Jeder auf der Welt sollte sich diese Frage stellen

Warum sagt Klaus Schwab, dass jeder auf der Welt geimpft werden muss?

Hören Sie, was Klaus Schwab in diesem sehr kurzen Video sagt. Jeder auf der Welt sollte innehalten und sich fragen: Warum hat er das gesagt? Welche Gründe hatte er, eine solche Aussage zu machen oder weiterhin für Impfungen zu plädieren, insbesondere nach allem, was wir in den vergangenen drei Jahren über das COVID-Virus, die Verordnungen, die Impfungen und über ihn und alle mit ihm verbundenen Personen ertragen und gelernt haben? Welche möglichen Beweise hätte er haben können, um eine solche globale Forderung zu rechtfertigen?

LifeSiteNews hat einen Berg von Artikeln über die COVID-Krise veröffentlicht. Es war eine erstaunliche, beispiellose Reise mit täglich neuen Enthüllungen. Und sie geht immer noch weiter. Am Anfang wussten wir so gut wie nichts darüber, was dieses Virus ist, woher es wirklich kommt, wie gefährlich es wirklich ist und wie man es behandelt.

Was wir spürten, war, dass mit der raschen und hochgradig koordinierten Zerstörung grundlegender Menschenrechte durch die Regierung und der gleichzeitigen Abschaffung normaler Arzt-Patienten-Beziehungen und bewährter medizinischer Standardpraktiken in vielen Ländern nach der Ausbreitung des Virus etwas völlig falsch lief.

Gesundheitspersonal, das sich nicht daran hielt, wurde bestraft. Unternehmen, Regierungsbehörden, Schulen und Universitäten entließen Tausende, die sich weigerten, dem Befehl Folge zu leisten. Schlimmer noch, die Kirchen beugten sich dem Druck der Regierung, schlossen ihre Türen und bestraften Geistliche und Laien, die sich den extremen und irrationalen Richtlinien widersetzten. Die meisten Menschen verwandelten sich in gehorsame Drohnen, ohne den Wahnsinn des Ganzen in Frage zu stellen. Es war, als hätte man uns alle unter Drogen gesetzt.

Heute haben wir die meisten Antworten auf die ersten Fragen. Es hat sich herausgestellt, dass COVID für die meisten Menschen nicht gefährlicher ist als eine gewöhnliche Grippe, aber die Grippe hat eine lange Tradition und tötet jedes Jahr Millionen der am meisten gefährdeten Menschen. COVID hat das auch getan, aber wir haben gelernt, dass bis zu 85 Prozent dieser Todesfälle hätten verhindert werden können.

Riesige Zahlen von Menschen starben, oder sagen wir, wurden getötet, weil die Krankenhausprotokolle, die für die Behandlung von COVID vorgeschrieben waren, den Einsatz von viel billigeren, sichereren und wirksameren Protokollen untersagten. Das war kriminell, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wir wissen jetzt, dass das COVID-Virus eine absichtlich hergestellte biologische Waffe ist, ebenso wie die COVID-Impfstoffe, die wir nicht als „Impfstoffe“ bezeichnen sollten, da sie, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Nutzen hatten, und an der Entwicklung und Herstellung dieser Impfstoffe war das Militär stark beteiligt. Wir wissen immer noch nicht, welche langfristigen Auswirkungen das Virus und die Impfstoffe haben. Besonders beunruhigend ist dies bei den Injektionen.

Wiederholen wir die Hauptfrage dieses Artikels, die sich jeder auf der Welt stellen sollte: „Warum sind Klaus Schwab, Bill Gates, Joe Biden, Justin Trudeau, Anthony Fauci, die WHO und viele andere die führenden und korruptesten Entvölkerungspolitiker der Welt?“ Die Regierung unterstützt Führer und Organisationen, die immer noch behaupten, dass niemand auf der Welt sicher ist, wenn nicht jeder gegen COVID geimpft ist?

Warum wollen sie eine Kontrollgruppe von Ungeimpften eliminieren, die es uns ermöglichen würde, sie mit den Gesundheitsergebnissen der Milliarden von Menschen zu vergleichen, die mit dem experimentellen „Impfstoff“ geimpft wurden? Sehr seltsam und verdächtig.

