Wie Big Pharma Impfstoffe an die Welt verkauft hat – Teil 3

In diesem dritten Teil ihres Berichts schildert Paula Jardine, wie Immunisierungsinformationssysteme (IIS) eingeführt wurden, um eine maximale Durchimpfungsrate zu gewährleisten, ohne dass eine begleitende Sicherheitsüberwachung durchgeführt wurde.

Der Globale Impfstoff-Aktionsplan (GVAP) der Weltgesundheitsorganisation wurde entwickelt, um die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI) bei der Verwirklichung ihres „Jahrzehnts der Impfstoffe“ ab 2010 zu unterstützen, damit „alle Menschen und Gemeinschaften ein Leben frei von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten führen können“.

Alle Länder sollten die Immunisierung zu einer strategischen Priorität machen, die mehr Überwachung erfordert, um „die nationalen Kapazitäten zur Formulierung einer evidenzbasierten Politik zu stärken“. Trotz möglicher Interessenkonflikte wurden finanzielle Anreize für Einzelpersonen oder Mitarbeiter des Gesundheitswesens zur Förderung von Impfungen nicht abgelehnt.

Der wichtigste Erfolgsmaßstab des GVAP war, dass bis 2020 eine landesweite Durchimpfungsrate von mindestens 90 Prozent erreicht werden sollte, wobei in jeder Verwaltungseinheit eine Durchimpfungsrate von mindestens 80 Prozent für alle Impfstoffe des nationalen Immunisierungsprogramms erreicht werden sollte.

Es wurden Immunisierungsinformationssysteme (IIS), nationale Register zur Erfassung des Wer, Was und Wann der Impfungen, eingerichtet.

Das Europäische Zentrum für Seuchenbekämpfung (ECDC) leitete 2016 ein Scoping-Verfahren hierfür. Es sollten Systeme entwickelt werden, die mit anderen Datenbanken interoperabel sind, wobei der Schwerpunkt auf der Generierung von Fakten zur Unterstützung von Entscheidungen auf Bevölkerungsebene liegen sollte.

Die Durchimpfungsrate wird im ECDC-Bericht 81 Mal erwähnt, doppelt so oft wie die Impfstoffsicherheit. Das ECDC behauptet, dass das IIS dazu beitragen kann, potenzielle Gerüchte und unbegründete Bedenken durch die Bereitstellung von Beweisen zu entkräften, auch in Bezug auf unerwünschte Ereignisse nach Impfungen“.

Das mag so sein, aber das einzige Sicherheitssignal, das aus einer IIS hervorgeht, ist der Nachweis eines sekundären Impfversagens – d. h. der Ausbruch von Krankheiten bei denjenigen, die gegen eine bestimmte Krankheit geimpft wurden, was eine Auffrischungsimpfung erfordert.

Die IIS dienen nicht der Sicherheitsüberwachung (der Fachausdruck dafür lautet Pharmakovigilanz) der Impfstoffe, sobald sie in der breiten Bevölkerung eingesetzt werden. Für die Pharmakovigilanz sind die Regulierungsbehörden zuständig, die die Lizenzen erteilen, und nicht die Gesundheitsbehörden, die die Durchimpfung überwachen.

In der Tat erfassen nur sieben europäische Länder unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen in ihrem IIS. Das Vereinigte Königreich gehört nicht dazu. Von den sieben Ländern, die dies tun, meldet nur Schweden diese automatisch an die Aufsichtsbehörde, die die Befugnis hat, unsichere Produkte aus dem Verkehr zu ziehen.

Dr. David Sencer ist der ehemalige Direktor der US-Regierungsbehörde Centres for Disease Control and Prevention (CDC), der nach der unglückseligen Schweinegrippe-Impfkampagne 1976 seinen Job verlor.

Er hat darauf hingewiesen, dass einige unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen erst nach Abschluss der klinischen Studien und nach der Verabreichung des Impfstoffs an eine sehr große Zahl von Menschen sichtbar werden.

Sencers Schweinegrippe-Programm verfügte über ein aktives Überwachungssystem für unerwünschte Ereignisse, das er später als trojanisches Pferd bezeichnete, da das Ausmaß der Todesfälle und Verletzungen dazu führte, dass die Impfkampagne nach drei Monaten eingestellt wurde. Nachdem die US-Regierung die Hersteller entschädigt hatte, weil deren Versicherer sich weigerten, die Kosten zu übernehmen, zahlte sie 135 Mio. Dollar für die Schweinegrippeimpfstoffe und weitere 90 Mio. Dollar als Entschädigung für Todesfälle und Verletzungen – fast so viel, wie sie für das Schweinegrippe-Impfprogramm selbst aufgewandt hatte.

