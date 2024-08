Wodurch unterscheidet sich KI von herkömmlicher Software? Wie weit fortgeschritten ist die aktuelle KI?

Mo Gawdat

Mo Gawdat ist ein ägyptischer Unternehmer, Ingenieur und Autor, der vorwiegend für seine Arbeit im Bereich der Technologie und persönlichen Entwicklung bekannt ist. Er war Chief Business Officer bei Google X, dem Innovationslabor von Google, wo er an einigen der fortschrittlichsten Technologien arbeitete, darunter selbstfahrende Autos und andere futuristische Projekte.

Übersetzung:

Jeder spricht über KI, aber nur wenige von uns sind sich einig, was KI wirklich ist. Warum ist KI anders als Excel? Excel wirkt extrem intelligent, und ich werde dir den Unterschied erklären. Der Unterschied ist, dass ein Nerd wie ich, jedes Mal, wenn ich in meinen jüngeren Jahren Code geschrieben habe, bevor es KI gab, das Problem zuerst gelöst habe. Es war meine Intelligenz, und dann habe ich dem Computer gesagt, dass er es immer wieder tun soll, gemäß meiner Intelligenz. Es ist, als würde man dir ein Puzzle mit 10 Teilen geben und dir dann sagen: “Lege dieses Teil in die erste Ecke, dann dieses darunter, dann das nächste darunter.” Wenn du das Puzzle auf diese Weise löst, macht dich das überhaupt nicht intelligent. Wenn ich dir jedoch das Puzzle gebe und sage: “Finde es selbst heraus,” dann bist du intelligent. KI ist das, und das ist der größte Unterschied, den du verstehen musst. Wir sagen den Computern tatsächlich nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Wir sagen ihnen nicht, wie sie das Spiel Go gewinnen sollen. Wir zeigen ihnen einfach genug Go-Spiele und sagen: “Los, sag uns, wie dieses Spiel gespielt wird.” Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.

Wie weit sind wir gekommen?

Im Jahr 2023 hatten wir ChatGPT-4, und es wird geschätzt, dass ChatGPT-4 einen IQ von 155 hatte. Denk daran, Sprachmodelle betreffen nur Wissen und sprachliche Intelligenz. Es gibt so viele andere Arten von Intelligenz da draußen, die KI noch nicht erreicht hat. Aber in sprachlicher Intelligenz, in den Aufgaben, die wir ihnen gegeben haben, waren sie vergleichbar mit Elon Musk bei einem IQ von 155. Einstein wurde nie gemessen, aber man schätzt, dass sein IQ bei 162 lag. Das ist sehr alarmierend. Warum? Weil KI bei jeder Aufgabe, die wir ihr gegeben haben, die Beste der Welt wurde. Sie sind die absolut besten Go-Spieler, die besten Schachspieler, die besten Atari-Spieler, die besten Wissensaggregatoren, sie sind jetzt bei Weitem die besten Künstler, sie machen Musik, sie tun, was immer wir ihnen sagen, besser als jeder andere. Denk daran, dass sie, was immer wir ihnen sagen, besser machen als jeder andere. ChatGPT-4.0 ist wahrscheinlich 5- bis 10-mal besser als ChatGPT-3. Es ist schwer zu schätzen, welchen IQ das hat, aber lass deiner Fantasie freien Lauf. Wenn du, wie ich, jemals die Chance hattest, mit einem der führenden Physiker der Welt zusammenzusitzen, verstehst du, was es bedeutet, eine Intelligenz-Lücke zu haben. Denn als ich in Räumen saß – ich liebe Physik und studiere Physik intensiv – aber als ich mit den Professoren in einem Raum saß, wusste ich nicht, wovon sie sprachen, geschweige denn, dass ich ihre Analysen verstanden hätte. Das liegt daran, dass ihre Intelligenz vielleicht 50 % höher ist als meine. Ich möchte, dass du dir das vorstellst und dir vorstellst, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren etwas doppelt so intelligent sein könnte wie wir, oder zehnmal so intelligent, oder tausendmal so intelligent.

Das ist jetzt sehr, sehr augenöffnend. Ich möchte auch, dass du verstehst, was dieses Jahr passiert.

Dieses Jahr ist sehr wichtig, sehr entscheidend für KI. Ich erinnere mich daran, indem ich sage, es ist das Jahr der AAA CDF. Einige Dinge werden dieses Jahr passieren: Eins davon ist, was wir “Apertur” nennen. Das bedeutet im Grunde, dass die Menge an Daten, die man einer KI in der Vergangenheit in einem Prompt geben konnte, nur ein paar Zeilen umfasste. Jetzt kannst du ihr Millionen und Abermillionen von Zeilen im Kontext geben. Du kannst ihr PDF-Dokumente und Videos geben, und sie erhält Intelligenz daraus. Das Zweite ist, was wir “Agenten” nennen, und Agenten sind KIs, die mit KIs sprechen. Vergangenes Jahr haben wir mit KIs gesprochen und ihnen gesagt, was sie machen sollen, aber dieses Jahr sprechen KIs miteinander – ja, auch letztes Jahr, aber dieses Jahr ist das wirklich das zentrale Thema, was im Grunde bedeutet, dass du mit einer KI sprechen kannst und sagen kannst: “Buch mir eine Reise in diese wunderbare Stadt namens Riga,” und die KI wird alles erledigen, was das dritte A ist, übrigens, was als “Prompt zu Aktion” bekannt ist. Früher hast du sie angefordert, und sie gaben dir Wissen oder Inhalte zurück. Jetzt kannst du sie tatsächlich anfordern, und sie werden dir eine Handlung in der realen Welt zurückgeben. Einige der Träume von prominenten KI-Wissenschaftlern und CEOs sind, dass du bis Ende 2024, Anfang 2025 zu einer KI gehen und sagen können solltest: “Ich möchte 1.000 Dollar investieren. Ich möchte, dass du mir in 6 Monaten 1.200 Dollar zurückbringst,” und dann wird sie alles tun. Sie wird das Internet durchsuchen, herausfinden, woran die Leute interessiert sind, genug Wissen darüber finden, ein Buch darüber schreiben, das Buchcover gestalten, deinen Namen darauf setzen, es auf Amazon veröffentlichen, es verkaufen und dir dann 1.200 Dollar zurückgeben. Das steht kurz bevor.

Das C und das D stehen für komplexe Mathematik und tiefes Verständnis. Wir waren nicht einmal so intelligent, wie sie aussehen, wir haben das noch nicht geknackt. Ich mache heute bessere Mathematik als KI, aber das wird sich bis zum Ende des Jahres ändern. Und tiefes Verständnis bezieht sich auf ihre Fähigkeit, Dinge zu verstehen wie: “Wenn ein Handtuch eine Stunde zum Trocknen braucht, dauert es nicht zehn Stunden, um zehn Handtücher zu trocknen – es dauert genauso lange.” Das ist tiefes Verständnis. Also die Dinge, die du in Algebra gelernt hast, haben wir drastisch verbessert.