Wenn Sie sich diese Frage nicht stellen und sich keine Gedanken darüber machen, schlafen Sie wahrscheinlich gefährlich, sind nicht informiert oder haben zu viel Angst vor der Antwort. Es kann also keinen guten Grund dafür geben. Der gesunde Menschenverstand sollte jedem sagen, genau das Gegenteil von dem zu tun, was diese obszön mächtigen Personen und Organisationen empfehlen oder fordern.

Und doch tragen Millionen armer Seelen immer noch diese nutzlosen und schädlichen Masken und lassen sich impfen, weil ihr Arzt oder von den Medien beeinflusste Familienmitglieder sie dazu drängen, weil ihr Arbeitsplatz oder ihre Universität es seltsamerweise immer noch verlangt oder aus anderen Gründen.

Keiner dieser Gründe ist es wert, das Risiko einzugehen. Suchen Sie sich einen anderen Arzt, einen anderen Job, ignorieren Sie diese Familienmitglieder gnädig und suchen Sie sich eine andere Hochschule. Das mag schwierig sein, aber Ihr Leben und Ihre langfristige Gesundheit erfordern es.

Es stimmt zwar, dass die meisten geimpften Personen gesund erscheinen und keine offensichtlichen schweren Reaktionen gezeigt haben. Aber auf der Grundlage dieser einfachen Beobachtung eine wichtige gesundheitliche Entscheidung zu treffen, ist dumm. Es ist Wunschdenken. Mir geht es gut, dir geht es gut ist nicht wissenschaftlich, medizinisch oder relevant.

Stattdessen sollten wir alle darüber nachdenken:

Diese Produkt … bieten keinen Schutz vor Infektionen, sie verhindern keine Infektionen, sie verhindern keine Krankheiten, sie verhindern keine Ausbreitung, sie verhindern keine Krankenhausaufenthalte, sie verhindern keinen Tod. Und die neuesten Daten zeigen, dass diese hyperimmunisierten, hypergeimpften Menschen tatsächlich das Risiko erhöhen, an einer Krankheit zu erkranken oder zu sterben, weil sie das Immunsystem schädigen.

Warum sollte dann JEMAND das Risiko eingehen, sie zu übernehmen, zu befürworten oder anzuordnen? Es ergibt einfach keinen Sinn!

Es ist unmöglich, einen Impfstoff gegen Coronaviren herzustellen, da diese ständig mutieren. Viele Wissenschaftler warnen davor, dass es extrem gefährlich ist, Menschen während einer Pandemie mit einem experimentellen Impfstoff gegen ein neues Virus zu „impfen“, weil dadurch gefährlichere Varianten entstehen, die langfristig katastrophale Folgen haben können.

Wir wissen auch, dass mRNA-Impfstoffe aufgrund ihres Designs das Potenzial haben, das menschliche Erbgut zu verändern. Deshalb werden sie genauer als Gentherapien bezeichnet. Dieses Potenzial könnte das Gefährlichste und Beängstigendste von allen sein.

Die meisten regelmäßigen Leser von LifeSiteNews wissen viel darüber. Wir haben viele unwiderlegbare Beweise von weltweit führenden Ärzten, Wissenschaftlern und anderen medizinischen Fachleuten – alle vertrauenswürdig – präsentiert, die keinen finanziellen oder anderen Nutzen daraus gezogen haben, die medizinische und wissenschaftliche Wahrheit über alles zu sagen, was mit COVID zu tun hat. Stattdessen haben sie in der Regel enorme Verfolgungen, Drohungen, den Verlust von Arbeitsplätzen, Positionen, Karrieren und des Großteils ihres Einkommens ertragen müssen, weil sie sich an ihren hippokratischen Eid gehalten haben oder weil sie ehrlich und ethisch in ihrer Forschung und ihren Äußerungen zu COVID und Impfungen waren.

