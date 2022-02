Wettlauf um Omikron-Impfung. COVID-Impfstoffe verursachen „Impfstoffsüchtige“, wenn das Immunsystem versagt

Mercola.com

Die Omikron-Infektion breitet sich rasant in der Bevölkerung aus und hinterlässt eine natürliche Herdenimmunität. Trotzdem arbeiten die Impfstoffhersteller noch immer hart an der Herstellung einer Omikron-spezifischen Injektion, die im März 2022 auf den Markt kommen soll, also lange, nachdem sich die Mehrheit der Bevölkerung bereits infiziert hat.

Nach der Einführung einer vierten Dosis hat Israel nun die höchste COVID-Fallrate pro Kopf der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie

Die Definition dessen, was es bedeutet, „vollständig“ gegen COVID geimpft zu sein, verschiebt sich mit der Einführung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen. Inhabern von Impfpässen in verschiedenen Ländern droht der Verlust ihrer „Privilegien“, wenn sie sich nicht auffrischen lassen

Regierungsdaten aus Australien, den USA, Kanada, Schottland und England deuten darauf hin, dass Menschen, die mindestens zwei Impfungen erhalten haben, jetzt Anzeichen für eine ernsthafte Schwächung des Immunsystems zeigen

Man nimmt an, dass diese Immunerosion, auch bekannt als erworbene Immunschwäche, für die erhöhten Raten von Herzmuskelentzündungen und anderen Erkrankungen nach der Impfung verantwortlich ist, von denen einige zum Tod führen können, wenn sie schnell fortschreiten, oder zu chronischen Krankheiten, wenn sie langsamer verlaufen.

In diesem Stadium des Spiels ist es offensichtlich, dass die COVID-Impfung nicht mehr funktioniert. Viele Gesundheitsbeamte und führende Politiker der Welt geben sogar offen zu, dass die COVID-Impfung die Pandemie nicht beenden kann und dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben.

Ein wichtiger Grund für diese Kehrtwende in der Pandemie-Darstellung ist das Auftreten der Omikron-Variante, die bis Mitte Januar 2022 99,5 % aller COVID-Fälle in den USA ausmachte.

Die Infektion, die weitaus milder verläuft als frühere Varianten, bricht in den Bevölkerungen aus und hinterlässt eine natürliche Herdenimmunität in ihrem Gefolge. Trotzdem arbeiten die Impfstoffhersteller noch immer mit Hochdruck an der Herstellung einer Omicron-spezifischen Injektion. Pfizer hat versprochen, diese bis März 2022 bereitzustellen.

Es stellt sich die Frage, warum, denn bis zur Freigabe der Spritze wird so gut wie jeder infiziert sein. Wenn die natürliche Herdenimmunität bereits ausgeschöpft ist, wozu könnte dann ein „Impfstoff“ gut sein?

„Jeder“ wird eine natürliche Immunität haben

Dr. William Moss, geschäftsführender Direktor des International Vaccine Access Center an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, erklärte gegenüber CNBC4: „Im Dezember [2021] wurde ein auf Omikronen ausgerichteter Impfstoff benötigt. Er könnte immer noch nützlich sein, aber ich denke, dass es in vielerlei Hinsicht zu spät ist.“

Dr. Shaun Truelove, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und Mitglied eines Forscherteams, das COVID-Prognosen erstellt, stimmte dem zu und sagte: „Angesichts der Geschwindigkeit, mit der diese [Variante] auftritt, ist [der gezielte Impfstoff] möglicherweise nicht von Bedeutung, weil jeder infiziert sein wird“. Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, gibt sogar zu, dass er nicht weiß, „ob der neue Impfstoff benötigt wird oder wie er eingesetzt werden könnte“, berichtet CNBC.

Am 25. Januar 2022 gaben Pfizer und Moderna bekannt, dass sie mit der Rekrutierung von Erwachsenen im Alter von 18 bis 55 Jahren für Versuche mit einem Omikron-spezifischen Impfstoff in den USA und Südafrika begonnen haben. Pfizer wird die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunantwort von 1.420 Freiwilligen untersuchen, von denen einige bereits zwei Dosen erhalten haben, während andere bereits drei Dosen erhalten haben. Eine dritte Kohorte wird ungeimpft sein (wobei man sich fragt, woher sie diese bekommen werden).

