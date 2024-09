Von Brian Berletic

Wenn China aufsteigt, steigt Asien mit ihm auf. Der südostasiatische Staat der Philippinen stand bis vor kurzem im Begriff, zusammen mit dem Rest der Region aufzusteigen, da die Vereinigten Staaten die Philippinen erfolgreich vom Gegenteil überzeugt haben.

Bevor die derzeitige Regierung von Ferdinand Marcos Jr. ihr Amt antrat, arbeitete China mit den Philippinen zusammen, um die dringend benötigte moderne Infrastruktur aufzubauen. Anstatt mit China zusammenzuarbeiten und mit ihm Handel zu treiben, richten die Philippinen jetzt Raketen auf China. Sie haben die Vereinigten Staaten, den ehemaligen Kolonialherrn der Philippinen, „eingeladen“, neue Militäreinrichtungen auf ihrem Territorium zu errichten, wobei sie sich der Semantik und rechtlicher Schlupflöcher bedienen, um die philippinische Verfassung zu umgehen und dabei ihre Souveränität zu untergraben.

Anstatt mit dem Rest Asiens aufzusteigen, eskalieren die Philippinen weiter in einen Konflikt, der die gesamte Region um Jahrzehnte oder mehr zurückwerfen könnte.

So wie die Vereinigten Staaten 2014 die Ukraine in Osteuropa politisch vereinnahmt und in einen geopolitischen Rammbock gegen das benachbarte Russland verwandelt haben – auf Kosten der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Souveränität und möglicherweise sogar der Existenz der Ukraine -, so wiederholen sie den gleichen Prozess mit den Philippinen gegenüber China.

Wie haben die Vereinigten Staaten eine Nation mit über 115 Millionen Einwohnern davon überzeugt, auf wirtschaftlichen Fortschritt und Entwicklung zu verzichten und dafür eine eskalierende Konfrontation mit dem eigenen größten Handelspartner in Kauf zu nehmen? Welcher Mechanismen bedient sich Washington, um eine ganze Nation zu überzeugen, auf einen Konflikt und die Selbstzerstörung zuzusteuern?

Ein riesiges Propagandanetz

Das Bewusstsein für die Mittel, mit denen die USA über die Nationale Stiftung für Demokratie (NED) und benachbarte Organisationen, Behörden und Stiftungen politisch in die Zielländer eingreifen, um die Führung eines Landes zu kompromittieren und die nationale Politik so umzugestalten, dass sie Washington auf Kosten des Ziellandes dient, wächst.

Die NED tut dies, indem sie jeden Aspekt eines Nationalstaates ins Visier nimmt, vom politischen System über die akademische Welt, die Gerichte und das Rechtssystem bis hin zum Informationsraum eines Landes.

Der philippinische Informationsraum wurde, wie viele andere Länder rund um den Globus, von einem riesigen Mediennetzwerk ins Visier genommen, das von der US-Regierung aufgebaut wurde, sowie von Unternehmensgeldern, die über Mittelsmänner, darunter auch Stiftungen und Stiftungsfonds, eingeschleust wurden, um das philippinische Volk nicht nur gegen China im Besonderen, sondern auch gegen die eigenen Interessen der Philippinen im Allgemeinen zu vergiften.

Teil dieses riesigen Netzwerks sind so genannte „Fact-Checking“-Projekte , die die US-Regierung zusammen mit den größten Namen in den westlichen Medien sowie mit in den USA ansässigen Tech-Giganten wie Google einsetzt, um paradoxerweise die Desinformation der US-Regierung zu verstärken und Menschen und Organisationen anzugreifen und zu untergraben, die die Öffentlichkeit – einschließlich der philippinischen Öffentlichkeit – darüber informieren, was die USA wirklich tun und warum.

Zu diesem Netzwerk gehört auf den Philippinen PressOne. Seine „Faktenüberprüfungs“ -Aktivitäten haben sich wiederholt gegen diejenigen gerichtet, die die Einmischung der USA in die internen politischen Angelegenheiten der Philippinen und die Untergrabung der philippinischen Souveränität aufdecken.

PressOne hat Behauptungen über den Bau von US-Militärstützpunkten auf den Philippinen fälschlich „überprüft“, indem es die Semantik benutzte, um zu argumentieren, dass die USA zwar sicherlich Militäreinrichtungen für ihren eigenen Gebrauch auf den Philippinen bauen, die Philippinen aber technisch gesehen Eigentümer dieser Einrichtungen bleiben.

PressOne hat schlichtweg gelogen und behauptet : „Präsident Ferdinand Marcos jr. hat bestritten, dass die Einrichtungen als Militärstützpunkte gedacht waren.“ Der von PressOne zitierte Reuters-Bericht bestreitet nicht, dass es sich bei den Einrichtungen tatsächlich um Militärbasen handelt, sondern behauptet lediglich, dass die Basen nicht für „offensive Maßnahmen“ gegen irgendein Land gedacht sind – ein weiteres Beispiel für Semantik.

In einem anderen Beispiel führte PressOne eine Verleumdung gegen diesen Autor durch, indem es Behauptungen der US-amerikanischen und philippinischen Regierung zitierte und eine Reihe von logischen Fehlschlüssen wie Schuld durch Assoziation verwendete.

Die Aufgabe von PressOne besteht darin, die Leser davon zu überzeugen, dass die Bemühungen der USA, die Philippinen in einen Stellvertreterstaat nach dem Vorbild der Ukraine gegen ihren größten Handelspartner China zu verwandeln, nicht stattfinden, aber wenn dies der Fall wäre, wäre es irgendwie im Interesse der Philippinen.

