WHO listet 5,8 Millionen Meldungen über Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen

Daten der Weltgesundheitsorganisation zeigen systemübergreifende Meldungen zu Nebenwirkungen aus neurologischen, kardialen, immunologischen, gastrointestinalen und reproduktiven Bereichen
Jon Fleetwood
Die pharmakovigilante Datenbank VigiAccess der Weltgesundheitsorganisation listet derzeit 5.811.685 einzelne Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (ADR), die mit COVID-19-Impfstoffen als Wirkstoff in Verbindung stehen.
Eine Studie von Harvard Pilgrim Healthcare/HHS bestätigt, dass weniger als 1 % der Impfstoff-Nebenwirkungen gemeldet werden, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl näher bei einer halben Milliarde liegen könnte.
Diese Meldungen werden von nationalen Arzneimittelbehörden weltweit eingereicht und nach betroffenen Körpersystemen kategorisiert.
Nachfolgend die vollständige numerische Aufschlüsselung exakt so, wie sie in der Datenbank aufgeführt ist.
Gemeldete potenzielle Nebenwirkungen nach Systemkategorie
- Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
3.435.222 Meldungen (26 %)
- Erkrankungen des Nervensystems
2.162.680 Meldungen (16 %)
- Gastrointestinale Erkrankungen
969.611 Meldungen (7 %)
- Untersuchungen (Laboranomalien, diagnostische Befunde)
807.850 Meldungen (6 %)
- Infektionen und parasitäre Erkrankungen
660.107 Meldungen (5 %)
- Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
559.163 Meldungen (4 %)
- Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
643.195 Meldungen (5 %)
- Verletzungen, Vergiftungen und prozedurale Komplikationen
373.950 Meldungen (3 %)
- Herzerkrankungen
334.064 Meldungen (3 %)
- Psychiatrische Erkrankungen
253.443 Meldungen (2 %)
- Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
240.517 Meldungen (2 %)
- Gefäßerkrankungen
245.846 Meldungen (2 %)
- Erkrankungen des Fortpflanzungssystems und der Brust
280.795 Meldungen (2 %)
- Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
1.419.363 Meldungen (11 %)
- Erkrankungen des Immunsystems
123.050 Meldungen (1 %)
- Chirurgische und medizinische Eingriffe
121.374 Meldungen (1 %)
- Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
103.797 Meldungen (1 %)
- Augenerkrankungen
172.469 Meldungen (1 %)
- Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
153.026 Meldungen (1 %)
Kategorien mit geringerer Häufigkeit, aber weiterhin signifikanter Zahl
- Nieren- und Harnwegserkrankungen
47.767 Meldungen
- Endokrine Erkrankungen
13.403 Meldungen
- Hepatobiliäre Erkrankungen
13.323 Meldungen
- Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen
14.180 Meldungen
- Angeborene, familiäre und genetische Erkrankungen
4.533 Meldungen
- Neoplasien (gutartig, bösartig, nicht näher bezeichnet)
17.770 Meldungen
- Produktprobleme
10.919 Meldungen
- Soziale Umstände
47.909 Meldungen
Diese Zahlen stellen Einreichungen von nationalen Gesundheitsbehörden dar, die am globalen Arzneimittelsicherheits-Überwachungsprogramm der WHO teilnehmen.
Stand März 2025 nehmen 182 Gesundheitsbehörden (nationale Pharmakovigilanzzentren) am WHO-Programm für internationales Arzneimittel-Monitoring teil.
Jede Meldung kann mehrere Symptome enthalten, weshalb die Summen nach Kategorien die Anzahl der einzelnen Meldungen übersteigen.
Das Ausmaß und die systemweite Verteilung dieser Meldungen sind für eine einzelne Klasse pharmazeutischer Produkte im VigiBase-System beispiellos.