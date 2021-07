Dieselben zwielichtigen Leute, die Pharma und Medien besitzen, wollen nun Ihr Haus – „The Great Reset“ entfaltet sich

mercola.com

Wohneigentum wird seit langem als wichtiges Instrument für den Aufbau von finanzieller Sicherheit und Wohlstand angesehen, aber es wird für Amerikaner immer schwieriger, es zu erreichen. Bei jüngeren Generationen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Haus zu besitzen, geringer als bei älteren Generationen. Die Eigenheimquote der Millennials ist 8 % niedriger als die der Generation X und der Babyboomer im gleichen Alter.

Wäre die Rate konstant geblieben, würden heute etwa 3,4 Millionen mehr Menschen in den USA ein Eigenheim besitzen, aber stattdessen entscheiden sich jüngere Erwachsene zunehmend dafür, entweder zu mieten oder bei ihren Eltern zu wohnen. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Wohneigentum nicht mehr so leicht zu erreichen ist wie noch vor Jahrzehnten, von der steigenden Verschuldung der jüngeren Generationen bis zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Ein Bericht des Urban Institute fand heraus, dass die Hälfte der 18- bis 34-Jährigen mehr als 30 % ihres Einkommens für die Miete ausgibt und damit „mietbelastet“ ist. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Wohnungspreise in den letzten zwei Jahren um 28 %,3 wodurch einige vom Markt verdrängt wurden. Die Verschiebung ist jedoch nicht nur zufällig.

Im ersten Quartal 2021 wurden 15 % der verkauften Häuser in den USA von Unternehmensinvestoren gekauft – nicht von Familien, die sich ihren amerikanischen Traum erfüllen wollen. Während sie mit Amerikanern der Mittelschicht um die Häuser konkurrieren, hat der Durchschnittsamerikaner praktisch keine Chance, ein Haus gegen eine Investmentfirma zu gewinnen, die 20 % bis 50 % über dem Verkaufspreis in bar zahlen kann und manchmal ganze Stadtteile auf einmal aufkauft, um sie in Mietobjekte umzuwandeln.

BlackRock kauft US-Häuser auf

BlackRock ist eines von mehreren Unternehmen, die das Wall Street Journal in einem kürzlich erschienenen Exposé erwähnt. „Renditejagende Investoren schnappen sich Einfamilienhäuser, konkurrieren mit gewöhnlichen Amerikanern und treiben die Preise in die Höhe“, warnten sie. Die Frage ist, warum sollten institutionelle Investoren und BlackRock, das Vermögen im Wert von 5,7 Billionen Dollar verwaltet, daran interessiert sein, zu viel für bescheidene Einfamilienhäuser zu bezahlen?

Um die Antwort zu verstehen, muss man sich die Partner von BlackRock, zu denen auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) gehört, und deren extremen politischen und finanziellen Einfluss ansehen. In einem Twitter-Thread, der vom Benutzer Culturalhusbandry gepostet wurde, heißt es:

„Blackrock, Vanguard und State Street kontrollieren ein Vermögen von 20 Billionen Dollar. Blackrock allein hat einen Überschuss von 10 Milliarden pro Jahr. Das bedeutet, dass sie mit 5-20% Anzahlung jedes Jahr Hypotheken auf 130-170k Häuser bekommen können. Oder sie können 30’000 Häuser pro Jahr auf der Stelle kaufen. Nur Blackrock.

… Jetzt stellen Sie sich vor, jedes größere Institut würde das tun, denn das tun sie. Es kann eine so schnell durchschlagende Aktion sein, dass 30 Jahre vielleicht zu kurz sind. Sie könnten den Feudalismus in 15 Jahren erreichen.“

Wenn der durchschnittliche Amerikaner aus dem Wohnungsmarkt verdrängt wird und der größte Teil des verfügbaren Wohnraums im Besitz von Investmentgruppen und Konzernen ist, werden Sie ihnen gegenüber als Vermieter verpflichtet. Dies erfüllt einen Teil des „New Normal“-Diktums des Great Reset – den Teil, in dem Sie nichts besitzen und glücklich sein werden. Dies ist keine Verschwörungstheorie; es ist Teil der 2030-Agenda des WEF.

Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass Sie für die vorübergehende Nutzung von absolut allem bezahlen müssen. Nichts wird Ihnen tatsächlich gehören, auch nicht Ihr Zuhause. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während der tatsächliche Besitz auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist. Der Vermögenstransfer hat bereits begonnen.

BlackRocks unübertroffene Kontrolle

Die New York Times und ein Großteil der anderen alten Medien sind größtenteils im Besitz von BlackRock und der Vanguard Group, den beiden größten Vermögensverwaltungsfirmen der Welt, die auch Big Pharma kontrollieren. Und das ist noch nicht alles.

BlackRock und Vanguard stehen an der Spitze einer Pyramide, die im Grunde alles kontrolliert, aber man hört nichts von ihrem erschreckenden Monopol, weil sie auch die Medien besitzen. Sie können alle Details über BlackRocks Monopol in diesem Video sehen, aber Humans Are Free fasst es so zusammen:

„Die Macht dieser beiden Unternehmen ist jenseits Ihrer Vorstellungskraft. Sie besitzen nicht nur einen großen Teil der Aktien von fast allen großen Unternehmen, sondern auch die Aktien der Investoren dieser Unternehmen. Dies gibt ihnen ein vollständiges Monopol. Ein Bloomberg-Bericht besagt, dass diese beiden Unternehmen im Jahr 2028 zusammen Investitionen in Höhe von 20 Billionen Dollar haben werden. Das bedeutet, dass sie fast alles besitzen werden.

Bloomberg nennt BlackRock „den vierten Zweig der Regierung“, weil es die einzige private Agentur ist, die eng mit den Zentralbanken zusammenarbeitet. BlackRock leiht der Zentralbank Geld, aber es ist auch der Berater. Sie entwickelt auch die Software, die die Zentralbank benutzt.

… BlackRock selbst ist auch im Besitz von Aktionären … Der größte Aktionär ist Vanguard … Die Elite, die Vanguard besitzt, mag es offenbar nicht, im Rampenlicht zu stehen, aber natürlich können sie sich nicht vor dem verstecken, der bereit ist zu graben. Berichte von Oxfam und Bloomberg besagen, dass 1% der Welt, zusammen mehr Geld besitzt als die anderen 99%.

Noch schlimmer: Oxfam sagt, dass 82% des gesamten verdienten Geldes im Jahr 2017 an dieses 1% ging. Mit anderen Worten, diese beiden Investmentgesellschaften, Vanguard und BlackRock, halten ein Monopol in allen Branchen der Welt und sie sind wiederum im Besitz der reichsten Familien der Welt, von denen einige königlich sind und die schon vor der industriellen Revolution sehr reich waren.

BlackRock kann die wirtschaftliche Zukunft der Welt kontrollieren

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken: BlackRock, eine Investmentfirma, hat mehr Macht als die meisten Regierungen der Erde, und sie kontrolliert auch die Federal Reserve, Wall-Street-Mega-Banken wie Goldman Sachs und den Great Reset des WEF, so F. William Engdahl, ein strategischer Risikoberater und Dozent, der einen Abschluss in Politik von der Princeton University hat.

Engdahl glaubt, dass BlackRock, wenn es nicht kontrolliert wird, bald die wirtschaftliche Zukunft der Welt kontrollieren wird, und stellt fest: „BlackRock ist der Inbegriff dessen, was Mussolini Korporatismus nannte, bei dem eine nicht gewählte Unternehmenselite der Bevölkerung von oben nach unten diktiert“.Zum Beispiel kommen drei einflussreiche Wirtschaftsbeauftragte der aktuellen Regierung von BlackRock.

