Norwegische Politikerin hält kraftvolle und emotionale Rede: „Wir sind das große Experiment“.

Die norwegische Politikerin Susanne Heart hielt am letzten Mittwoch eine kraftvolle und emotionale Rede. Mehrere Menschen, die durch den Coronaimpfstoff geschädigt wurden, klopften an ihre Tür. Viele haben Angst, offen darüber zu sprechen, weil sie sich schämen. Heart sagte, es sei „sehr schmerzhaft“, all diese Geschichten zu lesen.

Sie wies darauf hin, dass es 60.000 Norweger gibt, die durch die Impfstoffe schwer geschädigt wurden. Es gibt viele herzzerreißende Geschichten von zuvor gesunden Menschen, die einen „sicheren und wirksamen“ Impfstoff erhalten haben. „Sie sind in die Irre geführt worden, denn die Coronaimpfstoffe sind weder sicher noch wirksam“, sagte Heart.

Den Menschen wurde gesagt, dass die Impfstoffe Krankheiten verhindern würden. Das taten sie nicht, fuhr sie fort.

Sie wies darauf hin, dass Europa, einschließlich Norwegen, seit der Einführung der Impfstoffe mit einer hohen ungeklärten Übersterblichkeit zu kämpfen hat. Sie sagte, dass mRNA noch nie an Menschen getestet worden sei. „Wir sind das große Experiment“, sagte die Politikerin.

Veröffentlichte Geheimstudien zeigen, dass Pfizer wusste, wie gefährlich die Impfstoffe waren. Tausende von Ärzten und Forschern auf der ganzen Welt sind besorgt über die Impfstoffstrategie, so der Politiker. Sie wurden diskreditiert oder aus den sozialen Medien verbannt.

Heart sprach von einer „neuen Religion“, die von den Medien, den Behörden und den Globalisten in Rekordzeit in der ganzen Welt verbreitet werde. Völlig sicher und zu 95 Prozent wirksam, versprachen sie. Und wenn man ihren Gott nicht anbetete, war man unrein und musste verbannt werden. Sie sind gefährlich. Du bist böse. Sie sollten eingesperrt werden.