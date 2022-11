WHO veröffentlicht Leitfaden zur „Bekämpfung von Fehlinformationen“

Die WHO und andere führende Politiker der Welt arbeiten jetzt zusammen, um Informationen, die nicht ihrer Agenda entsprechen, zum Schweigen zu bringen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat angekündigt, dass sie mit Big Tech zusammenarbeitet, um Fehlinformationen im Internet zu bekämpfen.

Als Ergebnis der „Policy Updates“ der WHO wurden 850.000 YouTube-Videos mit „schädlichen oder irreführenden COVID-19-Fehlinformationen“ zwischen Februar 2020 und Januar 2021 von der Plattform entfernt.

Damit Sie nicht alle Seiten eines Themas sehen und sich selbst eine fundierte Meinung bilden können, beabsichtigt die WHO, das Internet sorgfältig zu kontrollieren, damit Sie nur das sehen, was sie als die „Wahrheit“ ansieht

Um dies zu erreichen, arbeitet die WHO eng mit ihren eigenen Meistermanipulatoren zusammen, darunter YouTube, Google, Facebook und NewsGuard

Die WHO hat eine Webseite eingerichtet, um Fehlinformationen im Internet zu melden, mit direkten Links zu Social-Media-Plattformen, die es leicht machen, diejenigen zu verpfeifen, die gegen den Status quo verstoßen.

Ein beträchtlicher Teil der Budgets von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt stammt von der Pharmaindustrie, die diese Behörden eigentlich regulieren sollen.

Sie können heute Nacht ruhig schlafen. Die Weltgesundheitsorganisation hat angekündigt, dass sie mit Big Tech zusammenarbeitet, um Fehlinformationen im Internet zu bekämpfen. Sie hat nicht definiert, gegen welche „Fehlinformationen“ sie vorgeht oder was „Fehlinformationen“ überhaupt sind, aber wenn Sie etwas sehen, das verdächtig aussieht, möchte die WHO, dass Sie es sofort melden, damit soziale Medienplattformen es kennzeichnen oder entfernen können.

Klingt beunruhigend? Eher wie ein Albtraum, der aber leider kein Traum ist. Wie John Campbell, ein pensionierter Krankenpfleger und Lehrer aus England, in dem obigen Video sagt: „Es ist fast so, als ob sie Einfluss auf alle Bereiche der sozialen Medien nehmen wollen. Ja, in der Tat, und sie sind auch ziemlich offen damit. Die WHO erklärt, dass sie „die Politik und die Richtlinien für soziale Medien ändert“, und:

Die WHO arbeitet mit den Abteilungen für soziale Medien zusammen, um sicherzustellen, dass die Unternehmenspolitik und die Richtlinien für Inhaltsanbieter zweckmäßig sind. So hat die WHO beispielsweise mit YouTube zusammengearbeitet, um ihre COVID-19-Fehlinformationspolitik zu verbessern und Richtlinien für Inhaltsanbieter zu erstellen, um sicherzustellen, dass keine medizinischen Fehlinformationen im Kontext des Virus auf ihrer Plattform verbreitet werden.

Fast 1 Million YouTube-Videos vom Netz genommen

Infolge der „Richtlinienaktualisierungen“ der WHO wurden von Februar 2020 bis Januar 2021 mehr als 850.000 YouTube-Videos mit „schädlichen oder irreführenden COVID-19-Fehlinformationen“ von der Plattform entfernt. Als Begründung für ihre zügellose Zensur erklärt die WHO:

Die WHO und ihre Partner sind sich bewusst, dass Fehlinformationen im Internet das Potenzial haben, sich weiter, schneller und manchmal tiefer zu verbreiten als die Wahrheit – auf einigen Social-Media-Plattformen werden Unwahrheiten mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit geteilt als korrekte Nachrichten. Um dem entgegenzuwirken, hat die WHO gemeinsam mit Technologieunternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Damit Sie nicht alle Seiten eines Themas sehen und sich selbst eine fundierte Meinung bilden können, beabsichtigt die WHO, das Internet sorgfältig zu kontrollieren, damit Sie nur das sehen, was sie für die „Wahrheit“ hält. Und sie arbeitet eng, „auf wöchentlicher Basis“, mit eigenen Meistermanipulatoren zusammen, darunter YouTube, Google, Facebook und „mehrere andere Partner wie NewsGuard …

Ach ja, NewsGuard, ein weiterer selbsternannter Internet-Watchdog, der ein Browser-Plugin verkauft, mit dem Websites nach neun Kriterien der Glaubwürdigkeit und Transparenz bewertet werden können. NewsGuard erhielt einen Großteil seines Startkapitals von Publicis Groupe, einem riesigen globalen Kommunikationskonzern mit Abteilungen für Markendarstellung, Design digitaler Geschäftsplattformen, Medienarbeit und Gesundheitswesen.