Moderna hat sich auch an dem sinnlosen Wettlauf um die Herstellung eines Omicron-Boosters beteiligt, obwohl es zweifelhaft ist, ob sie in der Lage sein werden, einen solchen schneller als Pfizer zu produzieren.

Der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, erklärte gegenüber CNBC, dass eine vierte COVID-Impfung in Aussicht gestellt werden könnte, „da die Wirksamkeit der Booster mit der Zeit wahrscheinlich abnehmen wird“.9 Es ist unklar, gegen welchen Stamm diese vierte Impfung wirken würde.

Israel beweist das Scheitern der COVID-Booster

Einen Vorgeschmack darauf, was nach der dritten und vierten Auffrischungsimpfung auf uns zukommt, bietet ein Blick nach Israel, wo Anfang Januar 2022 bereits mehr als 250 000 vierte Dosen verabreicht wurden. Nach Angaben von CNBC:

Erste Daten aus Israel zeigen, dass eine vierte Dosis die Antikörperspiegel erhöht, sagt Dr. David Hirschwerk, Spezialist für Infektionskrankheiten und medizinischer Direktor am Northwell Health’s North Shore University Hospital.

Was CNBC vergisst zu erwähnen, ist, dass Israel nach der Einführung einer vierten Dosis nun die höchste COVID-Fallrate pro Kopf der Bevölkerung aller Länder der Welt seit Beginn der Pandemie aufweist.

Betrachtet man eine Reuters-Grafik der durchschnittlichen siebentägigen Fallrate Israels, so scheint Mitte Januar 2022 etwas absolut Ungewöhnliches passiert zu sein, denn die Linie schießt geradewegs nach oben und erreicht am 24. Januar 2022 mit 75.603 Neuinfektionen pro Tag ein Allzeithoch.

Und das, obwohl am 25. Januar 2022 mehr als 74 % der Bevölkerung mindestens eine Dosis, 67 % zwei Dosen und 56 % mindestens eine Auffrischung erhalten hatten.

Was bedeutet es, „vollständig geimpft“ zu sein?

Zwar hat sich das Bild der Pandemie in letzter Zeit etwas gewandelt, und zwar auf dramatische Weise, da sich einige führende Persönlichkeiten offen gegen Auffrischungsimpfungen aussprechen, ohne dass diese abgesagt oder zensiert werden, doch es scheint klar zu sein, dass wir noch nicht aus dem Schneider sind, wenn es um COVID-Impfungen geht.

Die Impfstoffhersteller streben eindeutig an, die COVID-Impfung zumindest zu einer jährlichen Injektion zu machen. In der Zwischenzeit verschiebt sich die Definition dessen, was es bedeutet, gegen COVID „vollständig geimpft“ zu sein. Zu Beginn des Jahres 2021 haben viele Menschen zweifellos ihre erste Impfung erhalten (zwei Impfungen von Pfizer oder Moderna bzw. eine einzige Impfung im Falle von AstraZeneca und Janssen), weil sie dachten, dass das Leben so einfacher wäre.

Da sie „vollständig geimpft“ sind, werden sie nicht durch Impfpassbeschränkungen und -verordnungen belästigt. Nun, diese Vorstellung hielt nur ein paar Monate an. Jetzt befinden sich diejenigen, die die erste vorgeschriebene Impfung erhalten haben, in der unwillkommenen Lage, wieder zu den „Ungeimpften“ zu gehören, wenn sie sich nicht einer dritten Impfung unterziehen.

