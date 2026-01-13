WHO listet 5,8 Millionen Meldungen über Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen

Daten der Weltgesundheitsorganisation zeigen systemübergreifende Meldungen zu Nebenwirkungen aus neurologischen, kardialen, immunologischen, gastrointestinalen und reproduktiven Bereichen

Jon Fleetwood

Die pharmakovigilante Datenbank VigiAccess der Weltgesundheitsorganisation listet derzeit 5.811.685 einzelne Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (ADR), die mit COVID-19-Impfstoffen als Wirkstoff in Verbindung stehen.

Eine Studie von Harvard Pilgrim Healthcare/HHS bestätigt, dass weniger als 1 % der Impfstoff-Nebenwirkungen gemeldet werden, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl näher bei einer halben Milliarde liegen könnte.

Diese Meldungen werden von nationalen Arzneimittelbehörden weltweit eingereicht und nach betroffenen Körpersystemen kategorisiert.

Nachfolgend die vollständige numerische Aufschlüsselung exakt so, wie sie in der Datenbank aufgeführt ist.

Gemeldete potenzielle Nebenwirkungen nach Systemkategorie

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

3.435.222 Meldungen (26 %)

3.435.222 Meldungen (26 %) Erkrankungen des Nervensystems

2.162.680 Meldungen (16 %)

2.162.680 Meldungen (16 %) Gastrointestinale Erkrankungen

969.611 Meldungen (7 %)

969.611 Meldungen (7 %) Untersuchungen (Laboranomalien, diagnostische Befunde)

807.850 Meldungen (6 %)

807.850 Meldungen (6 %) Infektionen und parasitäre Erkrankungen

660.107 Meldungen (5 %)

660.107 Meldungen (5 %) Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

559.163 Meldungen (4 %)

559.163 Meldungen (4 %) Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

643.195 Meldungen (5 %)

643.195 Meldungen (5 %) Verletzungen, Vergiftungen und prozedurale Komplikationen

373.950 Meldungen (3 %)

373.950 Meldungen (3 %) Herzerkrankungen

334.064 Meldungen (3 %)

334.064 Meldungen (3 %) Psychiatrische Erkrankungen

253.443 Meldungen (2 %)

253.443 Meldungen (2 %) Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

240.517 Meldungen (2 %)

240.517 Meldungen (2 %) Gefäßerkrankungen

245.846 Meldungen (2 %)

245.846 Meldungen (2 %) Erkrankungen des Fortpflanzungssystems und der Brust

280.795 Meldungen (2 %)

280.795 Meldungen (2 %) Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

1.419.363 Meldungen (11 %)

1.419.363 Meldungen (11 %) Erkrankungen des Immunsystems

123.050 Meldungen (1 %)

123.050 Meldungen (1 %) Chirurgische und medizinische Eingriffe

121.374 Meldungen (1 %)

121.374 Meldungen (1 %) Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

103.797 Meldungen (1 %)

103.797 Meldungen (1 %) Augenerkrankungen

172.469 Meldungen (1 %)

172.469 Meldungen (1 %) Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths

153.026 Meldungen (1 %)

Kategorien mit geringerer Häufigkeit, aber weiterhin signifikanter Zahl

Nieren- und Harnwegserkrankungen

47.767 Meldungen

47.767 Meldungen Endokrine Erkrankungen

13.403 Meldungen

13.403 Meldungen Hepatobiliäre Erkrankungen

13.323 Meldungen

13.323 Meldungen Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen

14.180 Meldungen

14.180 Meldungen Angeborene, familiäre und genetische Erkrankungen

4.533 Meldungen

4.533 Meldungen Neoplasien (gutartig, bösartig, nicht näher bezeichnet)

17.770 Meldungen

17.770 Meldungen Produktprobleme

10.919 Meldungen

10.919 Meldungen Soziale Umstände

47.909 Meldungen

Diese Zahlen stellen Einreichungen von nationalen Gesundheitsbehörden dar, die am globalen Arzneimittelsicherheits-Überwachungsprogramm der WHO teilnehmen.

Stand März 2025 nehmen 182 Gesundheitsbehörden (nationale Pharmakovigilanzzentren) am WHO-Programm für internationales Arzneimittel-Monitoring teil.

Jede Meldung kann mehrere Symptome enthalten, weshalb die Summen nach Kategorien die Anzahl der einzelnen Meldungen übersteigen.

Das Ausmaß und die systemweite Verteilung dieser Meldungen sind für eine einzelne Klasse pharmazeutischer Produkte im VigiBase-System beispiellos.