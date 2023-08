Was steckt hinter der raschen Ausbreitung der Allergie gegen rotes Fleisch – Zecken? Impfstoffe? Etwas anderes?

Von Angelo DePalma, Ph.D.

Die einsame Sternzecke ist nicht die einzige Quelle von Alpha-Gal, einem Zucker, der mit dem Alpha-Gal-Syndrom, auch bekannt als Rotfleischallergie, in Verbindung gebracht wird. Mehrere Inhaltsstoffe, die zur Herstellung von Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, medizinischen Geräten und Medikamenten – einschließlich Impfstoffen – verwendet werden, enthalten ebenfalls Alpha-Gal.

Anmerkung des Herausgebers: Dies ist Teil 2 einer dreiteiligen Serie über die Allergie gegen rotes Fleisch, eine ernste, den Lebensstil einschränkende Erkrankung, bei der einige Stunden nach dem Verzehr von rotem Fleisch leichte bis lebensbedrohliche allergische Symptome auftreten. Die auch als „Alpha-Gal-Syndrom“ bekannte Fleischallergie ist nicht heilbar – die einzige „Behandlung“ besteht darin, bestimmte Fleischsorten und tierische Produkte zu meiden. Lesen Sie Teil 1 der Serie hier.

In den jüngsten Nachrichtenberichten über die rasche Ausbreitung des Alpha-Gal-Syndroms (AGS), einer Allergie gegen rotes Fleisch, wurde die einsame Sternzecke dafür verantwortlich gemacht. Das liegt daran, dass der Speichel der Zecke Spuren des Zuckers Alpha-Gal enthält, eines bekannten menschlichen Reizstoffs, von dem viele Forscher und Kliniker glauben, dass er die gefährlichen allergischen Reaktionen auslöst, die das Kennzeichen des AGS sind.

Aber die einsame Sternzecke ist nicht die einzige Quelle von Alpha-Gal. Verschiedene Inhaltsstoffe, die Alpha-Gal enthalten, werden auch zur Herstellung von Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, medizinischen Geräten und Medikamenten – einschließlich Impfstoffen – verwendet.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen eine informative, aber unvollständige Liste von Impfstoffbestandteilen zur Verfügung, die Alpha-Gal enthalten, dessen chemische Bezeichnung Galaktose-alpha-1,3-Galaktose lautet.

Die CDC-Liste enthält Rinderserumalbumin, ein Protein, das aus Rinderblut gewonnen wird, Gelatine, die aus den Knochen und dem Bindegewebe von Kühen und Schweinen hergestellt wird, Magnesiumstearat aus zahlreichen tierischen Quellen, darunter auch aus rotem Fleisch, und Glycerin, das sowohl aus Tieren als auch aus Pflanzen gewonnen wird.

Diese als Hilfsstoffe bezeichneten Substanzen werden vielen Arten von Arzneimittelformulierungen zugesetzt, um die aktiveren Bestandteile vor chemischem und umweltbedingtem Abbau zu schützen.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) stuft Glycerin, Stearat und Gelatine als „allgemein als sicher anerkannt“ (GRAS) ein, aber diese Bezeichnung gilt nur für Lebensmittel, nicht für injizierte Substanzen.

Serumalbumin, das am häufigsten vorkommende Protein im Blut von Säugetieren, steht nicht auf der GRAS-Liste, wird aber durch den Verzehr von Rindfleisch und Milchprodukten aufgenommen. Albumin wird auch in vielen Arzneimitteln sowie in Schönheits- und Körperpflegeprodukten verwendet.

Rinderserumalbumin ist selbst ein allergischer Reizstoff, der zusammen mit anderen Milchproteinen bei empfänglichen Personen eine Kuhmilchproteinallergie auslösen kann. Dies ist nicht dasselbe wie eine Laktoseintoleranz, die aus der Unfähigkeit resultiert, Milchzucker abzubauen.

Die Liste der Hilfsstoffe in Impfstoffen von Johns Hopkins ist aufgrund der schieren Anzahl und chemischen Vielfalt der in Impfstoffen enthaltenen Zusatzstoffe interessant. Wenn man sich nur auf die vier Inhaltsstoffe konzentriert, von denen die CDC sagt, dass sie Alpha-Gal enthalten können, stellt man fest, dass in 11 Impfstoffen Rinder- oder Kälberserum verwendet wird, drei enthalten Glycerin, drei Stearat und neun Gelatine als Inhaltsstoff.

In zwei Impfstoffen werden sowohl Stearat als auch Glyzerin aufgeführt. Weitere 22 Impfstoffe enthalten verschiedene Rinderextrakte.

