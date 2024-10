Whitney Webb: Psychologische Operation? Wie RFK Jr.s Rhetorik Trumps politische Schwächen verdeckt.

RFK Jr. kopiert Bernie Sanders‘ Schäferhund-Spiel für MAGA

Ich habe den Verdacht, dass RFK Jr. eine ähnliche Rolle spielt wie Bernie Sanders bei der Wahl 2016. Bernie spielte den „Schäferhund“, der Arbeiterpopulismus und „Dissidenten“-Referenzen nutzte, um Wähler, die von den Kandidaten der etablierten Partei weitgehend desillusioniert waren, dazu zu bringen, für einen dieser Kandidaten zu stimmen, in der Annahme, dass ihre Unterstützung für Clinton sie „nach links schieben“ würde. Jetzt nutzt RFK Jr. die populistische Rhetorik der Arbeiterklasse und seine covidianischen Referenzen, um Wähler, die von der covidianischen Politik der Trump- und Biden-Ära desillusioniert sind, in die Trump-Meute zu treiben.

RFK Jr. spricht weiterhin über populäre politische Maßnahmen aus seiner Kampagne, von denen viele weder von Trump noch von Vance öffentlich unterstützt wurden, und erweckt den Eindruck, dass die Maßnahmen, für die er jetzt eintritt, auch die Maßnahmen von Trump sein werden, wenn er gewählt wird. Aber es gibt keine Garantie dafür. Es gibt kein zitierbares Versprechen aus dem Trump-Lager, das RFK Jr. wirkliche Macht in der Regierung gibt. Jüngsten Berichten zufolge, die sich auf Trumps Übergangsteam beziehen, wird er nicht einmal als Kabinettskandidat für das Gesundheitsministerium vorgeschlagen (Kandidaten werden von Howard Lutnick ausgewählt, dem ehemaligen Nachbarn von Epstein, der mit Tether und Satellogic unter der Leitung von Steve Mnuchin verbunden ist).

Ferner sagte sein Vizepräsidentschaftskandidat Shanahan kurz bevor RFK Jr. Trump unterstützte, dass sie keine Unterstützung geben würden, ohne dass Trump zugibt, dass die Politik seiner Regierung während der Covid-Ära falsch und sehr schädlich war. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Trump dieses Eingeständnis jemals privat gemacht hat, und es gibt keinen Beweis dafür, dass er es öffentlich gesagt hat. Shanahans Aussage kurz vor der Unterstützung erweckte jedoch den Eindruck, dass Trump mit der Unterstützung zugegeben habe, dass seine Politik während der Covid-Ära falsch war. Aber schon vor Shanahans Behauptungen vor der Unterstützung wurde berichtet, dass Kennedy Trump unterstützen würde.

Der Schachzug war klug, weil er es Trump ermöglichte, seine aktuelle Haltung zu seiner Politik während der Covid-Ära (z. B. mRNA-Impfstoffe) glaubwürdig zu leugnen und den Eindruck zu erwecken, dass Kennedy zu seiner Opposition gegen genau diese Politik stand und Trump in diesen Fragen beeinflusst haben könnte. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies geschah oder Trump sich verpflichtet hätte, Kennedy im Gegenzug für seine Unterstützung einen Regierungsposten zu geben, der ihm einen echten Einfluss auf die Gesundheits-, Landwirtschafts- oder Umweltpolitik einer zukünftigen Trump-Regierung geben würde.

Seit dieser Unterstützung scheint es eine gezielte Anstrengung zu geben, Kennedys politische Ziele mit den politischen Zielen zu vermischen, die eine zukünftige Trump-Regierung auf die eine oder andere Weise verfolgen wird. Ein seit Langem mit Kennedy verbundenes Anliegen ist unter anderem die Ablehnung sowohl von genmanipuliertem Saatgut als auch von genmanipulierten Impfstoffen. Da Trump nicht öffentlich zugegeben hat, dass er mRNA-Impfstoffe für gefährlich hält, erwecken Kennedys aktuelle Rhetorik und seine langjährige Ablehnung dieser Dinge den Eindruck, dass Trump sie nun tatsächlich für gefährlich hält.

Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da Trump in der Vergangenheit die Biotechnologieindustrie dereguliert hat, insbesondere in Bezug auf gentechnisch veränderte Pflanzen, und sein Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance und andere seinem Wahlkampfteam nahestehende Persönlichkeiten wie Elon Musk und Vivek Ramaswamy erhebliche Investitionen in Biotechnologieunternehmen getätigt haben, die gentechnisch veränderte Organismen herstellen. Jede sinnvolle Regulierung oder Regierungspolitik, die GVOs in der Lebensmittelversorgung reduziert oder beseitigt oder die Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA- oder DNA-Impfstoffen (oder anderen Biotechnologieprodukten, die als Gesundheitsintervention vermarktet werden) überprüft, würde unweigerlich die Investitionen einiger der wichtigsten Unterstützer Trumps und seines Vizepräsidentschaftskandidaten beeinträchtigen. Daher scheint Trumps wahrscheinlichste Politik in Bezug auf Gentechnik durch seine Verbindung zu Kennedy und die Rhetorik, die Kennedy neben seinen Aufrufen zur Wiederwahl Trumps vertritt, verschleiert zu werden. Das gilt nicht nur für die Gentechnik, sondern auch für die digitale biometrische Identifizierung (die Trump während seiner Amtszeit vorangetrieben hat und für die wichtige Trump-Unterstützer die Infrastruktur finanzieren oder schaffen).

Wenn man eine gewünschte Politik will, muss die Öffentlichkeit wohl Druck auf die Politiker ausüben, damit diese Politik im Sinne der Öffentlichkeit umgesetzt wird. Was hier passiert, ist offensichtlich eine psychologische Operation, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass die gewünschten Maßnahmen umgesetzt werden, um die wahrscheinlichere Umsetzung der Politik zu verschleiern und zu verhindern, dass wirklich Druck auf die Trump-Kampagne ausgeübt wird, weil diese Politik für viele amerikanische Wähler wichtig ist. Es ist ein Mittel, um Aufregung zu erzeugen, die Öffentlichkeit hinter einem Politiker zu vereinen und ihn gleichzeitig vor öffentlichem Druck oder Entschuldigungen für vergangene politische Fehler zu schützen. Dies stellt Trumps Maßnahmen populistischer dar, als seine politischen Verpflichtungen und seine bisherige politische Bilanz tatsächlich vermuten lassen, und erweist vielen der Anliegen, für die er sich seit Langem einsetzt, einen Bärendienst, indem er keine öffentlichen politischen Verpflichtungen eingeht (oder auch keine privaten, die öffentlich gemacht werden) oder keinen nachweisbaren Druck ausübt (nur vermutet). Letztlich werden diejenigen, die normalerweise die ersten wären, die sich gegen bestimmte politische Maßnahmen (wie genetisch veränderte Organismen oder digitale Personalausweise) aussprechen und politische Zusagen fordern würden, um deren Einführung zu verhindern, dazu verleitet, jemanden zu unterstützen, der in seiner letzten Amtszeit, die von ihnen am stärksten abgelehnten politischen Maßnahmen vorangetrieben hat.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass dieses Phänomen nicht auf RFK und sein Team (oder Trump und sein Team) beschränkt ist. Beliebte Persönlichkeiten in den sozialen Medien und Podcasts wie Ian Carroll und Eric Weinstein haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kennedys vergangene und aktuelle Rhetorik mit Trumps aktuellen politischen Verpflichtungen zu vermischen, aber es ist nicht klar, ob sie sich dieser Taktik bewusst sind und mitspielen oder ob sie ihre Opfer sind.