Die Höhe der Entschädigungssumme der US-Regierung aus dem Jahr 1976 erklärt vielleicht, warum keine pharmazeutische Aufsichtsbehörde der Welt ein System hat, das aktiv auf unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung überwacht. Stattdessen verlassen sich alle Regulierungsbehörden auf eine passive Überwachung durch freiwillige Meldungen an Systeme wie das Gelbe-Karten-System, das von der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) betrieben wird.

Ein Impfstoff gilt als sicher, wenn er die klinischen Prüfungen der Phase 1 ohne „ungeplante“ Todesfälle bei Tieren oder vorzeitige Todesfälle bei Menschen besteht, und als wirksam, wenn er die klinischen Prüfungen der Phase 2 besteht.

Produkte wie der vom Pech verfolgte Grippeimpfstoff Pandemrix – der 2009 von Nebenwirkungen betroffen war – können gelegentlich nach der Zulassung zurückgezogen werden. In der Regel unternehmen die Regulierungsbehörden jedoch keine aktiven Anstrengungen zum Schutz der Verbraucher, die es erforderlich machen könnten, ein Produkt zurückzuziehen, sobald es in Gebrauch ist.

Um die Bemühungen der GAVI zur zuverlässigen Überwachung der Durchimpfungsraten zu erleichtern, fordert die GVAP, dass jeder Person eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen wird, damit die jeweilige Gesundheitsbehörde sicherstellen kann, dass jeder jeden Impfstoff in „zeitlich überwachter“ Übereinstimmung mit den Impfplänen erhält.

Im Jahr 2013 finanzierte die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) ein Fingerabdruck-Identifikationssystem, um geimpfte Kinder in Afrika zu verfolgen. GAVI, die Rockefeller Foundation und Microsoft gründeten daraufhin 2016 die ID2020-Allianz, um den weltweiten Bedarf an sicheren digitalen Identitäten zu fördern.

Wir befinden uns derzeit mitten in einer globalen Identitätskrise: Dutzende Millionen Kinder – vor allem diejenigen, die in abgelegenen, verarmten Gemeinden leben – haben keinen offiziellen Nachweis ihrer Existenz“, sagte Dr. Seth Berkley, stellvertretender Direktor für Gesundheitswissenschaften bei der Rockefeller Foundation und einer der Initiatoren von GAVI.

Dies stellt ein enormes Hindernis für die Aufgabe von GAVI dar, dafür zu sorgen, dass jedes Kind weltweit die lebenswichtigen Impfstoffe erhält, die es zum Überleben und Gedeihen braucht.

Er sagte, dass die Schrittmacher der GAVI-Initiative namens INFUSE (Uptake, Scale and Equity in Immunisation) „an der Spitze der Technologien stehen, die uns helfen könnten, diese Herausforderung zu überwinden“.

Covid-19 bietet eine weitere Möglichkeit, den Auftrag der GAVI zur Impfüberwachung zu erfüllen. Dr. Rebecca Weintraub, Vorstandsmitglied von Simprints, einem der Unternehmen, die mit GAVI zusammenarbeiten, um biometrische Identifizierungslösungen für Impfregister zu entwickeln, sagte: „Wir haben die einmalige Gelegenheit, die Voraussetzungen für eine solche gerechte und nachhaltige Infrastruktur auf der ganzen Welt zu schaffen. Wenn wir es gut machen, können wir sicherstellen, dass das vielversprechende Impfstoffportfolio von Covid-19 in Zukunft zu einer weit verbreiteten Impfung – und zum Schutz – der Weltbevölkerung führt.“ https://gatesopenresearch.org/articles/4-182/v2

Die biometrische Identifizierung für die Entwicklung von Impfregistern beginnt sich jedoch zu etwas anderem zu entwickeln. Das Ada Lovelace Institute, das 2018 von Partnern wie dem Wellcome Trust gegründet wurde, um „sicherzustellen, dass Daten und KI den Menschen und der Gesellschaft zugutekommen“, bezeichnet Impfpässe und Covid-Status-Apps als „Systeme für die nachweisbare Weitergabe privater Gesundheitsdaten, die für Covid-19 relevant sind und die dazu verwendet werden könnten, die Gesellschaft zu durchleuchten und differenzierte Sperrmaßnahmen zu verhängen.

