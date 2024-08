Impfkampagne in Gaza: Ausrottung der Kinderlähmung oder Übergang zur Biokriegsführung?

Von Mike Whitney

Das ist wirklich gruselig.

Über eine Million Dosen Polio-Impfstoff wurden nach Israel verschifft, um eine Massenimpfkampagne im Gazastreifen vorzubereiten. Die Impfstoffe sind eine Notfallmaßnahme nach dem ersten bestätigten Poliofall, der letzten Monat in Gaza gemeldet wurde. Dies geht aus einem Artikel der New York Times hervor:

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, erklärte, es liefere die Impfstoffe in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation UNRWA und anderen Gruppen aus. UNRWA-Beamte erklärten, sie hofften, die ersten Impfstoffe ab Samstag an Kinder im Gazastreifen ausliefern zu können. …. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen bestätigte, dass die Impfstoffe den Gazastreifen erreicht haben und dass die Vorbereitungen für den Beginn der Impfkampagne für Kinder unter 10 Jahren im Gange sind. ….Die Vereinten Nationen erklärten am Montag, dass ihre bereits gelähmten humanitären Operationen vorübergehend zum Stillstand gekommen sind, nachdem das israelische Militär die Evakuierung von Deir al-Balah angeordnet hat, wo sich die Zentrale der Organisation befindet. Ein hochrangiger UN-Beamter sagte jedoch , dass es trotz der vorübergehenden Unterbrechung der humanitären Mission der Vereinten Nationen keine Änderung der Pläne für den Beginn der Polioimpfungen gebe. Polio-Impfstoffe kommen in Gaza an, aber ihre Verteilung ist die nächste Herausforderung, New York Times

Die UNO ist also nicht in der Lage, humanitäre Hilfe an die Palästinenser zu verteilen, aber sie führt eine Massenimpfkampagne durch?

Klingt das nicht ein wenig seltsam? Bedenken Sie, dass die Israelis seit Monaten verhindern, dass Lebensmittel, Wasser und Medikamente in den Gazastreifen gelangen, was zu einer Massenverhungerung und einem starken Anstieg vermeidbarer Krankheiten geführt hat. Aber jetzt sollen wir glauben, dass sie sich um das körperliche Wohlergehen der Menschen kümmern, die sie in den letzten 10 Monaten in Grund und Boden gebombt haben?

Ich kaufe das nicht. Hier ist mehr von der Times:

In Zawaida, im Zentrum des Gazastreifens, sagte Herr Rose vom UNRWA, dass mehr als 3.000 Menschen an der Impfkampagne beteiligt sein werden, etwa ein Drittel davon vom UNRWA. Mobile Gesundheitsteams würden dabei helfen, die Impfstoffe zu Unterkünften, Kliniken und Schulen zu bringen, aber er sagte, dass eine humanitäre Pause notwendig sei, damit Eltern und Kinder die Helfer an diesen Orten sicher treffen könnten. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen „werden alles tun, um die Kampagne durchzuführen, denn wir wissen, dass sich die Lage ohne sie eines Tages noch verschlimmern wird“, sagte Rose. „Es ist nicht garantiert, dass die Kampagne erfolgreich sein wird“. Für Kinder, die an Polio erkranken, seien die Aussichten auf eine angemessene Behandlung nach wie vor „unglaublich schlecht“, da viele Krankenhäuser und Gesundheitsstationen in Gaza aufgrund des Konflikts geschlossen oder nur teilweise funktionsfähig seien. New York Times

Werbevideo für die Polio-Impfkampagne in Gaza

Polio vaccination campaign is starting in Gaza in a couple of weeks according to WHO. The Director-General of WHO emphasizes the need for humanitarian pauses during rounds of vaccines. #Gaza #PolioVaccine pic.twitter.com/WoF3mhxoUd — Muslim Network TV (@MuslimNetworkTV) August 20, 2024

Es wird einfach immer merkwürdiger.

Der Times zufolge benötigen die Hilfskräfte eine „humanitäre Pause“ (auch bekannt als Waffenstillstand), die Netanjahu seit 10 Monaten hartnäckig verweigert. Aber jetzt – nach nur einem bestätigten Polio-Fall – soll er die Politik umkehren, um dieselben Menschen zu retten, die er seit einem Jahr pulverisiert? Ist es nicht das, was die Times sagt?

