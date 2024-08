Faschismus 2.0 – Globalismus und die Themen des Interesses

Von Tyler Durden

Verfasst von Paul Lancefield über Off-Guardian.org,

Dies ist Teil 2 von Pauls Serie „Faschismus 2.0“, Teil eins kann HIER gelesen werden .

In diesem zweiten Artikel einer dreiteiligen Serie werde ich die Entwicklungen, die wir in Bezug auf die Zensur in den Sozialen Medien gesehen haben, in den Kontext der globalistischen Machtstrukturen stellen und darauf hinweisen, dass es immer mehr Beweise dafür gibt, dass die Manipulation der Berichterstattung, deren Zeuge wir Informationskonsumenten geworden sind, im Dienste einer globalistischen Sache steht.

Ich denke, dass es bei dieser Art von Diskussion wichtig ist, nicht in die Falle zu tappen, über ein verschwörerisches, nebulöses „sie“ zu sprechen, ohne angemessen zu definieren, wer „sie“ sind, denn ein solches Denken führt zu ungenauen und schlecht begründeten Schlussfolgerungen und kann zu Recht den Vorwurf des verschwörungstheoretischen Denkens nach sich ziehen. Ich werde also genau definieren, was ich mit Globalismus und Globalisten meine. Ihre eigene Definition mag davon abweichen, aber ich meine Folgendes:

Globalisten verfügen über extremen Reichtum, in der Regel in Milliardenhöhe, und können überall auf der Welt leben, wo sie wollen. Sie haben vielfältige internationale Geschäftsinteressen, die sie oft mit anderen Globalisten teilen, und erhalten häufig Einladungen zu Veranstaltungen wie Davos vom WEF.

Die Menschen, von denen wir hier sprechen, leben in einer raren und inzestuösen kleinen Gemeinschaft. Mit dem Aufkommen des Internets hat sich der Globalismus zudem gewandelt, und die Möglichkeiten der Ad-hoc-Kooptierung der Mächtigen haben sich erheblich verbessert. Da die Welt geschrumpft ist, sind die einflussreichsten Machtmakler näher zusammengerückt und haben geografische und räumliche Barrieren überwunden.

Die Globalisten befinden sich in der beneidenswerten Lage, dass sie im Gegensatz zum Normalbürger in der Lage sind, den Steuer- und Gesetzeswettbewerb zwischen den Ländern zu nutzen. So stieg beispielsweise das irische BIP sprunghaft an, nachdem Irland 2003 ganz bewusst den wettbewerbsfähigsten Körperschaftssteuersatz der EU (12,5 %) eingeführt hatte. Der Zustrom von Technologieunternehmen nach Dublin brachte der irischen Wirtschaft einen enormen Auftrieb und steigerte das irische BIP auf ein beneidenswertes Niveau. Globalisten können sich aussuchen, wo sie Geschäfte machen.

Jetzt, da wir wissen, wer Globalisten sind, werde ich eine besondere Definition von Globalismus geben, die sich von der altbekannten Version in Broschüren unterscheidet: Die alte Version geht ungefähr so: Globalismus ist die Aktivität der wirtschaftlichen Integration, des kulturellen Austauschs, der multilateralen Zusammenarbeit, der Migrations- und Mobilitätspolitik sowie des Technologie- und Informationsaustauschs. Und es stimmt, dass diese Dinge dazugehören, aber meiner Meinung nach ist es aufschlussreicher, den Globalismus zu betrachten, wenn man sich die Themen und Politikbereiche ansieht, an denen die Globalisten das größte Interesse zeigen. Und das sind:

Die Umwelt: Vom Menschen verursachte globale Erwärmung

Globale Gesundheitssicherheit (Weltgesundheit)

Bankwesen und internationale Finanzen

Zentralbankwesen Digitale Währung und digitale Identität

Regionale wirtschaftliche Entwicklung

Verteidigung (Waffenherstellung und -versorgung)

Bevölkerung und Migration

Wir kennen diese Interessen, weil die Website und die Agenda des WEF sie uns im Laufe der Jahre immer wieder verraten haben. Schauen Sie sich diese Liste genau an. Bemerken Sie einen roten Faden?

Eine Folge der Pandemieperiode war, dass die Menschen begannen, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass eine Regierungspolitik auf Knopfdruck umgesetzt werden kann, die den Konzernen, die bereits zu den Reichsten der Welt gehören, Billionen von Dollar einbringt. Durch die Pandemiepolitik war das Ausmaß der Übergabe so schnell, so dreist und so tief in unser Leben eingreifend, dass es kaum zu übersehen war.

