Der Alptraum von Covid-Spritzen, die ein herzschädigendes Toxin enthalten

Eine Freundin meiner Ex-Frau ist so wütend über den Abriegelungswahn und die damit verbundenen Missstände, dass sie Busladungen von verängstigten, Masken tragenden Fahrgästen anpöbelt und sie wissen lässt, dass sie auf schreckliche Weise betrogen worden sind.

Ich musste an sie denken, als ich gestern im Zentrum von Worthing, der Küstenstadt, in der ich derzeit lebe, einen großen Wohnwagen stehen sah, der Passanten dazu aufforderte, sich eine Covid-Impfung geben zu lassen.

Trotz der Wartelisten, von denen es heißt, dass sie sich auf neun Millionen belaufen, findet der NHS immer noch das Geld, um die Menschen zu terrorisieren, damit sie sich diesem experimentellen Verfahren unterziehen. Ich bin froh, dass es keine Kunden gab, als ich vorbeikam.

Wie experimentell die Einführung noch ist, zeigt eine neue internationale Studie, in der untersucht wird, was in unserem Körper passiert, wenn wir die von Pfizer und Moderna hergestellten mRNA-Impfstoffe injizieren, und die dies mit einer natürlichen Infektion vergleicht. Der 73-seitige Bericht, an dem 43 Autoren beteiligt sind, wurde von der Fachzeitschrift Cell als Vorabdruck online gestellt.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass unser Körper bis zu zwei Monate nach der Impfung weiterhin ein Protein produziert, das mit Risiken für Herz und Blutgefäße in Verbindung gebracht wird. Es kann auch länger dauern – die Forscher gingen von 60 Tagen aus.

Die meisten Leser sind inzwischen mit dem berüchtigten Spike-Protein vertraut, mit dem amerikanische und chinesische Wissenschaftler ein Fledermausvirus zu einer Gefahr für den Menschen machten und die Covid-19-Pandemie auslösten.

Die Impfstoffe injizieren Kopien eines genetischen Codes, der die Produktion dieses Proteins auslöst, um das Immunsystem auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die von dem Virus ausgeht, und so den Schaden durch die tatsächliche Virusinfektion zu begrenzen. Die Cell-Studie bestätigt, dass die Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff kurzfristig breiter ist als bei schwer kranken, natürlich infizierten Patienten.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass die mRNA des Impfstoffs auch am siebten, 16. und 37. Tag nach der Impfung noch vorhanden war, „mit einem geringeren, aber immer noch nennenswerten spezifischen Signal am Tag 60“. Die Produktion des eigentlichen Spike-Proteins war 16 Tage nach der zweiten Dosis „reichlich“ vorhanden und war auch nach 60 Tagen noch vorhanden.

Bei 96 % der Geimpften zirkulierte das Protein in den ersten ein bis zwei Tagen nach der Impfung im Blut, und bei 63 % am siebten Tag, obwohl der Wert in dieser ersten Woche drastisch abnahm.

Was hat das zu bedeuten? Laut Dr. Robert Malone, einem amerikanischen Virologen und Immunologen, dessen Arbeit den Weg für mRNA-Impfstoffe geebnet hat, bedeutet dies, dass wir uns mitten in einem „gesundheitspolitischen Albtraum“ befinden.

Das liegt daran, dass das Protein jetzt unabhängig vom Virus als eine Gefahr an sich anerkannt ist. Die Tatsache, dass es noch Wochen oder Monate nach der Impfung produziert wird, erklärt die Rekordzahl der Berichte über Todesfälle und Verletzungen nach der Impfung.

Sobald die genetischen Anweisungen in den Blutkreislauf gelangen, werden sie durch den ganzen Körper getragen, und die Zellen, die unsere Blutgefäße auskleiden, sind besonders anfällig für die Aufnahme des Virus. Wenn sie den „Spike“ produzieren, erkennen Lymphozyten des Immunsystems ihn als fremd und beginnen, die Zellen anzugreifen, was die Bildung von Blutgerinnseln unterschiedlicher Größe zur Folge hat.

