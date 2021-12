WHO, IATA, CommonCheck und EU drängen auf digitale Gesundheitspässe

Die üblichen Verdächtigen drängen auf die totale Kontrolle.

biometricupdate.com: Vertreter von Reiseveranstaltern, zwischenstaatlichen Organisationen und einer „gemeinnützigen Organisation“ erörtern die Probleme, die sich bei der Standardisierung und Interoperabilität von Gesundheitspässen auf der ganzen Welt stellen. Derzeit werden Tools fertiggestellt, mit denen Prüfer digitale Gesundheitspässe überprüfen können, die von Regierungen, Gesundheitsdiensten und Prüfstellen weltweit ausgestellt wurden. Werden die integrierten Prüfstellen für Gesundheitskarten, die mit ähnlichen Produkten werben und ähnliche Transparenz und Sicherheit versprechen, die Führung übernehmen?

Das erste Webinar einer Reihe mit dem Titel „Road to Border Management and Identity Conference“, die im Dezember 2022 in Bangkok stattfinden wird, brachte Redner der EU, der IATA, der WHO und des Commons Project zusammen, um ihre Ansichten zu teilen. Das Webinar mit dem Titel „Digitale Gesundheitszertifikate für grenzüberschreitende Mobilität“ wurde von der Asia-Pacific Smart Card Association (APSCA) organisiert und von Denato Colucci, Leiter der Abteilung Border and Identity Solutions bei der IOM, moderiert.

WHO: Digitale Dokumentation von COVID-19-Zertifikaten als weltweiter Leitfaden

Als erstes stellte Nataschja (Nat) Ratanaprayul, Technical Officer, Public Health Technology, Department of Digital Health and Innovations bei der Weltgesundheitsorganisation, ihre Leitlinien für die Mitgliedsstaaten vor, die von Interoperabilität bis hin zu Umweltbewusstsein reichen.

Bei den Leitlinien handelt es sich weder um eine eigenständige Plattform oder Lösung noch um ein politisches Dokument, sondern um klare Richtlinien dafür, wie die Mitgliedstaaten digitale Gesundheitspasssysteme und -technologien in einer Weise implementieren können, die mit den in anderen Ländern verwendeten Ansätzen interagieren kann. Der Leitfaden und die künftigen Tools der WHO sollen die Welt auf eine faire und transparente Weise wieder in Bewegung bringen.

„Die Interoperabilität der Systeme ergibt sich aus der Interoperabilität der Menschen“, sagte Ratanaprayul und verwies auf die Notwendigkeit von Vereinbarungen ebenso wie auf die Notwendigkeit, dass Menschen reisen können. Angesichts der konkurrierenden Produkte, die bereits auf dem Markt sind, könnte der private Sektor die Lösungen monopolisieren, fügte sie hinzu. Vertreter einiger anderer Organisationen erklärten später, dass diese Fragen Sache der Regierungen und nicht des Privatsektors seien.

Die WHO arbeitet an technischen Spezifikationen und Umsetzungsleitlinien für die digitale Dokumentation von COVID-19-Zertifikaten (DDCC) mit elf Gestaltungsprinzipien, die Funktionalität, Datendarstellung, nationale Vertrauensarchitekturen, Ethik, Schutz der Privatsphäre, offene Standards und die Vermeidung von Anbieterbindung auf individueller und nationaler Ebene umfassen.

Um die Zertifizierung so zugänglich wie möglich zu machen, egal ob es sich um den Impfstatus oder ein Testergebnis handelt, sagte Ratanaprayul: „Es sollte möglich sein, etwas handschriftlich auf Papier zu vermerken, das dann aber mit einem QR-Code versehen ist, der überprüft werden kann.“ Der QR-Code würde einen Datensatz enthalten.

Betrug in Form von gefälschten Gesundheitspässen auf Papier oder in digitaler Form ist ein wachsendes Problem, das die WHO dazu veranlasst hat, ihre Leitlinien zu entwickeln.

Die kanadische Grenzschutzbehörde (Canada Border Services Agency, CBSA) hat nach eigenen Angaben fast 500 mutmaßlich gefälschte COVID-19-Testergebnisse und Impfunterlagen von Personen abgefangen, die auf dem Land- und Luftweg in das Land einreisen wollten. Wie die CBC berichtet, wurden bis Ende Oktober 374 mutmaßlich gefälschte Testergebnisse und 92 gefälschte Impfbescheinigungen identifiziert.

