Whitney Webb warnt: BlackRock will die Natur in ein Finanzprodukt verwandeln

Die investigative Journalistin Whitney Webb, international bekannt für ihre tiefgründigen Recherchen zu Machtstrukturen und Finanzeliten, erhebt schwere Vorwürfe: BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, arbeite daran, die gesamte Natur in ein handelbares Finanzprodukt zu verwandeln.

Unter dem Deckmantel von Klimaschutz und Nachhaltigkeit entstehe ein globales Modell, in dem Wälder, Flüsse, ja sogar die Luft zum Atmen in Aktien zerlegt und an der Börse gehandelt werden sollen. Webb spricht von nichts weniger als der „Finanzialisierung des Lebens“.

Von der Schuldenblase zur „Naturökonomie“

BlackRock-Chef Larry Fink verfolgt laut Webb ein Ziel: „natürliche Vermögenswerte“ in das Finanzsystem einzuspeisen. Das Prinzip ist einfach:

Man identifiziert ein Naturgut – etwa einen See oder einen Wald.

Dieses Naturgut wird in digitale Anteile zerlegt und als neue Anlageklasse auf den Markt gebracht.

Investoren kaufen diese Anteile und handeln sie wie Aktien.

So werden Ressourcen, die bislang allen gehören, in den Besitz weniger Konzerne und Kapitalgeber überführt. „Es ist Geldschöpfung aus dem Nichts“, so Webb.

Blockchain als globales Kontrollbuch

Um diese neue „Naturökonomie“ zu verwalten, soll ein universelles Hauptbuch auf Blockchain-Basis entstehen. Jede Ressource, jeder Fluss, jeder Baum könnte erfasst, tokenisiert und überwacht werden.

Das Ziel: totale Nachverfolgbarkeit und damit ein Finanzsystem, in dem die gesamte Natur als Sicherheit für neue Schulden dient.

Klimaschutz als Vorwand

Offiziell wird dieser Schritt mit Dekarbonisierung und Klimaschutz begründet. Doch Whitney Webb warnt:

„Sie tun so, als wäre das der einzige Weg, den Planeten zu retten – in Wahrheit ist es der Weg, ihr wahnsinniges Schuldenimperium zu retten.“

In Wahrheit ermöglicht dieses Modell, dass Finanzgiganten wie BlackRock endlos neue Vermögenswerte erschaffen – einfach indem sie auf die Natur zeigen und Anteile daraus ableiten.

Beispiel: Ein Schweizer See als Finanzprodukt

Um die Dimension greifbar zu machen, beschreibt Webb das Prinzip am Beispiel eines Naturguts:

Stellen wir uns vor, der Zugersee wird „identifiziert“.

Eine Investmentgesellschaft gibt digitale Tokens auf diesen See heraus.

Investoren weltweit kaufen Anteile und handeln diese wie Aktien.

Jede Nutzung – ob Fischerei, Wassersport oder Wasserversorgung – hängt künftig von den Vorgaben dieser Anteilseigner ab.

Die Folge: Die Anwohner hätten keine unmittelbare Verfügungsmacht mehr über ihre Umwelt. Entscheidungen über den Zugersee würden in den Büros von New York oder London fallen – nach Renditelogik, nicht nach Bürgerinteresse.

Die Konsequenzen

Privatisierung der Natur: Flüsse, Wälder, Luft – alles wird in Eigentum verwandelt.

Totale Überwachung: Blockchain und KI machen jede Nutzung nachvollziehbar.

Demokratieverlust: Entscheidungen wandern von der Gesellschaft zu globalen Finanzkonzernen.

Fazit

Whitney Webb zeigt auf, dass BlackRock und Co. nicht den Planeten retten wollen, sondern ihr Schuldenimperium durch neue Sicherheiten stabilisieren.

Die „Naturökonomie“ ist nichts anderes als die ultimative Finanzialisierung des Lebens – und ein Frontalangriff auf Gemeingüter, Freiheit und Demokratie.