Untersuchungen an Patienten, die nach der Injektion gestorben sind, haben gezeigt, wie die Lymphozyten insbesondere den Herzmuskel infiltrieren und eine Entzündung verursachen. Lunge, Leber, Niere, Gebärmutter, Schilddrüse und Haut scheinen für eine ähnliche Reaktion anfällig zu sein.

Der Herzchirurg Dr. Steven Gundry hat berichtet, dass die meisten Patienten nach der Impfung Veränderungen bei biochemischen Markern zeigen, die auf eine Schädigung des Herzens und des Kreislaufsystems hinweisen.

Diese Veränderungen bleiben mindestens zweieinhalb Monate nach der zweiten Impfdosis bestehen“, erklärte er in einer Mitteilung an die American Heart Association vom November 2021.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die mRNA-Impfstoffe die Entzündung des Endothels und die Infiltration des Herzmuskels durch T-Zellen dramatisch verstärken und für die beobachtete Zunahme von Thrombosen, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sein könnten.

Seine Warnung löste bei einigen Fachkollegen eine heftige Reaktion aus, und bald darauf erschien eine abgeschwächte Version.

Eine ähnliche Warnung wurde jedoch bereits im Juni letzten Jahres von dem kanadischen Impfexperten Dr. Byram Bridle ausgesprochen, der sich auf die Gesetze zur Informationsfreiheit berief, um eine zuvor vertrauliche „Biodistributions“-Studie an Tieren zu erhalten, die von japanischen Forschern für Pfizer durchgeführt wurde. Sie zeigte, dass das Spike-Protein nicht nur am Ort der Impfung wirkt, sondern durch den Blutkreislauf an viele Stellen im Körper getragen wird.

Ich bin ein großer Befürworter von Impfungen, aber ich achte immer darauf, dass die Wissenschaft richtig gemacht wird und dass wir die Wissenschaft sorgfältig verfolgen, bevor wir mit der öffentlichen Einführung der Impfstoffe beginnen“, sagte Bridle. Bei Covid war die Einführung ein großer Fehler, fügte er hinzu. Wir waren uns nicht bewusst, dass wir den Menschen durch die Impfung versehentlich ein Toxin verabreichen.

Inzwischen sei bekannt, dass „das Spike-Protein allein fast vollständig für die Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich ist, wenn es in den Blutkreislauf gelangt. Wenn man das gereinigte Spike-Protein in das Blut von Versuchstieren injiziert, kommt es zu allen möglichen Schäden am Herz-Kreislauf-System, und es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Schäden im Gehirn verursachen.

Auf den ersten Blick mag das nicht allzu beunruhigend erscheinen, sagte er, denn die Spritze wurde in den Schultermuskel injiziert. Bislang ging man davon aus, dass sich diese Impfstoffe wie alle unsere herkömmlichen Impfstoffe verhalten: Sie gelangen nur an die Injektionsstelle, bleiben also in unserer Schulter. Ein Teil des Proteins gelangt in den lokalen Lymphknoten, um das Immunsystem zu aktivieren.

Die Biodistributionsstudie ermöglichte es den Wissenschaftlern jedoch zum ersten Mal zu sehen, wohin die mRNA nach der Injektion gelangt: „Ist es also eine sichere Annahme, dass sie im Schultermuskel bleibt? Die kurze Antwort lautet: absolut nicht.

Laut Malone könnten die Ergebnisse von Cell bedeuten, dass ein in die Produkte von Moderna und Pfizer eingefügter genetischer Mechanismus, der die unmittelbare Zerstörung der mRNA durch das Immunsystem verhindern soll, so gut funktioniert, dass die mRNA die normalen Abbau- und Abbaupfade vollständig umgeht. Folglich sind die Spike-Proteinwerte nach der Impfung sogar höher als bei einer Person mit schwerer Covid-19-Erkrankung.

Dass dies nicht veröffentlicht oder weiter untersucht wurde, zeigt die grobe Pflichtverletzung von Pfizer, BioNTech, Moderna, NIAID VRC (dem Impfstoff-Forschungszentrum des National Institute of Allergy and Infectious Diseases) und dieser ganzen Mannschaft … Ich weiß nicht, wie ich das noch deutlicher ausdrücken soll.