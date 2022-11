Klaus Schwab lobt Chinas Diktatur als „Vorbild“

„Wir müssen die Welt von morgen konstruieren … eine systemische Transformation“.

In einem Interview mit einem staatlichen chinesischen Fernsehsender am Mittwoch bezeichnete der Gründer der globalistischen Organisation, die die Konferenzen in Davos ausrichtet und viele Staatsoberhäupter der Welt „ausbildet“, den chinesischen Diktator Xi Jinping und seine kommunistische Parteiregierung als „Vorbild“ und drückte seinen „Respekt“ für die „enormen“ Errungenschaften des Landes in den vergangenen mehr als 40 Jahren aus.

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, sprach mit Tian Wei, dem Moderator der Sendung „World Insight“ des in Peking ansässigen China Global Television Network, über die jüngsten G20- und B20-Treffen auf Bali, Indonesien.

Auf die Frage nach den Ergebnissen des Gipfels – zu denen auch eine Einigung auf politische Prioritäten wie die Bekämpfung des Klimawandels gehörte – sagte Schwab, die Staats- und Regierungschefs müssten noch weiter gehen.

„Wir müssen eine strategische Stimmung haben“, sagte er, „wir müssen die Welt von morgen gestalten. Es geht um eine systemische Umgestaltung der Welt“.

Die Staats- und Regierungschefs müssten „definieren“, wie die Welt nach „dieser Transformationsperiode“ aussehen solle.

Im Januar 2021 wurde Xi ausgewählt, um das virtuelle WEF-Treffen in Davos einzuleiten. Schwab lobte in seiner Vorstellung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei China für seine „zahlreichen Initiativen“, die „im Geiste der Schaffung einer Welt, in der alle Akteure eine verantwortungsvolle und reaktionsfähige Rolle übernehmen“, ergriffen worden seien.

„Herr Präsident, ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Politik neu auszurichten und gemeinsam für eine friedliche und wohlhabende Welt zu arbeiten“, sagte Schwab zu diesem Zeitpunkt.

Am Mittwoch gingen chinesische Sicherheitskräfte gewaltsam gegen protestierende Mitarbeiter von Foxconn Zhengzhou, der weltweit größten iPhone-Fabrik, vor, wie aus Bildern und Videoclips hervorgeht, die auf chinesischen Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurden.

Siehe Schwabs Äußerungen vom Mittwoch im chinesischen Staatsfernsehen:

Als im Jahr 2020 Bedenken hinsichtlich eines Plans des WEF, der sogenannten „Great Reset Initiative“, laut wurden, der darauf abzielt, die Pandemie zur Beschleunigung der Globalisierung zu nutzen, verspotteten die etablierten Medien die Kritiker als verwirrte Verschwörungstheoretiker.

Doch die Initiative ist in Schwabs Buch „COVID-19: The Great Reset“ dargelegt und in Präsident Bidens Annahme des Plans „Build Back Better“ der globalistischen Organisation demonstriert.

Im Oktober haben 18 prominente Akademiker und Intellektuelle ihre Bedenken gegen den Plan in Aufsätzen dargelegt, die der Autor und Forscher Michael Walsh in einem Band mit dem Titel „Against the Great Reset“ zusammengestellt hat.

Der chinesische Diktator Maos „Großer Sprung nach vorn“ wird in einem der Aufsätze des Stanford-Historikers Victor Davis Hanson zitiert, der auf die „Orwellsche Philologie“ der Worte „Great“ und „Reset“ hinweist.

„Man muss das Schlimmste annehmen, wenn das Adjektiv ‚großartig‘ im Zusammenhang mit geplanten grundlegenden, regierungsgesteuerten oder globalen politischen Veränderungen auftaucht. Was Lyndon Johnsons enorm teure, aber gescheiterte ‚Great Society‘ und Maos völkermörderischer ‚Großer Sprung nach vorn‘ gemeinsam hatten, war die Idee eines von oben nach unten verlaufenden, zentral geplanten Schemas, das von Eliten ausgeheckt wurde, ohne dass sie aus erster Hand wussten oder sich auch nur Gedanken darüber machten, wie es sich auf die Mittelschicht und die Armen auswirken würde“, schrieb er.

„So oft ist das Adjektiv ‚großartig‘ ein Codewort vermeintlich aufgeklärter Planer für radikale Versuche des Wiederaufbaus einer Gesellschaft, die entweder in die Irre geführt oder gezwungen werden muss, eine komplette Überholung zu akzeptieren.“

Die Bürokraten und Technokraten, die an den elitären Konferenzen des WEF in Davos in der Schweiz teilnehmen, warnt Hanson, trauen der Fähigkeit „der gewählten Führer und Gesetzgeber westlicher konstitutioneller Regierungen nicht, Probleme unabhängig zu lösen.“

Der kanadische Financier und Zeitungsverleger Conrad Black warnt in seinem Essay „The War on Capitalism“, dass die vom WEF vertretene Idee des „Stakeholder-Kapitalismus“ auf Kollektivismus hinausläuft.

Beim Treffen in Davos 2021 bekräftigte ein CEO der Fortune 500 die Behauptung des WEF, dass „der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, tot ist“.

Marc Benoiff, der CEO von Salesforce, das als Pionier des Cloud Computing gilt, sagte, die „Besessenheit“ von der „Gewinnmaximierung allein für die Aktionäre hat zu einer unglaublichen Ungleichheit und einem planetarischen Notstand geführt.“

„Stakeholder-Kapitalismus“, so das WEF und seine Verbündeten, bedeute, dass Unternehmen statt nach Profit zu streben, „das Wohlergehen aller Menschen und des gesamten Planeten verfolgen“ würden.

Im Vorfeld des Januartreffens veröffentlichte Schwab einen Leitartikel über die Notwendigkeit eines „Davoser Manifests“ für „eine bessere Art von Kapitalismus“.

„Wirtschaftsführer haben jetzt eine unglaubliche Chance. Indem sie dem Stakeholder-Kapitalismus eine konkrete Bedeutung geben, können sie über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen und ihre Pflicht gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen“, schrieb der WEF-Gründer. „Sie können die Welt dem Erreichen gemeinsamer Ziele näher bringen, wie sie im Pariser Klimaabkommen und in der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen skizziert sind. Wenn sie der Welt wirklich ihren Stempel aufdrücken wollen, gibt es dazu keine Alternative.“

