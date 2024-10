Widerstandspakt unterschreibt Israels Todesurteil

Von Kit Klarenberg

Am 7. Oktober wurde bekannt, dass das iranische Parlament einen Verteidigungs- und Sicherheitspakt ausarbeitet, der die Widerstandsbewegung „und die sie unterstützenden Länder“ formell in einer gemeinsamen, kooperativen Militärstruktur zusammenbinden soll, um externen Bedrohungen, „insbesondere durch die USA und Israel“, zu begegnen. Dieser im Westen unbemerkte Schritt ist der monumentalste Nagel, der in Israels Sarg geschlagen wurde, seit palästinensische Freiheitskämpfer vor einem Jahr tief in das faulige Herz des zionistischen Staates eindrangen. Das Timing der Proklamation war absolut kein Zufall.

Alle Unterzeichner des Paktes – seien es Regierungen oder Widerstandsbewegungen – werden sich gegenseitig „umfassende“ wirtschaftliche, militärische und politische Unterstützung gewähren, sollten sie von der zionistischen Entität oder ihren Verbündeten angegriffen werden. Bezeichnenderweise wird auch ein gemeinsames militärisches Hauptquartier eingerichtet, um die Koordination“ zwischen den Mitgliedern des Widerstands zu erleichtern. Dieses wird als „zentrales Kommando für die Verwaltung von Militäroperationen und Krisenreaktionen dienen und die operativen Fähigkeiten durch geplante gemeinsame Militärübungen stärken.“

Der Pakt „zielt nicht nur auf eine verstärkte militärische Zusammenarbeit ab“, sondern auch auf die „Förderung der Infrastrukturentwicklung“ für den Widerstand – „die Zusammenarbeit beim Bau von Militärbasen und Ausbildungszentren soll die Bereitschaft zur Abwehr potenzieller Bedrohungen verbessern.“ Die Gesetzgeber der Islamischen Republik sind der Ansicht, dass „dieses Bündnis das Kräfteverhältnis in der Region erheblich verschieben und ein beeindruckendes Gegengewicht zum westlichen Einfluss bilden könnte, der versucht, in Westasien zum Vorteil Israels Schaden anzurichten“.

Natürlich haben die jüngsten Ereignisse deutlich gemacht, dass sich das „Machtgleichgewicht“ in Westasien bereits entscheidend zugunsten des Widerstands verschoben hat. Das Ausmaß und die Schwere des beispiellosen iranischen Angriffs auf das zionistische Gebilde am 1. Oktober zeigten deutlich, dass Teheran nicht nur nicht mit ernsthaften Vergeltungsmaßnahmen seitens Israels oder seiner westlichen Marionettenmeister rechnete, sondern auch damit, dass der Widerstand unweigerlich die Oberhand gewinnen würde, falls Tel Aviv so töricht sein sollte, als Antwort den totalen Krieg zu erklären.

Nach diesem verheerenden Angriff, so der Journalist, habe Teheran seinen regionalen und internationalen Gegnern den Fehdehandschuh hingeworfen, wohl wissend, dass jeder daraus resultierende Konflikt das endgültige Aus für die zionistische Entität und den damit einhergehenden Rückzug des Imperiums aus Westasien bedeuten würde. Das rasche Entstehen eines formellen Militärbündnisses des Widerstands bestätigt, dass wir uns in einem kontrollierten Gebiet befinden. Nun ist es an Israel, den nächsten Schritt zu tun. Es könnte durchaus sein letzter sein.

Militärische Antwort

Stunden bevor der Iran das zionistische Gebilde angriff, drangen die israelischen Besatzungstruppen verbrecherisch in den Libanon ein. Wie üblich hat die IOF seither zivile Gebiete und Infrastrukturen brutal angegriffen und dabei bisher mindestens 1.400 unschuldige Menschen getötet und unzählige weitere verletzt. Was von der israelischen Führung und willfährigen westlichen Journalisten zunächst als „begrenzte Bodenintervention“ bezeichnet wurde, die auf „präzisen Geheimdienstinformationen“ über die Hisbollah basierte, wird von Tel Aviv bereits offen als umfassender Krieg dargestellt.

Netanjahu ist es offensichtlich gleichgültig, dass viele Äußerungen, die er und seine Minister seit dem 7. Oktober 2023 getätigt haben, zu den umfangreichen und unwiderlegbaren Beweisen für die völkermörderischen Absichten der zionistischen Entität gegenüber den Palästinensern gehören und maßgeblich zu seiner Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beigetragen haben könnten. Am 9. Oktober drohte der israelische Staatschef der libanesischen Bevölkerung vorbehaltlos mit „Zerstörung und Leid, wie wir es in Gaza sehen“, falls sie sich nicht erheben und der IOF helfen würde, ihr Land von der Hisbollah zu „befreien“.

