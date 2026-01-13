KI wird jetzt als Agent in den Supermärkten integriert und soll dir beim Einkaufen „helfen“

Walmart kooperiert mit Google bei agentischer KI, damit Algorithmen für den Kunden einkaufen helfen

„Der Übergang von der traditionellen Web- oder App-Suche hin zum agentengeführten Handel stellt die nächste große Evolution im Einzelhandel dar. Wir beobachten diesen Wandel nicht nur – wir treiben ihn voran.“

The WinePress

Der folgende Bericht ist eine Pressemitteilung von Walmart, veröffentlicht am 11. Januar 2026.

Heute teilen Walmart Inc. und Google ihre Pläne zur Einführung eines neuen Erlebnisses, das die Intelligenz von Googles Gemini mit dem unübertroffenen Sortiment, dem Mehrwert und der Bequemlichkeit von Walmart und Sam’s Club verbindet, um das Einkaufen intuitiver, verlässlicher und perfekt auf den Rhythmus des Alltags abzustimmen. Das neue Erlebnis – von Walmart entwickelt und direkt innerhalb von Gemini über das Universal Commerce Protocol zugänglich – adressiert mehrere zentrale Kundenbedürfnisse:

Großartige Produkte zu großartigen Preisen:

Gemini wird automatisch Produkte von Walmart und Sam’s Club aus Filialen und dem Online-Angebot einbeziehen, wenn dies relevant ist. Wenn ein Kunde beispielsweise nach Beratung zu Campingausrüstung für die Frühjahrssaison fragt, werden Artikel aus dem umfangreichen Produktsortiment des Händlers angezeigt. Und da Menschen mit Gemini im Dialog sprechen, ergeben sich mehr Möglichkeiten, während des Gesprächs relevante Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Gemini wird automatisch Produkte von Walmart und Sam’s Club aus Filialen und dem Online-Angebot einbeziehen, wenn dies relevant ist. Wenn ein Kunde beispielsweise nach Beratung zu Campingausrüstung für die Frühjahrssaison fragt, werden Artikel aus dem umfangreichen Produktsortiment des Händlers angezeigt. Und da Menschen mit Gemini im Dialog sprechen, ergeben sich mehr Möglichkeiten, während des Gesprächs relevante Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Personalisierung und Vertrautheit:

Wenn Kunden Produkte über Gemini entdecken, hilft Walmart ihnen, nahtlos und vertrauenswürdig von der Inspiration zum Kauf zu gelangen – alles innerhalb der vertrauten Walmart- und Sam’s-Umgebungen, die sie kennen und schätzen. Wenn Kunden ihre Konten verknüpfen, empfiehlt Walmart ergänzende Artikel auf Grundlage früherer Online- und In-Store-Käufe, kombiniert ihre Bestellung mit weiteren Artikeln, die sich bereits in ihrem Walmart- oder Sam’s-Club-Warenkorb befinden, und stellt alle Vorteile ihrer Walmart+- und Sam’s-Club-Mitgliedschaften bereit.

Wenn Kunden Produkte über Gemini entdecken, hilft Walmart ihnen, nahtlos und vertrauenswürdig von der Inspiration zum Kauf zu gelangen – alles innerhalb der vertrauten Walmart- und Sam’s-Umgebungen, die sie kennen und schätzen. Wenn Kunden ihre Konten verknüpfen, empfiehlt Walmart ergänzende Artikel auf Grundlage früherer Online- und In-Store-Käufe, kombiniert ihre Bestellung mit weiteren Artikeln, die sich bereits in ihrem Walmart- oder Sam’s-Club-Warenkorb befinden, und stellt alle Vorteile ihrer Walmart+- und Sam’s-Club-Mitgliedschaften bereit. Schnelle Lieferung:

Kunden und Mitglieder können Artikel aus Filialen und Clubs genau dorthin und dann liefern lassen, wann sie es wünschen – mit Hunderttausenden lokal kuratierter Produkte, die in weniger als drei Stunden und teils schon innerhalb von 30 Minuten geliefert werden.

