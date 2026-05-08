Wichtige Meldung aus dem Gold- und Edelmetallsektor…

Heute werden wir uns überzeugende Anzeichen dafür ansehen, dass die Talsohle im Edelmetallsektor erreicht ist, und nicht nur das – wir werden auch erkennen, warum das Abwärtsrisiko hier nun minimal erscheint und warum der nächste große Aufschwung bald, ja sogar unmittelbar bevorsteht.

Der deutlichste Hinweis darauf, dass die Talsohle des Sektors erreicht ist und er von hier aus bald wieder steigen dürfte, ist die Stimmung, die wir über den Gold Miners Bullish % Index verfolgen können – einen Index, den kaum jemand zu nutzen scheint, obwohl er, wie wir gleich sehen werden, ein sehr verlässlicher Indikator dafür ist, was zu erwarten ist.

Wir beginnen mit einem 3-Jahreschart dieses Stimmungsindexes, an dem sich fast sofort erkennen lässt, wie zuverlässig er als Indikator ist. So zeigt er, wenig überraschend, dass Ende Januar, als er 100% optimistisch erreichte, jeder optimistisch in Bezug auf den Sektor war, was natürlich einen Höchststand markierte.