Einem Bericht von Oxfam zufolge stieg das Vermögen der reichsten Menschen der Welt während der Pandemie dramatisch an: Die zehn reichsten Männer verdoppelten ihr Vermögen von 700 Milliarden Dollar auf 1,5 Billionen Dollar. Dieser Anstieg unterstreicht einen breiteren Trend, bei dem die reichsten 1 % 1,4 Billionen Dollar hinzugewannen.

In der Zwischenzeit haben die armen und mittleren Bevölkerungsschichten der Welt, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen, aufgrund wirtschaftlicher Störungen zusammen etwa 1,3 Billionen Dollar verloren.

Denken Sie nur an die örtlichen Geschäfte, die die Menschen während des Lockdowns nicht mehr besuchten. Stattdessen haben sie natürlich bei Amazon eingekauft.

Und auch die Einnahmen der Pharmaunternehmen waren Teil der Umverteilung. Die Einnahmen, die alle von der Regierung vorgeschrieben wurden, waren atemberaubend (selbst dort, wo es keine staatlichen Vorschriften und eine private Gesundheitsversorgung gab, wurden die Impfstoffe mit Steuergeldern gekauft). Allein Pfizer erzielte durch den Kauf von Impfstoffen und anderen staatlich verordneten Arzneimitteln Einnahmen von über 150 Milliarden Dollar. Und nun wird den Menschen zunehmend bewusst, dass dies auf dem Rücken der Produkte geschah, die stets unsicher und unwirksam waren und in aller Eile auf den Markt gebracht wurden.

Textnachrichten zwischen der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula Von Der Leyen, und dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, enthüllen, dass Von Der Leyen im Geheimen dem Kauf von 4,6 Milliarden Dosen des Pfizer-Impfstoffs zugestimmt hat, was zehn Impfungen pro Mann, Frau und Kind in der EU entspricht. Zehn!

Für die einen ist klar geworden, dass für Pfizer die Sicherheit hinter einer Geldgier epischen Ausmaßes zurücksteht. Für die anderen sind es Unternehmenspsychopathen höchsten Grades. Und wir sollten nicht vergessen, dass Pfizer die zweithöchste Unternehmensstrafe – 2,3 Milliarden Dollar – für kriminelles Fehlverhalten zahlen musste, die je in der Pharmaindustrie gezahlt wurde. Außerdem hat Pfizer während der Covid-Studie zusammen mit der CDC versucht, die Daten aus den Impfstoffstudien 75 Jahre lang vor Gericht zu verbergen. Eine erneute Analyse ihrer eigenen Studiendaten (die nur möglich war, weil sie bei ihrem Versuch, sie zu verbergen, scheiterten) hat inzwischen gezeigt, dass die Impfstoffe niemals sicher waren.

Durch diese jüngsten Ereignisse (und mit Hilfe von Podcastern wie Joe Rogan und Russel Brand) sind viele aufgewacht und haben erkannt, wie die globalistische Geldgier funktioniert und wie sie seit Jahren auf ähnliche Weise, wenn auch weniger offensichtlich, in einer Reihe von Sektoren funktioniert.

Der gemeinsame Nenner dieser globalistischen Themen ist, dass sie jeweils einen riesigen, politisch gesteuerten Markt im Wert von Milliarden oder Billionen darstellen.

In der Broschürenversion der Liste ist jeder dieser Themenbereiche mit moralischen Imperativen verbunden. Die moralischen Imperative besagen, dass die von den Regierungen auf der ganzen Welt durchgeführten Maßnahmen und Politiken wichtig sind, um die Erfüllung tugendhafter Ziele (wie die Verhinderung der globalen Erwärmung) zu erleichtern.

In der Praxis, wie bei den Impfstoffen während der Pandemie, ist der Wert dieser politischen Mittel für die globale Wirtschaft so groß, dass die Wahrscheinlichkeit von Geiz und Eigennutz nicht ignoriert werden kann – ich würde sogar behaupten, dass sie unvermeidlich ist.