„Der Übergang von der traditionellen Web- oder App-Suche hin zum agentengeführten Handel stellt die nächste große Evolution im Einzelhandel dar. Wir beobachten diesen Wandel nicht nur – wir treiben ihn voran“, sagte John Furner, President und CEO von Walmart U.S. sowie designierter President und CEO von Walmart Inc. „Wir wollen Kunden dabei helfen, das zu bekommen, was sie brauchen und wollen – wann und wo sie es wollen. Die Partnerschaft mit Google, um das Walmart-Erlebnis direkt in Gemini zu bringen, ist ein weiterer Schritt hin zu nahtlosen Einkaufserlebnissen für Kunden und Mitglieder, die intuitiver und persönlicher sind als je zuvor.“

„KI kann jeden Schritt der Kundenreise verbessern – von der Entdeckung bis zur Lieferung. Walmart ist ein Innovator im Einzelhandel, und wir freuen uns, mit ihnen an einem neuen offenen Standard zu arbeiten, um agentischen Handel Realität werden zu lassen. Kunden werden bald alles, was sie an Walmart lieben, direkt in der Gemini-App erleben können“, sagte Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet.

AUTORENKOMMENTAR

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich über Walmarts Partnerschaft mit OpenAI berichtet habe, die es Kunden ermöglicht, Einkäufe mit ChatGPT zu tätigen.

Erneut gilt: Was Walmart mit OpenAI und Google tut, ist das, was das Weltwirtschaftsforum (WEF) einst in einem kurzen Essay prophezeit hat, der das Leben im Jahr 2030 beschreibt:

Einkaufen? Ich kann mich kaum noch erinnern, was das ist. Für die meisten von uns wurde es darauf reduziert, Dinge zur Nutzung auszuwählen. Manchmal macht mir das Spaß, und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus es für mich erledigt. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich selbst.

Ich kann mich kaum noch erinnern, was das ist. Für die meisten von uns wurde es darauf reduziert, Dinge zur Nutzung auszuwählen. Manchmal macht mir das Spaß, und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus es für mich erledigt. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich selbst. Als KI und Roboter so viel unserer Arbeit übernahmen, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das Konzept der Rushhour ergibt keinen Sinn mehr, da die Arbeit, die wir tun, zu jeder Zeit erledigt werden kann. Ich weiß nicht einmal, ob ich es noch Arbeit nennen würde. Es ist eher Denkzeit, Schaffenszeit und Entwicklungszeit.

Eine Zeit lang wurde alles zur Unterhaltung, und die Menschen wollten sich nicht mit schwierigen Fragen befassen. Erst in letzter Minute fanden wir heraus, wie man all diese neuen Technologien für bessere Zwecke nutzen kann, als nur Zeit totzuschlagen.

Klingt verrückt, aber das ist die Zukunft – früher, als die meisten Menschen es begreifen.

Verse: 12,24: Die Hand der Fleißigen wird herrschen; die Trägen aber werden dienstbar sein.

Währenddessen bringen Walmart – zusammen mit Amazon und anderen Konzernen, Banken und Akteuren wie BlackRock – ihre eigenen Stablecoins auf den Markt. Diese Nachricht kam Wochen bevor Trump im Juli den GENIUS Act unterzeichnete, um die Schaffung von digitalen Dollar-Stablecoins zu starten.

Forbes schrieb:

Stablecoins könnten erhebliche Transaktionsvolumina – und Kerneinlagen – von Banken abziehen, da Einzelhändler, Fintechs und Big-Tech-Unternehmen markeneigene Stablecoins herausgeben, die Verbraucher dazu bringen, Bargeld aus Bequemlichkeit, wegen Belohnungen oder wegen Programmierbarkeit in Stablecoins umzuschichten.

In diesem Szenario werden Stablecoins zu funktionalen Äquivalenten von Bankeinlagen – jedoch ohne FDIC-Versicherung, ohne gewachsene Kundenbeziehungen und ohne die regulatorischen Schutzmechanismen, die Banken bieten.

Für Banken, die handeln, sind der GENIUS Act sowie die Stablecoins von Amazon und Walmart keine Bedrohungen – sie sind ein Bauplan.

In der Tat läuft all dies auf eine Konvergenz hinaus, in der alles erfasst und zu einem Token wird.



