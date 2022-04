Whistleblower: Das Material auf dem Laptop von Hunter Biden ist absolut erschreckend

Der Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, wird als „der Laptop aus der Hölle“ bezeichnet. Ein Whistleblower, der in die Schweiz geflohen ist, weil er um sein Leben fürchtete, plant, in den kommenden Wochen 450 Gigabyte an gelöschtem Material auf seinem Laptop zu veröffentlichen, schreibt Kyle Becker auf Substack.

Jack Maxey, ein Kollege von Steve Bannon, sprach mit der britischen Daily Mail darüber, was er bisher auf dem Laptop gefunden hat. Er sagte, dass eine Untersuchung des Laptops in den Vereinigten Staaten bereits mehrfach vereitelt wurde. Maxey vermutet, dass das FBI dahintersteckt.

„Es war eine beängstigende Erfahrung, aber wir haben unser Ziel erreicht“, sagte er. „Wir haben 450 Gigabyte an gelöschtem Material auf Hunter Bidens Laptop gefunden, darunter 80.000 Bilder und Videos, Hunderte von E-Mails über Metabiota und Dinge, die absolut erschreckend sind. Alle Menschen auf der Welt sind belogen worden, vor allem die Amerikaner“.

„Aus lauter Verzweiflung habe ich dies im Februar einem Freund gezeigt, weil mir niemand zuhören wollte“, so Maxey. „Keine Nachrichtenorganisation wollte das Material übernehmen. Die Daily Mail war die erste.“

Der Informant berichtete, dass große schwarze Fahrzeuge vor seinem Haus geparkt waren und seltsame Dinge geschahen. Freunde riefen ihn jeden Tag an und fragten, ob er noch am Leben sei.

Als er einen Teil des Materials auf dem Laptop auf fünf verschiedene Dropboxen hochlud – zwei in den Vereinigten Staaten, eine in Neuseeland und zwei in Großbritannien – wurden sie innerhalb von einer Stunde und 10 Minuten gelöscht. Die meisten wurden innerhalb von 15 Minuten gelöscht.

Es gelang ihm dann, das Material über Swiss Transfer hochzuladen. Er postete es auch auf Twitter, woraufhin sein Konto fast sofort gesperrt wurde.

Das bedeutet, dass unsere Geheimdienste, die behaupten, sie wüssten nicht, wo Hunter Bidens Laptop ist, das Internet durchforsten, um zu sehen, ob dieses Material veröffentlicht wird, sagte Maxey. „Das sollte jeden anständigen Menschen im Westen erschrecken.“