Die DDCCs sind nicht als Identitätsdokumente gedacht, sagte Ratanaprayul. Die Staaten müssen entscheiden, ob und wie sie die Dokumente mit dem Ausweis der Bürger verknüpfen wollen – ob mit einer Gesundheitsnummer, einer ID-Nummer, Passnummern usw. Die WHO beabsichtigt, die Entwicklungen in die digitalen Gesundheitssysteme der Staaten zu integrieren und künftige Impfkampagnen zu unterstützen.

Die neuen Tools, die im Rahmen der WHO-Bemühungen entwickelt wurden, sind fast fertig. Bis Ende 2021 wird die Beta-Referenzsoftware des DDCC-Gateways (PKI) erwartet sowie eine Beta-Version der Universal Status Checking App, die das Google Android FHIR SDK nutzt und auf dem EU DCC basiert (siehe unten). Sie soll in der Lage sein, alle weltweit verwendeten Gesundheitspass-QR-Code-Formate zu erkennen.

Weitere Tools zur Erstellung von Testergebnissen werden im Januar 2022 zur Verfügung stehen und weitere Leitlinien zu Testergebnissen werden bis Ende des ersten Quartals 2022 veröffentlicht.

IATA: Airline-Organisation bereit, die Aufgabe zu übernehmen, 8-stündige Flughafenabfertigung zu vermeiden

„COVID war die schwerste Krise für die Luftfahrt seit ihrem Bestehen“, sagte Vinoop Goel, Regionaldirektor Asien-Pazifik, Flughäfen und Außenbeziehungen, International Air Transport Association (IATA).

Vor der Einführung von COVID betrug die durchschnittliche Abfertigungszeit am Flughafen an beiden Enden einer Reise 1,5 Stunden. Diese Zeit hat sich zu Spitzenzeiten bereits verdoppelt, obwohl die Passagierzahlen insgesamt gesunken sind. „Wenn das Reiseaufkommen wieder das Niveau von vor der COVID erreicht, wird die Abfertigungszeit auf 8 Stunden ansteigen.

Daraufhin hat die IATA auf Wunsch ihrer Mitglieder den IATA Travel Pass entwickelt. Er erstellt eine digitale Identität aus dem Reisepass eines Reisenden (mit weiteren Authentifizierungsschritten, wenn es sich nicht um einen e-Pass handelt), kommuniziert mit Testlabors, um die Ergebnisse zu importieren, und überprüft auch die Datenbank der Organisation mit den Einreisebestimmungen der Länder im Zusammenhang mit COVID.

„Man kann ziemlich genau überprüfen, ob diese Person in das Land einreisen darf oder nicht“, so Goel. Die Informationen der App können sicher mit den Fluggesellschaften, der Einwanderungsbehörde und den Flughäfen ausgetauscht werden, aber der Passagier hat die Kontrolle über den dezentralen Identitätsrahmen mit einer nicht vorhandenen zentralen Datenbank. Damit werden die Fluggesellschaften aus der Position des Datenvermittlers herausgenommen, so Goel.

Die IATA ist bei fast allen Fluggesellschaften der Welt auf Interesse gestoßen, einige testen das System, und die Organisation arbeitet mit den Regierungen an der Einhaltung der Vorschriften, da sie hofft, dass diese den Dienst für die Vorabgenehmigung von Gesundheitspässen für Passagiere vor der Ankunft nutzen werden. Die Organisation arbeitet auch mit Labors auf der ganzen Welt an der Integration von Testergebnissen mit ihren offenen APIs und offenen Standards.

Die Seychellen sind das jüngste Land, das ein System zur Vorabgenehmigung des Gesundheitszustands von Fluggästen entwickelt hat, das es ihnen ermöglicht, bei der Ankunft einen biometrischen Erkennungskorridor zu durchlaufen.

In der Zwischenzeit „hoffen wir, dass die zukünftigen Prozesse kontaktlos und durchgängig sein werden, basierend auf Biometrie“, sagte Goel mit Blick auf das IATA One ID Konzept.

CommonCheck: Regierungsähnlicher Service, wenn die Regierung nicht bereit ist

„Dies ist im Grunde ein Regierungsproblem, das nicht von einer Fluggesellschaft gelöst werden kann“, sagte Paul Meyer, Gründer und Präsident von The Commons Project, einer gemeinnützigen Stiftung, die aus der Rockerfeller Foundation hervorgegangen ist und sich zum Ziel gesetzt hat, digitale Plattformen und Dienstleistungen im globalen Maßstab für das Gemeinwohl bereitzustellen.