„Es gibt ein eindeutiges Muster und deutet darauf hin, dass die Rolle von BlackRock in Washington weitaus größer ist, als uns gesagt wird“, sagt Engdahl. Die Campaign for Accountability veröffentlichte 2019 auch einen Bericht, in dem detailliert beschrieben wird, wie BlackRock „eine Strategie aus Lobbyarbeit, Wahlkampfspenden und Drehtüreinstellungen umsetzte, um staatliche Regulierung abzuwehren und sich selbst als eines der mächtigsten Finanzunternehmen der Welt zu etablieren.

BlackRock-Gründer und CEO Larry Fink hat auch enge Beziehungen zu WEF-Chef Klaus Schwab und ist 2019 in den Vorstand des WEF eingetreten. Engdahl schreibt:

„Fink … ist jetzt in der Lage, das enorme Gewicht von BlackRock zu nutzen, um das zu schaffen, was möglicherweise, wenn es nicht vorher zusammenbricht, der größte Ponzi-Betrug der Welt ist: ESG [Environment, Social values and Governance] corporate investing. Fink treibt mit $9 Billionen die größte Kapitalverschiebung der Geschichte in einen Betrug an, der als ESG-Investing bekannt ist.

Die UN-Agenda für „nachhaltiges Wirtschaften“ wird im Stillen von denselben globalen Banken umgesetzt, die die Finanzkrisen im Jahr 2008 verursacht haben. Dieses Mal bereiten sie den Klaus Schwab WEF Great Reset vor, indem sie Hunderte von Milliarden und bald Billionen an Investitionen in ihre handverlesenen ‚wachen‘ Unternehmen lenken und weg von den ’nicht wachen‘ wie Öl- und Gasunternehmen oder Kohle.

… Ölfirmen wie ExxonMobil oder Kohlefirmen, egal wie klar, sind dem Untergang geweiht, da Fink und Freunde nun ihren finanziellen Great Reset oder Green New Deal fördern … Und wir können erwarten, dass die New York Times BlackRock anfeuern wird, während es die Weltfinanzstrukturen zerstört.“

Blackstone ist der größte Vermieter in den USA

Ein weiteres riesiges Private-Equity-Unternehmen, Blackstone, ist ebenfalls tief in den US-Immobilienmärkten verwurzelt. Blackstone ist der größte Vermieter in den USA sowie das größte Immobilienunternehmen weltweit mit einem Portfolio im Wert von 325 Milliarden Dollar. Im Juni 2021 stimmte Blackstone zu, Home Partners of America, ein Unternehmen, das Einfamilienhäuser vermietet, und seine 17’000 Häuser für 6 Milliarden Dollar zu kaufen.

Blackstone und BlackRock klingen aus gutem Grund ähnlich. Der Mitbegründer von Blackstone, der Milliardär Steve Schwarzman, sagte in einem Interview in der Squawk Box, dass er und Fink „gemeinsam ins Geschäft eingestiegen sind. Wir haben das Anfangskapital aufgebracht.“ BlackRock hieß früher Blackstone Financial, aber Fink hat sich selbstständig gemacht. Schwarzman sagte: „Larry und ich saßen zusammen und er sagte: ‚Was hältst du davon, einen Familiennamen zu haben, in dem ’schwarz‘ vorkommt'“ und BlackRock war geboren.

Blackstone wurde berüchtigt dafür, dass sie nach dem Platzen der Immobilienblase Zehntausende von Häusern zu stark reduzierten Preisen aufkauften. Diese wurden dann in Einfamilienhäuser zur Vermietung umgewandelt, um von der Rezession zu profitieren. Im Jahr 2017 berichtete Bloomberg:

„Blackstone baute sein Mietwohnungsgeschäft mit einem Vorteil auf, mit dem nur wenige andere Käufer mithalten konnten: Milliarden von Dollar an Krediten von großen Banken. Seine Tochtergesellschaft Invitation Homes wurde schnell zum größten Vermieter von Einfamilienhäusern in den USA, mit 50’000 Immobilien. Insgesamt haben Hedge-Fonds, Private-Equity-Firmen und Real-Estate-Investment-Trusts rund 20 Milliarden Dollar aufgebracht, um bis zu 200’000 Häuser zur Miete zu kaufen.“

Jetzt, wo viele aufgrund von jahrelangen Betriebsschließungen und Schließungen zu kämpfen haben und die Hauspreise steigen, haben viele Amerikaner Schwierigkeiten, bezahlbare Einfamilienhäuser zu finden.

BlackRock besitzt Ihr Haus, Gates besitzt Ihr Farmland

Sowohl BlackRock-CEO Fink als auch Bill Gates drängen auf „Netto-Null“-Emissionen. Doch während BlackRock damit beschäftigt ist, Häuser aufzukaufen, arbeitet Gates hart daran, Ackerland anzuhäufen und ist jetzt der größte Besitzer von Ackerland in den USA.

Bis 2030 drängt Gates auf drastische, fundamentale Veränderungen, einschließlich des weit verbreiteten Konsums von gefälschtem Fleisch, der Einführung von Atomenergie der nächsten Generation und der Züchtung eines Pilzes als neue Art von Nahrungsprotein. Die von Gates angegebene Frist, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ist 2050, wahrscheinlich weil er seine globale Vision zu seinen Lebzeiten verwirklichen will.

Aber laut Vandana Shiva werden, um die Welt zu zwingen, dieses neue Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssystem zu akzeptieren, neue Bedingungen durch Netto-Null-„naturbasierte“ Lösungen geschaffen. Navdanyas Bericht, „Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-Being of All“, erklärt:

Wenn ‚die Welt ernähren‘ durch Chemikalien und Zwergsorten, die für Chemikalien gezüchtet wurden, das falsche Narrativ war, das geschaffen wurde, um die Grüne Revolution durchzusetzen, dann ist das neue falsche Narrativ ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Rettung des Planeten‘. In der neuen ‚Netto-Null‘-Welt werden die Landwirte nicht mehr als Hüter des Landes und Pfleger respektiert und belohnt, sondern als einfache Lieferanten unserer Nahrung und Gesundheit.

… ‚Netto-Null‘ ist eine neue Strategie, um Kleinbauern loszuwerden, zuerst durch ‚digitale Landwirtschaft‘ und ‚Landwirtschaft ohne Bauern‘ und dann durch die Belastung mit gefälschter Kohlenstoffbuchhaltung.

Carbon Offsets und der neue Buchhaltungstrick von ‚Net Zero‘ bedeuten nicht null Emissionen. Es bedeutet, dass die reichen Verschmutzer weiterhin verschmutzen und sich auch das Land und die Ressourcen derer, die nicht verschmutzt haben – indigene Völker und Kleinbauern – für Kohlenstoffausgleiche aneignen.

Eine neue Welle der Kolonialisierung

Letztlich steuern wir auf eine neue Welle der Kolonisierung im Namen der Nachhaltigkeit und der Netto-Null-Emissionen zu. Die Lösungen sind komplex. Einige haben vorgeschlagen, dass eine Lösung darin besteht, den Bau von Häusern billiger zu machen, so dass neue Häuser billiger werden. Dies wiederum würde die Kosten für bestehende Häuser senken.

Das Video am Anfang dieses Artikels geht ausführlich auf eine andere Lösung ein: die Beendigung der Federal Reserve, um die zentrale Planung unserer Geldmenge und Zinssätze zu stoppen, die künstlich in einer Weise unterdrückt werden, die vor allem von den oberen 1 % ausgenutzt wird und zu einer wachsenden Ungleichheit des Reichtums beiträgt.

Diese künstlich herbeigeführte Pandemie hat den Transfer von Reichtum zu den Reichen katalysiert, und während sich die Hauptakteure, die den Großen Reset vorantreiben, noch herauskristallisieren, sind BlackRock und Blackstone Namen, die man im Auge behalten sollte.