Publicis Groupe’s Gesundheitstochter, Publicis Health, nennt Lilly, Abbot, Roche, Amgen, Genentech, Celgene, Gilead, Biogen, Astra Zeneca, Sanofi, Bayer und andere Big Pharma Giganten als Kunden. Die PR-Firma, die die irreführenden Marketingkampagnen von Purdue Pharma für das Opioid Oxycontin entwickelt und durchgeführt hat, ist niemand anderes als Publicis.

Anfang Mai 2021 reichte der Generalstaatsanwalt von Massachusetts eine Klage gegen Publicis Health ein, in der er die Publicis-Tochter beschuldigte, Purdue bei der Erstellung des irreführenden Marketingmaterials unterstützt zu haben, mit dem Ärzte zur Verschreibung von OxyContin verleitet werden sollten. Das ist zwar ein wenig weit hergeholt, aber Sie wissen ja, dass man viel über eine Organisation erfahren kann, wenn man weiß, wer ihre Freunde sind.

Schützen Sie sich selbst und andere“ – Melden Sie „Fehlinformationen

Die WHO bittet auch jeden, der ihr zuhört und auf ihre unverhohlene Propaganda hereinfällt, um Hilfe bei der Meldung von „Fehlinformationen“ über COVID-19 und COVID-19-Impfungen, die gegen ihre Richtlinien verstoßen. Laut WHO:

Soziale Medienplattformen haben … der WHO Zugang zu Schnellmeldesystemen gewährt, die es uns ermöglichen, Fehlinformationen auf ihren Plattformen zu markieren und so die Meldung und Entfernung von Inhalten, die gegen die Richtlinien verstoßen, zu beschleunigen. Die WHO arbeitet auch mit Mitgliedstaaten wie der Regierung des Vereinigten Königreichs zusammen, um das Bewusstsein für Fehlinformationen über COVID-19 und Impfstoffe zu schärfen und Einzelpersonen zu ermutigen, falsche oder irreführende Inhalte online zu melden.

Praktischerweise hat die WHO das Rätselraten darüber, wie diese Fehlinformationen zu melden sind, abgeschafft. Sie hat eine Webseite für die Meldung von Fehlinformationen im Internet eingerichtet, mit direkten Links zu den folgenden Social-Media-Plattformen, die es leicht machen, diejenigen zu verpfeifen, die gegen den Status quo verstoßen:

Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

WhatsApp

TikTok

LinkedIn

Viber

VK

Kwai

Die WHO will eine globale Supermacht schaffen

Die WHO beschränkt sich nicht darauf, das Internet zu kontrollieren. Sie will auch die Welt vor Infektionskrankheiten, dem Versagen des Lebensmittelsystems und anderen Problemen „retten“, indem sie eine globalistische Organisation mit synchronisierten Plänen schafft – und dem Potenzial für ultimative Kontrolle und Macht.

Dies wurde im Oktober 2022 bekannt, als die WHO eine neue Initiative mit dem Namen One Health Joint Plan of Action ankündigte. Der Plan wurde von der Quadripartite ins Leben gerufen, die neben der WHO aus folgenden Organisationen besteht:

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)

Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH, gegründet als OIE)

Die WHO hat bereits zu viel Macht. Diese neue Initiative wird ihr nur noch mehr geben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Bill Gates der wichtigste Geldgeber der WHO ist und mehr zum Zweijahresbudget der WHO in Höhe von 4,84 Milliarden Dollar beiträgt – über mehrere Kanäle, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation sowie GAVI, die von der Gates Foundation in Partnerschaft mit der WHO, der Weltbank und verschiedenen Impfstoffherstellern gegründet wurde – als jede Regierung eines Mitgliedsstaates. Kurz gesagt, Bill Gates ist im Grunde der Eigentümer der WHO.

Regulierungsbehörden in der Hand der Industrie

1992 wurde der Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) geschaffen, der es der U.S. Food and Drug Administration erlaubt, Gebühren von der Pharmaindustrie zu erheben. „Mit diesem Gesetz wurde die FDA von einer vollständig vom Steuerzahler finanzierten Einrichtung zu einer Einrichtung, die durch Gelder der Industrie ergänzt wird“, heißt es in einem BMJ-Artikel der investigativen Journalistin Maryanne Demasi.

Heute wird ein erheblicher Teil des Budgets der Regulierungsbehörden von der Pharmaindustrie finanziert, die diese Behörden eigentlich regulieren sollen. Im Jahr 1993, nach der Verabschiedung des PDUFA, nahm die FDA etwa 29 Millionen Dollar an Netto-PDUFA-Gebühren ein. Dieser Betrag stieg bis 2016 auf das 30-fache – auf 884 Millionen Dollar.