Wie die Direktorin der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, Dr. Rochelle Walensky, kürzlich auf einer Pressekonferenz erklärte:

Wir arbeiten daran, die Formulierung zu ändern, um sicherzustellen, dass jeder seine COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand hat, so wie er es persönlich sein könnte und sollte, je nachdem, wann er seine letzte Impfung erhalten hat. Wenn Sie vor kurzem Ihre zweite Dosis erhalten haben, aber nicht für eine Auffrischung infrage kommen, sind Sie auf dem neuesten Stand. Wenn Sie Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben und diese noch nicht erhalten haben, sind Sie nicht auf dem neuesten Stand und müssen die Auffrischung erhalten.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diejenigen, die dreimal geimpft wurden, „ungeimpft“ sind, es sei denn, sie unterziehen sich einer vierten Impfung, und so weiter, ad nauseum. Eine noch unbeantwortete Frage ist, wie viele mRNA-Injektionen ein Mensch überleben kann.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Injektion den Körper dazu veranlasst, giftige Spike-Proteine in unkontrollierten Mengen zu produzieren, liegt die Vermutung nahe, dass es eine Toleranzgrenze gibt, auch wenn diese von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Es lässt sich wirklich nicht sagen, wie viele Menschen nur eine Spritze von einer lähmenden Nebenwirkung oder einem plötzlichen Tod entfernt sind.

Jede Spritze schwächt Ihr Immunsystem

Wie The Exposé am 22. Januar 2022 berichtete, deuten Regierungsdaten aus der ganzen Welt darauf hin, dass Menschen, die mindestens zwei Impfungen erhalten haben, jetzt Anzeichen für eine ernsthafte Schwächung des Immunsystems zeigen.

Dem Bericht zufolge zeigen Daten aus Australien, den USA, Kanada, Schottland und England eindeutig, „dass die Fähigkeit des Immunsystems der geimpften Bevölkerung im Vergleich zur nicht geimpften Bevölkerung dezimiert wurde.“ Zunächst einmal nehmen die Omikron-Fälle unter den vollständig Geimpften und Geimpften viel schneller und leichter zu als unter den Nichtgeimpften.

Die Inhaber von Impfpässen haben also ein 2,2-fach höheres Risiko, COVID zu verbreiten, als die Ungeimpften, denen Impfpässe verweigert werden und die in Haftanstalten eingesperrt sind. ~ Das Exposé

In Australien ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit COVID anzustecken, bei vollständig Geimpften 2,2-mal höher als bei Ungeimpften. „Die Inhaber von Impfpässen haben also ein 2,2-fach höheres Risiko, sich mit COVID anzustecken, als die Ungeimpften, denen die Impfpässe verweigert werden und die in Haftanstalten eingesperrt sind“, stellt das Exposé trocken fest.

Mehrere Studien haben außerdem gezeigt, dass die Wirksamkeit der Impfung unglaublich schnell nachlässt. Und beunruhigenderweise hört sie nicht bei Null auf. Die Immunität wird negativ, was bedeutet, dass die vollständig Geimpften und Geimpften schnell anfälliger für eine COVID-Infektion werden, als sie es jemals zuvor waren.

Negative Wirksamkeitsraten in vielen Ländern festgestellt

In den USA ergab eine Studie an 780.225 US-Veteranen, dass die Wirksamkeit der Impfung innerhalb von sechs Monaten drastisch abnahm:

Janssen fiel von 86,4% Wirksamkeit zu Beginn auf 13,1% im sechsten Monat

Moderna fiel von 89,2% auf 58%

Pfizer fiel von 86,9% auf 43,3%

Eine kanadische Studie ergab, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bereits in der zweiten Woche nach der zweiten Impfung stark abnimmt. Bis zum sechsten Monat nach der zweiten Impfung wies das Blut von 70 % der Pflegeheimbewohner „eine sehr geringe Fähigkeit zur Neutralisierung der Coronavirusinfektion in Laborexperimenten“ auf.

Im Vereinigten Königreich zeigen Regierungsdaten „einen klaren linearen Abfall der Impfstoffeffizienz mit einer durchschnittlichen Rate von 4,8 % pro Woche für die über 18-Jährigen“, berichtet The Exposé, und bis Woche 9 nach Impfung Nr. 2, die Wirksamkeit beginnt negativ zu werden.

