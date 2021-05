Das Flugzeug von Evo Morales zur Landung zu zwingen und ihn 14 Stunden festzuhalten war ein Akt der Luftpiraterie

Wir erinnern uns.

4. JUli 2013 theguardian.com von John Pilger

Dem bolivianischen Präsidenten den Luftraum zu verweigern, war eine Metapher für das Gangstertum, das jetzt die Welt regiert

Stellen Sie sich vor, das Flugzeug des französischen Präsidenten wird in Lateinamerika zum Abschuss gezwungen, weil es einen politischen Flüchtling in Sicherheit bringen soll – und zwar nicht irgendeinen Flüchtling, sondern jemanden, der der Weltöffentlichkeit Beweise für kriminelle Aktivitäten epischen Ausmaßes geliefert hat.

Man stelle sich die Reaktion von Paris vor, ganz zu schweigen von der „internationalen Gemeinschaft“, wie sich die Regierungen des Westens nennen. Unter dem Gejohle der Empörung von Whitehall bis Washington, von Brüssel bis Madrid würden heldenhafte Spezialeinheiten losgeschickt, um ihren Anführer zu retten und, als Sport, die Quelle eines solch schamlosen internationalen Gangstertums zu zerschlagen. Leitartikel würden sie anfeuern und die Leser vielleicht daran erinnern, dass diese Art von Piraterie vom Deutschen Reich in den 1930er Jahren zur Schau gestellt wurde.

Der Abschuss des Flugzeugs des bolivianischen Präsidenten Evo Morales – dessen Luftraum von Frankreich, Spanien und Portugal gesperrt wurde, gefolgt von seiner 14-stündigen Gefangenschaft, während österreichische Beamte verlangten, sein Flugzeug nach dem „flüchtigen“ Edward Snowden zu „untersuchen“ – war ein Akt der Luftpiraterie und des Staatsterrorismus. Es war eine Metapher für das Gangstertum, das jetzt die Welt regiert, und die Feigheit und Heuchelei der Umstehenden, die es nicht wagen, seinen Namen auszusprechen.

In Moskau war Morales auf Snowden angesprochen worden – der nach wie vor auf dem Flughafen der Stadt festsitzt. „Wenn es einen Antrag [auf politisches Asyl] gäbe“, sagte er, „wären wir natürlich bereit, die Idee zu diskutieren und in Betracht zu ziehen.“ Das war offensichtlich genug Provokation für den Paten. „Wir waren in Kontakt mit einer Reihe von Ländern, die eine Chance hatten, dass Snowden in ihrem Land landet oder durch ihr Land reist“, sagte ein Beamter des US-Außenministeriums.

Die Franzosen – die sich darüber beschwert hatten, dass Washington sie auf Schritt und Tritt ausspioniert, wie Snowden enthüllte – waren als erste dran, gefolgt von den Portugiesen. Die Spanier taten dann ihr Übriges, indem sie ein Flugverbot für ihren Luftraum durchsetzten, was den Wiener Handlangern des Paten genug Zeit gab, um herauszufinden, ob Snowden sich tatsächlich auf Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte berief, der besagt: „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen.“

Diejenigen, die dafür bezahlt werden, die Sache gerade zu rücken, haben ihren Teil mit einem Katz-und-Maus-Spiel in den Medien beigetragen, das die Lüge des Paten verstärkt, dass dieser heldenhafte junge Mann vor einem System der Gerechtigkeit flieht und nicht vor einer vorbestimmten, rachsüchtigen Inhaftierung, die auf Folter hinausläuft – fragen Sie Bradley Manning und die lebenden Geister in Guantánamo.

Historiker scheinen sich einig zu sein, dass der Aufstieg des Faschismus in Europa vielleicht hätte verhindert werden können, wenn die liberale oder linke politische Klasse die wahre Natur ihres Feindes verstanden hätte. Die Parallelen sind heute ganz anders, aber das Damoklesschwert über Snowden, wie auch die beiläufige Entführung des bolivianischen Präsidenten, sollte uns dazu bewegen, die wahre Natur des Feindes zu erkennen.

Bei Snowdens Enthüllungen geht es nicht nur um die Privatsphäre oder die bürgerliche Freiheit oder gar um Massenspionage. Es geht um das Unaussprechliche: dass sich hinter den demokratischen Fassaden der USA kaum noch ein systematischer Gangsterismus verbirgt, der historisch mit dem Faschismus identifiziert wird, wenn auch nicht unbedingt mit ihm identisch ist. Am Dienstag tötete eine US-Drohne 16 Menschen in Nord-Waziristan, „wo viele der gefährlichsten Militanten der Welt leben“, so die wenigen Absätze, die ich las. Dass die Drohnen von den mit Abstand gefährlichsten Militanten der Welt abgeschossen wurden, spielte keine Rolle. Präsident Obama persönlich schickt sie jeden Dienstag in die Luft.

In seiner Annahme des Literaturnobelpreises 2005 sprach Harold Pinter von „einem riesigen Teppich von Lügen, von dem wir uns ernähren“. Er fragte, warum „die systematische Brutalität, die weit verbreiteten Gräueltaten“ der Sowjetunion im Westen gut bekannt waren, während Amerikas Verbrechen „nur oberflächlich erfasst, geschweige denn dokumentiert, geschweige denn anerkannt“ wurden. Das dauerhafteste Schweigen der Neuzeit überdeckte die Auslöschung und Enteignung unzähliger Menschen durch eine zügellose USA und ihre Agenten. „Aber man würde es nicht wissen“, sagte Pinter. „Es ist nie passiert. Selbst als es geschah, ist es nie passiert.“

Diese verborgene Geschichte – natürlich nicht wirklich verborgen, sondern aus dem Bewusstsein der in amerikanischen Mythen und Prioritäten gedrillten Gesellschaften ausgeschlossen – war nie anfälliger für eine Aufdeckung. Snowdens Whistleblowing, wie das von Manning und Julian Assange und WikiLeaks, droht, das von Pinter beschriebene Schweigen zu brechen. Indem sie einen riesigen orwellschen Polizeistaatsapparat enthüllen, der die größte Kriegsmaschinerie der Geschichte bedient, beleuchten sie den wahren Extremismus des 21. Jahrhunderts. Beispiellos hat der deutsche Spiegel die Obama-Regierung als „sanften Totalitarismus“ bezeichnet. Wenn der Groschen fällt, könnten wir alle näher an unser Zuhause schauen.