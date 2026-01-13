Das Ende der NATO?

Molly Schwartz

Die Monroe-Doktrin, die 1823 von US-Präsident James Monroe verkündet wurde, erklärte den amerikanischen Einfluss auf die westliche Hemisphäre zu einer Zeit, als neu unabhängige südamerikanische Staaten gerade aus der europäischen Kolonialherrschaft hervorgingen. Während die Doktrin Europa als politisches Instrument davor warnte, sich einzumischen, ging sie nicht so weit, dass die Vereinigten Staaten als eine Art Vormund für diese jungen Staaten auftreten würden.

Dons Interpretation der Doktrin scheint jedoch etwas anders zu sein – wenn auch nicht völlig einzigartig. Tatsächlich ist das Ausheben eines massiven Grabens, um ein Land in zwei Teile zu spalten, eine recht explizite Form US-amerikanischer Intervention. Die jüngste Operation in Venezuela markiert das erste Mal seit der Bush-Regierung (‚H‘, nicht ‚W‘), dass wir so etwas aus Washington gesehen haben, und auch die Rhetorik der aktuellen Regierung rund um diese Operation hebt sich deutlich ab.

Außenminister Marco Rubio stellte klar: „Es gibt keinen Krieg. [Es gibt] einen Krieg gegen Drogenhandelsorganisationen – keinen Krieg gegen Venezuela.“ Manche würden argumentieren, dass ein Krieg ein Krieg bleibt, unabhängig davon, wie der Gegner definiert wird, doch Rubio sieht das anders. Er hat zudem die Kernabsichten der USA unmissverständlich formuliert: „Dies ist die westliche Hemisphäre. Hier leben wir – und wir werden nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre als Operationsbasis für Gegner, Konkurrenten und Rivalen der Vereinigten Staaten dient.“

Was Maduro betrifft, scheint die Lage eindeutig. Es wird erwartet, dass er vom Southern District of New York in mindestens einem der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte verurteilt wird und wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Maduro selbst beteuert jedoch, er sei „nicht schuldig der Narco-Terrorismus-Vorwürfe“, und erklärt: „Ich bin unschuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin ein anständiger Mann.“

Am Montag wurde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als amtierende Präsidentin vereidigt, nachdem Trump am Wochenende gegenüber The Atlantic erklärt hatte: „Wenn [Rodríguez] nicht das Richtige tut, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen – wahrscheinlich einen noch höheren als Maduro.“

Rodríguez’ Tonfall hat sich seit dem Wochenende deutlich verändert. Hatte sie Madurados Festnahme zunächst als „barbarisch“ verurteilt, streckt sie nun Washington einen Olivenzweig entgegen und erklärt: „Wir laden die US-Regierung ein, gemeinsam an einer kooperativen Agenda zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist, im Rahmen des Völkerrechts, und darauf abzielt, ein dauerhaftes gemeinschaftliches Zusammenleben zu stärken.“

Doch Venezuelas Zukunft bleibt ungewiss. Es gibt eine Flut von Schlagzeilen darüber, wie viel Kontrolle die USA über die venezolanische Energieinfrastruktur übernehmen werden oder ob sie letztlich überhaupt die Kontrolle übernehmen. Trump hat jedenfalls deutlich gemacht, dass er „sehr stark involviert“ sein möchte in die venezolanische Ölindustrie.

Wie der Senior-Energiestratege Joe DeLaura anmerkt, „wäre ein enormes Maß an Kapitalinvestitionen erforderlich, um Venezuela wieder auf sein früheres Produktionsniveau zu bringen … der Mindestzeitraum, um die Förderung wieder auf das frühere Niveau zu bringen, läge bei fünf bis zehn Jahren und würde Milliarden von Dollar kosten.“

Auch die Regierung Venezuelas befindet sich im Umbruch. Wird Madurados Regierung unter der Führung von Rodríguez im Amt bleiben, oder ist ihre Zeit begrenzt? Rodríguez’ jüngste Beschwichtigung könnte ihr ein paar weitere Monate verschafft haben (oder vielleicht jene komfortable Wohnung in Katar, die Maduro abgelehnt hat), doch die Frage bleibt: Werden wir am Ende doch einen echten Regimewechsel in Venezuela erleben?

Historisch galt die Monroe-Doktrin für Mittel- und Südamerika, doch ihre geografischen Grenzen wurden nie ausdrücklich festgelegt. Die Trump-Regierung könnte jedoch kreativ mit Grenzen umgehen und andeuten, dass sich die Doktrin bald auch auf Grönland erstrecken könnte (das technisch gesehen ebenfalls zur westlichen Hemisphäre gehört).

Grönland tauchte erstmals während Trumps Wahlkampf als Gesprächsthema auf. Am Wochenende wurde dies erneut aufgegriffen, als Trump erklärte, die USA „brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit“ und „wir werden uns in etwa zwei Monaten mit Grönland befassen. Lassen Sie uns in 20 Tagen über Grönland sprechen.“ Worum es dabei konkret gehen wird, ist noch unklar, doch Dänemark – und die EU – werten dies als Drohung.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte, „wenn die USA sich dafür entscheiden sollten, ein anderes NATO-Land militärisch anzugreifen, dann hört alles auf, einschließlich der NATO und damit der Sicherheit, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut wurde.“

Auch der grönländische Ministerpräsident fand deutliche Worte gegenüber der Trump-Regierung, zeigte sich jedoch offen für Verhandlungen. „Kein weiterer Druck“, sagte er, „keine weiteren Annexionsfantasien. Wir sind offen für Dialog. Wir sind offen für Gespräche. Aber das muss über die richtigen Kanäle und unter Achtung des Völkerrechts geschehen.“

Während eine offene militärische Übernahme durch die USA unwahrscheinlich erscheint, ist diplomatisches Taktieren eine andere Sache. Trumps Ansatz in der Staatskunst wurde oft als „zu viel Stock, zu wenig Karotte“ beschrieben. Im Fall Grönlands könnten wir etwas mehr Karotte sehen. Dennoch könnte man sich bei einer Bevölkerung von nur rund 50.000 Menschen ein Gedankenexperiment vorstellen, bei dem die USA für den niedrigen, niedrigen Preis von 50 Milliarden Dollar jedem Grönländer eine Million Dollar anbieten – im Austausch für ihr Land. Das könnte durchaus attraktiver erscheinen.