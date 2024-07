Whistleblower der Biden-Administration: Milliarden Steuergelder für Kinderhandel

“Was ich entdeckt habe, war entsetzlich: Kinder wurden mit Milliarden von Steuergeldern von einem Auftragnehmer gehandelt, der es versäumt hat, die Sponsoren zu überprüfen und die Kinder sicher zu behandeln, mit der Komplizenschaft von Regierungsbeamten”, sagte Deborah White, eine Bundesangestellte, die dem Office of Refugee Resettlement (ORR) des Department of Health and Human Services (DHS) zugeteilt ist, den Republikanern bei einer Podiumsdiskussion, die von den Senatoren Chuck Grassley (R-Iowa), Bill Cassidy (R-Minnesota) und Ron Johnson (Wisconsin) mitveranstaltet wurde. Chuck Grassley (R-Iowa), Bill Cassidy (R-La.) und Ron Johnson (R-Wis.).

Sie berichtete den Senatoren bei einer Podiumsdiskussion, dass Milliarden an Steuergeldern für den Kinderhandel an der Südgrenze verwendet werden und Regierungsbeamte mitschuldig sind.

Im Juni 2021 entdeckte White, die für das Office of Refugee Resettlement arbeitete, zum ersten Mal, dass Minderjährige über die Grenze geschmuggelt wurden. Nachdem sie dies gemeldet hatte, wurden Kinder weiterhin an gefährliche Orte geschickt, so die Whistleblowerin.

Kinder wurden unter anderem an Adressen geschickt, an denen sich verlassene Häuser befanden. In einigen Fällen stellte sich heraus, dass die Adresse überhaupt nicht existierte. In Michigan wurde ein Kind auf ein offenes Feld geschickt. White hatte 911 angerufen, nachdem sie jemanden um Hilfe rufen gehört hatte, aber ohne Erfolg. Das Kind wurde dorthin geschickt.

Als sie ihre Bedenken äußerte, wurde ihr gesagt, sie solle den Mund halten.

Ein 16-jähriges Mädchen aus Guatemala wurde von einem Mann angesprochen, der behauptete, ihr älterer Bruder zu sein. Er berührte sie auf unangemessene Weise, das Mädchen schien unter Drogeneinfluss zu stehen, und aus seinen Beiträgen in sozialen Netzwerken ging eindeutig hervor, dass „sie zum Verkauf stand“. Der „ältere Bruder“ hatte auch Accounts, auf denen er Kinderpornografie veröffentlichte.

Weniger als 10 Prozent der an der Grenze aufgegriffenen Kinder werden zu ihren Eltern zurückgebracht. „Das entbehrt jeder Logik und ist unmenschlich“, sagt Shevaun Harris, ein weiterer Whistleblower.

White hat viele Kinder gesehen, mit ihnen gesprochen und gesagt: „Das wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen“.