„Doppelt geimpfte (ungeimpfte) Menschen in Großbritannien haben jetzt (ab Januar 2022) im Vergleich zu ungeimpften Menschen keine Immunsystemwirksamkeit mehr gegen Delta und Omikron“, schreibt The Exposé. Die Frage ist, ob es einen Punkt gibt, an dem das Immunsystem aufhört, sich zu verschlechtern oder nicht. Bislang wissen wir das nicht.

Anhand von Daten aus fünf britischen HSA COVID-19 Impfüberwachungsberichten hat The Exposé die folgende Grafik erstellt, die „die Gesamtleistung des Immunsystems aller Altersgruppen in England in den letzten fünf Monaten“ veranschaulicht.

Das Exposé erklärt:

Daraus geht hervor, dass sich die Leistung des Immunsystems bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 59 Jahren seit der COVID-19-Impfung so stark verschlechtert hat wie noch nie. Bei den über 60-Jährigen hat sich die Leistung des Immunsystems nach der Auffrischungsimpfung zwar dramatisch verschlechtert, aber noch nicht so stark wie zwischen Woche 37 und Woche 40. Bei den über 70-Jährigen ist jedoch neben den 18-29-Jährigen der dramatischste Rückgang der Immunleistung zwischen Monat 4 und Monat 5 zu verzeichnen.

Die 55%ige Stärkung des Immunsystems der über 80-Jährigen durch die Auffrischungsimpfung zwischen Monat 3 und Monat 4 hat sich zwischen Monat 4 und Monat 5 fast vollständig zurückgebildet. Ihr Immunsystem ist zwar um 1% besser als in Monat 3, aber immer noch 54% schlechter als das ihrer ungeimpften Altersgenossen. Die 73%ige Stärkung des Immunsystems der 70- bis 79-Jährigen durch die Auffrischungsimpfung zwischen Monat 3 und Monat 4 hat sich zwischen Monat 4 und Monat 5 ebenfalls fast völlig verschlechtert: Ihr Immunsystem ist zwar 10% besser als im Monat 3, aber immer noch 63% schlechter als das ihrer ungeimpften Altersgenossen.

Bei den 30- bis 59-Jährigen hat sich die geringe Stärkung des Immunsystems durch die Auffrischungsimpfung zwischen dem 3. und 4. Monat im Folgemonat vollständig abgebaut, während bei den 18- bis 29-Jährigen die Leistung des Immunsystems zwischen dem 4. und 5. Monat um 60 % abgenommen hat.

Sind doppelt und dreifach geimpfte Personen anfällig für VAIDS?

Inzwischen fragen Sie sich vielleicht, ob diese negative Wirksamkeit nicht auf etwas viel Schlimmeres hinweisen könnte, als nur auf eine höhere Anfälligkeit für Omikron-Infektionen. Das Exposé geht davon aus, dass die doppelt und dreifach Geimpften tatsächlich an einem durch Impfung erworbenen Immunschwächesyndrom (VAIDS) erkranken könnten, ähnlich wie bei AIDS.

Während ich denke, dass es noch zu früh ist, um zu einem endgültigen Schluss zu kommen, hat der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Michael Yeadon, eine ähnliche Aussage gemacht. In einem Artikel vom 6. Dezember 2021 auf americasfrontlinedoctors.org wird Yeadon mit den Worten zitiert:

Wenn eine Immunerosion nach zwei Dosen und nur wenigen Monaten auftritt, wie können wir dann die Möglichkeit ausschließen, dass die Wirkung eines ungetesteten ‚Boosters‘ nicht noch schneller und in größerem Ausmaß erodiert?

In dem Artikel wird eine Lancet-Vorabveröffentlichung zitiert, in der die Ergebnisse von „geimpften“ und ungeimpften Schweden über einen Zeitraum von neun Monaten verglichen wurden. Wie in anderen Studien wurde festgestellt, dass der Schutz vor symptomatischer COVID rasch abnahm, und sechs Monate nach der Impfung waren „einige der anfälligeren geimpften Gruppen einem größeren Risiko ausgesetzt als ihre ungeimpften Altersgenossen“.