Eine solche Kriegslust und Verderbtheit kommt bei den Zuschauern der zionistischen Entitäten gut an. Ein israelischer Nachrichtensender stieß live im Fernsehen auf die Ermordung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah am 27. September an, während das Bildungsministerium in Tel Aviv die Schulen aktiv zu Feierlichkeiten aufforderte. Seit dem Einmarsch der IOF in den Libanon sind Netanjahus Zustimmungswerte in die Höhe geschnellt. Das Gefühl, dass die Siedlerkolonie sich endlich rehabilitiert und wieder die Oberhand über den Widerstand gewonnen hat, nachdem sie seit dem 7. Oktober unerbittliche wirtschaftliche und militärische Schläge einstecken musste, ist vor Ort weit verbreitet.

Doch wie The Guardian am 6. Oktober feststellte, hat sich der Einmarsch der IOF in den Libanon bereits als äußerst ruinös erwiesen. Sie hat zahlreiche Soldaten verloren, während die Hisbollah „auf ihrem eigenen Territorium, wo sie fast zwei Jahrzehnte Zeit hatte, sich auf diesen Konflikt vorzubereiten, eine starke Kraft behält“. An anderer Stelle stellte das Blatt fest, dass der iranische Angriff auf Tel Aviv am 1. Oktober ein solcher war:

„Sie zeigt vielmehr, dass ein groß angelegter Schlag nicht nur Israels Raketenabwehr überwältigen könnte, sondern dass Teheran auch in der Lage wäre, Sprengköpfe präzise auf die anvisierten Ziele, in diesem Fall mehrere Militärbasen, zu zünden. All dies wirft ernste Fragen auf, da Israel sich auf eine ’signifikante‘ militärische Antwort auf den Iran vorbereitet.“

Der Guardian schrieb weiter, dass die militärische und nachrichtendienstliche Überlegenheit des zionistischen Staates an mehreren Fronten ins Wanken gerät, weil Israel einen „sich schnell ausbreitenden Mehrfrontenkrieg“ gegen den Widerstand führt. Das vergangene Jahr hat auch „Israels neue operative Doktrin ernsthaft entlarvt, die vorsah, kurze, entscheidende Kriege gegen nichtstaatliche Akteure zu führen … mit dem Ziel, sich nicht in längere Zermürbungskonflikte hineinziehen zu lassen“. Stattdessen „ist das Gegenteil passiert“. Und die Reihen der Hamas, der Hisbollah und anderer Widerstandsgruppen haben sich mit jedem Schritt vergrößert.

Abschreckende Wirkung

Das Geheimnis des Erfolgs des Widerstands wurde in einem wenig beachteten Artikel beschrieben, der im Juni in der imperialen Elitezeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht wurde. Unter dem unmissverständlichen Titel Hamas Is Winning (Die Hamas gewinnt) wird detailliert dargelegt, „warum Israels fehlgeschlagene Strategie den Feind stärker macht“ und wie „die Hamas heute stärker ist als sie es am 7. Oktober 2023 war, wenn man die entscheidenden Maßstäbe anlegt“. Die „wachsende“ Gruppe hat sich seitdem „zu einer hartnäckigen und tödlichen Guerillatruppe im Gazastreifen entwickelt“, die „tödliche Operationen“ in Gebieten durchführt, die zuvor von der IOF „leicht geräumt“ wurden.

Foreign Affairs führt dieses „übergreifende Versagen“ auf „ein grobes Missverständnis der Quellen der Hamas-Macht“ durch die israelischen Besatzungstruppen zurück. Das zionistische Gebilde hat zu seinem großen Schaden„ nicht verstanden, dass das Gemetzel und die Verwüstung, die es in Gaza angerichtet hat, seinen Feind nur stärker gemacht hat“. Die „wichtigste Quelle“ für die Unterstützung der Hamas ist ihr „Potenzial, Unterstützer aus der lokalen Gemeinschaft zu gewinnen“ und ihre „Fähigkeit zur Rekrutierung, insbesondere ihre Fähigkeit, neue Generationen von Kämpfern und Agenten anzuziehen“.