Das Ausmaß dieser politikgesteuerten Märkte ist so gewaltig, dass es in einem einzigen Artikel nur schwer zu erfassen ist. Die vielen Wege, auf denen sie Ihnen und mir Geld abnehmen, ohne dass die Politik zuvor in einem klaren demokratischen Prozess erarbeitet wurde, sind Legion. Wenn man anfängt, sie aufzuschlüsseln, ist der „Betrug“ so umfangreich, dass es schwierig ist, sie alle zu erfassen. Ich werde daher nicht versuchen, dies in einem einzigen Artikel zu tun.

Stattdessen werde ich auf ein Unternehmen hinweisen, das auch einen wichtigen Punkt aufgreift, den ich über die Natur des globalistischen Finanzwesens ansprechen möchte. Globalisten investieren in andere Unternehmen. Wenn Menschen so wohlhabend werden, obwohl sie normalerweise den Großteil ihres Geldes in einem Sektor verdient haben, beginnen sie schnell zu diversifizieren.

Bargeld ist für Ad-hoc-Ausgaben gedacht und macht immer nur einen winzigen Bruchteil des Vermögens aus. Bei Bargeld entfallen die Zinszahlungen. Der Wert von Vermögenswerten in Milliardenhöhe wird fast immer durch Anteile an Unternehmen oder Fonds repräsentiert, also durch weniger liquide Finanzinstrumente als Bargeld.

Wenn Sie also über Milliarden verfügen, haben Sie fast per Definition in viele Dinge investiert. Und was Sie investiert haben, wird sich mit den Investitionen anderer globalistischer Milliardäre überschneiden. Durch Hedging besitzt man am Ende ein bisschen von so ziemlich allem, was da draußen signifikant profitabel ist, und man wird sich besonders auf Geschäfte in den bevorzugten politikgesteuerten Sektoren konzentrieren, die ich oben aufgeführt habe, weil, wie ich bereits angedeutet habe, die Einnahmen dort gesichert werden können; das Spielfeld ist geneigt.

Wichtig ist, dass man nicht nur das Risiko verteilt, sondern auch die Zahl der Bereiche, an denen man ein Interesse hat, vervielfacht und – was ebenso wichtig ist – die Zahl der globalistischen Milliardäre, mit denen man ein Interesse teilt, erhöht. Das Ergebnis ist eine hochgradig diversifizierte, ultra-mächtige Finanzeinheit (eine Kabale, wenn Sie so wollen), die in hohem Maße ein gemeinsames Interesse daran hat, sich für weitgehend dieselben politischen Maßnahmen einzusetzen und sicherzustellen, dass diese auf den weitgehend gleichen politikgesteuerten Märkten angewendet werden.

Und wenn Sie ein gutes Beispiel dafür suchen, wie vielfältig diese Investitionen sind, brauchen Sie sich nur die weltgrößte Fondsverwaltungsgesellschaft Blackrock anzusehen.

Zu unserem Glück hat sich ein Blackrock-Manager kürzlich bereit erklärt, per Video Einblick in die Funktionsweise des Systems zu geben. Das hat er nicht gewollt. Es war ein Trick. Aber das Video ist faszinierend. Außerdem hat der Präsidentschaftskandidat RFK Jr. einige großartige Videoübersichten über die Funktionsweise des Systems gegeben.

Sehen wir uns also zunächst das Video des Blackrock-Managers Serge Varlay an.

Darin heißt es : „Blackrock verwaltet 20 Billionen Dollar an Vermögenswerten, das sind unfassbare Zahlen. […] All das übersteigt das Verständnis eines normalen Menschen.”

Nun, ich habe Neuigkeiten für Herrn Varlay. Nein, ist es nicht. Für viele von uns steht es wie eine blinkende rote Ampel da. Aber ich gebe zu, dass die meisten Menschen vielleicht nicht wissen, was Varlay zu sagen hat.

„Wie regieren sie die Welt?“ fragt der verdeckte Interviewer (den Serge anscheinend für ein Date hält).