Aufschlussreich ist auch, wie Campbell feststellte, dass bei der FDA neun von zehn ehemaligen Kommissaren zwischen 2006 und 2019 für Pharmaunternehmen arbeiteten. Aber nicht nur die US-Regulierungsbehörden werden von der Industrie vereinnahmt; ein ähnlicher Trend ist in Europa zu beobachten. Im Jahr 1995 finanzierten die Gebühren der Industrie 20 % der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Dieser Anteil stieg bis 2010 auf 75 %, und im Jahr 2022 werden es 89 % sein. Laut Demasi:

Im Jahr 2005 untersuchte der Gesundheitsausschuss des britischen Unterhauses den Einfluss der Arzneimittelindustrie auf die Gesundheitspolitik, einschließlich der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Der Ausschuss war besorgt, dass die Finanzierung durch die Industrie dazu führen könnte, dass die Behörde ‚die Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit zu schützen und zu fördern, aus den Augen verliert, während sie versucht, Gebühreneinnahmen von den Unternehmen zu erzielen‘. Doch fast zwei Jahrzehnte später hat sich daran wenig geändert, und die Finanzierung von Arzneimittelbehörden durch die Industrie ist zur internationalen Norm geworden.

Wie sehen die Regulierungsbehörden in den verschiedenen Ländern im Vergleich aus? „Das Geld der Industrie durchdringt die führenden Regulierungsbehörden der Welt“, schreibt Demasi und zeigt Folgendes auf:

Australiens Therapeutic Goods Administration – 96% des Budgets stammen von der Industrie

Die europäische EMA – 89 %.

Großbritanniens MHRA – 86%

Japans Agentur für Pharmazeutika und Medizinprodukte – 85%

U.S. FDA – 65%

Gesundheit Kanada – 50,5%

„Sind das die offiziellen Stellen, die darüber entscheiden sollen, welche Gesundheitsinformationen wir erhalten, welche Medikamente gut für uns sind und welche schlecht für uns? sagte Campbell. „Wollen wir wirklich, dass diese Gremien diese Entscheidungen treffen, wenn man bedenkt, wie viel Geld sie von Leuten erhalten, die sie als Interessenvertreter betrachten?

„Wir reden hier über große Geldbeträge, die keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben“, sagt er sarkastisch. „Und doch entscheiden diese offiziellen Stellen darüber, welche Gesundheitsinformationen Sie und ich erhalten werden“.

Leben wir in einer Orwellschen Realität?

Der Zugang zu Informationen, wie er einmal war, hat sich grundlegend verändert. Die WHO und andere führende Politiker der Welt arbeiten jetzt zusammen, um Informationen zum Schweigen zu bringen, die nicht mit ihrer gemeinsamen Agenda übereinstimmen. Sogar Informationen, die einst Tatsachen waren, wie z. B. Definitionen in Wörterbüchern und auf offiziellen Regierungswebseiten, wurden in Echtzeit geändert.

Beispiele für Definitionen, die geändert wurden, sind die für Pandemie, Herdenimmunität, Impfstoffe und Impfgegner. Die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson gehört zu denjenigen, die erklärt haben, dass praktisch alles, was man online sieht und hört, übernommen wurde, um einer größeren Agenda zu dienen. Attkisson bekräftigt:

Praktisch jede Form von Information und Quelle, die man nutzen kann, wurde genutzt. Das schließt die Definitionen in den Wörterbüchern ein, das schließt alles ein, weil dies wichtige Wege sind, das Denken zu beeinflussen. Die Sprache ist sehr mächtig. Die Menschen wollen nicht mit bestimmten Namen und Bezeichnungen in Verbindung gebracht werden. Das erinnert mich an 1984, die Geschichte von George Orwell über die futuristische Gesellschaft, in der die Geschichte in Echtzeit umgeschrieben wurde, um der Version zu entsprechen, die die Regierung oder die Partei wollte. Auch heute werden Definitionen in Echtzeit umgeschrieben und verändert, damit sie mit der Vision übereinstimmen, die das Establishment den Menschen vermitteln will.

Campbell zitiert auch „1984“, in dem es heißt: „Es wurde erwartet, dass Newspeak Oldspeak (oder Standard-Englisch, wie wir es nennen sollten) bis zum Jahr 2050 endgültig verdrängt haben würde. „Hoffen wir, dass es nicht vorher so weit ist“, sagte Campbell. „Ich mag Oldspeak . Das ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin.

Orwell schrieb: „Der Zweck von Newspeak war nicht nur, ein Ausdrucksmedium für die Weltanschauung und die geistigen Gewohnheiten der Anhänger von Ingsoc [der regierenden Partei] zu schaffen, sondern auch, alle anderen Denkweisen unmöglich zu machen.

„Das C-Vokabular [eine Komponente von Newspeak] war eine Ergänzung zu den anderen und bestand ausschließlich aus wissenschaftlichen und technischen Begriffen. Diese ähnelten den heute gebräuchlichen wissenschaftlichen Begriffen und waren aus denselben Wurzeln aufgebaut, aber man achtete darauf, sie streng zu definieren und sie von unerwünschten Bedeutungen zu befreien.

Und dann sind da noch die drei Slogans „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“, die sich zwar widersprechen, aber von der Bevölkerung weitgehend akzeptiert werden. Das regt zum Nachdenken an, denn die WHO und andere Regulierungsbehörden werden immer unverhohlener in ihrer Zensur und Unterdrückung der Freiheit. „Machen Sie daraus, was Sie wollen“, sagt Campbell.

Artikel als PDF:

Quellen: