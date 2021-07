Hören Sie die Aussage des Premierministers von Neuseeland an. Nicht mal George Orwell hätte sich das träumen lassen

Wir schreiben den 19. März 2020. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern dementiert in den sozialen Medien die Gerüchte über eine bevorstehende Abriegelung zur Bekämpfung des Coronavirus. Inzwischen weiß jeder, was dann geschah.

„Wir teilen jeden Tag die aktuellsten Informationen mit Ihnen. Sie können uns als Informationsquelle vertrauen“, sagte Ardern vor Reportern in Rotorua. „Fühlen Sie sich frei, covid19.govt.nz zu besuchen, ignorieren Sie alles andere. Wir sind Ihre einzige Quelle der Wahrheit.“

Es ist nicht die Wahrheit, wenn Sie sie nicht von uns hören wir sind die einzige Quelle der wahrheit!

„Nehmen Sie alles, was Sie sehen, mit einem Körnchen Salz“, sagte Ardern, die von einer Menge von Unterstützern und Ja-sagern begleitet wurde. Sie meinte auch, dass Fehlinformationen „Panik schüren“.

„Wenn Sie diese Art von Nachrichten sehen, denken Sie daran, dass es nicht die Wahrheit ist, es sei denn, Sie hören sie von uns“, sagte der Premierminister. „Die Neuseeländer müssen sich vorbereiten, aber nicht in Panik geraten.“

“Don’t listen to anyone else. You can trust us as a source of information […] we will continue to be your single source of thruth!"



Dit is de premier van New Zeeland. George Orwell had het niet durven dromen.



Is dit de wereld die jij voor je kinderen wil?