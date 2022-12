Whistleblower der Pfizer-Studie deckt eventuellen weiteren Betrugsverdacht auf und wird darauf entlassen

Impfschäden in der Pfizerstudie wurden möglicherweise um das Zehnfache oder mehr unterrepräsentiert

Der Whistleblower der Pfizer-Studie, Brook Jackson, weiß von mindestens 10 Fällen von Anaphylaxie in der Pfizer-Studie, aber 0 Fälle wurden der FDA gemeldet. Das ist Betrug.

Zusammenfassung

Wir haben ein weiteres Beweisstück, das darauf hindeutet, dass Pfizer bestimmte lebensbedrohliche schwerwiegende unerwünschte Ereignisse um das Zehnfache oder mehr unterbewertet hat

Einführung

Ich habe schon früher über den Betrug bei der klinischen COVID-Impf-Studie geschrieben. Diese Dinge werden von niemandem untersucht, und die medizinische Gemeinschaft ignoriert sie alle ohne Untersuchung. So funktioniert die Wissenschaft, denke ich.

Aber Brook Jackson hat dies gerade festgestellt:

Die von @pfizer gemachte Aussage dass in der klinischen Studie (C4591001) keine Fälle von Anaphylaxie festgestellt wurden, ist ebenfalls eine Lüge!

🚨ANAPHYLAXIS



The statement made by @pfizer that no cases of anaphylaxis were identified in the clinical trial (C4591001) is also a lie! — Brook Jackson 💜 (@IamBrookJackson) December 17, 2022

Brook war an der Pfizer-Studie beteiligt. Sie informierte die FDA über die Vorgänge und wurde dann nur 6,5 Stunden nach ihrem Anruf bei der FDA entlassen.

Wie kann das passieren?!?! Sie teilen der FDA vertraulich mit, dass es ein Problem gibt, und die FDA gibt Ihre Identität an den Pharmakonzern weiter, und Sie werden noch am selben Tag gefeuert?!? Wie soll das die Leute dazu ermutigen, Whistleblower zu sein?!? In der Zwischenzeit sagt die medizinische Gemeinschaft kein Wort darüber. Haben Sie irgendeine Empörung von irgendjemandem in der medizinischen Gemeinschaft darüber gesehen? Ich habe keinen Pieps gehört. So funktioniert wohl die Wissenschaft.

Brook weiß persönlich von mindestens 10 Fällen von Anaphylaxie nach der Spritze.

Aber Pfizer hat der FDA in der Summary Basis for Regulatory Action vom 8. November 2021 (siehe Seite 25) mitgeteilt, dass es 0 Fälle von Anaphylaxie gab:

Seite 25.Quelle

Wer ist hier der wahrscheinlichere Wahrheitssprecher? Wir können diese Frage mit Mathematik beantworten

Schauen wir uns die Zahlen an.

Erstens ist eine Anaphylaxie leicht zu erkennen, da sie unmittelbar nach der Impfung auftritt.

Die Anaphylaxierate nach der COVID-Impfung ist in der wissenschaftlichen Fachliteratur gut dokumentiert (die im JAMA veröffentlichte Blumenthal-MGH-Studie): 2,47 pro 10.000.

Um es klar zu sagen: Dies ist 50-mal höher als bei anderen Impfstoffen, wie Pfizer selbst zugibt (300/M in der Blumenthal-Studie gegenüber 6/M erwartet!

Mit anderen Worten: Allein aufgrund dieses einen lebensbedrohlichen Ereignisses sind die COVID-Impfstoffe 50-mal gefährlicher als die üblichen Impfstoffe.

Da in der Pfizer-Studie 22.000 Menschen geimpft wurden, erwarten wir etwa 5 Fälle von Anaphylaxie.

Pfizer sagt 0. Brook sagt 10.

Die Statistik sagt Ihnen, dass die Erwartung von 5 und der Erhalt von 10 statistisch NICHT signifikant ist (p=.3). Das bedeutet, dass Brook höchstwahrscheinlich die Wahrheit sagt.

Aber 5 zu erwarten und 0 zu erhalten ist selten (p=.0625).

Das bedeutet, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Pfizer lügt.

Wenn man Brook aufgrund anderer Faktoren (siehe nächster Abschnitt) Glauben schenkt, bestätigt ihre Beobachtung außerdem die Zahlen der JAMA-Studie. Diese Zahlen sind wichtig, da sie zur Ableitung des Mindestunterberichterstattungsfaktors von 41 in VAERS verwendet wurden, über den ich schon oft geschrieben habe. Wenn man davon ausgeht, dass Brooks Beobachtungen genauer sind als die der JAMA-Studie, dann müsste der Mindestfaktor für die Untererfassung in VAERS eher bei 82 liegen, was für die Behauptung „sicher und wirksam“ verheerend wäre.

Brook Jackson hat keinen Anreiz zu lügen

Sie setzt sich einem großen finanziellen Risiko aus, von Pfizer verklagt zu werden. Sie ist jetzt arbeitslos und lebt von Spenden, die sie über GiveSendGo erhält (die bisher nur 6.000 Dollar eingebracht haben). Und nicht nur das: Sie hat einen Kredit über 50.000 Dollar aufgenommen, um medizinische Behandlungen für die Impfgeschädigten zu finanzieren. Das ist außergewöhnlich.

Sie können hier mehr über diese unglaubliche Frau erfahren. Sie ist eine unbezwungene Heldin im Kampf um die Wahrheit. Sie können ihr hier auf Twitter folgen.

Mehr zum Thema Betrug bei klinischen Studien

Zusammenfassung

Ich habe bereits über Betrugsvorwürfe gegen Pfizer bei klinischen Phase-3-Studien geschrieben, die von der FDA sofort untersucht werden sollten.

Pfizer ist nicht daran interessiert, darüber zu sprechen, um jeden Verdacht zu zerstreuen.

Die FDA sagte, sie würde ermitteln, tat aber NICHTS, selbst wenn die Sache eindeutig ist, wie im Fall Maddie de Garay.

Jetzt haben wir noch einen weiteren Datenpunkt, der dem Artikel hinzugefügt werden kann und der darauf hinweist, dass mindestens ein unerwünschtes Ereignis um das Zehnfache oder mehr unterreportiert wurde. Ich frage mich, wie viele solcher unerwünschten Ereignisse es noch gibt? Leider will niemand die Antwort darauf wissen, nicht die FDA, nicht der Kongress, nicht die CDC. Denn es geht nicht um Ihre Sicherheit. Es geht darum, die Leute nicht schlecht aussehen zu lassen.