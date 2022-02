Europaabgeordnete will Klarheit über Graphen in den Covid-Impfstoffen und stellt Anfrage

Der italienische Europaabgeordnete Sergio Berlato will Klarheit über Graphen in den Covid-Impfstoffen. Er verweist auf eine aktuelle Studie von Dr. Ricardo Delgado Martin und Dr. Pablo Campra, die mithilfe der Ramm-Spektroskopie Graphen in den Covid-Impfstoffen gefunden haben wollen.

Berlato weist ferner darauf hin, dass ein Forscherteam im Jahr 2018 nachgewiesen hat, dass Graphen elektrische Signale in ultrakurze Terahertz-Signale mit Billionen von Zyklen pro Sekunde umwandeln kann. Die elektronischen Komponenten auf Siliziumbasis, die wir heute verwenden, erreichen Taktgeschwindigkeiten von x-Gigahertz, wobei 1 GHz 1.000 Millionen Zyklen pro Sekunde entspricht.

Die Wissenschaftler haben gezeigt, dass Graphen Signale mit diesen Frequenzen in Signale mit tausendmal höheren Frequenzen umwandeln kann als Signale, die mit Silizium erzeugt werden, so Berlato.

Graphen ist daher in der Lage, Strahlung zu absorbieren, was bedeutet, dass es hochgiftig und schädlich für die menschliche Gesundheit ist, wenn dieses Material in einem Impfstoff enthalten ist, argumentiert der Abgeordnete.

Er fragt die Europäische Kommission, ob sie angesichts dieser jüngsten Forschung beabsichtigt, das Vorhandensein von Graphen in Covid-Impfstoffen von einem unabhängigen Labor sorgfältig untersuchen zu lassen.