Und wie ist Herrn Roses plötzliche Sorge um junge Palästinenser zu erklären, wo er doch nirgends zu finden war, als denselben Kindern Arme und Beine ohne Betäubung, Medikamente und sogar ohne angemessene sanitäre Einrichtungen amputiert wurden. Das ist ein echtes Rätsel. Hier ist mehr:

Der Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass ein 10 Monate altes Kind in Gaza an Polio erkrankt und an einem Bein gelähmt sei. New York Times

Ein Kind? Macht er Witze?

Hat Tedros nicht den Berg von Blutvergießen bemerkt, der sich in der gesamten 25 Meilen langen Höllenlandschaft des Gazastreifens aufgetürmt hat, oder lag er im letzten Jahr in einem durch Impfstoffe hervorgerufenen Koma?

Alles an dieser Massenimpfkampagne stinkt zum Himmel. Das Letzte, was Israel will, sind mehr gesunde Palästinenser. Das wissen wir ganz genau. Hier ist noch mehr:

UNICEF und die WHO haben „alle Konfliktparteien“ dazu aufgerufen, eine einwöchige humanitäre Pause im Gazastreifen einzulegen, um die Lieferung beider Impfstoffrunden zu ermöglichen: „Ohne die humanitären Pausen ist die Durchführung der Kampagne nicht möglich. COGAT, die Agentur des israelischen Verteidigungsministeriums, die für die Politik in den palästinensischen Gebieten zuständig ist, teilte am Montag mit, dass die Impfstoffe über den Grenzübergang Kerem Shalom nach Gaza geliefert worden seien. Die Agentur fügte hinzu, dass die Kampagne in Abstimmung mit dem israelischen Militär „im Rahmen der routinemäßigen humanitären Pausen“ durchgeführt werde, die es den Palästinensern ermöglichen würden, die Impfzentren zu erreichen. (NYTimes)

Haben Sie den letzten Teil verstanden? Die Kampagne wird „in Abstimmung“ mit der großen humanitären Organisation, den israelischen Verteidigungskräften, durchgeführt werden. Wie verträgt sich das mit der Tatsache, dass Israel palästinensische Kinder als Amalek betrachtet? Planen sie, sie vor der Kinderlähmung zu bewahren, um sie irgendwann in der Zukunft auf den Straßen von Gaza abknallen zu können? Wie soll das genau funktionieren?

Und warum, um Himmels willen, sollte Netanjahu einer „einwöchigen humanitären Pause in Gaza“ zustimmen, wo er doch den von Biden unterstützten Waffenstillstand, den vom UN-Sicherheitsrat unterstützten Waffenstillstand und die unablässigen Appelle der überwiegenden Mehrheit der Länder auf der ganzen Welt für einen Waffenstillstand schamlos zurückgewiesen hat? Wie konnte die WHO ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern, wenn alle anderen versagt haben?

Aber seien Sie versichert, dass Netanjahu niemals einer humanitären Pause zustimmen würde, es sei denn, sie würde ihm helfen, seine eigene politische Agenda voranzubringen, nämlich die vollständige Vertreibung der einheimischen Bevölkerung. Das ist der einzige Grund, warum Bibi seine Politik ändern würde. Deshalb vermuten wir, dass hier mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht.

Würde es Sie überraschen, wenn Sie wüssten, dass Impfstoffe in Afrika, Nicaragua, Mexiko und auf den Philippinen als Mittel gegen die Fruchtbarkeit eingesetzt wurden? Würde es Sie schockieren, wenn Sie wüssten, dass westliche Eliten mit Impfkampagnen Menschen ins Visier genommen haben, die nicht wussten, dass sie als Laborratten in einem ruchlosen Eugenik-Experiment benutzt wurden? Dies stammt aus einem Artikel bei Global Research:

„Laut LifeSiteNews,… beschuldigt die Kenya Catholic Doctors Association UNICEF und WHO, Millionen von Mädchen und Frauen unter dem Deckmantel eines von der kenianischen Regierung gesponserten Anti-Tetanus-Impfprogramms zu sterilisieren… … alle sechs Proben wurden positiv auf das HCG-Antigen getestet. Das HCG-Antigen wird in Impfstoffen gegen Unfruchtbarkeit verwendet, wurde aber auch in Tetanusimpfstoffen gefunden, die für junge Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter bestimmt sind. Dr. Ngare, Sprecher der Kenya Catholic Doctors Association, erklärte in einem am 4. November veröffentlichten Bulletin: „Dies hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt, dass es bei dieser WHO-Kampagne nicht um die Ausrottung des Neugeborenen-Tetanus geht, sondern um eine gut koordinierte, gewaltsame Massensterilisierung der Bevölkerung unter Verwendung eines bewährten Impfstoffs zur Regulierung der Fruchtbarkeit. Diese Beweise wurden dem Gesundheitsministerium vor der dritten Impfrunde vorgelegt, aber ignoriert. “Massensterilisation”: Kenianische Ärzte finden fruchtbarkeitshemmenden Wirkstoff in UN-Tetanusimpfstoff“, Global Research