“Man erwirbt Dinge. Man diversifiziert. Man erwirbt, man erwirbt weiter. Man gibt alles aus, was man verdient, um mehr zu erwerben. Und ab einem bestimmten Punkt ist Ihr Risikoniveau sehr niedrig. Stellen Sie sich vor, Sie haben in 10 verschiedene Branchen investiert, von Lebensmitteln über Getränke bis hin zu Technologie. Wenn eine davon scheitert, macht das nichts, denn Sie haben neun andere, die Ihnen den Rücken stärken. Das Risikogeld steckt in so gut wie allem. Man besitzt ein bisschen von allem, und dieses bisschen von allem gibt einem jährlich so viel Geld, dass man diesen großen Haufen Geld nehmen kann, und dann kann man anfangen, Leute zu kaufen. „Es ist nicht der Präsident“, sagt er und bezieht sich dabei vermutlich auf denjenigen, der ihnen gehört, obwohl in diesem Punkt leider nicht klar wird, ob er wörtlich oder bildlich spricht, „es ist derjenige, der die Brieftasche des Präsidenten kontrolliert.“

Und zur Wahlkampffinanzierung heißt es : „Ja, man kann seine Kandidaten kaufen. Zuerst sind da die Senatoren. Diese Typen sind verdammt billig. Für 10.000 Dollar kann man einen Senator kaufen. Ich könnte Ihnen [gemeint ist ein Senator] auf der Stelle 500 000 Dollar geben , ohne Fragen zu stellen. Werden Sie tun, was getan werden muss?”

Der Interviewer fragt : „Macht das jeder? Macht Blackrock das auch?”

“Jeder macht das. […] Die Hedgefonds, Blackrock, die Banken. Diese Typen regieren die Welt.” “Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Ich habe sie jetzt in der Tasche.”

Die (vermutlich heiße) Verabredung fragt dann : „Haben Sie irgendwelche Gedanken zum Ukraine-Russland-Krieg?“

“Die Ukraine ist gut fürs Geschäft. Das wissen Sie doch, oder? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Russland sprengt die Getreidesilos der Ukraine in die Luft. Der Weizenpreis wird in die Höhe schießen. Die ukrainische Wirtschaft ist in hohem Maße an den globalen Weizenmarkt gebunden; der Brotpreis, wissen Sie, buchstäblich alles, geht rauf und runter. Das ist fantastisch, wenn man Handel betreibt. Die Volatilität bietet die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen. Krieg ist wirklich verdammt gut fürs Geschäft.”

Dieser letzte Punkt gilt für alle Kriege, die der Westen in den letzten 23 Jahren (und mehr) geführt hat, und untermauert die Behauptungen des Präsidentschaftskandidaten RFK Jr, dass Teile des US-Establishments einen Anreiz haben, den Westen aus finanziellen Gründen auf eine Politik der „ewigen Kriege“ einzuschwören. Erinnern Sie sich an den Faden, der die Liste der globalistischen Interessen oben verbindet. Die Einnahmen sind politisch motiviert. Es handelt sich nicht um einen freien Markt.

In einem anderen Online-Video fasst Präsidentschaftskandidat RFK Jr. zusammen, wie effektiv Blackrock Geld „wäscht“.

“Das gesamte Budget für die EPA beträgt 12 Milliarden Dollar. Das ist alles, was wir in diesem Land für die Umwelt haben. Wir geben das Zwölffache davon in einem Jahr an die Ukraine, und das ist erst der Anfang, denn selbst wenn der Krieg in der Ukraine heute beendet wäre, würden wir immer noch eine halbe Billion für den Wiederaufbau des Landes ausgeben. Die Verträge zum Wiederaufbau des Landes sind sogar noch größer als die Kriegsverträge. Als [Senator] Mitch McConnell im März gefragt wurde, ob wir uns wirklich 113 Milliarden leisten können, weil die Republikaner angeblich um das Haushaltsdefizit besorgt sind, antwortete er: „Keine Sorge. Das Geld geht nicht wirklich an die Ukraine. Es geht an US-Militäraufträge, also ist es gut für unser Land.’ Er hat damit genau das zugegeben, was wir alle gesagt haben. Es ist alles nur ein Geldwäschesystem von Raytheon, General Dynamics, Boeing und Lockheed. Was glauben Sie, wem jedes dieser Unternehmen gehört? Blackrock.”

Diese Videos bieten kritische Einblicke und sind ein Muss für jeden, der die Tiefe des globalistischen Einflusses verstehen will.

Es gäbe noch so viel über politikgesteuerte Märkte zu sagen, und wir haben noch nicht einmal angefangen, uns mit dem Klimawandel und der 2030-Agenda zu befassen, bei denen es um noch mehr astronomische Summen geht (dazu später mehr), aber ich habe genug dargelegt, um den Grundsatz zu etablieren, dass diese Märkte sich ganz erhebliche spezielle Formen geschützter Einnahmen leisten – und diese Einnahmen gehen in der Regel auf Kosten der Steuerzahler und der Mittelschicht.