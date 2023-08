Whistleblower: Im September kehren die COVID-Maßnahmen zurück. Was können wir erwarten?

Whistleblower aus der TSA und der Border Patrol haben Infowars darüber informiert, dass die Biden-Administration die Wiedereinführung von Coronamaßnahmen noch in diesem Jahr plant. Dies ebnet den Weg für Corona-Lockdowns und andere Restriktionen.

Die erste Quelle, ein Infowars bekannter hochrangiger TSA-Beamter, sagte nach einem Treffen mit Managern, dass TSA-Mitarbeiter und anderes Flughafenpersonal ab Mitte September wieder Gesichtsmasken tragen müssten.

Der Beamte sagte auch, dass sie nächste Woche neue Richtlinien erhalten würden. Bis Mitte Oktober müssten auch Piloten, Flugbegleiter und Passagiere Gesichtsmasken tragen, so der Whistleblower.

Nachdem sich der TSA-Manager gemeldet hatte, kontaktierte Infowars eine Quelle bei der Grenzschutzbehörde, ebenfalls ein hochrangiger Beamter. Diese Quelle bestätigte, dass diese Richtlinien auch der Grenzpolizei mitgeteilt wurden.

Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Zahl der „Corona“-Fälle wieder ansteigen wird“. Den beiden Informanten wurde mitgeteilt, dass die Maßnahmen mit der in den Medien verbreiteten Hysterie über die neue „Corona-Variante“ zusammenfallen würden.

Zuvor hatten durchgesickerte WhatsApp-Nachrichten gezeigt, dass der ehemalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock die Menschen mit einer neuen Corona-Variante zu Tode erschrecken“ wollte, um sicherzustellen, dass sie sich an die Sperrmaßnahmen hielten.

Hancock fragte seinen Medienberater Damon Poole: „Wann werden wir die neue Variante einsetzen?

Eine Woche, nachdem er die Nachricht verschickt hatte, trat der Minister im Fernsehen auf, um die Menschen vor der neuen Variante zu warnen.

Der frühere britische Gesundheitsminister Matt Hancock wollte „jeden in Angst und Schrecken versetzen“, damit er sich an die sich ständig ändernden Lockdown-Regeln hält.