Es sollte daher nicht überraschen, dass die „Faktenüberprüfungs“ -Aktivitäten von PressOne das Ergebnis der Finanzierung solcher Projekte durch die US-Regierung sind. Am Ende jedes „Faktencheck“ -Artikels auf PressOne heißt es : „PressOne.PH ist ein verifizierter Unterzeichner des Code of Principles des International Fact -Checking Network (IFCN) bei Poynter“.

Poynter wiederum legt offen, dass es von der US-Regierung über die NED sowie von unternehmensfinanzierten Stiftungen finanziert wird, die mit dem Omidyar Network und der Google News Initiative verbunden sind, die ihrerseits ein Partner des US-Außenministeriums und anderer mit den USA verbündeter Regierungen ist.

All dies ist wiederum Teil einer auf China ausgerichteten Einflussnahme, für die die USA jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar ausgeben.

Finanzierung von Desinformation in Höhe von Hunderten von Millionen pro Jahr

Im Jahr 2021 brachte der US-Kongress den „Countering Chinese Communist Party Malign Influence Act“ ein . Zusammen mit anderen Gesetzen und Fonds sollen jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar ausgegeben werden, um „dem bösartigen Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas weltweit entgegenzuwirken.“

In der Praxis zielen solche Gesetze jedoch nur darauf ab, den tatsächlichen bösartigen Einfluss der USA zu verstärken.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters Anfang des Jahres in einem investigativen Bericht aufdeckte: „Das Pentagon führte eine geheime Anti-vax-Kampagne durch, um China während der Pandemie zu untergraben“, wollte die US-Regierung „Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen und anderen lebensrettenden Hilfsgütern säen, die von China geliefert wurden.“ Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen hochrangigen US-Militärbeamten mit den Worten : „Wir haben die Sache nicht aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit betrachtet. Uns ging es darum, wie wir China in den Dreck ziehen können.”

Derselbe Reuters-Bericht räumte ein, dass es sich dabei keineswegs um einen Einzelfall handelt, sondern dass die USA eine Unzahl solcher Programme von Zentren für „psychologische Operationen“ aus betreiben, die systematische Propaganda betreiben. Auch wenn die US-Regierung China „bekämpfte“ , so nicht, weil China „bösartigen Einfluss“ ausübte , sondern weil China Amerikas eigenen bösartigen Einfluss unterminierte.

Langfristige Politik zur Eindämmung Chinas

Die USA lügen nicht nur über die öffentliche Gesundheit, sondern versuchen auch, die philippinische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, den Handel, die wirtschaftliche Entwicklung und Infrastrukturprojekte mit China aufzugeben und stattdessen öffentliche Gelder in Militärausgaben zu investieren, bevor es zu einem Stellvertreterkrieg gegen China im Stil der Ukraine kommen wird.

Das Kernstück von Washingtons politischer Vereinnahmung und Ausbeutung der Philippinen ist das „Enhanced Defense Cooperation Agreement“ (EDCA), das es zum Bau von Militäreinrichtungen auf dem gesamten philippinischen Territorium nutzt, in denen es Truppen, Ausrüstung, Waffen und Munition stationiert. Die Einrichtungen tragen zu einer umfassenderen regionalen Strategie bei, China militärisch einzukreisen und einzudämmen, ein außenpolitisches Ziel, das Washington seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgt.

Das Office of the Historian des US-Außenministeriums veröffentlichte 1965 ein Memorandum des damaligen US-Verteidigungsministers Robert McNamara an den damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson mit dem Titel „Courses of Action in Vietnam“, in dem eingeräumt wird, dass US-Militäroperationen in Südostasien nur dann „Sinn machen“ , wenn sie „zur Unterstützung einer langfristigen Politik der Vereinigten Staaten zur Eindämmung des kommunistischen Chinas“ dienen. In demselben Memorandum wurden drei Fronten genannt, an denen die USA China eindämmen wollten, darunter Ostasien, Pakistan und Indien sowie Südostasien, wo sich die Philippinen befinden.

Heute wird diese Politik der Einkreisung durch Mechanismen wie das EDCA fortgesetzt. Obwohl sie eindeutig den Interessen des philippinischen Volkes zuwiderläuft, versucht die gut finanzierte Propagandakampagne der USA auf der ganzen Welt, einschließlich der Philippinen (einschließlich der oben erwähnten PressOne), das philippinische Volk davon zu überzeugen, dass China eine Bedrohung darstellt, dass die ehemaligen Kolonialherren der Philippinen ihre „Verbündeten“ sind und dass der Kauf von US-Waffen und die Führung von Washingtons Kriegen an der Seite von US-Truppen der Weg in eine bessere Zukunft ist.

Wenn man bedenkt, in was für einen Haufen Asche und Knochen die USA die Ukraine verwandeln, während derselbe Prozess auf den Philippinen an Fahrt gewinnt, ist klar, dass es auf diesem Weg überhaupt keine Zukunft für die Philippinen gibt. Dieser unglückliche Wandel und die tiefen sozio-politischen Narben, die er auf den Philippinen hinterlässt, sind eine weitere Warnung, wie wichtig es ist, den Informationsraum einer Nation genauso zu behandeln wie ihren physischen Bereich und wie wichtig es ist, diesen Bereich genauso gut oder besser zu schützen, als eine Nation ihre Landgrenzen, ihre Küste und ihren Luftraum schützt. Es bleibt abzuwarten, ob andere Nationen diese Warnung beherzigen oder einfach der Ukraine und den Philippinen in die Selbstzerstörung folgen.