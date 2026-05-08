Irgendwie fühlt es sich so an, als befände sich ganz Deutschland schon in einer Art Freudentaumel in Erwartung des vorzeitigen Abgangs des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Der Anteil der Befragten, die Merz nichts mehr zutrauen, liegt irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent. Alle rechnen damit, dass er vorzeitig abdanken wird, aber niemand wagt es, dafür einen Termin zu nennen, außer dass es nicht die vollen vier Jahre werden werden.

Erschreckend dagegen, dass sich niemand auf die Zeit nach Merz vorzubereiten scheint.

Ja. Erschreckend