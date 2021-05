WHO warnt: künftiges Virus „tödlicher“ als Covid-19

Ein Virus, das noch übertragbarer und tödlicher ist als Covid-19, wird die Welt in die nächste Pandemie führen, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wies auf die „evolutionäre Gewissheit“ eines solchen Ereignisses hin.

„Machen Sie keinen Fehler, dies wird nicht das letzte Mal sein, dass die Welt mit der Bedrohung durch eine Pandemie konfrontiert wird“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei der jährlichen Versammlung der Gesundheitsminister aus den 194 Mitgliedsstaaten der UN-Organisation. „Es ist eine evolutionäre Gewissheit, dass es einen weiteren Virus geben wird, der das Potenzial hat, übertragbarer und tödlicher zu sein als dieser.“

Positiv zu vermerken ist, dass Ghebreyesus sagte, dass die weltweite Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle und Todesfälle seit drei aufeinanderfolgenden Wochen rückläufig ist.

Der WHO-Chef betonte jedoch, dass sich die Welt nach wie vor in einer fragilen Situation“ befinde und warnte davor, dass irgendeine Nation davon ausgeht, sie sei über den Berg, egal wie hoch ihre [Covid-]Impfrate ist.“

Er wiederholte auch seine früheren Aufrufe an die Regierungen, Covid-19-Impfdosen an die von der WHO und der Impfstoffallianz Gavi unterstützte COVAX-Impfstelle zu spenden.

Bislang wurden nach Angaben der WHO bei der weltweiten Einführung der Covid-Impfung mehr als 75% aller Dosen in nur 10 Ländern verabreicht. Ghebreyesus sagte, dass diese „skandalöse Ungerechtigkeit“ die Pandemie „verewigt“. Er hat die Situation zuvor als „Impfstoff-Apartheid“ bezeichnet.

Die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe gegen Covid-19 scheint nicht durch neue Varianten des Virus untergraben zu werden, wie z.B. der Stamm, der zuerst in Indien entdeckt wurde, sagte Ghebreyesus. Aber er warnte davor, dass sich die Varianten „ständig verändern“ und dass zukünftige Stämme „unsere Werkzeuge unwirksam machen und uns wieder an den Anfang bringen könnten.“