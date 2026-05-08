„Hantavirus-Kreuzfahrten“, Lebensmittelkrise und neue Pandemie-Angst

Im aktuellen Video „Throwing Sacred Cows Off Hantavirus Cruise Ships – New World Next Week“ diskutieren die alternativen US-Medienkommentatoren The Corbett Report und Media Monarchy eine Mischung aus geopolitischer Krise, Lebensmittelinflation, WHO-Pandemiepolitik, Überwachungstechnologie und kultureller Zensur. Im Zentrum steht die Frage, ob die Welt erneut auf eine orchestrierte Angstkampagne zusteuert – diesmal rund um das Hantavirus.

Schon zu Beginn zeichnen James Corbett und James Evan Pilato ein düsteres Bild der globalen Versorgungslage. Während die US-Regierung behaupte, Amerika sei nicht direkt von der Straße von Hormus abhängig, sehen die beiden Kommentatoren darin eine gefährliche Illusion. Europa und Asien seien massiv auf Energie- und Düngemittelimporte angewiesen. Wenn dort die Preise explodieren, werde der globale Markt reagieren – und amerikanische Bauern würden plötzlich mit internationalen Käufern um Diesel, Dünger und Treibstoff konkurrieren müssen.

Die Folgen seien bereits sichtbar. Laut einer Farm-Bureau-Umfrage unter 5.700 US-Landwirten erklärten 70 Prozent, dass sie sich dieses Jahr nicht mehr genügend Dünger leisten könnten. Viele reduzierten ihre Anbauflächen oder planten sogar, die gesamte Saison auszusetzen, weil sie keine Gewinne mehr erwarteten. Für Corbett und Pilato ist das ein Warnsignal für eine bevorstehende weltweite Lebensmittelkrise.

Dabei ziehen sie Parallelen zum Ukrainekrieg. Damals hätten sich die Preise für Weizen, Mais und Dünger innerhalb weniger Wochen vervielfacht, weil wichtige Exportketten zusammenbrachen. Jetzt drohe ein ähnlicher Effekt durch den Iran-Konflikt und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus. Besonders Harnstoff – ein zentraler Bestandteil moderner Düngemittel – habe bereits wieder Preisniveaus erreicht, die zuletzt 2022 zu beobachten gewesen seien.

Die Diskussion weitet sich schnell auf die politische Ebene aus. Die beiden Moderatoren sehen in der Kombination aus Krieg, Inflation, Klimapolitik und Lebensmittelknappheit eine direkte Fortsetzung der globalen „2030-Agenda“. Sie sprechen über Fleischverbote, Klimaneutralität und die schrittweise Verteuerung des täglichen Lebens. Amsterdam etwa habe inzwischen Werbung für Fleisch und fossile Brennstoffe verboten, offiziell im Namen des Klimaschutzes. Für Corbett und Pilato passt dies in ein größeres Bild: steigende Preise, künstliche Verknappung und eine Gesellschaft, die zunehmend von staatlicher Versorgung abhängig gemacht werde.

Corbett kritisiert dabei auch die Klimamodelle des Weltklimarats IPCC. Er behauptet, selbst der IPCC habe inzwischen eingeräumt, dass zentrale Szenarien überzogen oder unrealistisch gewesen seien – trotzdem werde weiterhin dieselbe politische Agenda vorangetrieben. Die Botschaft an die Bevölkerung laute laut den Kommentatoren: weniger Fleisch essen, höhere Preise akzeptieren und sich an einen dauerhaften Ausnahmezustand gewöhnen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die zunehmende Digitalisierung des Handels. Pilato verweist auf Walmarts Pläne, in nahezu allen US-Filialen digitale Preisschilder einzuführen. Für ihn eröffnet dies die Möglichkeit dynamischer „Surge Pricing“-Modelle – also Preise, die sich in Echtzeit je nach Nachfrage ändern könnten. Was bisher nur bei Flugtickets oder Elektronik üblich gewesen sei, könnte künftig auch Lebensmittel betreffen.

