Die China Society for Human Rights Studies veröffentlichte am Freitag einen Artikel, der schwere humanitäre Katastrophen aufzeigt, die durch die aggressiven Kriege der USA gegen fremde Länder seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verursacht wurden.

Die Vereinigten Staaten haben ausländische Kriege unter dem Banner der „humanitären Intervention“ geführt, was zu einem massiven Verlust von militärischen Leben, schwere zivile Opfer sowie zu grossen Sachschäden führte, so der Artikel mit dem Titel „Severe Humanitarian Disasters Caused by U.S. Aggressive Wars against Foreign Countries.“

Der Artikel stellte fest, dass die Vereinigten Staaten 201 bewaffnete Konflikte unter den insgesamt 248, die in 153 Regionen der Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 bis 2001 aufgetreten sind, geführt haben.

Abgesehen von der direkten Beteiligung an Kriegen haben sich die USA in die Angelegenheiten anderer Länder eingemischt, indem sie Stellvertreterkriege unterstützten, regierungsfeindliche Aufstände anzettelten, Attentate verübten, Waffen und Munition lieferten und regierungsfeindliche bewaffnete Kräfte ausbildeten, was der sozialen Stabilität und der öffentlichen Sicherheit der betreffenden Länder schweren Schaden zugefügt hat, so der Artikel.

Die von den USA angezettelten ausländischen Kriege hätten katastrophale Folgen gehabt, darunter Massentötungen, Schäden an Einrichtungen, Produktionsstagnation, Flüchtlingswellen, soziale Unruhen, ökologische Krisen, psychologische Traumata und andere komplexe soziale Probleme, so der Artikel.

Die ausländischen Kriege der USA haben auch den Ländern Schaden zugefügt, die nicht in die Kriege involviert waren, so der Artikel, und fügte hinzu, dass sogar die Vereinigten Staaten selbst Opfer der von ihnen begonnenen ausländischen Kriege geworden sind.

Die humanitäre Krise, die durch militärische Aktionen verursacht wird, rührt von der hegemonialen Mentalität der Vereinigten Staaten her, heißt es in dem Artikel, und es ist lächerlich, von einem hegemonialen Land zu erwarten, dass es die Menschenrechte anderer Länder verteidigt.

Humanitäre Katastrophen können nur vermieden werden, wenn die USA ihr hegemoniales, durch Eigeninteresse motiviertes Denken aufgeben. Nur so kann ein gegenseitiger Nutzen erreicht werden und die natürlichen Menschenrechte können von allen Menschen auf der Welt genossen werden.