Ärzte bezeichnen dieses Phänomen bei den wiederholt Geimpften als ‚Immunerosion‘ oder ‚erworbene Immunschwäche‘ und erklären damit das erhöhte Auftreten von Herzmuskelentzündungen und anderen Krankheiten nach der Impfung, die entweder schneller zum Tod führen oder langsamer zu chronischen Erkrankungen führen, erklären die Frontline Doctors.

Der Artikel zitiert auch einen Bericht aus Schottland vom August 2021, in dem festgestellt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer COVID-Infektion zu sterben, bei den Geimpften 3,3-mal höher war als bei den Ungeimpften – ein Ergebnis, das die Behauptung, die Impfung verhindere schwere Krankheiten und den Tod, selbst wenn man eine symptomatische Infektion bekommt, mit Sicherheit Lügen straft.

Zahl der Einweisungen in die Intensivstation steigt bei immungeschwächten Briten, die ein Impfung erhalten haben, sprunghaft an

Die Daily Mail berichtete Ende November 2021 ebenfalls, dass die wöchentlichen Aufnahmen von „besonders gefährdeten Patienten“ auf der Intensivstation in den beiden vorangegangenen Monaten um 50 % gestiegen waren und dass einer von 28 Patienten auf der Intensivstation eine Erkrankung hatte, die das Immunsystem beeinträchtigte. Blutkrebspatienten und Organtransplantationspatienten machten einen Großteil dieser Gruppe aus.

Während die Daily Mail die ungewöhnlich hohe Einweisungsrate von Patienten mit geschwächtem Immunsystem auf das Versäumnis der Regierung zurückführte, Auffrischungsimpfungen schnell genug einzuführen, um der schwindenden Immunität entgegenzuwirken, ist dies unglaublich kurzsichtig. Wie America’s Frontline Doctors feststellte, führen die Impfungen zu „Impfstoffsüchtigen“, da ihr Immunsystem ohne sie nicht in der Lage ist, COVID abzuwehren. Dennoch ist es ein aussichtsloses Unterfangen, da jede Impfung die Erosion des Immunsystems nur noch verschlimmert.

Letzten Endes sieht es so aus, als ob viele Menschen auf der Suche nach einem Schutz vor einem sich ständig verändernden Coronavirus nur noch eine Spritze von VAIDS entfernt sind.

In dem Artikel der Daily Mail wird die Geschichte eines Transplantationspatienten erzählt, der verzweifelt auf seine Auffrischungsimpfung wartete, da er wusste, dass er ein hohes Risiko für COVID-Komplikationen hatte. Es dauerte drei Wochen, aber schließlich bekam er seine dritte Impfung. Schon am nächsten Tag – DEM NÄCHSTEN TAG – bekam er „heftige Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel“. Ein Lateral-Flow-Test war positiv und ein anschließender PCR-Test bestätigte, dass er sich mit COVID infiziert hatte.

Doch anstatt zu begreifen, dass er ein Opfer dieser dritten Spritze ist, ist der Mann irrationalerweise davon überzeugt, dass er sich gar nicht mit COVID angesteckt hätte, wenn er die dritte Dosis einfach früher bekommen hätte. Traurigerweise werden Menschen wie diese wahrscheinlich an ihrer „COVID-Spritzen-Sucht“ sterben. Abschließend schreibt das Exposé:

Das erworbene Immunschwächesyndrom ist eine Krankheit, die zum Verlust von Immunzellen führt und die Menschen anfällig für andere Infektionen und die Entwicklung bestimmter Krebsarten macht. Mit anderen Worten, es dezimiert das Immunsystem vollständig. Könnte es sich also um eine neue Form des durch den Impfstoff COVID-19 induzierten erworbenen Immunschwächesyndroms handeln? Das wird nur die Zeit zeigen, aber nach den aktuellen Zahlen zu urteilen, müssen wir wohl nur noch ein paar Wochen warten, um es herauszufinden.

