Julian Assange beschreibt eine gefährliche Tendenz in der Regierung

Adam Dick

Am Donnerstag schrieb ich über die Aussage von Julian Assange von WikiLeaks bei einer Dienstagssitzung des Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE). Assanges Aussage lieferte einen aufschlussreichen Überblick über seine Verfolgung, weil er dazu beigetragen hatte, verstörende Regierungsgeheimnisse aufzudecken.

In seiner Aussage ging Assange zeitweise von den Einzelheiten seiner Geschichte ab, um allgemeinere regierungsbezogene Themen anzusprechen, die für Befürworter der Meinungs- und Pressefreiheit und Gegner der Kriegstreiberei wichtig sind. In seinen Antworten auf Fragen nach seiner Aussage lieferte Assange dann eine aufschlussreiche Beschreibung einer gefährlichen Regierungstendenz, die die Menschen verstehen sollten.

Assange beschrieb einen anhaltenden, mächtigen und oft erfolgreichen Versuch, die Regierung dazu zu bringen, gegen die Freiheit und das Wohlergehen der Menschen zu handeln. Dies, so gibt er an, habe die US-Regierung darin unterstützt, gegen Assange vorzugehen, was ihr durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung untersagt schien, und die Richter in Großbritannien hätten dem Bemühen der USA, Assanges Auslieferung an die USA zu erwirken, großen Respekt entgegengebracht.

In Bezug auf das Vorgehen der US-Regierung gegen ihn erklärte Assange:

Wir haben eine rechtliche Analyse durchgeführt, um zu verstehen, welche Möglichkeiten und Einschränkungen es in Europa gibt, Dokumente aus verschiedenen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu veröffentlichen. Wir verstanden, dass Artikel 10 Journalisten in Europa theoretisch schützen sollte. Und wenn man sich den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung ansieht, ist kein Verleger jemals strafrechtlich verfolgt worden, weil er geheime Informationen aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht hat – weder im Inland noch im Ausland.

Ich erwartete irgendeine Art von Schikane, ein Gerichtsverfahren. Ich war bereit, dafür zu kämpfen. Ich glaube, der Wert dieser Veröffentlichungen war so groß, dass es in Ordnung war, diesen Kampf zu führen, und dass wir uns durchsetzen würden, weil wir verstanden hatten, was rechtlich möglich war. Meine Naivität bestand darin, an das Gesetz zu glauben. Wenn es hart auf hart kommt, sind Gesetze nur ein Stück Papier und können aus politischen Gründen uminterpretiert werden. Sie sind die Regeln, die die herrschende Klasse im weiteren Sinne erlässt, und wenn diese Regeln nicht zu dem passen, was sie tun will, interpretiert sie sie um oder ändert sie hoffentlich, was klarer ist. Im Fall der Vereinigten Staaten von Amerika haben wir eine der verfassunggebenden Gewalten der Vereinigten Staaten verärgert – den Geheimdienstsektor, den Sicherheitsstaat, den Geheimhaltungsstaat. Diese war mächtig genug, um auf eine Neuinterpretation der US-Verfassung zu drängen. Der erste Zusatzartikel der US-Verfassung erscheint mir ziemlich schwarz-weiß. Er ist sehr kurz. Er besagt, dass der Kongress kein Gesetz erlassen darf, das die Rede- oder Pressefreiheit einschränkt. Die US-Verfassung und die damit verbundenen Präzedenzfälle wurden jedoch einfach uminterpretiert. Und ja, vielleicht hätte ich letztendlich gewonnen, wenn es bis zum Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gekommen wäre und ich in diesem System noch am Leben wäre, je nachdem, wie der Oberste Gerichtshof der USA zusammengesetzt gewesen wäre. Aber in der Zwischenzeit hatte ich 14 Jahre durch Hausarrest, Belagerung der Botschaft und Hochsicherheitsgefängnis verloren. Ich denke, dies ist eine wichtige Lektion: Wenn eine große, mächtige Fraktion das Gesetz neu interpretieren will, kann sie darauf drängen, dass das staatliche Element – in diesem Fall das US-Justizministerium – das tut. Und sie kümmert sich nicht allzu sehr darum, was legal ist; das ist etwas für einen viel späteren Zeitpunkt. In der Zwischenzeit haben die angestrebte abschreckende Wirkung und die angestrebten Vergeltungsmaßnahmen ihre Wirkung gezeigt.

Zusätzlich dazu, dass das US-Justizministerium sich der CIA beugte, um rechtlichen Schutz zu untergraben, kommentiert Assange in seinen Antworten, dass „alle Richter im Vereinigten Königreich, ob sie nun zu meinen Gunsten entschieden oder nicht, den Vereinigten Staaten außerordentliche Ehrerbietung entgegenbrachten und erstaunliche intellektuelle Rückzieher machten, um den Vereinigten Staaten zu erlauben, ihren Willen bei meiner Auslieferung und in Bezug auf die Schaffung von Präzedenzfällen, die in meinem Fall im weiteren Sinne auftraten, durchzusetzen.“ „Meiner Ansicht nach“, fuhr Assange fort, „ist dies eine Funktion der Auswahl der britischen Richter, des kleinen Teils der britischen Gesellschaft, aus dem sie stammen, ihrer engen Bindung an das britische Establishment und der engen Bindung des britischen Establishments an die Vereinigten Staaten, sei es im Geheimdienstsektor, bei BAE, dem heute größten Produzenten im Vereinigten Königreich, einem Rüstungskonzern, bei BP, Shell und einigen der großen Banken.“ Assange erklärte weiter:

Das britische Establishment besteht aus Leuten, die lange Zeit von diesem System profitiert haben, und fast alle Richter stammen aus diesem System. Man muss ihnen nicht explizit sagen, was sie tun sollen. Sie wissen, was gut für diese Gruppe ist, und was gut für diese Gruppe ist, ist eine gute Beziehung zur Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu pflegen.

Später in der Frage- und Antwortrunde kam Assange auf diesen besorgniserregenden Aspekt des Rechts zurück und sprach folgende Warnung aus: „Ich denke, wir sollten das Gesamtbild verstehen, nämlich, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Gesetz erlassen, ein Werkzeug schaffen, das eigennützige Bürokraten, Unternehmen und die schlimmsten Elemente des Sicherheitsstaates nutzen und die Interpretation erweitern werden, um Kontrolle über andere zu erlangen.“

Assange hat viel für seine Bemühungen gelitten, Fehlverhalten der Regierung aufzudecken. Nach einer Zeit des Schweigens leistet er den Menschen wieder einen großen erzieherischen Nutzen, indem er erklärt, wie Agenten der staatlichen Durchsetzungskräfte dafür sorgen, dass vermeintlicher Rechtsschutz beiseite gefegt wird, wenn dieser Rechtsschutz die etablierten Interessen ausreichend in Frage stellt. Dies ist eine wichtige Lektion für die Menschen, und Assange hat sich als fähiger Lehrer erwiesen.