Horowitz: CDC-Daten zeigen, dass VAERS nur die Spitze des Eisbergs der Impfschäden ist

Das ernsthafteste und drängendste Problem, das dieses Land plagt, wurde in der Wahltagsbefragung nicht einmal erwähnt. Es ist das Problem des „plötzlichen Todes“. Jeden Tag entdecken wir mehr belastende Forschungsergebnisse über das Ausmaß der Todesfälle und Verletzungen durch die Impfungen, die bis heute von der Regierung gefördert werden wie nie zuvor.

Was gedenken die Republikaner, die das Repräsentantenhaus und die Hälfte der Regierungen der Bundesstaaten kontrollieren, nun zu tun?

Was ist ihr Plan, um diese Spritzen zu stoppen, die Opfer zu entschädigen und dafür zu sorgen, dass die weitere Entwicklung dieser Technologie gestoppt wird?

Nicht nur, dass die Republikaner dieses Thema nicht einmal diskutieren, die meisten Gesundheitsämter der roten Bundesstaaten fördern die Impfungen immer noch. Sogar Australien zieht die Impfungen für alle unter 30 Jahren zurück. Florida ist nach wie vor der einzige Bundesstaat in den USA, der dies tut.

Wir wissen seit dem ersten Tag der Impfkampagne, dass VAERS eine noch nie dagewesene Tiefe, Breite und Tragweite von Impfschäden aufzeigt. Hier sind die aktuellen Spitzenwerte, die mit freundlicher Genehmigung von Open VAERS (einer Überwachungsorganisation, nicht einer Regierungsseite) auch Nicht-Amerikaner einschließen:

Vom ersten Tag an sprengte dieser Impfstoff die Obergrenzen der typischen Warnstufen von Pharmakovigilanzsystemen, die normalerweise eine automatische Beendigung der Zulassung des Produkts auslösen würden. Stattdessen wurde es weiterhin finanziert, gefördert und in einigen Fällen sogar vorgeschrieben.

Wir wussten auch, dass diese erschreckenden Zahlen von Verletzungen wahrscheinlich nicht gemeldet wurden, konnten aber nicht genau sagen, wie hoch sie waren. Nun, dank der vom Gericht freigegebenen V-SAFE-Daten der CDC können wir beweisen, dass VAERS wahrscheinlich um das 26-fache unterrepräsentiert ist.

Dank der fleißigen Arbeit des Anwalts Aaron Siri im Namen des Informed Consent Action Network wissen wir jetzt, dass die CDC Impfschäden die ganze Zeit über ihr V-SAFE-Programm verfolgt hat, in dem über 10 Millionen Amerikaner zugestimmt haben, ihre unerwünschten Ereignisse zu verfolgen und sie über eine Telefon-App an die CDC zu melden.

Unter diesen 10 Millionen Menschen gab es mehr als 70 Millionen unerwünschte Ereignisse, und fast 8 % der 10 Millionen mussten einen Arzt aufsuchen, oft mehrmals, um die Verletzung oder das Leiden zu behandeln. Ungefähr ein Viertel aller Personen musste am nächsten Tag der Arbeit fernbleiben.

Und 4,2 Millionen der 70 Millionen Beschwerden wurden als schwerwiegend eingestuft. Dies sind harte Daten, die der CDC über eineinhalb Jahre lang vorlagen und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurden.

Jetzt haben die Leute von Open VAERS eine Möglichkeit entdeckt, abzufragen, wie viele der Personen mit V-SAFE-Einträgen einen VAERS-Bericht ausgefüllt haben. Hier ist, was sie gefunden haben:

Das Feld SPLTTYPE in VAERS ermöglicht es uns zu sehen, welche Berichte von V-Safe stammen. Dieses Feld kann in Wonder nicht durchsucht werden, aber man kann es auf der OpenVAERS-Website durchsuchen. Und wir haben eine neue Seite, die die V-Safe-Symptome und -Ereignisse aufschlüsselt.

Da 782.913 V-Safe-Teilnehmer eine medizinische Versorgung benötigten, hätten 782.913 V-Safe-Teilnehmer einen Anruf erhalten müssen, in dem sie aufgefordert wurden, einen VAERS-Bericht auszufüllen, und es sollte 782.913 Berichte in VAERS geben, die mit „vsafe“ gekennzeichnet sind.

Das ist aber nicht geschehen. Stattdessen gibt es nur 30 492 V-Safe-Meldungen in VAERS.

30.492 (tatsächliche VAERS-Meldungen von v-Safe) / 782.913 (verletzte Personen, die angewiesen wurden, eine Meldung zu machen) = 3,89 % der Zahl, die dort stehen sollte. Oder, anders ausgedrückt, eine URF von 26x. Und das war’s, Leute. Das ist die Unterzählung.

Dr. Jessica Rose hat mehr Details in ihrem Substack.

Denken Sie daran, dass es sich um eine URF von 26 für die schwereren Verletzungen handelt, die ärztliche Hilfe erforderten. Man kann davon ausgehen, dass die Untererfassung bei leichteren Verletzungen noch größer ist. Allerdings handelt es sich hierbei um Personen, die in der CDC-App eine Verletzung gemeldet, aber dennoch keine VAERS-Meldung eingereicht haben. Damit haben wir einen soliden Zähler und Nenner direkt von der CDC über eine große Stichprobe, die zeigt, dass im Durchschnitt nur einer von 26 Impfgeschädigten einen VAERS-Bericht ausgefüllt hat. Sehen wir uns nun einige der wichtigsten VAERS-Meldungen allein für die USA an:

Multipliziert man diese Zahlen mit 26, um eine grobe Schätzung des wahrscheinlichen Universums der Impfschäden in den USA zu erhalten, so ergibt sich das Ausmaß der tatsächlichen Todesfälle und Verletzungen:

Diese Zahlen sind zwar nicht exakt und spiegeln lediglich die Extrapolation einer Top-Line-URF wider, die wahrscheinlich nicht für alle Erkrankungen gleich ist, aber es handelt sich um die durchschnittliche URF des CDC-eigenen Pharmakovigilanzprogramms.

Selbst wenn die Zahlen nur ein Viertel oder ein Fünftel dieser Spitzenwerte betragen, würde dies einen staatlichen Völkermord epischen Ausmaßes darstellen.

Nun könnte es sein, dass die URF für Todesfälle niedriger ist als für Verletzungen (V-SAFE hat die Todesfälle nicht erfasst), aber Ethical Skeptic hat auf der Grundlage der CDC-Mortalitätsdaten fast genau 400.000 ungeklärte Todesfälle geschätzt.

Simply put, ~400 K have died of something which is not Covid, Long Covid, nor overdose/accident/suicide. When we examine where those people are dying, they tend to be in US counties where vaccination rates are higher.



A relationship which did not exist for 2020/21-Covid. pic.twitter.com/3iCj2fn35I