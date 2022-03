Kreuzfahrtschiff mit vollständig geimpften Passagieren und Besatzungsmitgliedern muss wegen Covid-Ausbruch anlegen

Ein Kreuzfahrtschiff mit vollständig geimpften Besatzungsmitgliedern und Passagieren dockte am Sonntag in San Francisco an, nachdem an Bord ein Covid-Ausbruch aufgetreten war.

Die Besatzungsmitglieder und Passagiere wurden vor dem Betreten des Kreuzfahrtschiffs Princess Cruise auch auf Covid getestet, und es wurde doch noch ein Ausbruch des Virus festgestellt.

„Sie waren alle asymptomatisch oder nur leicht symptomatisch und wurden isoliert und unter Quarantäne gestellt, während sie von unserem medizinischen Team an Bord überwacht und betreut wurden“, so Princess Cruise in einer Erklärung.

CBS News berichtete:

Eine unbekannte Anzahl von Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord eines Princess Cruise Schiffes in Kalifornien wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Schiff mit den infizierten Personen legte am Sonntag in San Francisco an und will am Montagnachmittag wieder abreisen. Die Menschen an Bord der Ruby Princess haben sich während einer 15-tägigen Kreuzfahrt durch den Panamakanal mit dem Virus infiziert. Alle an Bord des Schiffes waren vor der Abfahrt geimpft worden, so Princess Cruise. Diejenigen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, haben es nach Angaben des Unternehmens nicht auf andere Personen auf dem Schiff übertragen.