Dann folgt das zentrale Thema des Videos: der Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff.

Laut Berichten der WHO und internationaler Medien habe sich auf einem Kreuzfahrtschiff zwischen Argentinien, der Antarktis und Afrika über Wochen hinweg ein Hantavirus-Ausbruch entwickelt. Drei Menschen seien gestorben, weitere Passagiere lägen im Krankenhaus oder zeigten Symptome. Besonders brisant sei, dass fast ein Monat verging, bis die Krankheit offiziell identifiziert wurde. Rund 150 Menschen aus 23 Ländern befanden sich an Bord.

Das Virus wird normalerweise über Nagetiere übertragen – etwa durch Kontakt mit Speichel, Urin oder Exkrementen infizierter Tiere. Offiziell gelte eine Übertragung von Mensch zu Mensch als selten, einige Gesundheitsbehörden schließen sie jedoch nicht vollständig aus. Genau hier setzen Corbett und Pilato an: Für sie erinnert die gesamte Geschichte auffällig an die frühen Tage von COVID-19 und die „Diamond Princess“-Episode in Japan, die damals weltweit Schlagzeilen machte.

Corbett bezeichnet die damalige Pandemie wiederholt als „Scandemic“ – eine Mischung aus „Scam“ und „Pandemic“. Nun stelle sich die Frage, ob erneut versucht werde, eine globale Virusangst aufzubauen. Besonders auffällig sei das Timing. Während die WHO weiterhin an der Umsetzung ihres internationalen Pandemieabkommens arbeite, tauche plötzlich ein exotischer Virusfall mit internationalem Kreuzfahrtschiff, WHO-Kontaktverfolgung und medialer Aufmerksamkeit auf.

Im Zentrum der Kritik steht dabei das sogenannte PABS-System – „Pathogen Access and Benefit Sharing“. Dieses System soll laut WHO den internationalen Austausch von Informationen über Krankheitserreger sowie die Verteilung von Impfstoffen und medizinischen Gegenmaßnahmen regeln. Doch offenbar gebe es weiterhin Streit zwischen den Staaten darüber, welche Daten geteilt werden müssen und wer Kontrolle über biologische Informationen behält.

Für Corbett wirkt die plötzliche Hantavirus-Berichterstattung deshalb wie ein klassisches „Problem-Reaktion-Lösung“-Szenario: Erst werde Angst erzeugt, anschließend werde eine globale politische Lösung präsentiert.

Parallel dazu greifen die Moderatoren ein weiteres Thema auf: kulturelle Zensur und politische Polarisierung.

Sie sprechen ausführlich über die britische Musikerin M.I.A., die nach kontroversen Aussagen von einer Tour des Rappers Kid Cudi ausgeschlossen wurde. M.I.A. hatte sich in der Vergangenheit kritisch über Impfstoffe, 5G-Technologie und Überwachung geäußert. Besonders bekannt wurde ihr Satz: „Wenn ich zwischen Impfstoff oder Chip wählen muss, wähle ich den Tod.“

Die Moderatoren sehen darin ein weiteres Beispiel für eine Kultur, in der abweichende Meinungen zunehmend bestraft würden. Gleichzeitig loben sie M.I.A. für ihre Anti-Überwachungs-Modekollektion und ihre Kritik an digitaler Kontrolle. Auch Künstler wie Ice Cube oder Morrissey werden im Gespräch als Beispiele genannt für Prominente, die sich öffentlich gegen Cancel Culture oder staatliche Narrative positionieren.

Am Ende entsteht aus dem gesamten Video ein Gesamtbild: Krieg, Inflation, Lebensmittelknappheit, WHO-Verträge, Virusängste, digitale Überwachung und kulturelle Zensur seien keine isolierten Entwicklungen, sondern Teil eines größeren globalen Umbruchs. Die Moderatoren deuten viele dieser Ereignisse als miteinander verbunden – als Zeichen einer Welt, die sich zunehmend in Richtung zentralisierter Kontrolle und permanenter Krisenverwaltung bewegt.