Könnten also neben Zeckenbissen auch Impfstoffe eine Quelle der Alpha-Gal-Exposition sein, die zu einer Sensibilisierung und in seltenen Fällen zu symptomatischem AGS führt?

Dies hängt davon ab, ob Alpha-Gal tatsächlich in einem oder mehreren der vier oben genannten Impfstoffkomponenten enthalten ist.

Enthalten Impfstoffbestandteile Alpha-Gal oder nicht?

Von den fraglichen Bestandteilen wäre Rinderserumalbumin der Hauptverdächtige, da es in so vielen Impfstoffen vorkommt, unabhängig mit allergischen Reaktionen in Verbindung gebracht wird und weil viele verwandte Säugetierproteine sich leicht mit Alpha-Gal verbinden.

Alpha-Gal bindet sich jedoch nicht von Natur aus an Albumin, so dass jedes Alpha-Gal, das in albuminhaltigen Präparaten vorhanden ist, eine Verunreinigung sein muss, die aus dem Herstellungsprozess des Proteins stammt.

Dies ist jedoch aufgrund der Art der Herstellung von Albumin unwahrscheinlich. Insbesondere bei der Herstellung von Lebensmitteln und Arzneimitteln kommt fast immer die Chromatographie zum Einsatz, eine Methode, die Proteine effizient von kleinen Molekülen wie Alpha-Gal trennt.

Was ist mit den anderen verdächtigen Inhaltsstoffen?

Wie bereits erwähnt, warnt die CDC davor, dass Gelatine, ein weiterer interessanter Impfstoffbestandteil, Alpha-Gal enthalten könnte. Eine Website der AGS befürwortet diese Sorge.

Nach Angaben des Johns Hopkins Institute for Vaccine Safety enthalten neun Impfstoffe Gelatine in Mengen von bis zu 15 mg pro Dosis. Dazu gehören Impfstoffe gegen Tollwut, Grippe und Masern/Mumps/Röteln.

Ob ein Produkt Alpha-Gal enthält, hängt davon ab, wie die Gelatine beschafft wurde. In Gelatine aus Fischen wurde Alpha-Gal nicht gefunden, aber sein Vorhandensein in Gelatine aus Rindern ist allgemein bekannt.

In einer Studie aus dem Jahr 2021 wurden Fälle von schwerer Anaphylaxie bei Personen beschrieben, die gelatinehaltige Impfstoffe erhielten. Die Autoren stellten fest:

„Gelatinehaltige Impfstoffe sollten bei Patienten mit AGS mit Vorsicht verabreicht oder vermieden werden, da sie ein hohes Potenzial haben, Basophile zu aktivieren, was auf ein Anaphylaxierisiko hinweist.“

In lebenden Systemen ist Glycerin (auch Glycerin genannt) ein Trägermolekül, das den Transport von Fetten und Zuckern durch den Körper unterstützt. Alpha-Gal könnte ein Nebenprodukt der Glycerinherstellung sein.

Im Gegensatz zu der möglichen Verbindung zwischen Gelatine und Alpha-Gal sind ungebundenes Alpha-Gal und Glycerin jedoch chemisch so ähnlich, dass sich etwas Alpha-Gal als Verunreinigung in das Endprodukt einschleichen könnte.

Ein mit Alpha-Gal eng verwandter Zucker bindet sich an Glycerin – dies scheint jedoch nur in Pflanzen vorzukommen.

Ob dieser Zucker auch allergische Reaktionen hervorrufen kann, ist nicht bekannt. Sollte dies jedoch der Fall sein, könnte Glyzerin aus Pflanzen ein höheres Risiko für Personen mit Alpha-Gal-Empfindlichkeit darstellen als ähnliche Produkte von Kühen.

Magnesiumstearat wird aus Stearinsäure, einem Fett, gewonnen und in einer Vielzahl von Medikamenten, Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten verwendet. Obwohl Stearinsäure sich mit vielen anderen Chemikalien verbindet, scheint sie sich nicht mit Zucker zu verbinden.

Die Besorgnis über Magnesiumstearat als mögliche Quelle von AGS beschränkt sich daher auf Situationen, in denen Alpha-Gal eine Prozessverunreinigung ist. Aufgrund der chemischen Natur beider Moleküle und der Art und Weise, wie Magnesiumstearat hergestellt wird, ist dies jedoch praktisch unmöglich.

Tabelle 1 fasst diese Erkenntnisse zusammen.

