In diesem dritten Artikel der Serie möchte ich auf das zurückkommen, was wir zu Beginn diskutiert haben. Wie unsere geschlossenen und kontrollierten Social Media Dienste nun jeden Beitrag mit einem LLM bearbeiten.

Mir geht es heute nicht darum, Zusammenhänge und Korruption des Narrativs zu beweisen, mit dem die Massen über die sozialen Medien versorgt werden. Eine solche Untersuchung könnte das Thema eines ganzen Buches sein.

Vielmehr möchte ich heute einen Samen säen.

Viele, die dies lesen, werden bereits mit meiner Überzeugung übereinstimmen, dass wir in ein Zeitalter des Faschismus 2.0 eingetreten sind. Aber wenn Sie sich dessen noch nicht bewusst sind, wenn Sie die allgegenwärtige und konsequente Propaganda noch nicht erkannt haben, dann hoffe ich, dass Sie anfangen werden, sie zu bemerken.

Meine Hoffnung ist, dass Sie feststellen werden, dass unsere Zeitungen nur die Geschichten bringen, die den Wunsch der Globalisten unterstützen, politikgesteuerte Märkte zu fixieren. Niemals die Geschichten, die ihnen widersprechen. Und in den sozialen Medien (weniger jetzt in X) werden Beiträge, die der angestrebten Politik kritisch gegenüberstehen, in ähnlicher Weise herunterreguliert. Aber lassen Sie mich zur Sicherheit zwei Beispiele für die jüngste Unterdrückung von Nachrichten anführen, die diesem Muster entsprechen.

In ganz Europa haben Landwirte demonstriert. Die Demonstrationen beziehen sich im Allgemeinen auf die Kosten und den wirtschaftlichen Druck, der auf der Landwirtschaft lastet. Und im Zentrum des Unmuts steht eine andere Politik, die den Globalisten in einem ihrer Interessengebiete zugute kommt.

Düngemittel, die wegen ihrer kohlenstoffintensiven Herstellung kritisiert werden, werden jetzt von der EU stark besteuert, was die Kosten für die Landwirte in die Höhe treibt. Infolgedessen werden viele von ihnen aus dem Geschäft gedrängt, und ihr Land wird von globalistischen Milliardären und Investmentfonds aufgekauft.

Wer die Amazon-Serie „Clarksons Farm“ gesehen hat, weiß, wie sehr die Landwirtschaft derzeit in der Kritik steht. Aber welche Gruppe von Menschen schnappt Land von Landwirten in ganz Europa auf, die es sich nicht mehr leisten können, im Geschäft zu bleiben? Globalistische Milliardäre und die globalistischen Investmentfonds natürlich. Allein die Düngemittelsteuer droht viele Landwirte in den Ruin zu treiben. Sie macht einen großen Teil ihrer Ausgaben aus und ist ein wichtiger Punkt auf der Liste der Gründe, warum die Landwirte demonstrieren.

Nach Angaben des Präsidentschaftskandidaten RFK Jr. besitzt Blackrock (über seine Beteiligungen DuPont, Cargill und Monsanto) jetzt 30% aller landwirtschaftlichen Flächen in der Ukraine. Lesen Sie das noch einmal. Blackrock treibt aber auch ein ESG-Bewertungssystem (Environmental, Social, Governance) voran, das in der gesamten Finanzbranche verwendet wird, um Unternehmen danach zu „bewerten“, wie „ethisch“ sie sind.

Um eine hohe Punktzahl zu erhalten, müssen Unternehmen beispielsweise eine aktive Politik zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung verfolgen, geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben usw. (Blackrock hat den Vorsitz in vielen der wichtigsten ESG-Bewertungsausschüsse inne). Dies ist in der Tat ein weiterer Faktor, der die Bewirtschaftungskosten in die Höhe treibt. Eine „gute“ ESG-Bewertung zu erhalten, kostet Geld, und die Kosten für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Allgemeinen steigen deshalb an.

Aber glauben Sie, dass Blackrock, das Unternehmen, das diese ESG-Bewertungen vorantreibt, freiwillig die höheren Düngemittelsteuern für seine landwirtschaftlichen Betriebe in der Ukraine zahlt? Sie brauchen die Antwort kaum zu erraten. Sie tun es nicht. Was die Globalisten betrifft, so hat dies nichts mit Umweltbewusstsein oder Ethik zu tun.