Diese Unterstützung bedeutet, dass die Hamas „ihre Reihen auffüllen, Ressourcen gewinnen, sich der Entdeckung entziehen und allgemein mehr Zugang zu den notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen haben kann“, um einen zerstörerischen Krieg gegen die zionistische Einheit zu führen. Durchschnittliche Palästinenser, „oft entweder wütend über den Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden oder ganz allgemein wütend über [Israels] Einsatz schwerer militärischer Gewalt“, haben sich der Hamas in Scharen angeschlossen oder die Gruppe in irgendeiner Form unterstützt. Schließlich genießt die Hamas unter den Menschen im Gazastreifen „enorme Unterstützung“.

Die zitierten Umfragen zur palästinensischen Meinung bestätigen diese Schlussfolgerung. Fünf Umfragen, die vom Palästinensischen Zentrum für Politik- und Umfrageforschung in den 12 Monaten ab Juni 2023 durchgeführt wurden, zeigen „ein auffälliges Ergebnis“ – „bei praktisch jeder Messung hat die Hamas heute mehr Unterstützung unter den Palästinensern als vor dem 7. Oktober.“ Insgesamt bevorzugen „doppelt so viele“ Palästinenser die Hamas gegenüber ihrem Hauptrivalen Fatah – 40 % gegenüber 20 %. Und 73 % der Palästinenser sind der Meinung, dass die Hamas mit diesem historischen Angriff „im Recht war“.

Auch unter den Palästinensern im Westjordanland ist die Unterstützung für den bewaffneten Widerstand gegen das zionistische Gebilde „besonders“ gestiegen. Umfragen zufolge ist dort die Unterstützung für die Gruppe jetzt „gleichauf mit der konstant hohen Unterstützung“ für die Hamas-Angriffe auf Israel im Gazastreifen. Kein Wunder, denn 60 % der Palästinenser im Gazastreifen geben an, dass ein Familienmitglied im aktuellen Krieg getötet wurde, während mehr als drei Viertel der Palästinenser angeben, dass ein Familienmitglied getötet oder verletzt wurde – beide Zahlen sind deutlich höher als im Dezember 2023.

Dementsprechend ist die Hamas laut Foreign Affairs auf „etwa das Zehnfache der Kämpfer“ angewachsen, die den 7. Oktober durchführten. In der Zwischenzeit sind „mehr als 80 % des unterirdischen Tunnelnetzes der Gruppe nach wie vor für die Planung, die Lagerung von Waffen und die Umgehung israelischer Überwachung, Gefangennahme und Angriffe nutzbar“, und „der größte Teil“ der „obersten Führung im Gazastreifen bleibt intakt“. Die „Bestrafung“ der Palästinenser durch die IOF, so beklagt das Blatt, „hat keine nennenswerte abschreckende Wirkung“ auf die Bewohner des Gazastreifens oder des Westjordanlandes und „verringert nicht ihre Unterstützung für die Hamas“.

Foreign Affairs räumt ein, dass dieses Phänomen nicht auf die Hamas beschränkt ist, sondern alle Komponenten des unermüdlichen Widerstands betrifft. Die Unterstützung für die Hisbollah „blühte“ unter den Schiiten während der grausamen Besatzung des Südlibanon durch die zionistische Organisation von 1982 bis 1999, so die Ausgabe. Dies führte dazu, dass sich die Gruppe von einer kleinen bewaffneten Fraktion im Verborgenen„ zu einer wichtigen politischen Partei“ in Beirut entwickelte und heute über einen eigenen militärischen Flügel mit mindestens 40.000 Kämpfern verfügt. Foreign Affairs schloss seine vernichtende Bewertung des israelischen Krieges gegen die Hamas mit einer deutlichen Schlussfolgerung:

„Der Krieg wird immer weitergehen, mehr Palästinenser werden sterben, und die Bedrohung für Israel wird nur noch größer werden.“

In ähnlicher Weise werden die Schrecken der verbrecherischen Invasion der zionistischen Entität im Libanon wahrscheinlich noch einige Zeit andauern. Aber das gilt auch für den totalen wirtschaftlichen, militärischen und politischen Zusammenbruch Tel Avivs. In der Zwischenzeit wird der Widerstand jeden Tag stärker und gewinnt durch seine bloße Existenz immer mehr Herzen und Köpfe innerhalb und außerhalb Westasiens. Der neue, engagierte Pakt, der die antizionistischen Regierungen und die Bewegungen der palästinensischen Freiheitskämpfer miteinander verbindet, unterzeichnet endlich Israels längst überfälliges Todesurteil. Denn es wurde geschrieben.