RFK Jr. zum Polio-Impfstoff

Did You Know That There's a Federal U.S. Law That States the Polio Vaccine Can't Be Criticized?@RobertKennedyJr: "Criticism of it [polio vaccine] and safety concerns cannot be allowed or tolerated because of the threat that [criticism] will reduce the willingness of people to… pic.twitter.com/EUNcBNMjgu — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 6, 2023

Und hier ein weiterer Artikel von Global Research mit dem Titel “UN muss zugeben, dass der von Gates finanzierte Impfstoff den Ausbruch von Polio in Afrika verursacht”:

Die Vereinten Nationen waren gezwungen zuzugeben, dass eine große internationale Impfstoffinitiative in Wirklichkeit einen tödlichen Ausbruch genau der Krankheit verursacht, die sie eigentlich ausrotten sollte. Während internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig damit prahlen, die Kinderlähmung mit Impfstoffen „auszurotten“, scheint das Gegenteil der Fall zu sein: Die Impfstoffe verursachen den Tod zahlreicher junger Menschen in Afrika. Die Gesundheitsbehörden haben jetzt zugegeben, dass ihr Plan, die „wilde“ Kinderlähmung zu stoppen, nach hinten losgeht, da zahlreiche Kinder durch einen tödlichen Erregerstamm gelähmt werden, der aus einem Lebendimpfstoff stammt – was zu einer virulenten Welle der Ausbreitung von Polio führt. Diese jüngste, von der Pharmaindustrie ausgelöste Pandemie nahm ihren Anfang in den afrikanischen Ländern Tschad und Sudan, wobei der Erreger als ein aus einem Impfstoff stammendes Poliovirus vom Typ 2 identifiziert wurde. Die Behörden befürchten nun, dass dieser neue gefährliche Stamm bald die Kontinente überspringen und weitere tödliche Ausbrüche in der ganzen Welt verursachen könnte. So schockierend es auch klingt, dieses Debakel von Big Pharma ist nicht neu. Nachdem die internationalen Gesundheitsbehörden über einen Zeitraum von 30 Jahren rund 16 Milliarden Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung ausgegeben hatten, wurde die Krankheit in Pakistan, Afghanistan und auch im Iran „versehentlich“ wieder eingeschleppt, als die zentralasiatische Region von einem virulenten Polio-Stamm heimgesucht wurde, der durch den pharmazeutischen Impfstoff hervorgerufen wurde. Außerdem ordnete die äthiopische Regierung 2019 die Vernichtung von 57 000 Fläschchen mit oralem Polio-Impfstoff vom Typ 2 (mOPV2) an, nachdem ein ähnlicher Ausbruch von impfinduzierter Polio aufgetreten war. Der gleiche Vorfall hat sich auch in Indien ereignet. UN muss zugeben, dass der von Gates finanzierte Impfstoff den Ausbruch von Polio in Afrika verursacht, Global Research

Joe Rogan über den Skandal um den afrikanischen Polio-Impfstoff

Africa Is the Playground to Test Out Medicines for the Likes of Bill Gates & Company@JoeRogan: "Alex Jones was saying that they were giving kids the polio vaccine in Africa – and that Bill Gates was involved in this – they had to stop doing it because it was actually giving… pic.twitter.com/0pCPLSu6wX — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 2, 2023

Es ist erwähnenswert, dass die Weltgesundheitsorganisation keine wohlwollende Behörde für öffentliche Gesundheit ist, die selbstlos versucht, Krankheiten und Seuchen auszurotten, wo immer sie auch vorkommen mögen. Ganz im Gegenteil. Es handelt sich um eine Schar machtbesessener Internationalisten, die einen „globalen Pandemievertrag“ durchsetzen wollen…., der ihr die absolute Macht über die weltweite Biosicherheit geben würde, wie z. B. die Macht, digitale Identitäten/Impfpässe, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen, standardisierte medizinische Versorgung und mehr einzuführen. (Children’s Health Defense ) Kurz gesagt, die WHO ist eine tyrannische Weltregierung, die niemandem Rechenschaft schuldet. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Und wenn sich die WHO mit Netanjahu zusammentut, um Hunderttausende palästinensischer Kinder im Gazastreifen zu impfen, können wir ziemlich sicher sein, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Tatsächlich können wir uns dessen sicher sein.