Ich würde sagen, es wird stattdessen als Werkzeug benutzt, um den Bauern alles zu nehmen, was sie haben. Ob dieser Mechanismus vor zehn Jahren als Teil eines großen Plans in einem Hinterzimmer im Vorstandszimmer von Blackrock entworfen wurde, darüber kann man natürlich streiten. MacDonalds ist sicherlich nicht mit dem Ziel angetreten, Fast Food süchtig zu machen. Aber es ist das System, das sich trotzdem entwickelt hat. Und in diesem Fall beruht es auf einem Machtungleichgewicht, und die Einnahmen, die die schweißtreibende Seite des Systems erzielt, sind so groß, dass das Ergebnis nur in eine Richtung gehen kann.

Diese Leute sind in der Tat äußerst versiert darin, das Ergebnis in eine Richtung zu lenken. Und man beachte, dass die Berichterstattung über die Proteste der Landwirte und den Schaden, der der Landwirtschaft durch die Agrarzuschläge entsteht, minimal war. Die Proteste der Landwirte waren erheblich. Die Themen sind tiefgreifend, sogar historisch. Traktoren, die massenhaft in Städten in ganz Europa auftauchen. Dennoch wird im Fernsehen und in der Presse kaum über sie berichtet. Warum ist das so?

Betrachten wir ein weiteres eklatantes Beispiel für die Unterdrückung von Nachrichten. Diesmal geht es um die Covid-Impfstoffe. Es ist eine äußerst wichtige Nachricht, dass die mRNA-Impfstoffe ein schreckliches Sicherheitsprofil aufweisen. Doch denjenigen, die darüber berichteten, wurden ihre Social-Media-Konten gesperrt. Bei vielen von ihnen handelte es sich um erfahrene, angesehene und gut publizierte Wissenschaftler, die keine Interessenkonflikte hatten. Wie die Twitter-Dateien eindeutig gezeigt haben, wurden sie verfolgt und von ihren Konten entfernt, schattenhaft gesperrt oder ganz verboten.

Ich habe das aus erster Hand erfahren. Ich bin ein lebenslanger Konservativer und Telegraph-Leser, und doch wurde mir verboten, den Telegraph zu kommentieren, weil ich immer wieder höflich, aber bestimmt auf ihre Heuchelei in Bezug auf die mRNA-Impfstoffe und die Tatsache hingewiesen habe, dass der Telegraph von der Gates-Stiftung gesponsert wird. Der Telegraph hat es immer wieder hinausgezögert, gesicherte Wahrheiten über die Schädlichkeit von Impfstoffen zu veröffentlichen, obwohl solche Geschichten von höchstem öffentlichen Interesse sind.

Umfragen in der Öffentlichkeit zeigen, dass das Vertrauen in die mRNA-Impfstoffe auf ein extrem niedriges Niveau gesunken ist – es ist also nicht so, dass die Leserschaft des Telegraph das nicht wüsste. Doch angesichts der Tatsache, dass ihre Leserschaft der Darstellung nicht mehr glaubt, sagt die Presse so gut wie nichts.

Schließlich wurde Anfang 2021 ein Video eines Zoom-Telefonats zwischen Dr. Andrew Hill und Dr. Tess Lawrie in Umlauf gebracht, das die Korruption des wissenschaftlichen Prozesses von innen heraus aufzeigt und bestätigt, wie das System positive Ergebnisse zur Wirksamkeit von Ivermectin unterdrückt hat. Nach US-Recht hätten mRNA-Impfstoffe die für die „Operation Warp Speed“ (das Projekt der Trump-Administration zur Beschleunigung der Impfstoffvergabe) erforderliche Notfallgenehmigung nicht erhalten können, wenn eine wirksame alternative Behandlung für Covid nachgewiesen werden könnte. Der Zoom-Videoanruf zeigt die ganze Geschichte. Aber die Quelle dieser Korruption ist eine Tochtergesellschaft der Gates Foundation, und keine große Nachrichtenagentur hat die Geschichte aufgegriffen.

Das fragliche Video belastet Dr. Hill bei jeder objektiven Betrachtung. Seine Authentizität ist für jeden, der es sich ansieht, eindeutig, und es liefert primäre Beweise „aus erster Hand“, so dass es keinesfalls als Verschwörungstheorie oder Fehlinformation dargestellt werden kann. Nach allen objektiven Maßstäben hätte dies von der Presse als ein großer Knüller angesehen werden müssen.

