Whistleblower deckt Microsofts umfangreiches Netzwerk für ausländische Bestechung auf

Der Whistleblower hat behauptet, dass die Regierungen, die mit Microsoft zusammenarbeiten, Millionen von öffentlichen Geldern für ungenutzte Microsoft-Produkte verschleudern, damit sich einige ausgewählte Beamte, Partner und Mitarbeiter bereichern können. Dies ist nur einer der Aspekte, die der Whistleblower im massiven ausländischen Bestechungsnetzwerk von Microsoft aufgedeckt hat.

Nach Angaben des Microsoft-Whistleblowers Yasser Elabd, der seit 20 Jahren bei Microsoft arbeitet und seine Beweise am Freitag auf der Website Lioness veröffentlichte, besticht der Technologieriese Kunden im Nahen Osten und Afrika in großem Umfang.

Elabd behauptet, dass das Unternehmen jährlich mehr als 200 Millionen Dollar für Bestechung und Schmiergeldzahlungen in Ländern wie Saudi-Arabien, Katar, Simbabwe, Nigeria und Ghana ausgibt. Darüber hinaus behauptet er, dass mehr als die Hälfte der Manager und Vertriebsmitarbeiter an bestimmten Standorten – bis zu 70 % – in den Betrug verwickelt sind, und dass jeder, der versucht, dem Umfeld der Abzocke Einhalt zu gebieten, von hervorragenden Geschäften ausgeschlossen und schließlich aus dem Unternehmen gedrängt wird.

Obwohl die Betrügereien verschiedene Formen annahmen, ging es häufig darum, dass Regierungen Millionen von Dollar für Software ausgaben, die sie nie erhalten hatten, oder dass sie beträchtliche Rabatte „erhielten“, die nie in der Bilanz des Kunden auftauchten; das fehlende Geld wurde dann unter Microsoft-Mitarbeitern und Regierungsvertretern, die in den Verkauf verwickelt waren, sowie dem Unterauftragnehmer aufgeteilt, so Elabd.

„Das geht auf allen Ebenen vor sich. Alle Führungskräfte sind sich dessen bewusst, und sie fördern die schlechten Leute“, sagte der ehemalige Manager am Freitag gegenüber The Verge. „Wenn du das Richtige tust, werden sie dich nicht befördern“. Er behauptet, sich mit fünf anderen Mitarbeitern getroffen zu haben, die ebenfalls für die Meldung von Betrug gemaßregelt wurden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde und das Justizministerium hatten zuvor Behauptungen untersucht, wonach Microsoft in Ungarn, Saudi-Arabien, der Türkei und Thailand ähnliche Arten von Bestechungsgeldern erhalten habe, und sich schließlich mit dem Softwaregiganten auf einen Kompromiss in Höhe von 25,3 Millionen Dollar geeinigt.

Trotz des anschließenden Mea-Culpa-Schreibens von Firmenpräsident Brad Smith, in dem er die Bestechung als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete und mehr Kontrolle forderte, behauptet Elabd, dass sich die Situation nur verschlimmert habe und Microsoft weiterhin über einen Mittelsmann mit dem auf der schwarzen Liste stehenden Partner zusammenarbeite.

Während Elabd einen identischen Bestechungsfall in Nigeria verhindern konnte, wurde er von der Geschäftsleitung vorgeladen und für seine Einmischung gezüchtigt, als „Blockierer“ bezeichnet und aufgefordert, „wegzusehen und die Sache auf sich beruhen zu lassen“, wenn etwas „Verdächtiges“ auftauchen sollte. Von diesem Tag an war er Berichten zufolge mit einem scharlachroten Buchstaben gestempelt, da er von gewinnbringenden Verhandlungen ausgeschlossen wurde, Reiseanträge abgelehnt wurden und er auf einen „Leistungsverbesserungsplan“ verwiesen wurde. Er weigerte sich, diese Demütigung hinzunehmen, und verlor daraufhin seinen Arbeitsplatz.

Dies hat Elabd nicht davon abgehalten, weitere Fälle von Korruption und Betrug bei Microsoft und seinen Subunternehmern zu untersuchen. Er behauptet, Beweise für Bestechungsgelder zu haben, die an Microsoft und seine Subunternehmer aus Katar, Kamerun und Südafrika gezahlt wurden, und hat diese der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorgelegt. Obwohl er die Beweise bereits dreimal vorgelegt hat, behauptet er, dass die SEC und das US-Justizministerium (DOJ) kein Interesse an einer Untersuchung des Falls haben. Microsoft seinerseits hat versucht, der Pandemie die Schuld dafür zu geben, dass es nicht in der Lage ist und zögert, zusätzliche Informationen aus dem Ausland zu sammeln – Beweise, die es seiner Meinung nach nicht braucht, weil es sie bereits geliefert hat.

In seiner Anschuldigung behauptet Elabd, dass Microsoft die Software für den Arbeitsplatz auf dem afrikanischen Kontinent faktisch monopolisiert hat. Er behauptet, dass Regierungen, die mit Microsoft zusammenarbeiten, „Millionen von öffentlichen Geldern für ungenutzte Microsoft-Produkte verschwenden, damit sich ein paar ausgewählte Beamte, Partner und Mitarbeiter bereichern können“.