WHO: Delta-Variante ist schuld, dass die Impfstoffe nicht wirken und erklärt die 3. Welle der Pandemie

Die WHO erklärt die 3. Welle der Covid-19-Pandemie und das diese den Erfolg der Impfstoffe durch die Ausbreitung der Delta-Variante zunichtegemacht hat

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass die Covid-19-Pandemie in das „Frühstadium einer dritten Welle“ eingetreten ist, da die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Virus zu einem sprunghaften Anstieg der Fälle führt und die durch Impfstoffe erzielten Fortschritte zunichte macht.

Die weltweite Zahl der Infektionen ist seit vier Wochen in Folge gestiegen, wobei die Delta-Variante nun in 111 Ländern vorkommt, und die Zahl der Todesfälle steigt wieder an, nachdem sie zehn Wochen in Folge zurückgegangen war, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. In einer Rede vor dem WHO-Notfallkomitee für Covid-19 sagte er, die Delta-Variante werde durch die zunehmende soziale Durchmischung und die inkonsequente Anwendung von Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit angeheizt.

Das Virus hat laut WHO weltweit mehr als vier Millionen Menschen getötet, und Ghebreyesus sieht, dass die Delta-Variante zum dominierenden Stamm weltweit wird, wenn sie es nicht schon ist. Russland meldete am Mittwoch eine Rekordzahl von 786 Covid-19-Toten, und die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien ist auf einem Sechs-Monats-Hoch. In Indonesien, wo sich die Fallzahlen im letzten Monat fast versiebenfacht haben, helfen die Einwohner Berichten zufolge den Totengräbern, um mit den fast 1000 täglichen Todesfällen Schritt zu halten.

„Als die steigenden Impfraten in Europa und Nordamerika zu wirken begannen, sahen wir einen anhaltenden Rückgang der Fälle und Todesfälle“, sagte Ghebreyesus. „Leider haben sich diese Trends nun umgekehrt, und wir befinden uns im Anfangsstadium einer dritten Welle.“

Ghebreyesus beklagte, dass der fehlende Zugang zu Impfstoffen den Großteil der Weltbevölkerung anfällig für Infektionen und „dem Virus ausgeliefert“ macht. Während einige Nationen mit reichlichen Impfstoffvorräten die sozial-distanzierenden Restriktionen aufgehoben und ihre Gesellschaften wieder geöffnet haben, haben viele Länder keine Covid-19-Impfungen erhalten, fügte er hinzu. Die meisten haben nicht genug.

„Wir sehen weiterhin eine schockierende Ungleichheit in der globalen Verteilung von Impfstoffen und einen ungleichen Zugang zu lebensrettenden Mitteln“, sagte Ghebreyesus. „Diese Ungleichheit hat eine zweigleisige Pandemie geschaffen.“

Der Umfang der COVAX-Impfstoff-Verteilungsinitiative sei mit knapp über 100 Millionen verschickten Dosen noch viel zu gering, sagte Ghebreyesus. Um das Ziel der WHO zu erreichen, bis September mindestens 10 % der Bevölkerung jedes Landes zu impfen, 40 % bis Ende 2021 und 70 % bis Mitte 2022, benötigt die Welt 11 Milliarden Dosen. Die G7-Staaten haben sich verpflichtet, im nächsten Jahr zusammen eine Milliarde Dosen zu spenden, aber der WHO-Chef sagte, dass „viel mehr benötigt wird, viel schneller.“

Die WHO prüft Optionen zur Digitalisierung des internationalen Impfausweises ICVP, der „Gelben Karte“ der Organisation. Ziel ist es, „einen harmonisierten Ansatz zur Erfassung des Impfstatus zu unterstützen“.

Ghebreyesus sagte Reportern Anfang der Woche, es sei gefährlich, wenn reiche Länder denken, Covid-19 sei nicht mehr ihr Problem, weil sie hohe Impfraten erreichen, und sagte, eine solche Kurzsichtigkeit werde „das Geiseldrama durch das Virus verlängern.“