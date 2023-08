„Das Ende naht“ – Seymour Hersh kritisiert das „Wunschdenken“ des Weißen Hauses zum Ukraine-Krieg

Seymour Hersh

Es ist Wochen her, dass wir die Abenteuer des außenpolitischen Clusters der Biden-Administration, angeführt von Tony Blinken, Jake Sullivan und Victoria Nuland, unter die Lupe genommen haben. Wie verbrachte das Trio der Kriegstreiber den Sommer?

Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, führte eine amerikanische Delegation zum zweiten internationalen Friedensgipfel, der Anfang des Monats im saudi-arabischen Dschidda stattfand. Der Gipfel wurde von Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) geleitet, der im Juni eine Fusion zwischen seiner staatlich unterstützten Golftour und der PGA angekündigt hatte. Vier Jahre zuvor war MBS beschuldigt worden, die Ermordung und Zerstückelung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul angeordnet zu haben, weil er dem Staat gegenüber als illoyal galt.

So unwahrscheinlich es klingen mag: Es gab einen solchen Friedensgipfel, an dem MBS, Sullivan und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski teilnahmen. Was fehlte, war ein Vertreter Russlands, das zum Gipfel nicht eingeladen war. Von den weniger als fünfzig Staaten, die Delegierte entsandt hatten, nahmen nur eine Handvoll Staatschefs teil. Die Konferenz dauerte zwei Tage und wurde international kaum beachtet.

Reuters berichtete, Zelenskijs Ziel sei es gewesen, internationale Unterstützung für „die Prinzipien“ zu gewinnen, die er als Grundlage für die Beilegung des Krieges betrachte, darunter „den Rückzug aller russischen Truppen und die Rückgabe des gesamten ukrainischen Territoriums“. Die offizielle Reaktion Russlands auf die Absage des Gipfels kam nicht von Präsident Wladimir Putin, sondern vom stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow. Er bezeichnete den Gipfel als „Ausdruck des Versuchs des Westens, seine vergeblichen Bemühungen fortzusetzen“, den globalen Süden hinter Zelensky zu mobilisieren.

Sowohl Indien als auch China entsandten Delegationen zu diesem Treffen, vermutlich aufgrund der enormen Ölvorräte in Saudi-Arabien. Ein indischer akademischer Beobachter charakterisierte das Treffen eher als eine Demonstration der beeindruckenden Einberufungskraft von MBS im globalen Süden und als ein Mittel zur Festigung der Position des Königreichs in dieser Region. Es könnte auch dazu gedient haben, die amerikanischen Bemühungen zur Konsensbildung zu unterstützen, indem sichergestellt wurde, dass China an dem Treffen teilnimmt, und Jake Sullivan im selben Raum präsent ist.

In der Zwischenzeit, weit entfernt auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, fuhr Russland fort, Zelenskys laufende Gegenoffensive zu vereiteln. Ich fragte einen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter, warum ausgerechnet Sullivan aus dem außenpolitischen Zirkel der Biden-Administration auftauchte, um die bedeutungslose Konferenz in Saudi-Arabien zu leiten.

„Dschidda war Sullivans Herzensprojekt“, äußerte der Beamte. „Er hatte die Vision, dass es für Präsident Biden das Äquivalent von [Präsident Woodrow] Wilsons Versailles sein könnte. Eine große Allianz der freien Welt, die sich nach der demütigenden Niederlage des verhassten Feindes zur Siegesfeier versammelt, um die Zukunft der Nationen für die kommende Generation zu gestalten. Es ging um Ruhm, Ehre, eine mögliche Beförderung und die Aussicht auf Wiederwahl. Die Krönung dieses Ereignisses sollte Zelenskys Leistung sein, Putin nach der blitzartigen Frühjahrsoffensive zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen. Sie planten sogar einen Nürnberger Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof, bei dem Jake als unser Vertreter auftreten sollte. Ja, es war ein weiterer Misserfolg, aber wen interessiert das schon? Vierzig Nationen sind gekommen, fast alle außer sechs, die wegen der sogenannten ‚Odessa-Sperre‘ – das war eine Anspielung auf Putins Maßnahme, die ukrainischen Weizenlieferungen zu stoppen, als Reaktion auf Zelenskys erneute Angriffe auf die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet – auf der Suche nach dringend benötigter humanitärer Hilfe sind.“

Genug über Sullivan. Wenden wir uns nun Victoria Nuland zu, der Architektin des Sturzes der prorussischen Regierung in der Ukraine im Jahr 2014, einer der amerikanischen Aktionen, die uns dorthin gebracht haben, wo wir jetzt sind, obwohl es Putin war, der den schrecklichen Krieg begonnen hat, den wir gerade erleben. Im Frühsommer dieses Jahres wurde die Ultra-Hawk Nuland von Biden zur stellvertretenden Außenministerin befördert, obwohl viele im Außenministerium heftig dagegen protestierten. Sie wurde nicht offiziell als Stellvertreterin nominiert, weil befürchtet wurde, dass ihre Nominierung zu einem höllischen Streit im Senat führen würde.

Nuland wurde letzte Woche entsandt, um zu sehen, was noch zu retten war, nachdem ein Staatsstreich zum Sturz einer pro-westlichen Regierung in Niger geführt hatte, einer der ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika, die immer noch unter französischem Einfluss stehen. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum wurde von einer Junta unter Führung des Chefs der Präsidentengarde, General Abdourahmane Tchiani, abgesetzt. Der General setzte die Verfassung außer Kraft und inhaftierte mögliche politische Gegner. Fünf weitere Militärs wurden in sein Kabinett berufen. All dies führte zu einer enormen öffentlichen Unterstützung auf den Straßen von Niamey, der Hauptstadt des Niger – genug Unterstützung, um eine westliche Intervention von außen zu verhindern.

Die westliche Presse, die den Umsturz zunächst aus einer ost-westlichen Perspektive betrachtete, berichtete düster: Einige der Putschisten trugen russische Fahnen, als sie durch die Straßen marschierten. Die New York Times sah in dem Putsch einen Schlag gegen den wichtigsten Verbündeten der USA in der Region, den nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu, der über riesige Öl- und Gasreserven verfügt. Tinubu drohte der neuen nigrischen Regierung mit militärischen Maßnahmen, sollte sie Bazoum nicht die Macht zurückgeben. Er setzte eine Frist, die ohne äußere Intervention verstrich. Die Revolution in Niger wurde von den Menschen in der Region nicht als Ost-West-Konflikt wahrgenommen, sondern als notwendige Abkehr von der langjährigen wirtschaftlichen und politischen Kontrolle durch Frankreich. Ein Szenario, das sich in den französisch dominierten Sahelstaaten Subsahara-Afrikas jederzeit wiederholen könnte.

…

Der Wunsch des Weißen Hauses nach Krieg wird sich also fortsetzen, wenn es darum geht, realistisch mit dem amerikanischen Volk zu sprechen. Aber das Ende naht, auch wenn die Einschätzungen, die Biden der Öffentlichkeit liefert, aus einem Comic stammen.