„Die Vorstellung, dass ein Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, der sich ein Stück Papier mit einem Testergebnis in einer beliebigen Sprache ansieht, ein zuverlässiger Weg ist, um sicherzustellen, dass jemand tatsächlich getestet wurde, ist einfach nicht verlässlich“, sagte Meyer und fügte hinzu, dass die Regierungen eine erneute Überprüfung vornehmen müssten, wenn sie sich genug Mühe geben würden.

Die Welt wieder in Bewegung zu bringen, kann zwar von den Regierungen abhängen, aber „von der US-Regierung werden Sie nie eine überprüfbare Bescheinigung bekommen“, so Meyer, der seit 25 Jahren im Bereich der digitalen Gesundheit tätig ist und noch nie eine so schnelle Einführung offener und interoperabler Standards in diesem Bereich erlebt hat. In den Vereinigten Staaten gibt es jedoch eher von den Bundesstaaten, Krankenhäusern oder Apotheken ausgestellte Bescheinigungen für das Gesundheitswesen als von der Bundesregierung.

Eine der Abteilungen von The Commons Project ist die SMART Health Card, die sich in den USA zum De-facto-Standard entwickelt hat, so Meyer. Sie wurde bisher in neun Bundesstaaten als Standard eingeführt, drei weitere sind in Vorbereitung, berichtet Forbes, und wird von anderen Ländern wie Kanada, Japan, Nordmazedonien, Ruanda und einer Reihe anderer afrikanischer Länder übernommen.

Die Organisation bietet auch CommonCheck an, ein Tool zur Vereinfachung der Interoperabilität durch Anerkennung aller Gesundheitspassformate. Die Regierungen könnten ihre Einreisebestimmungen festlegen, und die Passagiere würden dann vor dem Abflug ihre Unterlagen eingeben und bei Erfüllung der Anforderungen eine Bescheinigung erhalten. Auch die Fluggesellschaften und die Einwanderungsbehörde könnten auf den sicheren Datensatz zugreifen.

Das System ist bereits in Portale für Passagierlokalisierungsformulare wie das der Kaimaninseln integriert.

EU: Auf der Grundlage der Freizügigkeit: Länder stehen Schlange, um sich anzuschließen

Das digitale COVID-Zertifikat der Europäischen Union (EU DCC) wurde im Frühjahr in 64 Tagen eingeführt und trug im Sommer zur Rettung des Tourismussektors der EU bei. Es basiert auf dem Engagement der EU für die Freizügigkeit, nicht speziell für das Überschreiten der EU-Außengrenze, sagte Michiel Sweerts, politischer Referent in der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie bei der Europäischen Kommission.

Sie stellt Zertifikate pro Impfstoffdosis, pro Test und pro COVID-Wiederherstellung aus. Insgesamt wurden bereits 707 Millionen Bescheinigungen ausgestellt, 490 Millionen davon sind Impfbescheinigungen.

Zweiundfünfzig Länder sind inzwischen an das EU-DCC-Gateway angeschlossen, ein System, das digital signierte QR-Codes sowie öffentliche und private Schlüssel verwendet, so dass beim Austausch der öffentlichen Schlüssel über nationale Backends mit dem EU-DCC-Gateway keine personenbezogenen Gesundheitsdaten die Grenzen überschreiten, sondern nur der Schlüssel.

Zu den 52 Ländern, die bereits integriert sind, gehören die EU-27, drei EWR-Länder und 22 Drittländer wie die Schweiz, die Türkei, Israel, das Vereinigte Königreich und das jüngste Mitglied, El Salvador. Weitere 29 Länder auf fünf Kontinenten werden derzeit geprüft, und jede Woche kommen ein oder zwei weitere Länder hinzu.

Alle Standards sind offen, d. h. die Länder konnten sie nutzen, um ihre eigenen Systeme oder Teile davon aufzubauen, wie z. B. das Vereinigte Königreich. Die EU hat zwar eine gemeinsame Vorlage für die App, den QR-Code-Leser und die Geldbörse bereitgestellt, plant aber keine einheitliche App oder Geldbörse auf europäischer Ebene.

„Wir sehen im Moment eine Konvergenz verschiedener Initiativen, die das Potenzial haben, diese Art von digitalen Werkzeugen in den kommenden Jahren in einem breiteren Kontext zu nutzen“, sagte Sweerts und bezog sich dabei auf die Überarbeitung der EIDAS-Verordnungen mit der elektronischen ID, die Absicht, Gesundheit als Anwendungsfall einzusetzen, das Gesetz über digitale Dienstleistungen und den Europäischen Gesundheitsdatenraum.

Auch wenn dies ein langsamer Prozess sein wird, so Sweerts, birgt die Beschleunigung digitaler Zertifikate in der ganzen Welt ein enormes Potenzial.