Bedenklicher Impfstoffbe-

standteil, laut CDC Quelle: Säugetiere oder Pflanzen? Setzt alpha-gal nativ an? Anzahl der Impfstoffe Gelatine Säugetiere Ja 9 Stearat beides Nein 3 Eiweiß Säugetiere Nein 11 Glyzerin beides möglicherweise 3 Rinderextrakt Säugetiere sehr wahrscheinlich 22 Tabelle 1. Impfstoffbestandteile, die mit einer Exposition gegenüber Alpha-Gal in Verbindung gebracht werden, ihre Quellen, die Art des Zusammenhangs und die Anzahl der Impfstoffe, die den Bestandteil enthalten

Beachten Sie, dass „Rinderextrakt“ ein chemisch nicht definiertes Produkt ist, das nach Angaben der FDA eine beliebige Anzahl verdächtiger Inhaltsstoffe enthalten kann:

„Tierische Produkte, die bei der Herstellung von Impfstoffen verwendet werden, können Aminosäuren, Glycerin, Detergenzien, Gelatine, Enzyme und Blut enthalten. „Kuhmilch ist eine Quelle von Aminosäuren und Zuckern wie Galaktose. Kuhtalgderivate, die bei der Impfstoffherstellung verwendet werden, enthalten Glycerin. „Gelatine und einige Aminosäuren stammen aus Kuhknochen. Kuhskelettmuskel wird zur Herstellung von Brühen verwendet, die in bestimmten komplexen Medien zum Einsatz kommen.“

Rinderextrakt ist in allen vier Inhaltsstoffen – Albumin, Stearat, Gelatine und Glycerin – enthalten, die nach Angaben der CDC Alpha-Gal enthalten.

Vielleicht gar nicht alpha-gal, sondern ähnliche Zucker

Da so viele Menschen Alpha-Gal-Antikörper in sich tragen, aber so wenige krank werden, ist der Zusammenhang zwischen Alpha-Gal-Empfindlichkeit (basierend auf einem positiven Antikörpertest) und symptomatischer Allergie zumindest rätselhaft.

Was aber, wenn die Exposition gegenüber Alpha-Gal nicht einmal notwendig ist, damit diese Antikörper existieren?

Viele Zucker lösen eine allergische Reaktion aus, aber manchmal verwechselt der Körper die ursprüngliche Quelle der Exposition mit etwas anderem, dem er später begegnet.

Zucker einer Art, die eine Reaktion auf Zucker einer anderen Art auslösen, werden als „kreuzreaktive Kohlenhydratdeterminanten“ bezeichnet. Die Reaktivität auf Alpha-Gal, die durch Antikörper gegen diesen Reizstoff gemessen wird, könnte daher durch die Exposition gegenüber einem chemisch ähnlichen Zucker entstehen.

In einer 2017 im Journal of Allergy and Clinical Immunology veröffentlichten Studie wurde dies festgestellt:

„Kreuzreaktive Kohlenhydratdeterminanten (CCDs) in Pflanzen und Insektengiften sind eine häufige Ursache für irrelevant positive Testergebnisse bei der In-vitro-Allergiediagnose. „Wir haben beobachtet, dass einige CCD-positive Seren bei Verwendung der Phadia ImmunoCAP-Plattform auch mit CCD-freien rekombinanten Allergenen eine unspezifische IgE-Bindung zeigen.“

Mit anderen Worten, eine allergische Reaktion auf bestimmte Zucker könnte dazu führen, dass Personen positiv auf Antikörper gegen ganz andere Zucker getestet werden. In dieser Studie wurde festgestellt, dass sogar Zellulose, der wichtigste zuckerbasierte Strukturbestandteil von Holz, Papier und vielen Gemüsesorten – und der „Ballaststoff“ in vielen gesunden Lebensmitteln – einen falsch positiven Allergietest auslösen kann.

Zusammengefasst:

Ein erheblicher Teil der US-Bevölkerung trägt Antikörper gegen Alpha-Gal, aber nur ein winziger Teil entwickelt AGS.

Ein positiver Test auf Alpha-Gal-Antikörper bedeutet nicht immer, dass eine Person mit Alpha-Gal in Kontakt gekommen ist.

Die Prävalenz von Alpha-Gal-Antikörpern in der US-Bevölkerung (fast ein Drittel) macht es unwahrscheinlich, dass die einsame Sternzecke die einzige Ursache für eine Sensibilisierung ist.

Impfstoffe können eine bedeutende Quelle für die anfängliche Alpha-Gal-Exposition, die Sensibilisierung und möglicherweise für die Umwandlung von asymptomatischem zu ausgewachsenem AGS sein.

In Teil 3 dieser Reihe werden Daten untersucht, die diese Punkte belegen, und mögliche Mechanismen, die der Fleischallergie zugrunde liegen, erforscht.