. Mark Perlmutter: „Gaza war das erste Mal, dass ich das Gehirn eines Babys in der Hand hielt. Das erste von vielen.“

Wisst ihr was? Wir sind die verdammten Terroristen. Wir sind es. Wir alle, die wir in der westlichen Machtallianz leben, die unsere Regierungen nicht davon abgehalten haben, diese Massengräueltaten zu unterstützen;

Das Wort „Terrorist“ hat keine Bedeutung oder Relevanz, solange es nicht in erster Linie auf die gigantische, weltumspannende Machtstruktur zutrifft, die unserer Spezies diesen Albtraum zufügt.

❖

Israel hat gerade ein Krankenhaus in Bent Jbeil im Südlibanon bombardiert. Das Krankenhauspersonal wurde verletzt. Die israelischen Besatzungstruppen lassen Krankenwagen nicht in das Gebiet einfahren und drohen, sie zu bombardieren. In Gaza gingen ihnen die Krankenhäuser zum Bombardieren aus, jetzt tun sie es im Libanon. Teuflisch.

Japan hat Sumo-Ringen.

Schottland hat Caber-Tossing.

Israel hat Bomben auf Krankenhäuser. https://t.co/lDg2eZdly6 — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 4, 2024

❖

Die Demokraten werden ernsthaft all diesen bösen Mist im Nahen Osten machen und dann Jill Stein und Chappell Roan die Schuld geben, wenn Kamala verliert.

❖

Ein normaler Mensch: Ein Krieg mit dem Iran wäre katastrophal

Verrückte Person: Du liebst also den Ayatollah und hältst Theokratie für gut, hasst Homosexuelle und willst, dass alle Frauen Hidschabs tragen.

❖

Iran ist nicht Irak. Der Iran kann zurückschlagen. Ein direkter Krieg mit dem Iran wäre ein Albtraum. Gegen ihn wäre der Irak ein Kinderspiel. Er wäre weitaus tödlicher, zerstörerischer und destabilisierender.

Der Iran ist nicht der Feind. Der Feind sind die Idioten in den USA und Israel, die uns zu diesem Krieg getrieben haben.

❖

Jedes Land auf der Liste der zehn größten nachgewiesene Ölreserven ist entweder ein Ziel der US-Kriegsführung, wurde bereits durch die US-Kriegsführung ruiniert oder ist Teil der zentralisierten US-Machtstruktur.

Venezuela Saudi-Arabien Kanada Iran Irak Kuwait Vereinigte Arabische Emirate Russland Libyen Nigeria

❖

Jeder, der im vergangenen Jahr die täglichen Bilder von zerfetzten menschlichen Körpern aus israelischen Massakern gesehen hat, hat eine ganz andere Einstellung zu Israel als jeder, der das nicht getan hat. Nicht nur, weil das Filmmaterial die eigene Sichtweise prägt, sondern auch, weil Israel-Befürworter es vermeiden, es sich anzusehen.

❖

Niemand glaubt ernsthaft, dass Israel all diese Frauen, Kinder, Journalisten, medizinisches Personal und Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen aus Versehen tötet. Entweder weiß man, dass sie es absichtlich tun und sagt es, oder man weiß, dass sie es absichtlich tun, gibt es aber nicht zu, um eine politische Agenda zu schützen.

❖

In den letzten 24 Stunden hat Israel in Beirut sieben Sanitäter getötet, nachdem es ein medizinisches Zentrum bombardiert hatte, und vier Freiwillige des Libanesischen Roten Kreuzes verletzt, die bei der Evakuierung von Menschen aus dem Südlibanon im Einsatz waren, und zwar bei zwei verschiedenen Vorfällen.

Italiener lieben Pasta. Inder lieben Curry. Israelis lieben es, Krankenhäuser zu bombardieren.

Italiener lieben Pasta.

Inder lieben Curry.

Israelis lieben es, Krankenhäuser zu bombardieren. https://t.co/6EhcfoXtqk — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 3, 2024

❖

Die Republikaner bezeichnen Biden als Lügner, weil er auf einer Pressekonferenz gesagt hat: „Keine Regierung hat Israel mehr geholfen als ich. Keine, keine, keine.“

Dies, nachdem Trump offen den Satz „Make Israel Great Again“ geäußert und zugesagt hat, dass er wohlhabenden pro-israelischen Spendern erlaubt, das Weiße Haus zu besuchen und politische Forderungen zu stellen, die er eilig erfüllt hat, als er Präsident war. Trump hat auch kürzlich Biden dafür kritisiert, dass er gesagt hat, Israel solle die iranischen Atomanlagen nicht angreifen, und hat gesagt, er unterstütze es, sie anzugreifen.

Dieser Wahlzyklus besteht größtenteils nur aus einem Wettbewerb zwischen Republikanern und Demokraten darüber, wer Israel mehr Völkermordwaffen zur Verfügung stellt, um den Dritten Weltkrieg zu beginnen.

❖

So viele Konflikte und Verwirrungen ergeben sich aus der Art und Weise, wie der politische Mainstream-Diskurs in den USA die Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern maßlos übertreibt, während er die Unterschiede zwischen Demokraten und linken Kriegsgegnern stark herunterspielt. Beide Seiten tun dies; die republikanische politische Medienklasse stellt die Demokraten als einen Haufen linker Marxisten dar, während die politische Medienklasse der Demokraten die Unterschiede zwischen ihnen und der Antikriegslinken als so trivial darstellt, dass sie natürlich erwarten sollte, dass die Linken für sie stimmen.

In Wirklichkeit haben Demokraten und Republikaner weitaus mehr gemeinsam als einer von ihnen mit der echten Linken – selbst an den äußersten Rändern der Partei. Ideologisch sind Bernie Sanders und Donald Trump sich viel näher als jemand, der den Kapitalismus und die US-Kriegsmaschinerie abschaffen will. Bernie Sanders bleibt trotz seiner progressiven Positionen in den grundlegenden Strukturen von Kapitalismus und imperialer Außenpolitik verankert.

Die Verschleierung dieser Punkte durch die politischen Mainstream-Medien ist beabsichtigt und lässt sich mit dem Zitat von Noam Chomsky erklären: „Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen streng zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen.“ Solange Sie dieses Zitat nicht vollständig verstehen und es zu der Linse machen, durch die Sie den gesamten politischen Mainstream-Diskurs wahrnehmen, werden Sie die westliche Politik nie klar sehen.