Warum sollte man ihnen nicht vertrauen, vorwiegend denen, die auf die eine oder andere Weise davon profitieren, dass sie Impfungen befürworten oder vorschreiben? Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Fachleute, die keinen Nutzen davon haben und die wegen ihrer Warnungen vor diesen biologischen Waffen ernsthaft verfolgt werden, die Wahrheit sagen.

Warum also sagt Klaus Schwab, dass alle Menschen auf der Welt geimpft werden müssen? Es kann unmöglich unserer Gesundheit schaden, egal, was sie sagen, denn es gibt keinen Beweis für diese Behauptung. Das Gegenteil ist der Fall. Dann MÜSSEN die Schläge einen anderen Zweck haben. Welchen Zweck? Es muss etwas Großes sein. Viele Milliarden werden dafür ausgegeben und überall wurden und werden grundlegende Menschenrechte und Freiheiten unterdrückt, um dieses Programm voranzutreiben.

Wir müssen uns also fragen: Was ist der wahre Zweck der COVID-Injektionen, über den uns nichts gesagt wird? Unter ehrlichen Medizinern besteht Konsens darüber, dass ein Hauptziel der Impfungen die Entvölkerung der Welt ist. Viele Indizien sprechen dafür – statistische, medizinische, wissenschaftliche und Indizien. Ein Indiz ist, dass die Hauptbefürworter von Impfungen allesamt bekannte Befürworter der Entvölkerung sind.

Hier ein weiteres Zitat von Dr. Robert Malone:

Was sie tun, ist, den Menschen Impfungen aufzuzwingen, und ich glaube, mit diesen Impfungen töten sie Menschen. Das ist Mord. Im Grunde ermorden sie Menschen in Krankenhäusern [mit den zugelassenen Remdesivir-Beatmungsprotokollen]. Die Gesamtmortalität, von der wir wissen, ist jetzt in der geimpften Gruppe höher als in der ungeimpften Gruppe.

Es gibt viele ähnliche Zitate von anderen namhaften Medizinern, die dies inzwischen erkannt haben und mutig bereit sind, es zuzugeben. Ich sage „mutig“, weil es Mut erfordert, so etwas offen auszusprechen wegen der unvermeidlichen hasserfüllten Gegenreaktion, die immer gegen jeden inszeniert wird, der negative Aspekte der COVID-Impf-Agenda aufdeckt.

Aber es muss noch andere Gründe geben. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die in den Impfstoffen enthaltenen Substanzen dazu dienen könnten, Menschen zu kontrollieren und eine transhumanistische Agenda voranzutreiben. Warum sage ich das? Die Hauptbefürworter von Impfstoffen sind Globalisten der Neuen Weltordnung, die offen darüber diskutieren, finanzieren und daran arbeiten, wie Technologie zur Kontrolle von Menschen und zur Verschmelzung von Mensch und Technologie – Transhumanismus – eingesetzt werden kann. Sie sprechen und schreiben seit vielen Jahren über eine globalistische digitale Versklavung aller Menschen.

Es ist kein Geheimnis mehr. Es ist seit einiger Zeit offen. LifeSiteNews hat viele Artikel über diese weit fortgeschrittenen Entwicklungen veröffentlicht.

Nicht nur einige wenige, sondern wir alle sollten diese Fragen stellen, unser Bestes tun, um Antworten zu finden, andere auffordern, dasselbe zu tun, und dann zusammen mit anderen entscheiden, was wir dagegen machen können. Lesen Sie weiter, forschen Sie weiter, finden Sie Gleichgesinnte. Tun Sie etwas. Sprechen Sie mit Ihren gewählten Vertretern. Kandidieren Sie für ein Amt – egal welches.

Wenn Sie an Gott glauben und ihm vertrauen, werden Sie einen Weg finden. Wenn nicht, wird es viel schwieriger, und Sie werden wahrscheinlich der Verzweiflung erliegen oder dem Druck nachgeben, sich den globalistischen Anforderungen anzupassen.

Wir befinden uns im Krieg. Es ist ein echter Krieg, aber er ist anders. Es ist Zeit zu kämpfen. Finden Sie Ihren Platz im Kampf. Versuchen Sie nicht, sich vor ihm zu verstecken. Das wird nicht gelingen.