Dies könnte bedeuten, dass der individuelle Zugang zu Arbeit, Versicherung, Gastfreundschaft und Freizeit sowie zu anderen Bereichen des Lebens auf der Grundlage des Gesundheitszustands oder des Risikos einer Covid-19-Infektion oder -Übertragung eingeschränkt wird. Mit anderen Worten: Universelle Impfung bedeutet universelle Kontrolle.

Covid-19 mag diese Pässe ins öffentliche Bewusstsein gerückt haben, aber die Idee ist nicht neu. Im Dezember 2017 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Roadmap zur Impfung.

Die erste Maßnahme des Fahrplans besteht darin, „die Durchführbarkeit der Entwicklung eines gemeinsamen Impfausweises/Passes für EU-Bürger zu prüfen (der potenziell unterschiedliche nationale Impfpläne berücksichtigt und), der mit elektronischen Immunisierungsinformationssystemen kompatibel und für die grenzüberschreitende Verwendung anerkannt ist, ohne dass es zu Doppelarbeit auf nationaler Ebene kommt.

Im Jahr 2018 empfahl das Europäische Gesundheitsparlament, eine Lobbyorganisation, die gesundheitspolitische Empfehlungen entwickelt, um „die europäische Gesundheitsversorgung neu zu überdenken“, und zu deren Sponsoren Johnson & Johnson und Pfizer gehören, die Einführung eines elektronischen Impfpasses, um „sicherzustellen, dass die Menschen über Impfungen Bescheid wissen und in ihrem besten Interesse handeln“.

Am selben Tag, an dem die MHRA die Verwendung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech genehmigte, veröffentlichte die WHO einen Aufruf an Experten zur Entwicklung eines so genannten Smart Vaccine Certificate Programms.

Das Umsatzwachstum der Pharmaindustrie wurde nicht nur durch Maßnahmen zur Erhöhung der Durchimpfungsrate angekurbelt, sondern auch durch die Erhöhung der Zahl der Impfstoffe, die auf den nationalen Impfplänen stehen.

Die von der UNICEF geförderte „Überlebensrevolution für Kinder“ begann 1982 mit sechs Impfstoffen. Zum Zeitpunkt der ersten GAVI-Vorstandssitzung im Jahr 1999 standen 11 routinemäßig empfohlene Impfstoffe auf dem nationalen Immunisierungsplan der USA.

GAVI erkannte sofort eine Impfstofflücke, die in den Entwicklungsländern geschlossen werden musste, und hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Impfpläne in der ganzen Welt denen der USA entsprechen.

Das Ziel verschieben sich ständig. Als es 2013 erneut aktualisiert wurde, umfasste der US-Impfplan insgesamt 52 Injektionen mit 17 verschiedenen Impfstoffen im Laufe des Lebens.

Vorbei sind die Zeiten, in denen den Eltern versprochen wurde, dass ihre Kinder mit einer einzigen Injektion Infektionen vermeiden können und ein Leben lang geschützt sind. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen nimmt weiter zu und umfasst nun auch eine Empfehlung für Erwachsene, sich zusätzlich gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) impfen zu lassen.

In einer Fußnote zur MMR-Empfehlung heißt es: „Die Dokumentation einer vom Gesundheitsdienstleister diagnostizierten Krankheit gilt nicht als akzeptabler Nachweis der Immunität gegen Masern, Mumps oder Röteln.

Allein die Vorstellung, dass jemand nach der Genesung von einer Infektionskrankheit eine lebenslange Immunität erworben haben könnte, ist heute ein Gräuel, sofern sie nicht durch einen Labortest nachgewiesen wird.

Der aktuelle Impfplan des Vereinigten Königreichs ist etwas konservativer, sowohl was die Gesamtzahl der empfohlenen Impfstoffe als auch die Anzahl der Dosen betrifft. Die zuletzt aktualisierte Fassung vom 23. November 2021 wurde auf der Website des Oxford Vaccine Knowledge Project veröffentlicht.

Darin werden nur drei Impfstoffe für Erwachsene empfohlen – Grippe, Pneumokokken und Gürtelrose. Diese drei Impfstoffe werden von Public Health England nur für über 65-Jährige empfohlen, im Falle der Gürtelrose-Impfung sogar nur für 70-Jährige. Trotz des umstrittenen Mandats für NHS-Personal, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen – das inzwischen zurückgezogen wurde – ist die Impfung nicht auf dem Impfplan aufgeführt.

Die medizinischen Informationen des Oxford Vaccine Knowledge Project werden von Professor Andrew Pollard, dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Ausschusses für Impfung und Immunisierung des Vereinigten Königreichs und Mitglied des Ausschusses der beratenden wissenschaftlichen Expertengruppe der WHO, geprüft.