Schließlich sind mRNA-Impfstoffe inzwischen in Europa und den USA einer Mehrheit der Bevölkerung injiziert worden, und ihre Zulassung wurde mit Hilfe von Tricks erwirkt. Doch alle Mainstream-Nachrichten über die Wirksamkeit von Ivermectin wurden unterdrückt, obwohl die Beweise für das Gegenteil inzwischen überwältigend sind.

Ich habe zwei oder drei Beispiele für Nachrichten angeführt, die meiner Meinung nach eindeutig für eine Berichterstattung auf der Seite in Frage kommen. Es gibt zahllose weitere Beispiele, und in jedem einzelnen Fall geht die Voreingenommenheit in eine Richtung. Wenn die Geschichte das Narrativ untergraben kann, das die bevorzugten politischen Einnahmen des Globalismus unterstützt, wird sie einfach nicht veröffentlicht.

Alles in allem sind die politischen Interventionen im Zusammenhang mit der globalistischen Interessenliste wie ein Feuerwehrschlauch, der wie ein Siphon in die Taschen der Armen, des Mittelstandes und der kleinen und mittleren Unternehmen im gesamten Westen gelegt wurde.

Ich hoffe, dass den Menschen bewusst wird, dass wir seit einiger Zeit tatsächlich im Zeitalter des globalen Faschismus 2.0 leben. Und anders als der Faschismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird der Faschismus 2.0 von Unternehmensinteressen vorangetrieben, die die nationalen Regierungen vereinnahmen, und nicht von den nationalen Regierungen, die die Unternehmensinteressen vereinnahmen.

Und der Kampf, den wir jetzt führen, besteht darin, den Faschismus 2.0 zu stoppen, bevor wir in ein neues Zeitalter des Feudalismus 2.0 eintreten. Denn genau darauf steuern wir zu, und zwar ziemlich schnell.

Weiter oben in diesem Artikel habe ich erwähnt, wie LLMs von Social-Media-Firmen zur Überwachung von Inhalten eingesetzt werden und wie die Überwachungskapazität von LLMs reif für die Integration mit externen Agenturen ist. Es besteht kaum ein Zweifel, dass entsprechende Pläne im Gange sind. Sie können sicher sein, dass diese Pläne in eine nette Sprache voller „fürsorglicher Worte“ gekleidet sein werden.

Der Tenor wird sein : „Wir machen uns Sorgen um Sie, weil Ihre Gedanken falsch sind und Ihnen schaden“.

Abschließend möchte ich auf einen Artikel im BMJ hinweisen, der im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde und in dem es darum geht, wie LLMs eingesetzt werden können, um die Zurückhaltung bei Impfungen zu bekämpfen. Der Artikel steht im Kontext der Tatsache, dass die WHO das Zögern beim Impfen als eine der „Top 10 globalen Gesundheitsbedrohungen“ bezeichnet hat (die globale Gesundheitssicherheit steht ja auf der Themenliste der Globalisten):

„Impfmüdigkeit ist ein Zustand der Unentschlossenheit, bevor eine Impfung akzeptiert oder abgelehnt wird. Es handelt sich um eine dynamische und kontextspezifische Herausforderung, die je nach Zeit, Ort und Impfstofftyp variiert. Sie ist […] schwer vorherzusagen und schwieriger zu bewältigen. Darüber hinaus erfordert das Aufkommen von Fehlinformationen im öffentlichen Gesundheitswesen, insbesondere während Krisen wie der Covid-19-Pandemie, schnelle, datengestützte Reaktionen.

Wir sollten nicht verschwörerisch sein. Nicht alles an dieser Initiative ist unbedingt schlecht. Paul Lancefield von vor vier Jahren hätte sie für bare Münze genommen und wenig Unheilvolles daran gefunden. Und in der Tat bin ich mir sicher, dass an den Verfassern nichts Unheimliches dran ist – auch wenn ich fürchte, dass sie vielleicht ein wenig blind für die wirkliche Bedrohung sind.

Aber für mich ist es heute ein Beispiel für die Rolle, die LLMs zunehmend unsere Kommunikation prägen werden, beeinflusst von den Machtstrukturen, die ihre Botschaften bestimmen. Die Machtstrukturen, die sich an eine Derren Brown-ähnliche Fähigkeit zur massenhaften Anwendung von Suggestion klammern werden. Manche mögen das beruhigend finden. In der Welt, in der wir heute leben, finde ich persönlich den Gedanken erschreckend.