»Wider den therapeutischen Nihilismus«

Wortlautübersetzung des Vortrags von Dr. Peter McCullough vor der Vereinigung Amerikanischer Ärzte und Chirurgen AAPS am 1. September 2021

Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. In der Tat ist die Ehre ganz meinerseits, die AAPS zu haben, und ich habe Dr. Orient und wirklich jedem in Ihren Kreisen gesagt, dass die AAPS bei weitem die beste medizinische Organisation ist, mit der ich je zu tun gehabt habe. Und ich sage Ihnen, ich habe eine Menge Referenzen hinter meinem Namen auch wenn ich sie wahrscheinlich nach und nach ablegen werde oder sie mir abgenommen werden.

Ich werde wohl demnächst ein wenig akademischen Ballast abwerfen, während ich meine Arbeit fortsetze. Wie bereits erwähnt, bin ich Internist und Kardiologe, der jede Woche Patienten behandelt. Ich habe mich auf die Schnittstelle zwischen Herz- und Nierenkrankheiten konzentriert. Das ist es, womit ich mich beschäftigt habe.

Ich bin ein ausgebildeter Epidemiologe. Ich habe an der University of Michigan studiert und später meinen Abschluss in Epidemiologie gemacht und hatte das große Glück, an einigen der besten Ausbildungsstätten der USA zu arbeiten. Als junger Arzt wurde ich zwei Mal Zeuge einer Nobelpreisverleihung, und das hat mich sehr beeindruckt.

Bei COVID-19 bin ich aus dem Schatten getreten, weil ich, wie bereits erwähnt und wie so viele andere auch, schon sehr früh im Jahr 2019 erkannt habe, dass etwas sehr schief läuft. Das wollte ich nicht hinnehmen.

Also, fangen wir an. Ich habe etwa 70 Folien, aber viele Bilder, die nur als Diskussionsgrundlage dienen, und meine Folien sind Ihre Folien. Wenn Sie sie also haben wollen, schicken Sie eine E-Mail an Jeremy.

Ich habe bis zuletzt an ihnen gearbeitet. Nehmen Sie sie, nutzen Sie sie, und lassen Sie uns den Krieg gegen den therapeutischen Offenbarungseid gewinnen, und lassen Sie uns über diese Eile sprechen, mit der bewährte Behandlungen durch unzuverlässige neue Therapien ersetzt werden. Ich habe den Vorsitz in den Gremien zur Überwachung der Datensicherheit für über zwei Dutzend verschiedene therapeutische Produkte geführt. Ich war an der Markteinführung von etwa 18 Produkten beteiligt.